08:36 27 октября

Украина. Целью теракта являлся вовсе не Мосийчук

Украинские эксперты продолжают активно обсуждать взрыв у входа в офис телеканала «Эспрессо». Напомним, что в результате взрыва ранения получил депутат ВРУ Игорь Мосийчук, два человека погибли. Один из погибших – подполковник нацполиции Михаил Мормиль. В материале украинской прессы говорится о том, что именно этот человек находился ближе других к скутеру, на котором и было закреплено взрывное устройство. Это наталкивает экспертов на версию о том, что покушение планировали вовсе не на Мосийчука, который после доставки в клинику, тут же объявил о «следе Москвы» и «лично Кадырова».

В эфире «Громадське радио» юрист-криминолог Анна Маляр приводит следующие доводы:
Если есть посягательства на конкретное лицо, то взрывчатку подкладывают в то транспортное средство, в котором это лицо будет ехать. Если эта взрывчатка подкладывается в мопед, мотоцикл и прочее, то планируется, что человек будет проходить мимо. На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший, который проживал в этом доме (М.Мормиль). А сам Мосийчук был на определённом расстоянии.


По словам Маляр, если бы хотели покушаться на Мосийчука, то взрывчатку закрепляли бы на его автомобиле, а потому нардеп оказался попросту случайной "жертвой".




Запись с камер видеонаблюдения показала, что непосредственно перед взрывом подполковник Мормиль шёл в направлении своего подъезда. И в этот момент из здания вышли трое: политолог Бала, депутат Мосийчук и его охранник Кушнир, которые начинали двигаться в противоположном направлении.

Экспертиза показала, что взрывчатка приводилась в действие не автоматически, а с помощью «человеческого вмешательства» - то есть взрыв производился сознательно в том момент, когда мимо скутера проходил Мормиль.

Знакомые и друзья подполковника заявили о том, что в последнее время подполковник получал угрозы от неизвестных лиц.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Зяблицев Сегодня, 06:10
    Ясень перец! Кому этот клоун и шут жирный нужен? Но сейчас эта жертва обор...теракта на все корки будет использовать этот случай изображая из себя пострадавшего от "руки Кремля" и корчить неистового патриота с порванной задницей... laughing
    Зяблицев
    1. 210окв Сегодня, 06:13
      Мойша Винницкий взглянув бы на фото сказал бы.."Шикарный вид!"
      Цитата: Зяблицев
      Ясень перец! Кому этот клоун и шут жирный нужен?
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 06:57
        Как же так? Вчерась только так складно пели про Кадырова, про руку Кремля, ФСБ и на тебе, какой то там полковник.... laughing
        Чёрный
        1. Logall Сегодня, 07:06
          Дык, жилец этого дома Кадырову насолил! Как пить дать, насолил...
          Logall
        2. антивирус Сегодня, 07:29
          янтарь или дрова не поделили ?скоро и до капитанов доберутся- за паленую водку на окраине содят?
          антивирус
  2. iliitchitch Сегодня, 06:12
    Этот матрас с ушами кому-то нужен ? А заверещал-то ... Прям пучит от важности - ПОКУШЕНИЕ , КАДЫРОВ . Убожество 404-е .
    iliitchitch
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:13
    тут же объявил о «следе Москвы» и «лично Кадырова».

    А, что может еще объявить нацик, которого не угрохали (а жаль)? А вот то, что там и менты, и депутаты замешаны в криминале это почему-то украинской стороной рассматриваться не желательно.
    rotmistr60
  4. Mavrikiy Сегодня, 06:13
    Дуплет? Такава жизнь в незалежной.
    Mavrikiy
  5. Гена Якобсон Сегодня, 06:15
    Чем больше тем лучше.
    Гена Якобсон
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:20
    Толстяка нужно в больнице добить, чтобы не коптил зря белый свет! А вообще, врачам нужно было это животное отвести сразу же в морг, засунуть на недельку в холодильник, дать максимально возможную минусовую температуру, и забыть о нем!
    Геркулесыч
    1. федоров Сегодня, 07:07
      Жаль,очень жаль sad Что Мосийчук пошел не в ту сторону...
      федоров
      1. zivXP Сегодня, 08:15
        Ага, чтоб добро эффективнее использовалось
        zivXP
  7. romandostalo Сегодня, 06:33
    ААААА! Зрада! А он то размечтался: враг Кадырова и Путина!
    romandostalo
  8. Горный стрелок Сегодня, 06:52
    Кадыров что сказал? Что когда они стреляют, они попадают, куда целились... А этот жирдяй нужен только сам себе, да и то не слишком... Зверь ранетый wassat ну, ну...
    Горный стрелок
  9. DEZINTO Сегодня, 07:04
    Это-ж Украина там вообще фиг поймёшь что происходит.....
    DEZINTO
  10. Монархист Сегодня, 07:23
    Цитата: Чёрный
    Как же так? Вчерась только так складно пели про Кадырова, про руку Кремля, ФСБ и на тебе, какой то там полковник.... laughing

    А если у них завтра алкаши серебристая,что опять"кремлевской" след?
    Монархист
  11. Монархист Сегодня, 07:28
    Цитата: Геркулесыч
    Толстяка нужно в больнице добить, чтобы не коптил зря белый свет! А вообще, врачам нужно было это животное отвести сразу же в морг, засунуть на недельку в холодильник, дать максимально возможную минусовую температуру, и забыть о нем!

    Я бы порекомендовал его в доменную печь в качестве приадки для металла
    Монархист
    1. Hammerlock Сегодня, 07:52
      с такой присадкой О-О-ОЧЕНЬ плохой чугун получится, предварительно надо лоботомию сделать, а уж апосля...
      Hammerlock
  12. VadimSt Сегодня, 07:39
    Такая версия, украинскому политическому коблу, не интересна. Нет "руки Кремля": нет новостей, нет национального порыва, нет громоотвода зажравшейся власти перед обществом, нет, даже вечерней сказки для малят!
    VadimSt
  13. Altona Сегодня, 07:54
    От жеж скотиняка какая, лезет не под свою бомбу.
    Altona
  14. ded100 Сегодня, 08:24
    Видно Мосейчуку на судьбе написано не от бомбы смерть принять а в петле например дни закончить!! wassat am
    ded100
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