Украина. Целью теракта являлся вовсе не Мосийчук

Если есть посягательства на конкретное лицо, то взрывчатку подкладывают в то транспортное средство, в котором это лицо будет ехать. Если эта взрывчатка подкладывается в мопед, мотоцикл и прочее, то планируется, что человек будет проходить мимо. На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший, который проживал в этом доме (М.Мормиль). А сам Мосийчук был на определённом расстоянии.

Украинские эксперты продолжают активно обсуждать взрыв у входа в офис телеканала «Эспрессо». Напомним, что в результате взрыва ранения получил депутат ВРУ Игорь Мосийчук, два человека погибли. Один из погибших – подполковник нацполиции Михаил Мормиль. В материале украинской прессы говорится о том, что именно этот человек находился ближе других к скутеру, на котором и было закреплено взрывное устройство. Это наталкивает экспертов на версию о том, что покушение планировали вовсе не на Мосийчука, который после доставки в клинику, тут же объявил о «следе Москвы» и «лично Кадырова».В эфире «Громадське радио» юрист-криминолог Анна Маляр приводит следующие доводы:По словам Маляр, если бы хотели покушаться на Мосийчука, то взрывчатку закрепляли бы на его автомобиле, а потому нардеп оказался попросту случайной "жертвой".Запись с камер видеонаблюдения показала, что непосредственно перед взрывом подполковник Мормиль шёл в направлении своего подъезда. И в этот момент из здания вышли трое: политолог Бала, депутат Мосийчук и его охранник Кушнир, которые начинали двигаться в противоположном направлении.Экспертиза показала, что взрывчатка приводилась в действие не автоматически, а с помощью «человеческого вмешательства» - то есть взрыв производился сознательно в том момент, когда мимо скутера проходил Мормиль.Знакомые и друзья подполковника заявили о том, что в последнее время подполковник получал угрозы от неизвестных лиц.