08:28 27 октября

В России проведена тренировка по управлению СЯС

Главное оборонное ведомство осуществило тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства:
В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации проведена тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России.


Отмечено, что в процессе тренировки были задействованы все составляющие СЯС: наземая, морская (подводная), а также авиационная.

Из сообщения:

В ходе тренировки отработаны практические действия боевых расчётов пунктов управления РВСН, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков Дальней авиации ВКС.


В России проведена тренировка по управлению СЯС


В частности, задействовались самолёты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Они нанесли удары крылатыми ракетами по условным целям на трёх полигонах. По цели на полигоне Кура (Камчатка) из акватории Баренцева моря был осуществлён ракетный пуск с борта атомной подводной лодки. С космодрома Плесецк осуществлён пуск МБР «Тополь» также по цели на полигоне Кура. По полигону Чижа (Архангельская область) нанесла залповый удар двумя баллистическими ракетами атомная подводная лодка ТОФ.

Из заявления ведомства:
Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.


Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 10

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:19
    В России проведена тренировка по управлению СЯС
    Это наш ответ на американские санкции !
    Uncle Lee
    1. Logall Сегодня, 06:43
      Они тупые намёка не поймут!
      Logall
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:10
        Цитата: Logall
        не поймут!

        Это их головная боль !
        Uncle Lee
  2. Комментарий был удален.
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:20
    В России проведена тренировка по управлению СЯС


    what К чему бы это...надо бы и мне потренироваться в копке бункера во дворе...а то ведь до метро не успею доскакать.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 06:22
      Зачем Вам это..Не поможет и метро и бункер..Потом только дольше мучиться.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В России проведена тренировка по управлению СЯС


      what К чему бы это...надо бы и мне потренироваться в копке бункера во дворе...а то ведь до метро не успею доскакать.
      210окв
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:23
    Вашингтон пока еще учебная цель , или уже боевая recourse ?Чтобы долго их не мучить, поставить перед фактом -умеете, не умеете, но лучшее что вы можете сделать, так это молиться! !!
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:27
      лучшее что вы можете сделать, так это молиться! !!


      Ну что за день такой сегодня на ВО...
      что ни статья то кошмар...почитаешь начинаешь креститься. what
      Тот же ЛЕХА
    2. Orionvit Сегодня, 07:15
      Цитата: Геркулесыч
      Вашингтон пока еще учебная цель , или уже боевая

      Уже лет так под 70, как боевая. И там об этом прекрасно знают. Вот и пыжатся по мелочёвке, типа санкций, или как мелкие гопники, флаги снимают с Российских дип представительств. Хотя подобный шаг, можно интерпретировать, как объявление войны.
      Orionvit
  5. Doliva63 Сегодня, 06:45
    Небо над Уралом вчера которая подсвечивала - плесецкая или с Баренцева моря?
    Doliva63
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:49
      Уж лучше и оттуда и отсюда -так точнее будет! good
      Геркулесыч
  6. Комментарий был удален.
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