В России проведена тренировка по управлению СЯС

В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации проведена тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России.

В ходе тренировки отработаны практические действия боевых расчётов пунктов управления РВСН, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков Дальней авиации ВКС.

Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.

Главное оборонное ведомство осуществило тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства:Отмечено, что в процессе тренировки были задействованы все составляющие СЯС: наземая, морская (подводная), а также авиационная.Из сообщения:В частности, задействовались самолёты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Они нанесли удары крылатыми ракетами по условным целям на трёх полигонах. По цели на полигоне Кура (Камчатка) из акватории Баренцева моря был осуществлён ракетный пуск с борта атомной подводной лодки. С космодрома Плесецк осуществлён пуск МБР «Тополь» также по цели на полигоне Кура. По полигону Чижа (Архангельская область) нанесла залповый удар двумя баллистическими ракетами атомная подводная лодка ТОФ.Из заявления ведомства: