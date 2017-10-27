Трамп ввёл чрезвычайное положение в США из-за опийной наркотизации
Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Связано это решение с «чрезмерной наркотизацией населения в последнее время». По словам американского президента уровень распространения наркотических веществ в стране достиг «закритической отметки».
Трампа цитирует РИА Новости:
Трамп отметил, что в пересчёте на душу населения США является страной с самым высоким уровнем потребления опиатов. По словам президента США, ситуация свелась к уровню эпидемии.
Трамп:
Напомним, что с момента начала американской военной операции в Афганистане площади посевов опийного мака в этой стране выросли более чем в 25 раз! Наркотики идут через страны Центральной Азии в Россию, страны Европы и далее – за океан. При этом от предложений России уничтожить афганские маковые плантации Вашингтон всякий раз отказывается, мотивируя это более чем странно: «афганские крестьяне могут лишиться единственного источника дохода». То есть если чей-то единственный источник дохода – производство и реализация наркотиков, то для США это нормальный бизнес?..
Трампа цитирует РИА Новости:
С сегодняшнего дня моя администрация официально объявляет кризис с опиатами чрезвычайным положением в сфере здравоохранения. От передозировки наркотиками в нашей стране только в прошлом году погибли 64 тысячи граждан.
Трамп отметил, что в пересчёте на душу населения США является страной с самым высоким уровнем потребления опиатов. По словам президента США, ситуация свелась к уровню эпидемии.
Трамп:
Мы должны стать тем американским поколением, которое остановит процесс наркотизации.
Напомним, что с момента начала американской военной операции в Афганистане площади посевов опийного мака в этой стране выросли более чем в 25 раз! Наркотики идут через страны Центральной Азии в Россию, страны Европы и далее – за океан. При этом от предложений России уничтожить афганские маковые плантации Вашингтон всякий раз отказывается, мотивируя это более чем странно: «афганские крестьяне могут лишиться единственного источника дохода». То есть если чей-то единственный источник дохода – производство и реализация наркотиков, то для США это нормальный бизнес?..
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти