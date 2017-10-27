Трамп ввёл чрезвычайное положение в США из-за опийной наркотизации

С сегодняшнего дня моя администрация официально объявляет кризис с опиатами чрезвычайным положением в сфере здравоохранения. От передозировки наркотиками в нашей стране только в прошлом году погибли 64 тысячи граждан.

Мы должны стать тем американским поколением, которое остановит процесс наркотизации.