08:34 27 октября

Трамп ввёл чрезвычайное положение в США из-за опийной наркотизации

Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Связано это решение с «чрезмерной наркотизацией населения в последнее время». По словам американского президента уровень распространения наркотических веществ в стране достиг «закритической отметки».

Трампа цитирует РИА Новости:
С сегодняшнего дня моя администрация официально объявляет кризис с опиатами чрезвычайным положением в сфере здравоохранения. От передозировки наркотиками в нашей стране только в прошлом году погибли 64 тысячи граждан.


Трамп отметил, что в пересчёте на душу населения США является страной с самым высоким уровнем потребления опиатов. По словам президента США, ситуация свелась к уровню эпидемии.


Трамп ввёл чрезвычайное положение в США из-за опийной наркотизации


Трамп:
Мы должны стать тем американским поколением, которое остановит процесс наркотизации.


Напомним, что с момента начала американской военной операции в Афганистане площади посевов опийного мака в этой стране выросли более чем в 25 раз! Наркотики идут через страны Центральной Азии в Россию, страны Европы и далее – за океан. При этом от предложений России уничтожить афганские маковые плантации Вашингтон всякий раз отказывается, мотивируя это более чем странно: «афганские крестьяне могут лишиться единственного источника дохода». То есть если чей-то единственный источник дохода – производство и реализация наркотиков, то для США это нормальный бизнес?..

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 29

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  1. 210окв Сегодня, 06:37
    Ну так решайте вопрос с агрономами в Афгане!
    210окв
    1. Logall Сегодня, 06:39
      Ну так начальство у агрономов в сенате, конгрессе и в спецслужбах...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 06:42
        Александр,вот с них и надо начинать..Ибо Зло именно там. hi
        Цитата: Logall
        Ну так начальство у агрономов в сенате, конгрессе и в спецслужбах...
        210окв
        1. Logall Сегодня, 06:46
          Дмитрий hi , как никогда согласен с вами!
          Logall
          1. Чёрный Сегодня, 07:15
            Ситуация серьёзная. Судя по выступлением представителей госдепаи белого дома , наркотиками торгуют прям на их территориях wassat
            Чёрный
          2. Shurik70 Сегодня, 07:19
            Цитата: 210окв
            Ну так решайте вопрос с агрономами в Афгане!

            При чём тут агрономы в Афганистане?
            Проблема наркомании - это ЧЕТЫРЕ проблемы. Производители, поставщики, продавцы и потребители. И в США поставщиками наркоты являются ЦРУ, они это даже не скрывают (только не кричат об этом на каждом углу).
            И пока ЦРУ получает деньги от продажи наркоты в собственную страну, США так и останется на первом месте по потреблению. Главная проблема США - не Афганистан, не будет одного производителя - будет другой. Главная проблема - ЦРУ.
            Shurik70
      2. Orionvit Сегодня, 07:02
        На вопрос России об уничтожении маковых плантаций в Афганистане, Командование в пентагоне заявляет, что это невозможно, так как данное действие: "Отвлечёт армию США, от борьбы с терроризмом". Вопросы излишни.
        Orionvit
    2. midivan Сегодня, 06:43
      Цитата: 210окв
      Ну так решайте вопрос с агрономами в Афгане!

      Вот прям пару минут назад по новостям это говорили, а еще то что из Китая идет синтетика в разы сильнее герыча, а тут ни слова, возникает вопрос- где санкции против Китайских наркотиков recourse ?? laughing
      midivan
    3. Orel Сегодня, 07:10
      Цитата: 210окв
      Ну так решайте вопрос с агрономами в Афгане!


      Как будто проблема в Афганистане. Не они, так другие. Надо решать со "спросом". Уничтожите спрос - умрет и предложение. Надо искоренять это из молодежной культуры, чтобы употреблять какие-то вещества стало "стремно".
      Orel
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:47
    Будешь много трамп на наркомафию наезжать, тебя реально выкурят lol из беглого дома! !! fool
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 06:51
      Цитата: Геркулесыч
      выкурят из беглого дома! !!

      Или ''выколют''! bully
      Logall
    2. Александр 3 Сегодня, 06:55
      Нет агрономы уже накурили его,видите какая не адекватная политика.Сегодня одно говорит ,завтра противоположное.-диагноз -передозировка.
      Александр 3
    3. Orionvit Сегодня, 07:09
      Одно дело языком молоть, о необходимости борьбы с наркотиками (что делают поголовно все политики), другое дело предпринять реальные шаги, чего не делает практически никто. Так что с той стороны Трампу ничего не грозит.
      Orionvit
    4. Fil743 Сегодня, 07:10
      говорить можно сколько угодно, можно вводить режим ЧП до бесконечности, но если Трамп начнет реально действовать, то его ждет свой Даллас
      Fil743
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:51
    Связано это решение с «чрезмерной наркотизацией населения в последнее время».
    Теперь понятно.Они все там под опиумной дурью ! wassat laughing А мы тут всё гадаем что с ними случилось такую дурь нести.А оказывается они там тотально наркоманы.
    Наблюдатель2014
  4. рюрикович Сегодня, 07:03
    Не всё так просто. Наркотики в Афгане - прекрасный способ иметь неучтённые деньга для темных делишек разных там ФБР,ЦРУ...Потому и сидят американские войска в Афгане. А какое им дело до того, что колются чётные и латинос. Они ж второй сорт. А деньги от продажи наркоты реальные lol Все прекрасно помнят, что при "Талибане" плантации мака были практически уничтожены . Но тут "вдруг"(!) случились 9/11, Америка влезла в Афган и производство увеличилось в 25 раз wassat Только недалекий человек не заметит связи. А вы "терроризм","Аль-Каида"... Всё гораздо прозаичнее request ....
    рюрикович
  5. Masya Masya Сегодня, 07:04
    Вашингтон всякий раз отказывается, мотивируя это более чем странно: «афганские крестьяне могут лишиться единственного источника дохода»

    Ой, насмешили мои тапочки, о афганских крестьянах оне озаботились... о своих доходах пекутся...
    Masya Masya
  6. Monster_Fat Сегодня, 07:06
    Прикольно. Но это никакое такое "чрезвычайное положение" как многие тут понимают. Это просто импульсивный Трамп опять (он это постоянно делает) таким вот изречением пытается придать особое "звучание" своим речам. Он и про мигрантов говорил, как о "чрезвычайной ситуации" и о насилии полицейских, и о КНДР и пр. В США уже смеются над его речами-он все больше и больше напоминает вашего Жириновского... Причем многие его речи просто ни о чем и абсолютно "не в тему", такое ощущение, что он утром проснулся, за завтраком наслушался того, что ему наболтала Яэль Кушнер (та которую у вас Иванкой почему-то все время зовут), завелся и побежал нести ахинею на всю страну. и весь мир...
    Monster_Fat
  7. Nix1986 Сегодня, 07:12
    А давайте вспомним, к чей помощи прибегали цру, когда надо было бабки скрытно передать или устроить заварушку в южной или центральной америке?! Правильно, наркобароны. И заметьте, снова про картели и наркобаронов ни слова, хотя и ежу понятно, что они основной канал поставок.
    Nix1986
  8. afrikanez Сегодня, 07:14
    Вот и раскрыт секрет недомогания американских дипломатов на Кубе! laughing Только вот думается, что ч/п надо вводить не только в штатах но и в ЕС. Неадекватность просто зашкаливает!
    afrikanez
  9. iliitchitch Сегодня, 07:17
    Чрезвычайное положение что подразумевает , интересно . Ну да госдеп покурит и что-нибудь придумает для борьбы с торчкотизацией . Я б им порекомендовал к опыту Дутерте обратиться , больно случай тяжёлый - без пары дорожек кокса ни одно решение принять не могут fool
    iliitchitch
  10. МВГ Сегодня, 07:24
    "Трамп отметил, что в пересчёте на душу населения США является страной с самым высоким уровнем потребления опиатов." - ну, все правильно. Куда-то же военным США Афганский мак сбывать надо
    МВГ
  11. кедр Сегодня, 07:26
    "...При этом от предложений России уничтожить афганские маковые плантации Вашингтон всякий раз отказывается, мотивируя это более чем странно: «афганские крестьяне могут лишиться единственного источника дохода»..."

    Эти "афганские крестьяне" принадлежат к королевским фамилиям и мировым банкирским домам, которые никогда, никого и близко не подпустят к своим сверхприбылям от продажи наркоты...
    Зрим в корень, уважаемые. Вашингтон т.е. Белый дом, вместе с Пентагоном давно у этих "крестьян" в кармане. Короче Трамп замахнулся на "святая святых"...
    кедр
  12. Малый Сегодня, 07:43
    Получается матрасия экпортирует наркоту на весь мир...
    Малый
  13. Altona Сегодня, 08:00
    Цитата: 210окв
    Ну так решайте вопрос с агрономами в Афгане!

    ------------------------------
    А с садоводами Колумбии кто вопрос решит?Они могут мгновенно восполнить выбывающие афганские объемы.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 08:02
    Цитата: Малый
    Получается матрасия экпортирует наркоту на весь мир...

    --------------------------------
    За наркоту активно топит команда Сороса, не обижайте простых людей США. Прекрасный товар. Дорогой,уничтожает население,требует дорогостоящего лечения. В общем работает на прибыль во всех направлениях.
    Altona
  15. Pacifist Сегодня, 08:28
    По ходу не все поняли этот ход. На самом деле это ход в сторону предвыборного обещания Трампа прижать к ногтю латиносов и негров. Учитывая совершенно не демократичную структуру полицейского государства США это означает, что полицейские и спецслужбы получат карт-бланш на погромы в контролируемых наркокортелями районах, а на все вопли о "ущемлении прав" вообще закроют глаза. Режим ЧП это прямо разрешает. Кроме того часть демэлиты повязана с этой проблемой. Помяните мое слово, следующим выступлением он свалит всювину за эту ситуацию на демократов (Обама, Клинтон и т.д.).
    Pacifist
  16. синдикалист Сегодня, 08:29
    Вообще то, по данным ООН первое место по потреблению героина прочно занимает Россия. Так что проблема общая
    синдикалист
  17. синдикалист Сегодня, 08:30
    Вообще то, по данным ООН первое место по потреблению героина прочно занимает Россия. Так что - проблема общая
    синдикалист
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