ОЗХО представила в СБ ООН доклад о применении химоружия в Хан-Шейхуне

Представленные сегодня выводы совместного механизма ООН и ОЗХО свидетельствуют о том, что режим Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Комиссия также определила, что ИГИЛ (* запрещено в РФ) несёт ответственность за применение химического оружия иприта в атаке 16 сентября в Умм-Хоше.

В Совбезе ООН наконец-то состоялась презентация доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне. Та самая презентация, которую предлагала дождаться Россия, чтобы сделать вывод о возможности продления действия миссии ОЗХО в провинции Идлиб после её истечение в ноябре текущего года.В докладе миссии ОЗХО не было чётких указаний на то, кто конкретно виновен в применении «химоружия» (если оно вообще было) в Хан-Шейхуне. Однако это не помешало американской стороне тут же заявить, что «и так всё ясно». Постпред США в СБ ООН Никки Хейли в очередной раз высказалась о том, что «виновным в применении химического оружия в Сирии является режим Асада». РИА Новости приводит заявление поспреда в США:Как видно, Хейли решила разделить ответственность за применение химоружия в Сирии между правительственными силами и ИГИЛ (*), фактически приравняв их статусы...При этом никакого научного анализа применения, как заявлено, зарина в докладе снова не содержалось.