08:34 27 октября

ОЗХО представила в СБ ООН доклад о применении химоружия в Хан-Шейхуне

В Совбезе ООН наконец-то состоялась презентация доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне. Та самая презентация, которую предлагала дождаться Россия, чтобы сделать вывод о возможности продления действия миссии ОЗХО в провинции Идлиб после её истечение в ноябре текущего года.

В докладе миссии ОЗХО не было чётких указаний на то, кто конкретно виновен в применении «химоружия» (если оно вообще было) в Хан-Шейхуне. Однако это не помешало американской стороне тут же заявить, что «и так всё ясно». Постпред США в СБ ООН Никки Хейли в очередной раз высказалась о том, что «виновным в применении химического оружия в Сирии является режим Асада».

РИА Новости приводит заявление поспреда в США:
Представленные сегодня выводы совместного механизма ООН и ОЗХО свидетельствуют о том, что режим Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Комиссия также определила, что ИГИЛ (* запрещено в РФ) несёт ответственность за применение химического оружия иприта в атаке 16 сентября в Умм-Хоше.



ОЗХО представила в СБ ООН доклад о применении химоружия в Хан-Шейхуне


Как видно, Хейли решила разделить ответственность за применение химоружия в Сирии между правительственными силами и ИГИЛ (*), фактически приравняв их статусы...

При этом никакого научного анализа применения, как заявлено, зарина в докладе снова не содержалось.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 06:55
    Ничего другого мы и не ожидали услышать..Дэ..лы.
    210окв
    1. Кроу Сегодня, 07:33
      Поддерживает официальную политику США! Другого она сказать просто не могла, а иначе бы сама попала в число обвиняемых в поддержке химатак.
      Кроу
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:56
    Синдром "пробирки Пауэлла" в действии! Ничего им не мешает обвинять кого угодно в чем угодно.
    Боюсь, нынешнее время у потомков будет называться "Фейк-временем".
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 07:09
      Когда смотришь,как эти бабы,представители Госдепа,тупят на вопросы журналистов,ощущение,что они взяли за основу синдром Псаки--вали все на дуру laughing
      Чёрный
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:59
    Вот усадили пугало недалекого ума! fool Будто янки когда то о своих преступлениях, перекладывоемых на других, сознаются! !! fool
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 07:01
      К этому пугалу что бы подойти и отвесить комплимент надо столько выпить...!Я не смогу,здоровье уже не то.
      Цитата: Геркулесыч
      Вот усадили пугало недалекого ума! fool Будто янки когда то о своих преступлениях, перекладывоемых на других, сознаются! !! fool
      210окв
    2. рюрикович Сегодня, 07:09
      Цитата: Геркулесыч
      Вот усадили пугало недалекого ума!
      У этого "пугала" есть Вам ответ: "This is my job". request Это такой же проводник политики ЮэСэЙ, как и говорящая голова всеобщая любимица Джен Псаки, как и королева апасля трёх по 0,5 Саманта Пауэл, как и её же приемница Никки Хейли yes Воспринимайте всё проще wink drinks
      рюрикович
  4. DEZINTO Сегодня, 07:07
    Наша песня хороша начинай сначала....
    DEZINTO
  5. afrikanez Сегодня, 07:07
    Эта "скорострельность" с определением виновного, порой поражает. Жаль, что у "них" нет такого выражения: слово не воробей... Могли бы задуматься(если есть конечно чем), прежде чем давать определения всем и вся.
    afrikanez
  6. Nix1986 Сегодня, 07:08
    Ой, жду на докладе очередную девочку родственницу сотрудника госдепа, с рассказом о том, как сирийские солдаты ворвались в роддом и жарили младенцев. Была прошлая девочка, но она уже выросла, поэтому надо найти новую. Странно, что американцы забыли про такой спектакль.
    Nix1986
  7. кедр Сегодня, 07:11
    Уже и пробирки не надо. СионША - патентованные провокаторы.
    кедр
  8. Masya Masya Сегодня, 07:20
    чтобы сделать вывод о возможности продления действия миссии ОЗХО в провинции Идлиб после её истечение в ноябре текущего года.

    И на кой продлевать действия миссии ОЗХО? Если...
    «и так всё ясно»

    Пусть сворачиваются...
    Masya Masya
  9. abrakadabre Сегодня, 07:47
    Так и не надо стесняться теперь. На основании мутного отчета, обвинить миссию в профессиональной непригодности, обосновав по пунктам: от разгуливания по "зараженной" местности без средств индивидуальной защиты, до собственно туманного пустого отчета. При этом явно озвучить, что данным рукожопам от ОЗХО плачены немаленькие зарплаты. Что размер зарплат явно не соответствует профессиональной пригодности. А потому, требовать:
    1. вернуть деньги за несделанную работу
    2. гнать миссию в шею из Сирии.

    И никаких политических мотивов. Устроить формальный, чисто капиталистический подход.
    abrakadabre
  10. Altona Сегодня, 07:57
    Цитата: abrakadabre
    При этом явно озвучить, что данным рукожопам от ОЗХО плачены немаленькие зарплаты. Что размер зарплат явно не соответствует профессиональной пригодности.

    ---------------------------
    При этом указать,что им вообще выдали медаль имени Нобеля с денежной вылатой за "разоружение режима Асада".Так что куда они смотрели?
    P.S. Так называемая широко разрекламированная "Нобелевская премия" является всего лишь медалью имени Нобеля с денежной выплатой.
    Altona
  11. Wedmak Сегодня, 08:10
    Дык... ожидаемо. Что от доклада, что от Никки. Первые не хотят ссорится с США, ибо чревато, вторая не хочет потерять работу.
    Wedmak
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