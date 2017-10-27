08:34 27 октября

Виктор Бондарев: Зарплаты и пенсии военным необходимо индексировать

27 октября 2017 года Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2018-2020 годы, внесённый Правительством Российской Федерации. Комментируя главный финансовый документ страны, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что сокращение расходов на национальную оборону в следующем году, не снизит темпы перевооружения армии, модернизации оборонно-промышленного комплекса и никак не повлияет на обороноспособность Российского государства.

Сокращение расходов на национальную оборону в следующем году, предусмотренное законопроектом, не снизит темпы перевооружения армии, модернизации оборонно-промышленного комплекса и укрепления обороноспособности страны.
- сказал Бондарев

При этом он отметил, что решение о выделении бюджетных ассигнований в размере меньшем, чем в предыдущие годы, всесторонне взвешено, проанализировано и заложено ещё при разработке федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Оно связано с завершением ряда мероприятий в рамках исполнения «майского» Указа Президента №603, которые требовали выделения дополнительных средств. Будущие расходы на оборону кажутся заниженными только в сравнении с бюджетом предыдущих годов.


Виктор Бондарев: Зарплаты и пенсии военным необходимо индексировать


Председатель Комитета подтвердил, что заложенные в бюджете средства позволят обеспечить основные стратегические цели Вооружённых сил России и в связи с этим концепцию представленного Минфином документа Комитет поддерживает.

Но комментируя законопроект, В. Бондарев отмечает, что отдельные положения нуждаются в корректировке. К таким положениям относится, к примеру, денежное довольствие военнослужащих, которое, по мнению парламентария следует индексировать в соответствии с уровнем инфляции, чего в нынешнем проекте «бюджета» не заложено. При этом Федеральным законом №306-ФЗ от 2012 года индексация предусмотрена в качестве основного механизма защиты оплаты труда военнослужащих от её обесценивания. Однако последующие поправки в законодательство приостановили действие данной нормы вот уже в течение пяти лет, то есть с момента принятия федерального закона.

Рассматривая данную проблему, В.Бондарев предлагает проработать вопрос о возобновлении индексаций.

Это важно в том числе с точки зрения повышения привлекательности военной службы. Понятное дело, что вооружённые силы – особая сфера, в которую люди идут отнюдь не по утилитарным соображениям, а по велению сердца. Большинством «армейцев» движут чувства долга и патриотизма. Но всё же ответственные люди, которые хотят обеспечить достойный уровень жизни своим семьям, не упускают из внимания финансовый вопрос при выборе профессии. Кроме того, возвращение индексаций согласуется с требованиями «майского» Указа Президента России №604 о соответствии уровня доходов военнослужащих средним заработным платам в ведущих отраслях экономики.
- заявил председатель Комитета СФ по обороне и безопасности

При этом отмечается, что индексация зарплат гражданскому персоналу воинских частей и организаций в законопроекте прописана. Однако запланированный процент не позволяет обеспечить данным категориям приемлемый уровень жизни. По прогнозам, их зарплаты будут меньше МРОТ. В ходе принятия федерального бюджета необходимо отрегулировать этот момент.

Кроме того, следует проработать механизм решения проблемы индексации военных пенсий (которая заострилась в связи с принятием накануне в первом чтении законопроекта о годовой «заморозке» индексации) и инкорпорировать его в проект федерального бюджета, что также согласуется с требованиями «майских» указов Президента России. Люди, отдавшие свои активные годы военной службе, потратившие немало сил и здоровья на защиту Родины, этого заслуживают. Такова моя позиция не только как председателя профильного Комитета Совета Федерации, но и как гражданина нашей страны
- сказал В.Бондарев.

Хочу обратить внимание на следующий момент. В среду на «правительственном часе» заседания Совета Федерации мы обсуждали состояние и перспективы строительства войск Росгвардии. Детальный анализ, проведённый нами в ходе подготовки к этому мероприятию, показал нехватку финансовых средств на многие нужды нового исполнительного органа, обеспечивающего национальную безопасность. В этой связи с 1 января 2018 года следует предусмотреть выделение дополнительных средств из федерального бюджета для увеличения до 65% ежемесячной надбавки за особые условия службы сотрудникам, проходящим службу в войсках нацгвардии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для Москвы и Московской области аналогичная норма действует.
В целом же, повторюсь, объём финансирования оборонной сферы, предусмотренный на 2018-2020 годы, в условиях непростой макроэкономической ситуации можно назвать вполне достойным. Самое главное – сбалансировать интересы государства и общества, обеспечить выполнение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач. И подготовленный Минфином законопроект это позволяет»
- цитирует Бондарева его пресс-служба .

Использованы фотографии: http://www.council.gov.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 07:32
    Да никого обижать в этом вопросе не надо.И военных и гражданских
    210окв
    1. Кроу Сегодня, 07:36
      Цитата: 210окв
      Да никого обижать в этом вопросе не надо.И военных и гражданских

      А также депутатов и сенаторов! Ну и чиновников, как без них.
      Кроу
      1. dik-nsk Сегодня, 07:51
        вооружённые силы – особая сфера, в которую люди идут отнюдь не по утилитарным соображениям, а по велению сердца
        согласен в принципе, но учителей, врачей тоже не надо забывать
        dik-nsk
        1. Logall Сегодня, 08:04
          А кого можно забыть? Работяг? –Которые страну содержат, а их зарплаты не индексируются. Но, судя по рынку труда, о них и не вспоминают!
          Logall
          1. astronom1973n Сегодня, 08:15
            Цитата: Logall
            А кого можно забыть? Работяг? –Которые страну содержат, а их зарплаты не индексируются. Но, судя по рынку труда, о них и не вспоминают!

            Предприятия то в основном то не государственные! Олигархи индексировать должны!Чего им то вопросы никто не задает!А то один лихой парень уже сказал ,что по 18 часов работать надо laughing Глянул бы я на него после 18 часов в цехе малярном или на металлообработке!
            astronom1973n
            1. Logall Сегодня, 08:33
              Государство, как гарант, должно защищать интересы рабочих! Определять не только МРОТ, но и процент от прибыли идущий на зарплаты работников! Не управления, а рабочих!!!
              Logall
          2. dik-nsk Сегодня, 08:16
            А кого можно забыть? Работяг? –Которые страну содержат, а их зарплаты не индексируются
            индексация проводится работодателем, у вышеуказанных профессий - это государство, не надо сюда приплетать все подряд
            dik-nsk
          3. ленивый Сегодня, 08:17
            работяги как правило сейчас работают на частника и должны спрашивать с хозяина. а военные учителя медики это люди государевы(ну если не в частной клинике или школе) и тут дело государства
            ленивый
  2. Зяблицев Сегодня, 07:32
    Абсолютно согласен с заголовком... laughing
    Зяблицев
    1. Чёрный Сегодня, 07:40
      Цитата: Зяблицев
      Абсолютно согласен с заголовком

      Главное, что бы с ним ВВП и правительство согласились sad...а то появится на экранах кое-кто и скажет как всегда : "денег нет"... request
      Чёрный
      1. Зяблицев Сегодня, 08:05
        Тогда будем продолжать держаться... soldier laughing
        Зяблицев
      2. Stas157 Сегодня, 08:20
        Цитата: Чёрный

        Главное, что бы с ним ВВП и правительство согласились sad...а то появится на экранах кое-кто и скажет как всегда : "денег нет"... request

        А могут и не согласиться! Расходы на оборону то режут, откуда деньги то взять? Тем более, что темпов перевооружение снижать не собираются. Сейчас у верхушки новые фавориты появились. Более надежная опора для власти - Росгвардия. Вот у них будет все шоколаде, я не сомневаюсь. Личная армия всегда лучше содержалась, чем регулярная. В любой стране. Взять хотя бы Германию. Вермахт и СС, разрыв в снабжении был приличный.
        Stas157
  3. частное лицо Сегодня, 07:34
    Ага индексируют генералитету и приближённым .
    частное лицо
  4. GIN Сегодня, 07:38
    Видимо не знает сколько они получают для сравнения американский солдат служит за почти пособие по безработице офицер получает ничтожные деньги как официант в Макдональдсе генерал как профессор в университете а тот как менеджер начального уровня наш солдат не хочет служить за зарплату высококвалифицированного рабочего офицер за зарплату менеджера среднего уровня правда с генералами пока всё в порядке действительно трудно околачивать груши и плакать как как трудно жить служил в ОСНАЗе где один офицер на 2 солдат мобильное подразделение командиром отделения управления
    GIN
    1. АВП 518 Сегодня, 08:03
      Цитата: GIN
      Видимо не знает сколько они получают для сравнения американский солдат

      Издание Go banking rates рассмотрело военные зарплаты в армии, ВМС, ВВС и Корпусе морской пехоты, чтобы увидеть, как колеблется их зарплата в зависимости от звания и стажа.

      Годовая зарплата наемного военного

      В армии США наемникам платят в зависимости от их класса и от того, сколько лет они на военной службе: 2, 4 года или 6 лет. Е-1 рядовой — платят $ 19 198 ежегодно, Е-2 рядовой — платят $ 21 521 и Е-3 рядовые первого класса — платят $ 25 510.

      В военно-морских силах США E-1 зарабатывает $ 18 803 в год, Е-2 — $ 21 078, а E-3 — между $ 22 165 и $ 24 984 в год, в зависимости от выслуги.

      Морская пехота признает два класса рядовых: E-1 и E-2. E-1 платят $ 19 200 в год и E-2 — $ 21 516. Младший капрал (E-3) получает между $ 22 632 и $ 25 512, в зависимости от выслуги лет.

      В военно-воздушных силах США E-1 рядовой зарабатывает $ 18 802 в год, E-2 — член летного экипажа- зарабатывает $ 21 078 и E-3 — лётчик первого класса — зарабатывает от $ 22 165 и $ 24 984, в зависимости от выслуги лет.

      Годовая зарплата капрала и сержанта

      В армии тем, кто рангом чуть ниже сержанта — E-4 (специалист или капрал) — платят от $ 25 067 до $ 30 427 в год. В военно-морском флоте Е-4 — старшины третьего класса- зарабатывают от $ 24 552 до $ 28 584 в год. В морской пехоте E-4 –прапорщики- зарабатывают от $ 25 068 до $ 30 432. Люди с рангом Е-4 в ВВС являются старшими летчиками. Он или она зарабатывает от $ 24 552 до $ 29 800 в год.

      Армия, морская пехота и ВВС имеет 5 уровней сержантов (от Е-5 до Е-9). Военно-морской флот имеет 5 уровней старшин — эквивалентны сержанту.

      Армия Военно-морской флот Морская пехота Воздушные силы
      Е-5 $ 27,338- $ 34279 $ 26,777- $ 31370 $ 27,336- $ 38,79 $ 26,776- $ 37994
      Е-6 $ 29,840- $ 37166 $ 29,844- $ 46224 $ 29,844- $ 46224 $ 29,228- $ 45270
      Е-7 $ 34,500- $ 62016 $ 34,500- $ 62016 $ 34,500- $ 62016 $ 33,793- $ 60735
      Е-8 $ 49,632- $ 70788 $ 49,632- $ 70788 $ 49,632- $ 70788 $ 48,610- $ 69332
      Е-9 $ 60,636- $ 94140 $ 60,636- $ 94140 $ 60,636- $ 94140 $ 59,385- $ 92199
      Годовая зарплата лейтенанта

      Есть 2 класса лейтенанта в армии: второй лейтенант (O-1) и первый лейтенант (O-2). У вторых лейтенантов зарплата стартует от $ 36 418. После четырех лет они зарабатывают $ 45 824. Первым помощникам с опытом работы более двух лет платят $ 41 958. Через 4 года они получают до $ 56 894. А через 6 лет они зарабатывают $ 58 068.

      В ВМФ O-1 – энсин — получает между $ 35 669 и $ 44 881. O-2 – лейтенант младшего класса — получает от $ 41 094 до $ 55 724.

      Второй лейтенант в морской пехоте получает от $ 36 420 до $ 45 828, в то время как первый лейтенант — от $ 41 964 до $ 58 068.

      Годовая зарплата капитана и майора

      В армии зарплата капитана (О-3) составит от $ 48 560 до $ 67 885 в год. Майор (O-4) зарабатывает от $ 55 231 до $ 73 109.

      Эквивалент капитана на флоте является лейтенантом (О-3). Лейтенант ВМС получает между $ 47 563 и $ 63 446. O-4 — командир лейтенант – получает между $ 54 094 и $ 67 727 в год. Диапазон заработной платы разбивают на 4 яруса по годам службы.

      В корпусе морской пехоты капитаны зарабатывают от $ 48 564 до $ 79 000.

      В ВВС капитаны получают от $ 47 563 и $ 77 378. O-4 – майор — зарабатывает от $ 54 093 до $ 90 320.

      Годовая зарплата полковника и подполковника

      В армии О-5 — подполковники. Им платят от $ 64 008 до $ 108 756 в год. O-6 –полковники — зарабатывают от $ 76 788 и $ 135 936.

      O-5 на флоте — командиры. Они зарабатывают от $ 62 694 до $ 76 435. O-6 –капитан — зарабатывает от $ 75 204 до $ 88 045.

      В морской пехоте подполковникам платят от $ 64 008 до $ 108 756, в зависимости от выслуги лет. Полковники получают зарплату от $ 76 788 до $ 135 936.

      ВВС подполковникам платят от $ 62 694 до $ 106 516. Полковники зарабатывают от $ 75 204 до $ 133 138, в зависимости от того, как долго они служили.

      Годовая зарплата генерала

      Самый высокий ранг в армии- генералы — могут легко получать зарплату более $ 150 000 . O-7 через O-10 кадров в армии, морской пехоты и ВВС все называют комбриг (O-7), генерал — майор (O-8), генерал — лейтенант (O-9) и майор (O-10). ВМС имеет свои собственные классификации этих рангов: контр-адмирал (O-7), полный контр-адмирал (O-8), вице-адмирал (О-9) и адмирал (O-10). Военнослужащие в этих отраслях получают примерно одинаковую зарплату:

      • O-7 получают от $ 101 256 до $ 151 284
      • O-8 получают от $ 121 860 до $ 175 680
      • O-9 получают от $ 172 224 до $ 186 996
      • O-10 получают зарплату в размере $ 186 996
      Это не считая «Социального пакета Пентагона» который включает более 140 льгот и выплат.
      АВП 518
  5. Гардамир Сегодня, 07:42
    Зарплаты и пенсии военным необходимо индексировать
    Кто ж спорит. Только почему обязательно перед выборами?
    Гардамир
  6. kolkulon Сегодня, 07:43
    Ниче не треснет?
    kolkulon
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:47
      Скотчем замотайтесь, чтобы не треснуло! !! sad
      Геркулесыч
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:46
    Да, оно как бы и гражданским тоже не мешало бы проиндексировать зарплаты как и пенсии! hi
    Геркулесыч
    1. kyznets Сегодня, 08:12
      Гражданские вздохнули грустно и промолчали. Прокурорские и следственный комитет, госслужащие трудятся не покладая рук, зарабатывают благосостояние страны. Их приравнивают к военным. А чего гражданским то повышать и индексировать то? От них НИЧЕГО ведь не зависит, они ничего для страны не делают. Для них есть возможность работать до пенсии, а пенсии им устанавливают так, чтобы лучше и быстрее уложились в "сроки дожития". Ну и регулярно в прессе выступают кто нибудь из правительства с предложением увеличить пенсионный возраст и отменить и без того мизерную индексацию пенсий. Это чтобы радовались тому, что есть и не просили большего. Ещё раз вздохнут будущие гражданские пенсионеры... Прокурорским и следственным нужнее. Мы то потерпим. Когда это русский человек надеялся на государство и чиновников в улучшении его условий жизни? Мама рассказывала, что при Сталине раз в год, кажется в апреле, снижали цены на многие товары потребления.Ну тогда жить было легче, после войны то...
      kyznets
  8. XII легион Сегодня, 07:51
    Зарплаты и пенсии военным необходимо индексировать

    А уж не военным - тем паче!
    XII легион
  9. Altona Сегодня, 07:52
    Вообще, Правительство завело страну в парадоксальную ситуацию, в миллиардеры пролезло еще человек 200 за последние три года, все олигархи увеличили свое состояние как минимум в 2 раза, прибыли выросли не менее чем на 70%, а остальному народу предлагают затянуть пояса. Озвучивают всякого рода экономический бред как "сдерживание покупательного спроса", "инвестиции без развития и взамен благосостояния" и прочую кудринскую ахинею, которую с удовольствием слушает Путин. То есть народу российскому предлагают тупо умереть взамен каких-то фантастических инвестиций. И это при том,что у нас вдоль границ нью-вермахт развертывается и нам уже дипломатов высылают.
    Altona
  10. groks Сегодня, 08:03
    Остальные роды деятельности тоже должны быть привлекательными. Иначе на армию денег взять будет не откуда. Замкнутый круг ... . Ну а уж доктора с учителями ... https://www.youtube.com/watch?v=vYjtb-AHOzU
    groks
  11. Евродав Сегодня, 08:21
    Как у народа после времен Меченого и ЕБНа восстановилось уважительное отношение к Чловеку с Ружьём, так начинается мышиная возня... Знать кому то это поперек горла!!!
    Евродав
  12. Михаил м Сегодня, 08:22
    Могут наши чинуши тумана напустить с "отрицательным ростом бюджета". Зарплаты ниже МРОТ, на который прожить невозможно, восторг вызывают. Надбавка 65% за особые условия службы в Москве и Питере - просто песня!
    "Объём финансирования оборонной сферы... можно назвать вполне достойным". А назвать так, как оно того заслуживает, нельзя?
    Михаил м
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