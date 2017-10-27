Виктор Бондарев: Зарплаты и пенсии военным необходимо индексировать

Сокращение расходов на национальную оборону в следующем году, предусмотренное законопроектом, не снизит темпы перевооружения армии, модернизации оборонно-промышленного комплекса и укрепления обороноспособности страны.

Это важно в том числе с точки зрения повышения привлекательности военной службы. Понятное дело, что вооружённые силы – особая сфера, в которую люди идут отнюдь не по утилитарным соображениям, а по велению сердца. Большинством «армейцев» движут чувства долга и патриотизма. Но всё же ответственные люди, которые хотят обеспечить достойный уровень жизни своим семьям, не упускают из внимания финансовый вопрос при выборе профессии. Кроме того, возвращение индексаций согласуется с требованиями «майского» Указа Президента России №604 о соответствии уровня доходов военнослужащих средним заработным платам в ведущих отраслях экономики.

Кроме того, следует проработать механизм решения проблемы индексации военных пенсий (которая заострилась в связи с принятием накануне в первом чтении законопроекта о годовой «заморозке» индексации) и инкорпорировать его в проект федерального бюджета, что также согласуется с требованиями «майских» указов Президента России. Люди, отдавшие свои активные годы военной службе, потратившие немало сил и здоровья на защиту Родины, этого заслуживают. Такова моя позиция не только как председателя профильного Комитета Совета Федерации, но и как гражданина нашей страны

Хочу обратить внимание на следующий момент. В среду на «правительственном часе» заседания Совета Федерации мы обсуждали состояние и перспективы строительства войск Росгвардии. Детальный анализ, проведённый нами в ходе подготовки к этому мероприятию, показал нехватку финансовых средств на многие нужды нового исполнительного органа, обеспечивающего национальную безопасность. В этой связи с 1 января 2018 года следует предусмотреть выделение дополнительных средств из федерального бюджета для увеличения до 65% ежемесячной надбавки за особые условия службы сотрудникам, проходящим службу в войсках нацгвардии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для Москвы и Московской области аналогичная норма действует.

В целом же, повторюсь, объём финансирования оборонной сферы, предусмотренный на 2018-2020 годы, в условиях непростой макроэкономической ситуации можно назвать вполне достойным. Самое главное – сбалансировать интересы государства и общества, обеспечить выполнение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач. И подготовленный Минфином законопроект это позволяет»

27 октября 2017 года Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2018-2020 годы, внесённый Правительством Российской Федерации. Комментируя главный финансовый документ страны, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что сокращение расходов на национальную оборону в следующем году, не снизит темпы перевооружения армии, модернизации оборонно-промышленного комплекса и никак не повлияет на обороноспособность Российского государства.- сказал БондаревПри этом он отметил, что решение о выделении бюджетных ассигнований в размере меньшем, чем в предыдущие годы, всесторонне взвешено, проанализировано и заложено ещё при разработке федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Оно связано с завершением ряда мероприятий в рамках исполнения «майского» Указа Президента №603, которые требовали выделения дополнительных средств. Будущие расходы на оборону кажутся заниженными только в сравнении с бюджетом предыдущих годов.Председатель Комитета подтвердил, что заложенные в бюджете средства позволят обеспечить основные стратегические цели Вооружённых сил России и в связи с этим концепцию представленного Минфином документа Комитет поддерживает.Но комментируя законопроект, В. Бондарев отмечает, что отдельные положения нуждаются в корректировке. К таким положениям относится, к примеру, денежное довольствие военнослужащих, которое, по мнению парламентария следует индексировать в соответствии с уровнем инфляции, чего в нынешнем проекте «бюджета» не заложено. При этом Федеральным законом №306-ФЗ от 2012 года индексация предусмотрена в качестве основного механизма защиты оплаты труда военнослужащих от её обесценивания. Однако последующие поправки в законодательство приостановили действие данной нормы вот уже в течение пяти лет, то есть с момента принятия федерального закона.Рассматривая данную проблему, В.Бондарев предлагает проработать вопрос о возобновлении индексаций.- заявил председатель Комитета СФ по обороне и безопасностиПри этом отмечается, что индексация зарплат гражданскому персоналу воинских частей и организаций в законопроекте прописана. Однако запланированный процент не позволяет обеспечить данным категориям приемлемый уровень жизни. По прогнозам, их зарплаты будут меньше МРОТ. В ходе принятия федерального бюджета необходимо отрегулировать этот момент.- сказал В.Бондарев.- цитирует Бондарева его пресс-служба .