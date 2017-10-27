Разведку у границ РФ за последнюю неделю вели 18 иностранных самолетов
Российские истребители за минувшую недели восемь раз поднимались в воздух для перехвата и сопровождение иностранных летательных аппаратов, передает Интерфакс со ссылкой на инфографику Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, опубликованной в газете «Красная звезда», в течение последних семи суток 18 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль воздушных границ России. При этом самолеты дежурных сил противовоздушной обороны совершили восемь вылетов для перехвата.
Как сообщили в Минобороны, «трижды разведывательные летательные аппараты обнаруживались на Арктическом направлении, еще 12 раз – у западных границ РФ, трижды – на Юго-Западном стратегическом направлении».
Кроме того, вдоль морских границ России разведку вели три натовских корабля.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – говорится в сообщении.
Согласно информации военного ведомства, опубликованной в газете «Красная звезда», в течение последних семи суток 18 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль воздушных границ России. При этом самолеты дежурных сил противовоздушной обороны совершили восемь вылетов для перехвата.
Как сообщили в Минобороны, «трижды разведывательные летательные аппараты обнаруживались на Арктическом направлении, еще 12 раз – у западных границ РФ, трижды – на Юго-Западном стратегическом направлении».
Кроме того, вдоль морских границ России разведку вели три натовских корабля.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти