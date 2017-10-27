08:28 27 октября

Разведку у границ РФ за последнюю неделю вели 18 иностранных самолетов

Российские истребители за минувшую недели восемь раз поднимались в воздух для перехвата и сопровождение иностранных летательных аппаратов, передает Интерфакс со ссылкой на инфографику Минобороны РФ.



Согласно информации военного ведомства, опубликованной в газете «Красная звезда», в течение последних семи суток 18 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль воздушных границ России. При этом самолеты дежурных сил противовоздушной обороны совершили восемь вылетов для перехвата.


Как сообщили в Минобороны, «трижды разведывательные летательные аппараты обнаруживались на Арктическом направлении, еще 12 раз – у западных границ РФ, трижды – на Юго-Западном стратегическом направлении».

Кроме того, вдоль морских границ России разведку вели три натовских корабля.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 1

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  1. штольц Сегодня, 08:23
    Ну и что, с того? Разведка всегда велась и ведётся, но в нейтральных водах и воздушном пространстве.
    штольц
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