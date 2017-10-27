08:33 27 октября

Ракетный противолодочный комплекс «Тайфун». Инфографика

«Тайфун» — это проект ракетного противолодочного комплекса (РПК) с баллистической ракетой и ядерной бомбой в качестве боевой части.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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