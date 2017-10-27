Ракетный противолодочный комплекс «Тайфун». Инфографика Сегодня, 08:00 «Тайфун» — это проект ракетного противолодочного комплекса (РПК) с баллистической ракетой и ядерной бомбой в качестве боевой части. Первоисточник: https://riafan.ru/ 0 Процесс производства истребителя Су-34 Акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» в Ростове-на-Дону: будущие контрактники, выставки Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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