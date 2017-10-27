США призывают Сербию определиться и перестать балансировать между Западом и Россией
На протяжении последних трех лет, когда президент Александр Вучич находится у власти, балансирование между Россией и Западом стало основой сербской внешней политики, пишет РИА Новости.
Перед избранием на высший пост в апреле этого года политик посетил сначала Москву, затем Берлин, заручившись поддержкой как Владимира Путина, так и Ангелы Меркель.
По словам старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, «Сербия успешно маневрирует между Москвой и Западом все последние годы, и для нее нет никаких причин отказываться от этой политики».
«На фоне трудно идущих переговоров о вступлении Белграда в Евросоюз (приблизительная дата перенесена теперь на 2025 год) сербское общество испытывает разочарование в перспективах интеграции с Западом. В начале октября министр обороны Сербии Александр Вулин публично поддержал генерала в отставке Владимира Лазаревича, осужденного Международным трибуналом за действия, совершенные тем в Косово. Результатом стал дипломатический скандал с Соединенными Штатами. Американский посол в Сербии Скот обвинил Белград в реабилитации военных преступников», – говорится в статье.
С этих пор Вулин превратился в публичного критика американских действий. Комментируя недавнее заявление представителя Госдепа США Хойта Йи о том, что Сербии пора прекращать балансировать между Западом и Россией, глава ведомства отметил: это было «самым недипломатичным за последнее время актом давления на Сербию». Одновременно в октябре Минобороны республики получило от России шесть самолетов МиГ-29, на обслуживание которых сербская сторона намерена потратить $ 212 млн.
«Одно из ключевых расхождений между Белградом и Западом в том, что касается Москвы, – судьба Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, который в США считают фактической базой Москвы. В 2015 году парламент Сербии ратифицировал соглашение SOFA (Status of Forces Agreement) с НАТО, на основании которого Вашингтон настаивает на закрытии представительства», – напоминает издание.
По его словам, обязывающий характер SOFA переоценивается в прессе. «Всё это разумнее назвать декларацией о намерениях, чем действительным шагом по вступлению в Североатлантический альянс», – считает эксперт.
Несмотря на нежелание сербского руководства уступать в вопросе о центре, в других случаях Белград стремится направить позитивные сигналы Евросоюзу.
Под давлением ЕС и США в 2015 году был заключен договор с непризнанным Косово, что многие сочли уступкой в вопросе о суверенитете. Решение не вводить санкции против России далось сербским властям не без труда. О твердой приверженности европейским ценностям говорит и премьер в администрации Вучича, активистка ЛГБТ Ана Брнабич, заявившая сразу же после своего назначения в 2017 году, что в случае необходимости Белград выберет ЕС, а не Россию.
Энергетические проекты США на Балканах вполне могут стать таким поворотным моментом. «В логике лоббирования своих экономических интересов администрация президента Трампа интересуется полуостровом как местом для размещения транзитной сети по транспортировке американского сжиженного газа. По голубым линиям трубопроводов США намерены поставлять свои углеводороды не только странам региона, но и далее на Украину», – заключает издание.
Перед избранием на высший пост в апреле этого года политик посетил сначала Москву, затем Берлин, заручившись поддержкой как Владимира Путина, так и Ангелы Меркель.
Я благодарю канцлера Германии и президента России за то, что они имели смелость вести переговоры со мной перед выборами, это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне,сказал тогда Вучич.
По словам старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, «Сербия успешно маневрирует между Москвой и Западом все последние годы, и для нее нет никаких причин отказываться от этой политики».
На сегодняшний день у ЕС и США нет ничего нового, что они могли бы предложить сербам, чего не было бы раньше,добавил эксперт.
«На фоне трудно идущих переговоров о вступлении Белграда в Евросоюз (приблизительная дата перенесена теперь на 2025 год) сербское общество испытывает разочарование в перспективах интеграции с Западом. В начале октября министр обороны Сербии Александр Вулин публично поддержал генерала в отставке Владимира Лазаревича, осужденного Международным трибуналом за действия, совершенные тем в Косово. Результатом стал дипломатический скандал с Соединенными Штатами. Американский посол в Сербии Скот обвинил Белград в реабилитации военных преступников», – говорится в статье.
С этих пор Вулин превратился в публичного критика американских действий. Комментируя недавнее заявление представителя Госдепа США Хойта Йи о том, что Сербии пора прекращать балансировать между Западом и Россией, глава ведомства отметил: это было «самым недипломатичным за последнее время актом давления на Сербию». Одновременно в октябре Минобороны республики получило от России шесть самолетов МиГ-29, на обслуживание которых сербская сторона намерена потратить $ 212 млн.
«Одно из ключевых расхождений между Белградом и Западом в том, что касается Москвы, – судьба Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, который в США считают фактической базой Москвы. В 2015 году парламент Сербии ратифицировал соглашение SOFA (Status of Forces Agreement) с НАТО, на основании которого Вашингтон настаивает на закрытии представительства», – напоминает издание.
В самом тексте договора подобные обязательства не прописаны, и Сербия не делает шагов в этом направлении,сказал Петр Искендеров.
По его словам, обязывающий характер SOFA переоценивается в прессе. «Всё это разумнее назвать декларацией о намерениях, чем действительным шагом по вступлению в Североатлантический альянс», – считает эксперт.
Несмотря на нежелание сербского руководства уступать в вопросе о центре, в других случаях Белград стремится направить позитивные сигналы Евросоюзу.
Под давлением ЕС и США в 2015 году был заключен договор с непризнанным Косово, что многие сочли уступкой в вопросе о суверенитете. Решение не вводить санкции против России далось сербским властям не без труда. О твердой приверженности европейским ценностям говорит и премьер в администрации Вучича, активистка ЛГБТ Ана Брнабич, заявившая сразу же после своего назначения в 2017 году, что в случае необходимости Белград выберет ЕС, а не Россию.
В интересах Сербии поддерживать нынешнее состояние неопределенности так долго, как это возможно. Но как поступить, если давление окажется слишком сильным? В таком случае Белграду все же придется поменять свою политику как в том, что касается международных отношений, так и обороны,сказал сербский эксперт Александр Радич.
Энергетические проекты США на Балканах вполне могут стать таким поворотным моментом. «В логике лоббирования своих экономических интересов администрация президента Трампа интересуется полуостровом как местом для размещения транзитной сети по транспортировке американского сжиженного газа. По голубым линиям трубопроводов США намерены поставлять свои углеводороды не только странам региона, но и далее на Украину», – заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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