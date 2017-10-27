12:31 27 октября

США призывают Сербию определиться и перестать балансировать между Западом и Россией

На протяжении последних трех лет, когда президент Александр Вучич находится у власти, балансирование между Россией и Западом стало основой сербской внешней политики, пишет РИА Новости.



Перед избранием на высший пост в апреле этого года политик посетил сначала Москву, затем Берлин, заручившись поддержкой как Владимира Путина, так и Ангелы Меркель.


Я благодарю канцлера Германии и президента России за то, что они имели смелость вести переговоры со мной перед выборами, это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне,
сказал тогда Вучич.

По словам старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, «Сербия успешно маневрирует между Москвой и Западом все последние годы, и для нее нет никаких причин отказываться от этой политики».

На сегодняшний день у ЕС и США нет ничего нового, что они могли бы предложить сербам, чего не было бы раньше,
добавил эксперт.

«На фоне трудно идущих переговоров о вступлении Белграда в Евросоюз (приблизительная дата перенесена теперь на 2025 год) сербское общество испытывает разочарование в перспективах интеграции с Западом. В начале октября министр обороны Сербии Александр Вулин публично поддержал генерала в отставке Владимира Лазаревича, осужденного Международным трибуналом за действия, совершенные тем в Косово. Результатом стал дипломатический скандал с Соединенными Штатами. Американский посол в Сербии Скот обвинил Белград в реабилитации военных преступников», – говорится в статье.

С этих пор Вулин превратился в публичного критика американских действий. Комментируя недавнее заявление представителя Госдепа США Хойта Йи о том, что Сербии пора прекращать балансировать между Западом и Россией, глава ведомства отметил: это было «самым недипломатичным за последнее время актом давления на Сербию». Одновременно в октябре Минобороны республики получило от России шесть самолетов МиГ-29, на обслуживание которых сербская сторона намерена потратить $ 212 млн.

«Одно из ключевых расхождений между Белградом и Западом в том, что касается Москвы, – судьба Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, который в США считают фактической базой Москвы. В 2015 году парламент Сербии ратифицировал соглашение SOFA (Status of Forces Agreement) с НАТО, на основании которого Вашингтон настаивает на закрытии представительства», – напоминает издание.

В самом тексте договора подобные обязательства не прописаны, и Сербия не делает шагов в этом направлении,
сказал Петр Искендеров.

По его словам, обязывающий характер SOFA переоценивается в прессе. «Всё это разумнее назвать декларацией о намерениях, чем действительным шагом по вступлению в Североатлантический альянс», – считает эксперт.

Несмотря на нежелание сербского руководства уступать в вопросе о центре, в других случаях Белград стремится направить позитивные сигналы Евросоюзу.

Под давлением ЕС и США в 2015 году был заключен договор с непризнанным Косово, что многие сочли уступкой в вопросе о суверенитете. Решение не вводить санкции против России далось сербским властям не без труда. О твердой приверженности европейским ценностям говорит и премьер в администрации Вучича, активистка ЛГБТ Ана Брнабич, заявившая сразу же после своего назначения в 2017 году, что в случае необходимости Белград выберет ЕС, а не Россию.

В интересах Сербии поддерживать нынешнее состояние неопределенности так долго, как это возможно. Но как поступить, если давление окажется слишком сильным? В таком случае Белграду все же придется поменять свою политику как в том, что касается международных отношений, так и обороны,
сказал сербский эксперт Александр Радич.

Энергетические проекты США на Балканах вполне могут стать таким поворотным моментом. «В логике лоббирования своих экономических интересов администрация президента Трампа интересуется полуостровом как местом для размещения транзитной сети по транспортировке американского сжиженного газа. По голубым линиям трубопроводов США намерены поставлять свои углеводороды не только странам региона, но и далее на Украину», – заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 31

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  1. Мар.Тира Сегодня, 08:58
    В политике нет плохих,и хороших.Они всегда между молотом и наковальней.Случись провал,сожрут не задумываясь.Пусть с батьки пример берёт.
    Мар.Тира
    1. Чёрный Сегодня, 09:11
      США призывают Сербию определиться и перестать балансировать между Западом и Россией
      Ровно тоже самое они говорили украинцам. Итог известен - обнищание, расцвет бандеровщины и преступности и в недалёкой перспективе полный развал страны....
      Чёрный
      1. bagr69 Сегодня, 09:21
        Я все не пойму, а зачем вообще определяться "с кем дружить"???
        Руководству США не приходила в их постоянно озабоченную голову мысль, что можно просто жить, развиваться, а не искать кругом врагов?
        Успокоились бы уже, в мире стало бы меньше войн, смуты и постоянных демонстраций силы.
        bagr69
        1. Чёрный Сегодня, 09:36
          Руководству США не приходила в их постоянно озабоченную голову мысль, что можно просто жить, развиваться, а не искать кругом врагов?
          Конечно не приходила. Умные мысли давно уже не посещали их исклбчительные головы... laughing
          Чёрный
        2. василий50 Сегодня, 09:40
          Сербы своими *заморочками* достали - извлекли не только РОССИЮ, но и США.
          *То они то, то они ррраз и это*. Вот и заставляют определиться с ориентацией.
          Сербы совсем как хохлы или бялорусы, пока их кормят начинают наглеть и требовать. Потом предъявляют претензии.
          Пример Германии и Японии говорит, чем больше бомбят и чем больше требуют подчинения тем крепче и бескорыстней любовь. Сербов видимо недобомбили до поголовной любви к США.
          василий50
          1. Ныробский Сегодня, 10:28
            Цитата: василий50
            Сербы совсем как хохлы или бялорусы, пока их кормят начинают наглеть и требовать. Потом предъявляют претензии.

            Примеры беспардонной наглости, требований и претензий со стороны сербов к России есть? Явите публике...
            Цитата: василий50
            Сербов видимо недобомбили до поголовной любви к США.
            Похоже это вас "бомбит" и совсем не "па детцки". Не надо забывать то, что одной из причин того, что США бомбило Сербию и оторвали от неё Косово была беззубая политика Ельцина. Один Примаков тогда проявил себя как мужик, развернув самолёт над атлантикой и отменив визит в США в знак протеста против начала ударов по Сербии. Второй мужик в той ситуации был Евкуров, который малыми силами совершил марш бросок и взял под контроль аэропорт в Приштине, спутав планы НАТО.
            Ныробский
      2. INVESTOR Сегодня, 10:14
        получило от России шесть самолетов МиГ-29, на обслуживание которых сербская сторона намерена потратить $ 212 млн.

        Что то дороговато как то request
        INVESTOR
    2. To be or not to be Сегодня, 09:46
      Пусть сперва сша возместит ущерб за агрессию против Югославии.. и нанесенный ущерб той же Сербии..
      И мыслей у правителей США и НАТО нет .чтобы хотя бы извинится за содеянное.
      Или в мире извиняются только за то ,что не делали ??
      To be or not to be
      1. Esoteric Сегодня, 10:02
        США призывают Сербию определиться и перестать балансировать между Западом и Россией

        Интересный вопрос: "С какой стати США стали причислять Европу к западу? " В западном полушарии и выпендривайтесь. Нашлись третейские судьи...
        Esoteric
    3. 79807420129 Сегодня, 10:06
      Да пора бы уже определиться,раскол ни к чему хорошему не приводит.
      79807420129
    4. Berkut24 Сегодня, 12:30
      Пусть с батьки пример берёт.

      Боюсь, что батьку впереди ещё ждут рваные штаны до самого сидалищного нерва.
      Berkut24
  2. Sergey53 Сегодня, 09:00
    Запад призывает Сербию определиться.А почему бы нам не сделать такое же предложение Беларуси.А? А то тоже никак не определятся к кому прилипнуть.
    Sergey53
    1. kubanec Сегодня, 09:10
      ----------------- .А почему бы нам не сделать такое же предложение Беларуси.А?-----------------------Беларусь с Россией союзное государство, как им ещё опредиляться?
      kubanec
    2. zivXP Сегодня, 09:12
      У Сербии ситуация несколько другая - она существует в окружении прозападных стран. У нее реальнее шанс стать ЕвроСевКореей, если будет только за Россию.
      zivXP
      1. volodya Сегодня, 09:47
        Цитата: zivXP
        У Сербии ситуация несколько другая

        Все равно на двух стульях им неусидеть,придётся когда то выбирать!
        volodya
    3. Зяблицев Сегодня, 09:18
      Белорусы - даже в корне этого слова есть ответ на Ваш вопрос...А маргинальных уродов лижущих зад Западу и у нас хватает! Один Навальный со своими миньонами, чего стоит!
      Зяблицев
      1. Partyzan Сегодня, 09:55
        Цитата: Зяблицев
        Белорусы - даже в корне этого слова есть ответ на Ваш вопрос.

        Partyzan
    4. XXXIII Сегодня, 10:42
      Цитата: Sergey53
      А почему бы нам не сделать такое же предложение Беларуси.А? А то тоже никак не определятся к кому прилипнуть.

      У, как развезло-то на старые дрожжи! laughing
      XXXIII
  3. demo Сегодня, 09:14
    Без всякого сомнения сербы определятся.

    "Ни одно доброе дело не окажется не наказанным".
    Болгары определились.
    Греки определились.
    Чехи, поляки, словаки - конкретно определились.
    Дождемся сербов.
    Нам не привыкать к людской подлости.
    demo
    1. LSA57 Сегодня, 09:20
      Цитата: demo
      Чехи, поляки, словаки - конкретно определились.

      вот Чехи точно определились на сотрудничество с Россией
      LSA57
  4. Orionvit Сегодня, 09:17
    О твердой приверженности европейским ценностям говорит и премьер в администрации Вучича, активистка ЛГБТ Ана Брнабич
    Кто бы сомневался.
    Orionvit
    1. роман66 Сегодня, 09:37
      к евроценностям готовы! yes
      роман66
      1. Orionvit Сегодня, 12:14
        Цитата: роман66
        к евроценностям готовы!

        ЛГБТ типа Аны Брнабич, всегда готовы к "евроценностям", тем более, что в Европе, других "ценностей" уже не осталось. Доживём до того, что за "противоестественную" связь с женщиной, в Европе, мужчину будут если не сажать в тюрьму, то штрафовать точно. fool
        Orionvit
    2. Sergej1972 Сегодня, 12:08
      У Вучича власть во многом основана на личном авторитете. А так, реальные полномочия по сербскому законодательству как раз в руках премьер-министра.
      Sergej1972
  5. rpuropuu Сегодня, 09:20
    Цитата: Чёрный
    США призывают Сербию определиться и перестать балансировать между Западом и Россией
    Ровно тоже самое они говорили украинцам. Итог известен - обнищание, расцвет бандеровщины и преступности и в недалёкой перспективе полный развал страны....

    Сербия в отличии от Украины или Белоруссии, находится в самом центре этого самого "Запада" no . У них нет другого выбора, им нужно сотрудничать с соседями stop
    rpuropuu
  6. rpuropuu Сегодня, 09:22
    Цитата: demo
    Без всякого сомнения сербы определятся.

    "Ни одно доброе дело не окажется не наказанным".
    Болгары определились.
    Греки определились.
    Чехи, поляки, словаки - конкретно определились.
    Дождемся сербов.
    Нам не привыкать к людской подлости.

    Подло было отдавать Югославию на растерзание, сейчас у них нет другого выбора request . Хотя бы для начала на карту взгляните belay
    rpuropuu
    1. Setrac Сегодня, 09:39
      Цитата: rpuropuu
      Подло было отдавать Югославию на растерзание, сейчас у них нет другого выбора

      Что значит "подло"? С какой стати Россия должна была Югославию защищать?
      Setrac
  7. Евродав Сегодня, 09:26
    Вот и замаячил на горизонте Момент Истины!!! Эти ...... так не оставят, на Сербию будут давить не по-детски... Ну а когда живешь в окружении недругов, то тяжко принимать решение...
    Евродав
  8. Livonetc Сегодня, 10:28
    Цитата: Setrac
    Цитата: rpuropuu
    Подло было отдавать Югославию на растерзание, сейчас у них нет другого выбора

    Что значит "подло"? С какой стати Россия должна была Югославию защищать?

    Что бы защищать себя и общечеловеческие устои.
    Так, как сегодня Россия защищает человечество в Сирии.
    Однако с эпитетом "подло" так же не согласен.
    Россия тогда отступала и выживала.
    Те времена прошли.
    Livonetc
  9. Волька Сегодня, 11:33
    однако, сербы не лохи, кто как может, так и зарабатывает...
    Волька
  10. Fkjydjckfrgh Сегодня, 11:42
    Дикие люди - хоть и славяне. Спросили бы: -А где наши пол триллиона(к примеру) $? те: -Какие пол триллиона? -А за договор? -Дык в договоре ни слова про $ -Продолжим дискуссию?
    И всех делов.
    Fkjydjckfrgh
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