США призывают Сербию определиться и перестать балансировать между Западом и Россией

Я благодарю канцлера Германии и президента России за то, что они имели смелость вести переговоры со мной перед выборами, это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне,

На сегодняшний день у ЕС и США нет ничего нового, что они могли бы предложить сербам, чего не было бы раньше,

В самом тексте договора подобные обязательства не прописаны, и Сербия не делает шагов в этом направлении,

В интересах Сербии поддерживать нынешнее состояние неопределенности так долго, как это возможно. Но как поступить, если давление окажется слишком сильным? В таком случае Белграду все же придется поменять свою политику как в том, что касается международных отношений, так и обороны,