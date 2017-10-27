Ситуация в Сирии
Армия САР под прикрытием ВКС РФ зачистила от террористов остров Сакр, а также станцию «Т-2» в провинции Дейр эз-Зор. Четыре высокопоставленных командира ССА были убиты в Даръа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
После того как исламисты подорвали один из подземных тоннелей, расположенный под позициями Сирийской арабской армии (САА) в Дамаске, вооруженные столкновения между противниками ненадолго прекратились. Однако во второй половине дня бои вспыхнули вновь. Правительственные войска возобновили обстрелы укрепрайонов радикалов в кварталах Джобар и Айн-Тарма. Артиллерийским ударам сил САР также подверглись опорные пункты боевиков близ населенного пункта Дума.
На окраинах так называемого «Растанского котла» (провинция Хомс), территории которого находятся под контролем вооруженной оппозиции, в течение дня фиксировались вооруженные стычки между правительственными силами и боевиками террористического альянса. Радикалы «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) вышли на антиправительственный митинг в городе Талль-Бисса, тем не менее, мирное население их не поддержало.
В минувшие сутки районы Ас-Синаа и Амаль, а также остров Сакр в Дейр эз-Зоре полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии. После полудня силами САА и проасадовских бойцов при помощи авиации РФ также была освобождена стратегически значимая станция «Т-2». Во второй половине дня силы САР, кроме того, вели огонь по укрепрайонам ИГ в районе Аль-Каламат в административном центре провинции. После полного освобождения Дейр эз-Зора САА при поддержке ВКС РФ начнут полномасштабное наступление на Абу Кемаль.
На протяжении дня сразу четыре высокопоставленных командира Сирийской свободной армии (ССА) были убиты в провинции Даръа. Один из них был застрелен боевиками в городе Аль-Ядуда. Еще два лидера были уничтожены террористами в районе реки Ярмук. Последний погиб при взрыве бомбы, заложенной в его автомобиле. Группировка ИГ (запрещена в РФ) также потеряла одно из своих высокопоставленных лидеров в результате боев с ССА.
В северной части провинции Хама продолжилось вооруженное противостояние между «ан-Нусрой» и войсками САР. В первой половине дня к северо-востоку от Хамы отмечались перестрелки между противниками, затем после авиаударов ВКС РФ Сирийская армия перешла в наступление. По данным военного источника, город Джубб Аль-Абьяд был взят под огневой контроль.
После того как исламисты подорвали один из подземных тоннелей, расположенный под позициями Сирийской арабской армии (САА) в Дамаске, вооруженные столкновения между противниками ненадолго прекратились. Однако во второй половине дня бои вспыхнули вновь. Правительственные войска возобновили обстрелы укрепрайонов радикалов в кварталах Джобар и Айн-Тарма. Артиллерийским ударам сил САР также подверглись опорные пункты боевиков близ населенного пункта Дума.
На окраинах так называемого «Растанского котла» (провинция Хомс), территории которого находятся под контролем вооруженной оппозиции, в течение дня фиксировались вооруженные стычки между правительственными силами и боевиками террористического альянса. Радикалы «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) вышли на антиправительственный митинг в городе Талль-Бисса, тем не менее, мирное население их не поддержало.
В минувшие сутки районы Ас-Синаа и Амаль, а также остров Сакр в Дейр эз-Зоре полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии. После полудня силами САА и проасадовских бойцов при помощи авиации РФ также была освобождена стратегически значимая станция «Т-2». Во второй половине дня силы САР, кроме того, вели огонь по укрепрайонам ИГ в районе Аль-Каламат в административном центре провинции. После полного освобождения Дейр эз-Зора САА при поддержке ВКС РФ начнут полномасштабное наступление на Абу Кемаль.
На протяжении дня сразу четыре высокопоставленных командира Сирийской свободной армии (ССА) были убиты в провинции Даръа. Один из них был застрелен боевиками в городе Аль-Ядуда. Еще два лидера были уничтожены террористами в районе реки Ярмук. Последний погиб при взрыве бомбы, заложенной в его автомобиле. Группировка ИГ (запрещена в РФ) также потеряла одно из своих высокопоставленных лидеров в результате боев с ССА.
В северной части провинции Хама продолжилось вооруженное противостояние между «ан-Нусрой» и войсками САР. В первой половине дня к северо-востоку от Хамы отмечались перестрелки между противниками, затем после авиаударов ВКС РФ Сирийская армия перешла в наступление. По данным военного источника, город Джубб Аль-Абьяд был взят под огневой контроль.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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