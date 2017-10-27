12:27 27 октября

Ситуация в Сирии

Армия САР под прикрытием ВКС РФ зачистила от террористов остров Сакр, а также станцию «Т-2» в провинции Дейр эз-Зор. Четыре высокопоставленных командира ССА были убиты в Даръа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



После того как исламисты подорвали один из подземных тоннелей, расположенный под позициями Сирийской арабской армии (САА) в Дамаске, вооруженные столкновения между противниками ненадолго прекратились. Однако во второй половине дня бои вспыхнули вновь. Правительственные войска возобновили обстрелы укрепрайонов радикалов в кварталах Джобар и Айн-Тарма. Артиллерийским ударам сил САР также подверглись опорные пункты боевиков близ населенного пункта Дума.


На окраинах так называемого «Растанского котла» (провинция Хомс), территории которого находятся под контролем вооруженной оппозиции, в течение дня фиксировались вооруженные стычки между правительственными силами и боевиками террористического альянса. Радикалы «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) вышли на антиправительственный митинг в городе Талль-Бисса, тем не менее, мирное население их не поддержало.

В минувшие сутки районы Ас-Синаа и Амаль, а также остров Сакр в Дейр эз-Зоре полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии. После полудня силами САА и проасадовских бойцов при помощи авиации РФ также была освобождена стратегически значимая станция «Т-2». Во второй половине дня силы САР, кроме того, вели огонь по укрепрайонам ИГ в районе Аль-Каламат в административном центре провинции. После полного освобождения Дейр эз-Зора САА при поддержке ВКС РФ начнут полномасштабное наступление на Абу Кемаль.

На протяжении дня сразу четыре высокопоставленных командира Сирийской свободной армии (ССА) были убиты в провинции Даръа. Один из них был застрелен боевиками в городе Аль-Ядуда. Еще два лидера были уничтожены террористами в районе реки Ярмук. Последний погиб при взрыве бомбы, заложенной в его автомобиле. Группировка ИГ (запрещена в РФ) также потеряла одно из своих высокопоставленных лидеров в результате боев с ССА.

В северной части провинции Хама продолжилось вооруженное противостояние между «ан-Нусрой» и войсками САР. В первой половине дня к северо-востоку от Хамы отмечались перестрелки между противниками, затем после авиаударов ВКС РФ Сирийская армия перешла в наступление. По данным военного источника, город Джубб Аль-Абьяд был взят под огневой контроль.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. KondratKo Сегодня, 09:29
    Радикалы «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) вышли на антиправительственный митинг

    Странно звучит, нонсенс, это если-бы ССовцы вышли на митинг в Берлине сороковых годов против режима Сталина, мир в очередной раз сходит с ума... На что надеются, сначала головы режут, потом ждут поддержки у населения?
    KondratKo
    1. kvm Сегодня, 11:56
      У большинства населения после всех этих лет скорее всего мысль одна: "Скорее бы всё это закончилось"
      kvm
  2. askort154 Сегодня, 09:43
    "......Ещё два лидера были уничтожены террористами в районе реки Ярмук..."

    Вообще-то, принято употреблять слово "уничтожен" по отношению к врагу. В других случаях, когда идёт речь о потери своих, употребляется слово - погибли. Современные "писаки", не перестают удивлять своей "грамотностью".
    askort154
    1. jjj Сегодня, 09:50
      Там еще есть пассаж: "После полудня силами САА и проасадовских бойцов при помощи авиации РФ"
      jjj
      1. Федя2017 Сегодня, 12:13
        Цитата: jjj
        Там еще есть пассаж: "После полудня силами САА и проасадовских бойцов при помощи авиации РФ"

        Это не пассаж... Это ваше непонимание. На стороне Асада воюют разные наёмники, от местных диких племён до иранских "добровольцев"... По слухам - и российские ЧВК.
        Федя2017
    2. ando_bor Сегодня, 10:10
      ССА то же враги, а террористы - ИГИЛ.
      ando_bor
    3. Федя2017 Сегодня, 12:07
      Цитата: askort154
      Современные "писаки", не перестают удивлять своей "грамотностью".

      Вы просто ни черта не понимаете в расстановке сил, и в том что происходит вообще в Сирии.
      Федя2017
  3. alkor Сегодня, 09:51
    Цитата: askort154
    "......Ещё два лидера были уничтожены террористами в районе реки Ярмук..."

    Вообще-то, принято употреблять слово "уничтожен" по отношению к врагу. В других случаях, когда идёт речь о потери своих, употребляется слово - погибли. Современные "писаки", не перестают удивлять своей "грамотностью".

    Сказать честно, ССА нам не товарищи, и не свои. От террорюг не сильно отличаются.
    alkor
  4. Livonetc Сегодня, 10:22
    Цитата: askort154
    "......Ещё два лидера были уничтожены террористами в районе реки Ярмук..."

    Вообще-то, принято употреблять слово "уничтожен" по отношению к врагу. В других случаях, когда идёт речь о потери своих, употребляется слово - погибли. Современные "писаки", не перестают удивлять своей "грамотностью".

    Возможно авторы расценивают ССА как противника который пока является временным попутчиком.
    Livonetc
  5. 72jora72 Сегодня, 11:04
    Цитата: askort154
    "......Ещё два лидера были уничтожены террористами в районе реки Ярмук..."

    Вообще-то, принято употреблять слово "уничтожен" по отношению к врагу. В других случаях, когда идёт речь о потери своих, употребляется слово - погибли. Современные "писаки", не перестают удивлять своей "грамотностью".

    А кто сказал что убитые относились к категории друзей???? СCА сборище таких же бандюков как и Игил с Нусрой.
    72jora72
  6. Sergey53 Сегодня, 11:48
    Хорошо когда крысы сами между собой грызутся. Правильно говорят, что если надо вывести крыс надо несколько отловить ,посадить в 1 бочку.Когда останется 1,выпусти её,она остальных уже сама сожрёт.Что мы уже и наблюдаем.
    Sergey53
  7. panfil Сегодня, 12:04
    Подскажите, а из пригородов Дамаска террористов выбили или нет?
    panfil
    1. Shahno Сегодня, 12:13
      Нет,не выбили.
      Shahno
  8. Федя2017 Сегодня, 12:26
    В районе г.Маядин наступающие по левобережью Эфрата курды и их союзники ликвидировали плацдарм САА. выбив военных Асада с левого берега. Таким образом в руках курдов находятся все электростанции по Эфрату и наиболее богатые нефтью поля. Если они первыми выйдут к Абу-Кемаль, под их контролем будет и стратегическая автодорожная развязка на границе с Ираком. Асадовцы крепко застряли в Дейре... Войск мало, а боеспособных среди них ещё меньше.
    Федя2017
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