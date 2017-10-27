Тренировка по управлению СЯС Вооруженных сил РФ

В процессе тренировки были задействованы все составляющие СЯС: наземая, морская (подводная), а также авиационная.В ходе тренировки отработаны практические действия боевых расчётов пунктов управления РВСН, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков Дальней авиации ВКС.