Военная обстановка в Сирии: Армия Асада проигрывает гонку за нефть

По данным лояльных курдам источников, 26 октября поддерживаемые США СДС продолжили проведение успешной военной операции на восточном берегу реки Евфрат и вошли на территорию нефтяных месторождений Ат-Танак и Галбан. Сообщалось о том, что ранее поддерживаемое США формирование установило контроль над нефтяными месторождениями Азрак, Джарнуф, Сабан, северный Омар, Малех и Мкаат.