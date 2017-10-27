12:29 27 октября

Военная обстановка в Сирии: Армия Асада проигрывает гонку за нефть

По данным лояльных курдам источников, 26 октября поддерживаемые США СДС продолжили проведение успешной военной операции на восточном берегу реки Евфрат и вошли на территорию нефтяных месторождений Ат-Танак и Галбан. Сообщалось о том, что ранее поддерживаемое США формирование установило контроль над нефтяными месторождениями Азрак, Джарнуф, Сабан, северный Омар, Малех и Мкаат.




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Комментарии 3

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  1. армеец Сегодня, 10:04
    Люди гибнут уже не за металл
    армеец
    1. собаковод Сегодня, 10:29
      Это тоже металл, только жидкий.
      собаковод
  2. Евродав Сегодня, 11:05
    Позорники! Асад-тиран, сатрап... Истинные цели вылезают наружу...
    Евродав
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