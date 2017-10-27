Боевики в Сирии применяют бронемашины SKOT/ОT-64
В провинции Даръа (Сирия) продолжаются ожесточенные боевые столкновения между террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» (запрещена в РФ) и экстремистами так называемой Сирийской свободной армии (ССА), сообщает Вестник Мордовии.
Боевики ССА активно применяют доставленные из Восточной Европы на саудовские деньги бронетранспортеры SKOT/ОT-64.
Как сообщалось ранее, покровители боевиков из монархий Персидского залива перебрасывают бронетехнику в Сирию морским путем. «Теперь к разочарованию средневековых деспотий, террористы из соперничающих группировок уничтожают друг друга в кровавых разборках», – отмечает автор публикации Лев Романов.
Как известно, западная общественность остро реагирует на поставки оружия в зоны военных конфликтов. Однако никого так и не заинтересовало, каким образом бронетранспортеры, имеющиеся на базах хранения государств НАТО – Польши, Словакии и Чехии – оказались в этом регионе.
«Налицо двойные стандарты, которые стали обычным явлением в странах Североатлантического альянса», – заключает автор.
Боевики ССА активно применяют доставленные из Восточной Европы на саудовские деньги бронетранспортеры SKOT/ОT-64.
Как сообщалось ранее, покровители боевиков из монархий Персидского залива перебрасывают бронетехнику в Сирию морским путем. «Теперь к разочарованию средневековых деспотий, террористы из соперничающих группировок уничтожают друг друга в кровавых разборках», – отмечает автор публикации Лев Романов.
Как известно, западная общественность остро реагирует на поставки оружия в зоны военных конфликтов. Однако никого так и не заинтересовало, каким образом бронетранспортеры, имеющиеся на базах хранения государств НАТО – Польши, Словакии и Чехии – оказались в этом регионе.
«Налицо двойные стандарты, которые стали обычным явлением в странах Североатлантического альянса», – заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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