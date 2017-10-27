12:28 27 октября

Боевики в Сирии применяют бронемашины SKOT/ОT-64

В провинции Даръа (Сирия) продолжаются ожесточенные боевые столкновения между террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» (запрещена в РФ) и экстремистами так называемой Сирийской свободной армии (ССА), сообщает Вестник Мордовии.

Боевики в Сирии применяют бронемашины SKOT/ОT-64


Боевики ССА активно применяют доставленные из Восточной Европы на саудовские деньги бронетранспортеры SKOT/ОT-64.


Как сообщалось ранее, покровители боевиков из монархий Персидского залива перебрасывают бронетехнику в Сирию морским путем. «Теперь к разочарованию средневековых деспотий, террористы из соперничающих группировок уничтожают друг друга в кровавых разборках», – отмечает автор публикации Лев Романов.



Как известно, западная общественность остро реагирует на поставки оружия в зоны военных конфликтов. Однако никого так и не заинтересовало, каким образом бронетранспортеры, имеющиеся на базах хранения государств НАТО – Польши, Словакии и Чехии – оказались в этом регионе.

«Налицо двойные стандарты, которые стали обычным явлением в странах Североатлантического альянса», – заключает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 11

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  1. Чёрный Сегодня, 10:12
    Чем хуже дела у бврмалеев, тем более открыто их поддерживают западные спонсоры
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 10:15
      Это чехи им что ли подогнали?Говорящее название..
      Цитата: Чёрный
      Чем хуже дела у бврмалеев, тем более открыто их поддерживают западные спонсоры
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 10:17
        Цитата: 210окв
        Это чехи им что ли подогнали?

        Не обязательно чехи...там у игил друзей и без них хватает... smile ...
        Чёрный
        1. 210окв Сегодня, 10:18
          Я к тому что производитель "Шкода" кажется..
          Цитата: Чёрный
          Цитата: 210окв
          Это чехи им что ли подогнали?

          Не обязательно чехи...там у игил друзей и без них хватает... smile ...
          210окв
          1. Logall Сегодня, 10:35
            Цитата: 210окв
            к тому что производитель "Шкода" кажется..

            Так на Ближнем Востоке все калашами воюют, это же не значит, что мы поставляем.
            Logall
        2. Капитан Пушкин Сегодня, 10:39
          Цитата: Чёрный
          Чёрный Сегодня, 10:17 ↑ Новый
          Цитата: 210окв
          Это чехи им что ли подогнали?

          Не обязательно чехи...там у игил друзей и без них хватает...

          SKOT/ОT-64 производился в Чехословакии и Польше. Также БТР ОТ-64 были закуплены: Алжиром, Египтом, Индией, Ираком, Марокко, Суданом и другими азиатскими и африканскими странами. Всего было произведено около 4500 бронеавтомобилей. Поэтому чехи, словаки и поляки с легким сердцем сбагрили их с баз хранения - поди докажи откуда они. И получили денежку небольшую вместо того, что бы потратиться на утилизацию.
          В общем, чистый бизнес. Немного политеса и ничего личного.
          Капитан Пушкин
  2. vorobey Сегодня, 10:14
    Любая война лучший метод утилизации старья... при этом за старье еще и платят... увы жизнь при этом ничего не стоит... так что кто еще заикнется о западных общечеловеческих ценностях.. получит лопатой.. аккурат по всей спине.. laughing
    vorobey
    1. Logall Сегодня, 10:38
      Я заикаюсь:
      Есть такие ценности! Общечеловеческие! Вот только за людей они считают лишь себя!!!
      Logall
    2. Partyzan Сегодня, 10:50
      Цитата: vorobey
      Любая война лучший метод утилизации старья... при этом за старье еще и платят... увы жизнь при этом ничего не стоит... так что кто еще заикнется о западных общечеловеческих ценностях.. получит лопатой.. аккурат по всей спине.. laughing

      во как
      Partyzan
  3. Swetliy Сегодня, 10:39
    Прикольно - с-к-о-т-ы е ездят на SKOT-ах !
    Swetliy
  4. Sergey53 Сегодня, 12:00
    САУДИТЫ везде успевают отметиться и приложить свою лапу. Ну прямо как СОБАКА,
    Sergey53
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