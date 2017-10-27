12:32 27 октября

ВВС США вооружаются новыми бомбами Small Diameter Bomb II (SDB II)

Уже в следующем году истребители ВВС США вооружатся новыми крылатыми мини-бомбами. Как сообщает портал scout.com, американские военно-воздушные силы завершили основной этап испытаний новых бомб Small Diameter Bomb II (SDB II).

Компания Raytheon, разработавшая новые бомбы, указывает, что испытания проходили на совместимость с самолётами F-15. Цикл тестирований показал полное соответствие заявленным требованиям, и уже в следующем году командование ВВС США планирует начать использование новых боеприпасов. В ходе последнего теста бомба поразила «движущийся на тактической скорости» макет танка Т-72.

ВВС США вооружаются новыми бомбами Small Diameter Bomb II (SDB II)



Разработка бомбы Small Diameter Bomb II, также известной как GBU-53/B стартовала в 2006 году. В 2015 году Минобороны США заказало опытную партию боеприпасов (144 единицы), а в ближайшее время стартует их серийное производство. В ВВС США также планируют вооружать бомбами SDB II самолёты F-35A, а командование американских ВМС рассматривает возможность их применения на истребителях F-18.

SDB II является управляемой бомбой 100-килограммового класса (масса боеприпаса составляет 113 кг). Бомба способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км и уничтожать движущуюся технику на дистанции до 70 км от точки сброса. В военном ведомстве планируют, что SDB II частично заменят управляемые ракеты, стоимость которых значительно выше при аналогичных возможностях, передает "Warspot"


Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 30

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  1. Арон Заави Сегодня, 10:11
    Прекрасное оружие. Несомненно будет очень востребовано.
    Арон Заави
    1. Чёрный Сегодня, 10:14
      Цитата: Арон Заави
      Прекрасное оружие

      Откуда вы знаете?...только опытную партию заказали wink
      Чёрный
      1. новичок Сегодня, 10:18
        а для них всё, что изрыгает, или только пытается, амерский впк, изначально люкс. не могут же они хаять то, что в конечном итоге перепадёт им.
        новичок
      2. Арон Заави Сегодня, 10:19
        Цитата: Чёрный

        Откуда вы знаете?...только опытную партию заказали wink

        Дело в том что наши давно применяют аналог этой бомбы. В том числе для атак в Сирии.
        Арон Заави
        1. vorobey Сегодня, 10:21
          Цитата: Арон Заави
          В том числе для атак в Сирии.


          Вы воюете с ИГ?
          vorobey
          1. Чёрный Сегодня, 10:26
            Цитата: vorobey
            Вы воюете с ИГ?

            Да. Плечом к плечу. laughing
            Чёрный
          2. Арон Заави Сегодня, 10:27
            Цитата: vorobey


            Вы воюете с ИГ?

            Мы ни с кем не воюем. Ведем точечную ликвидацию перспективных угроз. ИГ около нашей северной границы появлялся редко. А те кто появлялись старались не нарываться. Ну а если нарывались,то умирали. Но в основном наши охотятся за ракетами Хезболлы.
            Арон Заави
            1. Чёрный Сегодня, 10:31
              Цитата: Арон Заави
              Ведем точечную ликвидацию перспективных угроз

              Красиво звучит good ... а то раньше всё как то некрасиво - "нанесение ударов по территории суверенного государства" laughing
              Чёрный
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:53
                Чёрный Сегодня, 10:31 ↑ Новый
                Цитата: Арон Заави
                Ведем точечную ликвидацию перспективных угроз
                Красиво звучит good ... а то раньше всё как то некрасиво - "нанесение ударов по территории суверенного государства" laughing

                ...ага, на прилет самопальной ракеты, упавшей на пустыре, равняли кварталы Палестины... bully
                a.s.zzz888
            2. vorobey Сегодня, 10:33
              Цитата: Арон Заави
              Но в основном наши охотятся за ракетами Хезболлы.


              а що таки бомбами сбиваете ракеты? это перспективно .. правда наверное путаете ракеты хезболлы с ракетами ПВО Сирии..
              vorobey
              1. Арон Заави Сегодня, 10:34
                Цитата: vorobey

                а що таки бомбами сбиваете ракеты? это перспективно .. правда наверное путаете ракеты хезболлы с ракетами ПВО Сирии..

                Это ПВО Сирии чего то путает.
                Арон Заави
        2. Чёрный Сегодня, 10:25
          Цитата: Арон Заави
          наши давно применяют аналог этой бомбы

          Аналог-это почти то же самое, только не то же самое! laughing
          Чёрный
          1. vorobey Сегодня, 10:28
            Цитата: Чёрный
            Цитата: Арон Заави
            наши давно применяют аналог этой бомбы

            Аналог-это почти то же самое, только не то же самое! laughing



            Тсссссс... не говори что их опять накололи.. laughing
            vorobey
            1. Арон Заави Сегодня, 10:32
              Цитата: vorobey



              Тсссссс... не говори что их опять накололи.. laughing

              Только если сами себя.

              Производство компании Rafael.
              В зависимости от модификации бомба весит от 150 кг, 453 кг до 907 кг.
              Бомба способна поражать цели в радиусе 100 км.
              Точность попадания — 3 м.
              В 2003 году бомба была принята на вооружение в ВВС Израиля — установлена на самолётах «F-16» (1 самолёт «F-16» может нести 16 бомб Spice-250). Кроме Израиля, принята на вооружение в Греции.



              Арон Заави
    2. Зяблицев Сегодня, 10:22
      "Начинается война. Еврей причитает:
      — Что же это происходит! Как всего много сделать нужно! Жену с ребенком в Америку отправить, бизнес продать, в Швейцарию деньги перевести. И самому в Англию к тете Циле успеть нужно….
      Рядом стоит русский и говорит:
      — Да… И у меня тоже проблемы…
      — Я вас умоляю, какие у вас, русских, могут быть проблемы? Взял винтовку — и на фронт!"       laughing
      Зяблицев
    3. Хагалаз Сегодня, 10:35
      Это опять против папуасов, я правильно понял? Если точка сброса 70-110 км от цели, то эта бомба идеальная мишень для Панциря, например.
      Хагалаз
      1. raw174 Сегодня, 10:57
        Цитата: Хагалаз
        Это опять против папуасов, я правильно понял? Если точка сброса 70-110 км от цели, то эта бомба идеальная мишень для Панциря, например.

        Не скажите... к каждому танку зенитчиков не приставишь... Нужна защита на боевой машине...
        raw174
      2. alexmach Сегодня, 11:31
        Да нет, это какраз таки против высокотехнологичного противника. Бомба то малозаметная, и самолет с которого её запускают также. А к тому же ещё и дешовая.
        alexmach
    4. Starover_Z Сегодня, 10:50
      В ходе последнего теста бомба поразила «движущийся на тактической скорости» макет танка Т-72.

      А что за система наведения ? С момента сброса за десятки километров цель может переместится довольно далеко !
      Starover_Z
      1. ukoft Сегодня, 11:46
        по статическим по джипиэс,
        по подвижным тепловое излучение
        ukoft
    5. Vlad.by Сегодня, 12:09
      Значительная разница в цене?
      планер с ВВ + ГСН + двигатель + немного топлива = Х
      планер с ВВ + ГСН = Y
      экономия сколько %?
      Vlad.by
  2. Yoshi Сегодня, 10:15
    Интересная новость. Опыт показывает, что увеличение вссортимента при экономии на производстве (без потери качества изделий) приводит к увеличению количества единиц в строю.
    Yoshi
  3. Старый26 Сегодня, 10:32
    Цитата: Арон Заави
    Прекрасное оружие. Несомненно будет очень востребовано.

    да, интересный вариант. Практически сейчас в странах со слабым ПВО, точнее в странах, где нет комплексов, способных поражать цели типа бомб и ракет от таких комб спасения не будет. Удар по базе, той же военно-морской несколькими деястками таких бомб позволит если не уничтожить корабли, то вывести их из строя. А в сочетании с бомбами, способными пробивать бетонные перекрытия - для авиабазы это тоже смерть. Что ж. Для информации будущих покупателей. У России есть такой комплекс, как "Тор". способный поражать и бомбы. Становитесь в очередь, господа
    Старый26
    1. Vlad.by Сегодня, 12:12
      Против такого оружия ЗРК - не панацея. Слишком дорогое удовольствие стрелять по болванке, пусть даже и с крыльями и простейшей ГСН.
      Только РЭБ и оптические средства маскировки.
      Ну и надувные макеты.
      Vlad.by
  4. san4es Сегодня, 11:13

    Малогабаритные управляемые бомбы SDB II является первым в следующем поколении интеллектуальным оружием, которое использует многорежимную систему наведения и полностью включенный канал передачи данных для поражения движущихся целей в плохих погодных условиях или в условиях боя повышенной интенсивности.
    SDB II разработана для оснащения истребителей 4-го и 5-го поколения, в т.ч. F-15E ВВС, F-35B КМП и F-35C ВМС США. GBU-53/B также совместима с F-35A, F-22 и F-16C/D ВВС, а также F/A-18E/F ВМС США.
    SDB II может поражать цели на дальности более чем 40 миль. Авиабомба имеет мощную боевую часть, способную уничтожить бронированные цели, но создает минимальный сопутствующий ущерб из-за небольшого взрывного эффекта. Это очень высокоточный боеприпас и предлагает военным возможность перенацеливания по каналу обмена данными, которые передаются оружию во время полета.
    Бомба оснащена трехрежимной системой наведения — радиолокационной миллиметрового диапазона, неохлаждаемой инфракрасной и полуактивной лазерной. Эти три режима позволяют находить и уничтожать цели даже в неблагоприятных погодных условиях, увеличивая дальность поражения путем выбора наиболее благоприятного режима наведения. Пентагон израсходовал на программу более 700 млн долл США

    http://nevskii-bastion.ru/gbu-53/
    san4es
  5. Старый26 Сегодня, 11:23
    Цитата: Starover_Z
    В ходе последнего теста бомба поразила «движущийся на тактической скорости» макет танка Т-72.

    А что за система наведения ? С момента сброса за десятки километров цель может переместится довольно далеко !

    Нет так далеко, как кажется. К примеру бомба сбрасывается с самолета по движущейся цели с расстояния в 70 км. Сбрасывается, к примеру на скорости в 500 км/час. Значит до цели она будет лететь 8,5 минут (при условии, что скорость у нее будет все те же 500 км/час). За это время танк, едущий со скоростью в 30 км/час отойдет на 4,25 км. Не думаю, что на бомбе будет узконаправленная система наведения. Скорее всего угол обзора будет где-то +/- 45 градусов. Так что вполне возможно поражение. С быстродвижущейся целью типа авто эта бомба конечно не справится, но для таких целей есть те же ракеты с лазерной или ТВ системой наведения и беспилотники в качестве носителей. В общем псм система интересна и перспективна
    Старый26
    1. Vlad.by Сегодня, 12:23
      Цель надо захватить на АС. Радиолокационная миллиметрового диапазона и инфракрасная ГСН на 70 км захватит только в полигонных условиях. Разве что по морским целям... Лазером с борта носителя на такой дальности подсвечивать до момента поражения подставляясь под ПВО? Тоже не вариант. Только если есть группа подавления ПВО и группа прикрытия. Тогда где экономия?
      Как говорит Лукашенко - кто-то врот.
      Или эффективная дальность меньше заявленной, скажем 25-35 км или цена этого пепелаца существенно выше (стоит АГСН).
      Очередной попил зеленых денег?
      Vlad.by
  6. Livonetc Сегодня, 11:28
    Цитата: Старый26
    Цитата: Starover_Z
    В ходе последнего теста бомба поразила «движущийся на тактической скорости» макет танка Т-72.

    А что за система наведения ? С момента сброса за десятки километров цель может переместится довольно далеко !

    Нет так далеко, как кажется. К примеру бомба сбрасывается с самолета по движущейся цели с расстояния в 70 км. Сбрасывается, к примеру на скорости в 500 км/час. Значит до цели она будет лететь 8,5 минут (при условии, что скорость у нее будет все те же 500 км/час). За это время танк, едущий со скоростью в 30 км/час отойдет на 4,25 км. Не думаю, что на бомбе будет узконаправленная система наведения. Скорее всего угол обзора будет где-то +/- 45 градусов. Так что вполне возможно поражение. С быстродвижущейся целью типа авто эта бомба конечно не справится, но для таких целей есть те же ракеты с лазерной или ТВ системой наведения и беспилотники в качестве носителей. В общем псм система интересна и перспективна


    Заинтересовал термин "тактическая скорость.
    Нашел только это.
    "Тактическая скорость танков — частное от деления протяженности марша подразделения танков на время его совершения."
    Так какая этто может быть скорость?
    Livonetc
    1. Vlad.by Сегодня, 12:24
      скорость из американской инструкции водителю танка.
      Vlad.by
  7. askme Сегодня, 12:18
    Новые малогабаритные ракеты для Панциря (которые по четыре штуки в стандартный контейнер обычной ракеты Панциря входят) - дешевле....)
    askme
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