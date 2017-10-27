Около 80% автопарка украинской армии устарело, признали в ВСУ

80% автомобильной техники ВСУ — это устаревший парк

Вся эта техника пойдет только в боевые части для артиллерийских подразделений, подразделений обеспечения и подвоза боеприпасов и военно-технического имущества

Около 80% автопарка украинской армии устарело. Об этом, как сообщает телеканал "112 Украина", заявил начальник Центрального автомобильного управления вооружения ВСУ Александр Сергий.— констатировал Сергий.В то же время начальник ЦАУВ отметил, что автопарк украинской армии все же ежегодно обновляется. По его словам, в 2018 году запланировано закупить «до 1000 единиц техники», и все эти машины являются грузовыми автомобилями.— уточнил Сергий.В августе Порошенко объявил о начале программы переоснащения украинской армии, а также сообщил, что за последние три года ВСУ получили около 16 тыс. единиц военной техники от «Укроборонпрома». Само предприятие сообщило, что с 2014 по 2017 годы ВСУ получили 5 тыс. 281 единицу новой техники, а все остальное – техника после ремонта и запчасти.