12:34 27 октября

Около 80% автопарка украинской армии устарело, признали в ВСУ

Около 80% автопарка украинской армии устарело. Об этом, как сообщает телеканал "112 Украина", заявил начальник Центрального автомобильного управления вооружения ВСУ Александр Сергий.

80% автомобильной техники ВСУ — это устаревший парк
— констатировал Сергий.

Около 80% автопарка украинской армии устарело, признали в ВСУ



В то же время начальник ЦАУВ отметил, что автопарк украинской армии все же ежегодно обновляется. По его словам, в 2018 году запланировано закупить «до 1000 единиц техники», и все эти машины являются грузовыми автомобилями.

Вся эта техника пойдет только в боевые части для артиллерийских подразделений, подразделений обеспечения и подвоза боеприпасов и военно-технического имущества
— уточнил Сергий.

В августе Порошенко объявил о начале программы переоснащения украинской армии, а также сообщил, что за последние три года ВСУ получили около 16 тыс. единиц военной техники от «Укроборонпрома». Само предприятие сообщило, что с 2014 по 2017 годы ВСУ получили 5 тыс. 281 единицу новой техники, а все остальное – техника после ремонта и запчасти.

Использованы фотографии: http://np.ks.ua/
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Комментарии 23

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  1. ded100 Сегодня, 10:25
    У американцев еще автохлама много помогут хохлам обновится!
    ded100
    1. oldseaman1957 Сегодня, 10:31
      Около 80% автопарка украинской армии устарело,
      - При их проблемах - только и тратиться на оборонку! Сами себя жрут, убогие...
      oldseaman1957
      1. 79807420129 Сегодня, 10:37
        Цитата: oldseaman1957
        Сами себя жрут, убогие..

        Так можно пожелать им:-"Кушайте на здоровье,не обляпайтесь" yes
        79807420129
        1. Stas157 Сегодня, 10:56
          Около 80% автопарка украинской армии устарело

          А если взять не автомобильную технику, то около 100%. При чем пополнение вооружений идет не совсем новой техникой, а экспонатами аж с Первой Мировой.
          Stas157
  2. bagr69 Сегодня, 10:25
    Одним словом, дайте еще немного денюжек...
    А вообще, где же широко распиаренные "достижения украинской оборонной промышленности"? Кому продали (а может украли...)?
    bagr69
  3. Витас Сегодня, 10:27
    Тот же Краз только собирает грузовики, много импорта в комплектующих.
    Витас
  4. Logall Сегодня, 10:28
    К украинской армии, точнее автопарку, применима поговорка: ''Это не я имею машину, это Машина имеет меня!''
    И не только ''машина'', а также всё руководство армии и страны...
    Logall
    1. Partyzan Сегодня, 11:05
      Цитата: Logall
      И не только ''машина'', а также всё руководство армии и страны...

      какая страна - такое и .......
      Partyzan
      1. Logall Сегодня, 11:19
        Приветствую! hi
        Ещё удивительно то, что они при помощи молотка не заряжают.
        Но может это их последнее фото: ''за пол минуты до смерти''?
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 11:22
          Цитата: Logall
          Но может это их последнее фото: ''за пол минуты до смерти''?

          не знаю, меня там к счастью не было laughing
          Partyzan
  5. Ferdinant Сегодня, 10:32
    АвтоЗАЗ, еще незагружен,говорят
    Ferdinant
    1. svp67 Сегодня, 10:58
      Цитата: Ferdinant
      АвтоЗАЗ, еще незагружен,говорят

      ... акционеры завода в ходе внеочередного собрания решили сменить название с легендарного ЗАЗ на «Промавтоинвест»....
      svp67
  6. sgr291158 Сегодня, 10:44
    Да ну, не может быть. Что бы у сильнейшей армии Европы да изношенный автопарк.
    sgr291158
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 10:45
    ... будут на вундервафлях кататься, на тех что на табуретках клепают... laughing bully laughing
    a.s.zzz888
  8. Евродав Сегодня, 10:56
    Скоро парк помолодеет от бу Хамви, не плачьте скакуны...
    Евродав
  9. Лганхи Сегодня, 10:59
    1000 грузовиков в год для 250-тысячных ВСУ это просто смешно laughing . Есть универсальный счетчик потребности армии в автомобилях: это 1/2 численности всех войск, то есть для ВСУ нужно 125 тысяч автомобилей, из них половина это грузовики. То есть делим 62,5 тысяч на 1 тысячу, получаем... Вуаля! Каждый грузовик в ВСУ должен служить 62,5 года, причем это в мирное время, где нет боевых потерь. В военное же время расход увеличивается в десятки раз.
    Лганхи
  10. Egorovich Сегодня, 11:04
    Всю взятую со складов технику и что возможно перекрасить, закупят для укробандерлогов. Так что обновление карманов Поросенко и его приблуд идет полным ходом.
    Egorovich
    1. Анатоль Клим Сегодня, 11:21
      Цитата: Egorovich
      Так что обновление карманов Поросенко и его приблуд идет полным ходом.

      В Черкассах есть автозавод Богдан, на котором развёрнута сборка из белорусских комплектующих грузовиков Богдан-МАЗ для украинской армии. При этом КРАЗ резко снизил производство грузовиков. Когда у Порошенко спросили почему закупаются белорусские МАЗы, то он ответил, что КРАЗ хуже держит взрывную волну (ха-ха! КРАЗ капотник, а МАЗ безкапотник) При этом у Пеци была доля в Богдане, но вроде сейчас продал Свинарчуку, который стал единственным владельцем, но видимо дружба и бабло остались. Не могу не сказать, что в Богдан-МАЗе стоит двигатель ЯМЗ и есть другие российские комплектующие. Вот такие дела...
      Анатоль Клим
      1. Egorovich Сегодня, 11:56
        Кто бы в этом сомневался. Все руководство укропии состоит из одних огрызков.
        Egorovich
  11. ватник Сегодня, 11:14
    А тем временем БМП-2 от ДНР

    И она похоже не одна
    ватник
  12. Волька Сегодня, 11:28
    ну да, если американский секондхенд считать обновлением, то у укропитеков все новое и самое, самое современное...
    Волька
  13. Sergey53 Сегодня, 11:58
    Как устарела? Это ЗРАДА. Вы что клевещете на самую ПЕРЕДОВУЮ армию в МИРЕ, fool
    Sergey53
  14. Berkut24 Сегодня, 12:25
    Батька МАЗами поможет. У него деньги никогда не пахнут. Пожизненный насморк.
    Berkut24
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