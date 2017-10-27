Около 80% автопарка украинской армии устарело, признали в ВСУ
Около 80% автопарка украинской армии устарело. Об этом, как сообщает телеканал "112 Украина", заявил начальник Центрального автомобильного управления вооружения ВСУ Александр Сергий.
В то же время начальник ЦАУВ отметил, что автопарк украинской армии все же ежегодно обновляется. По его словам, в 2018 году запланировано закупить «до 1000 единиц техники», и все эти машины являются грузовыми автомобилями.
В августе Порошенко объявил о начале программы переоснащения украинской армии, а также сообщил, что за последние три года ВСУ получили около 16 тыс. единиц военной техники от «Укроборонпрома». Само предприятие сообщило, что с 2014 по 2017 годы ВСУ получили 5 тыс. 281 единицу новой техники, а все остальное – техника после ремонта и запчасти.
80% автомобильной техники ВСУ — это устаревший парк— констатировал Сергий.
В то же время начальник ЦАУВ отметил, что автопарк украинской армии все же ежегодно обновляется. По его словам, в 2018 году запланировано закупить «до 1000 единиц техники», и все эти машины являются грузовыми автомобилями.
Вся эта техника пойдет только в боевые части для артиллерийских подразделений, подразделений обеспечения и подвоза боеприпасов и военно-технического имущества— уточнил Сергий.
В августе Порошенко объявил о начале программы переоснащения украинской армии, а также сообщил, что за последние три года ВСУ получили около 16 тыс. единиц военной техники от «Укроборонпрома». Само предприятие сообщило, что с 2014 по 2017 годы ВСУ получили 5 тыс. 281 единицу новой техники, а все остальное – техника после ремонта и запчасти.
Использованы фотографии: http://np.ks.ua/
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