Экипажи Су-34 ЗВО применили комплекс радиоэлектронного подавления «Хибина»
Экипажи бомбардировщиков Су-34 авиачасти Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской области, отработали применение комплекса радиоэлектронного подавления «Хибина», сообщает пресс-служба ЗВО
Военные летчики выполнили перелет на расстояние более тысячи километров на незнакомые территории полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской обл.
Как сообщает Минобороны РФ, для выполнения задач было задействовано около 10 бомбардировщиков Су-34 и более 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.
Военные летчики выполнили перелет на расстояние более тысячи километров на незнакомые территории полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской обл.
По условиям двусторонних учений экипажи выполнили задачи по преодолению наземных радиолокационных станций обнаружения средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Используя навесные комплексы радиоэлектронного подавления, они создали ложные цели для наземных средств РЭБ, скрыли свое нахождение с экранов локаторов и провели электронные пуски по средствам ПВО- говорится в сообщении.
Как сообщает Минобороны РФ, для выполнения задач было задействовано около 10 бомбардировщиков Су-34 и более 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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