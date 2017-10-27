12:28 27 октября

Экипажи Су-34 ЗВО применили комплекс радиоэлектронного подавления «Хибина»

Экипажи бомбардировщиков Су-34 авиачасти Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской области, отработали применение комплекса радиоэлектронного подавления «Хибина», сообщает пресс-служба ЗВО

Военные летчики выполнили перелет на расстояние более тысячи километров на незнакомые территории полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской обл.

Экипажи Су-34 ЗВО применили комплекс радиоэлектронного подавления «Хибина»



По условиям двусторонних учений экипажи выполнили задачи по преодолению наземных радиолокационных станций обнаружения средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Используя навесные комплексы радиоэлектронного подавления, они создали ложные цели для наземных средств РЭБ, скрыли свое нахождение с экранов локаторов и провели электронные пуски по средствам ПВО
- говорится в сообщении.

Как сообщает Минобороны РФ, для выполнения задач было задействовано около 10 бомбардировщиков Су-34 и более 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. adma Сегодня, 10:52
    Жаль, что рядом какой-нибудь корабль не проплывал. Ну какой-нибудь завалящий фрегат. Не?
    adma
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:54
    ... красивое название -Хибины!!! ... и работает красиво!!!... good
    a.s.zzz888
    1. adma Сегодня, 10:55
      Геолог знакомый иногда ругался - "Апатит твою Хибины" laughing
      adma
    2. SOF Сегодня, 11:55
      Цитата: a.s.zzz888
      ... красивое название -Хибины!!! ... и работает красиво!!!... good

      ...красивое, тем более, что это название в честь древнейшего горного массива на Кольском полуострове, возрастом около 290 млн лет, а в заглавии статьи его почему-то обозвали "Хибиной".
      Все равно, что Саяны обозвать Саяной
      sad
      SOF
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:05
        SOF Сегодня, 11:55красивое, тем более, что это название в честь древнейшего горного массива на Кольском полуострове, возрастом около 290 млн лет, а в заглавии статьи его почему-то обозвали "Хибиной".
        Все равно, что Саяны обозвать Саянойsad

        ... Вам респект! good
        a.s.zzz888
  3. Egorovich Сегодня, 10:57
    Тяжело в учение, легко в бою.
    Egorovich
  4. Monster_Fat Сегодня, 11:15
    Экипажи Су-34 ЗВО применили комплекс радиоэлектронного подавления «Хибина»

    и часть экипажа эсминца США "Дональд Кук" уже, по привычке, попросила о "списании" на берег... laughing
    Monster_Fat
    1. Partyzan Сегодня, 11:24
      Цитата: Monster_Fat
      и часть экипажа эсминца США "Дональд Кук" уже, по привычке, попросила о "списании" на берег...

      только "Дональд Кук" и больше никто? lol
      Partyzan
      1. Monster_Fat Сегодня, 11:31
        Ну,...они как бы уже, знают, что это такое -"Хибины" ( типа- не горы...).... wink
        Monster_Fat
    2. Донской Сегодня, 12:11
      Цитата: Monster_Fat
      и часть экипажа эсминца США "Дональд Кук" уже, по привычке, попросила о "списании" на берег... laughing

      я думал секту поклонников истории хибин и дональда кука давно прикрыли? request оказывается живут еще люди, верящие в эту сказку laughing
      Донской
  5. Livonetc Сегодня, 11:22
    Из статьи с форума "Хибины против Иджиса"
    https://topwar.ru/70310-hibiny-protiv-idzhisa-voz
    vraschenie-amerikanskogo-esminca-v-chernoe-more.h
    tml
    Контейнер КРЭП “Хибины” (Л175В). Длина контейнера 4950 мм. Масса 300 кг. Потребляемая мощность 3,6 кВт
    Livonetc
  6. san4es Сегодня, 11:28
    Испытания комплекса, происходившие 14 апреля 2014 года,на полигоне Мухор-Кондуй в Бурятии.
    В ходе испытаний, Су-34, оборудованные «Хибины-У», ставили помехи для различных средств обнаружения и поражения воздушных целей, которыми являлись: самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, истребители-перехватчики МиГ-31 и наземные средства обнаружения и поражения воздушных целей, такие как «Бук М2», «С-300» «Оса».
    О результатах испытаний ничего не сообщается. Но именно после их проведения МО Российской Федерации, заключило контракт с разработчиком на довольно приличную сумму в 1,5 миллиарда российских рублей, на производство и вооружение данными комплексами ВВС России. Что вероятно подтверждает высокую эффективность комплекса.

    san4es
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