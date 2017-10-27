В РФ разрабатывается сверхтяжелый экраноплан

Это можно только приветствовать. Экранопланы гораздо экономичнее самолетов, можно будет оперативно перебрасывать больше груза на большее расстояние. Если удастся оснастить их шасси на воздушной подушке, то они смогут садиться даже на снежные торосы. Машина по своей уникальности будет сопоставима со знаменитым "Каспийским монстром. Для ее создания нужны высококлассные специалисты и производственные мощности. Потребуется задействовать очень значительные научно-технические и финансовые ресурсы,

АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» разрабатывает сверхтяжелый транспортно-десантный экраноплан, который планируется использовать в Арктике и на Тихом океане для спасательных операций и доставки грузов на отдаленные базы, сообщают Известия Сообщается, что по своим габаритам машина будет сопоставима со знаменитым в советское время «Каспийским монстром».В компании рассказали, что речь идет о создании базовой платформы под рабочим названием «Спасатель». Масса воздушного судна составит порядка 600 т при длине 93 м и размахе крыла 71 м. Решение в пользу крупногабаритного экраноплана было принято потому, что такие аппараты могут летать при волнении моря в 5-6 баллов.«Уменьшенные макеты «Спасателя» уже прошли испытания в аэродинамической трубе ЦАГИ в подмосковном Жуковском, а также в специальном бассейне. Получено положительное заключение экспертов, защищен технический проект, сформирована производственная кооперация. В планах — создание полномасштабного макета с пилотской кабиной, местами операторов. Силовую установку для "Спасателя" разработает самарская компания "Кузнецов"», – говорится в материале.Поднять аппарат в воздух планируется в 2022-2023 годах, закончить испытания – в 2025 году.Новый экраноплан будет оснащен рампой, облегчающей погрузку и выгрузку бойцов и техники. Он сможет перевозить до 500 человек с вооружением со скоростью 550 км/ч.По словам военно-морского эксперта Александра Мозгового, возвращение экранопланов на службу станет большим достижением для России.сказал эксперт.