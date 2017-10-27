12:26 27 октября

В РФ разрабатывается сверхтяжелый экраноплан

АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» разрабатывает сверхтяжелый транспортно-десантный экраноплан, который планируется использовать в Арктике и на Тихом океане для спасательных операций и доставки грузов на отдаленные базы, сообщают Известия.

В РФ разрабатывается сверхтяжелый экраноплан
"Каспийский монстр" КМ-4

Сообщается, что по своим габаритам машина будет сопоставима со знаменитым в советское время «Каспийским монстром».


В компании рассказали, что речь идет о создании базовой платформы под рабочим названием «Спасатель». Масса воздушного судна составит порядка 600 т при длине 93 м и размахе крыла 71 м. Решение в пользу крупногабаритного экраноплана было принято потому, что такие аппараты могут летать при волнении моря в 5-6 баллов.

«Уменьшенные макеты «Спасателя» уже прошли испытания в аэродинамической трубе ЦАГИ в подмосковном Жуковском, а также в специальном бассейне. Получено положительное заключение экспертов, защищен технический проект, сформирована производственная кооперация. В планах — создание полномасштабного макета с пилотской кабиной, местами операторов. Силовую установку для "Спасателя" разработает самарская компания "Кузнецов"», – говорится в материале.

Поднять аппарат в воздух планируется в 2022-2023 годах, закончить испытания – в 2025 году.

Новый экраноплан будет оснащен рампой, облегчающей погрузку и выгрузку бойцов и техники. Он сможет перевозить до 500 человек с вооружением со скоростью 550 км/ч.

По словам военно-морского эксперта Александра Мозгового, возвращение экранопланов на службу станет большим достижением для России.

Это можно только приветствовать. Экранопланы гораздо экономичнее самолетов, можно будет оперативно перебрасывать больше груза на большее расстояние. Если удастся оснастить их шасси на воздушной подушке, то они смогут садиться даже на снежные торосы. Машина по своей уникальности будет сопоставима со знаменитым "Каспийским монстром. Для ее создания нужны высококлассные специалисты и производственные мощности. Потребуется задействовать очень значительные научно-технические и финансовые ресурсы,
сказал эксперт.

Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
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Комментарии 52

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 11:00
    Наконец-то, продолжили дело Ростислава Евгеньевича Алексеева! Ведь это даст России колоссальные возможности. И этим стоит гордиться!
    oldseaman1957
    1. maxim947 Сегодня, 11:02
      Вещь конечно интересная, но какие задачи выполняет, которые нельзя решить имеющимся средствами?
      Далеко не самая необходимая штука на сегодняшний день.
      maxim947
      1. weksha50 Сегодня, 11:08
        Цитата: maxim947
        Вещь конечно интересная, но какие задачи выполняет, которые нельзя решить имеющимся средствами?
        Далеко не самая необходимая штука на сегодняшний день.


        Использовать его в первую очередь собираются на Тихом океане и в Арктике...
        Читаем: "Новый экраноплан будет оснащен рампой, облегчающей погрузку и выгрузку бойцов и техники. Он сможет перевозить до 500 человек с вооружением со скоростью 550 км/ч."...

        Мне кажется, ТАМ ему найдется применение...
        weksha50
        1. oldseaman1957 Сегодня, 11:14
          Цитата: maxim947
          Далеко не самая необходимая штука на сегодняшний день.
          Экранопланы в эксплуатации чуть ли не на порядок выгодней самолётов. Конечно, вложиться придётся, но перспективы того стоят.
          oldseaman1957
          1. maxim947 Сегодня, 11:28
            Все равно - изделие не первой необходимости, лучше деньги на малую гражданскую авиацию отдать, там ситуация критичней. Камнями сильно не кидать, имхо
            maxim947
            1. Тралл Сегодня, 11:36
              Представил такой, выруливающий на пляж в Майями, а внутри 500 отпускников с вооружением smile
              Тралл
              1. pjastolov Сегодня, 12:09
                Цитата: Тралл
                Представил такой, выруливающий на пляж в Майями, а внутри 500 отпускников с вооружением smile

                и техникой для пикника laughing
                pjastolov
      2. 34 регион Сегодня, 11:23
        11.02. Максим! Какие задачи выполняет, которые нельзя решить имеющимся средствами? С его скоростью и вместимостью задачи найдутся! Сколько уже было случаев когда нужна была скорость. hi
        34 регион
        1. maxim947 Сегодня, 11:39
          Да я в принципе обоими руками ЗА, изделие брутальное и престижное. Даст работу конструкторам и рабочим. Но есть задачи первоочередные и остальные. Нам ведь сообщили, что денег-то нет. А проблем, причем по-важней хватает. Просто может получится как иногда бывает - на половине ОКР все остановят и баста. А по-хорошему, если делать то несколько изделий, с береговой инфраструктурой, службами обеспечения и обучения личного состава и т.д. и т.д.
          maxim947
        2. Dorren Сегодня, 11:42
          вот-вот. забросить 300 т. груза на 1500 км за 3 часа - это дорогого стоит (и это только по ТТХ старого прототипа, надеюсь их ещё и улучшат за счёт новых материалов и технологий). Тем более, что, как видим, за тысячи лет в мире ничего принципиально не изменилось - "Кто успел, тот и съел. Кто сильней - тот и прав."
          Dorren
      3. askort154 Сегодня, 11:50
        maxim947......Вещь конечно интересная, но какие задачи выполняет, которые нельзя решить имеющимся средствами?

        Когда его создавали в СССР, первостепенная роль ему отводилась - уничтожение авианосцев. Перемещение его над водной поверхностью на высоте десятка метров со скоростью 400-500 км.час , делала его "большим сюрпризом" для РЛС как наземных, так и корабельных.
        askort154
    2. сибиралт Сегодня, 11:28
      Спасательный аппарат может перевозить до 500 человек с вооружением... belay Любопытная специфика, однако!
      сибиралт
      1. Dorren Сегодня, 11:39
        как учит нас история - и особенно события последних лет - "500 человек с вооружением", оказавшиеся в нужном месте в нужное время, зачастую спасают больше жизней, чем любые спасатели за годы работы.
        Dorren
      2. askort154 Сегодня, 11:41
        сибиралт.......Спасательный аппарат может перевозить до 500 человек с вооружением... Любопытная специфика, однако!

        Это крутые спасатели! good
        askort154
        1. собаковод Сегодня, 11:55
          а главное - вежливые!
          собаковод
    3. шура матросов Сегодня, 11:55
      А в чем возможности? Недокрабль-недосамолет. Как минимум уступает в скорости самолету и в грузоподъемности караблю
      шура матросов
      1. kvm Сегодня, 12:08
        Или как минимум превосходит самолёт по грузоподъёмности и корабль по скорости. Для доставки срочных грузов самое то.
        kvm
        1. Großer Feldherr Сегодня, 12:18
          Для доставни срочных грузов лучше использовать ракеты, быстрее hi
          Großer Feldherr
      2. mihey Сегодня, 12:15
        Вы правы, только здесь акцент надо сместить: превосходит в скорости корабль и в грузоподъемности самолет
        mihey
    4. Маз Сегодня, 12:04
      Во всяком случае лучше на таком менять вахты в арктике, чем на вертолете. При падении в воду экраноплан не тонет! Как вертолет, что разбился.
      Маз
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:01
    ... героически преодолеваем трудности, которые ранее в отношении с экранопланами и создали...
    a.s.zzz888
    1. Ярик Сегодня, 11:11
      Все равно это очень ХОРОШАЯ новость!!! Автору новости РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ!
      Ярик
  3. ВохаАхов Сегодня, 11:03
    Так есть же один почти готовый. Зачем разрабатывать?
    ВохаАхов
    1. oldseaman1957 Сегодня, 11:22
      Цитата: ВохаАхов
      Так есть же один почти готовый.
      - Вот с него, наверное, и начнут!
      oldseaman1957
      1. ВохаАхов Сегодня, 11:24
        И на это потратят восемь лет?
        ВохаАхов
    2. ССИ Сегодня, 11:35
      Цитата: ВохаАхов
      Так есть же один почти готовый. Зачем разрабатывать?

      А бюджетные деньги? Без них НИКАК!
      ССИ
      1. ВохаАхов Сегодня, 11:36
        Да без пилы и попила тут никак не обойтись.
        ВохаАхов
    3. CentDo Сегодня, 12:00
      Судя по фото, 500 человек с вооружением он явно не перевезет. Что это за зверь?
      CentDo
  4. weksha50 Сегодня, 11:06
    Ну что ж , остаётся только пожелать: и Бог, и удача, и финансы, и прочая и прочая - в помощь... good
    weksha50
  5. Александр 3 Сегодня, 11:06
    Разработки при проектировании этой нужной машины необходимо применять для гражданских нужд,ну и продавать эти версии потом и за границу то же.Как наши С 400.
    Александр 3
  6. Fkjydjckfrgh Сегодня, 11:09
    "Если удастся оснастить их шасси на воздушной подушке..."
    А если на антигравитационной... Ещё движки для "воздушной подушки" таскать. good А-а-а-а-а! Чудила.
    Fkjydjckfrgh
    1. Башибузук Сегодня, 11:40
      Вот-вот, забавный эксперт, тоже обратил внимание.
      Экраноплан на воздушной подушке laughing ....а чего не с аэростатными баллонами, по типу дирижабля?
      Или вообще на лыжах. Можно шнекоходы приспособить.
      В общем, судя по последнему предложению-".Потребуется задействовать очень значительные научно-технические и финансовые ресурсы,." - вполне понятно, в какой области этот эксперт экспертирует.
      ...
      Досадно, блин...только-только начал было склоняться к мысли, что Олег Капцов был какбэ, в некоторых аспектах и прав насчет экранопланов - а тут на тебе, Возрождение!
      Башибузук
  7. pvv113 Сегодня, 11:13
    Весьма отрадно! Есть еще новости, которые читаешь с удовольствием! good
    pvv113
  8. Egorovich Сегодня, 11:20
    Для бескрайних северных рубежей и наших Тихоокеанских островов такая техника конечно необходима. Срочная переброска до 500 вооруженных человек или грузов практически в любое место, это говорит само за себя.
    Egorovich
  9. Старый26 Сегодня, 11:27
    Нда. Наступаем на те же грабли во второй раз. Ну что ж, флаг в руки и барабан на шею
    Старый26
    1. sabakina Сегодня, 11:58
      Какие грабли? Работу с экранопланами прекратили, потому что сменился министр обороны (забыл фамилию), который продвигал эту систему.
      sabakina
    2. Großer Feldherr Сегодня, 12:12
      Никто не наступает, идет планомерное "освоение средств" выделяемых на "перспективные конструкторские работы". Чем громче проджект, тем больше бабла выделят.
      Großer Feldherr
  10. ватник Сегодня, 11:33
    Экранопланы очень бы пригодились в качестве быстроходных спасательных средств например для спасения экипажей ПЛ они бы смогли достаточно быстро доставлять к месту катастрофы водолазов и беспилотные подводные аппараты и вывозить их экипаж при его самостоятельной эвакуации.
    ватник
  11. san4es Сегодня, 11:37
    Эраноплан в картинках. Это - экраноплан проекта 903, получивший название "Спасатель". Работы по нему были заморожены в 90-х годах на высокой стадии готовности. Уже проводку протянули и гальюны сделалиsoldier
    san4es
  12. gridasov Сегодня, 11:48
    Дискуссионная площадка форума ВО по сути должна бы выполнять задачи поиска интересных и прогрессивных научных , технических или изобретательских идей. Но это не касается русских . Дискуссии превращены в пустые короткие эмоциональные высказывания с переходом на личностные оскорбления и только . Понятное дело , что когда кто-то наверху думает ,. что людей с обоснованными изобретательскими идеями много , то это глубокое заблуждение . Изобретателей единицы в общей массе людей . Изобретателей с прорывными идеями мало в периоде длительного существования сообщества людей. Поэтому тема создания экранопланов упиралась и упирается в понимание прежде всего физических закономерностей , а значит создание и эффективных поверхностей соприкосновения ЛА с водой и воздухом , а так же принципиально новых двигателей и движительных устройств. Без новых идей , как говорят многие "воз и ныне останется там где был ".
    gridasov
    1. Башибузук Сегодня, 12:02
      Разрешите полюбопытствовать - а вы по национальности кто? Нанаец? Или бороро?
      С чего вы решили, что "дискуссионная площадка форума ВО" - это клуб рационализаторов-изобретателей?
      Да даже, некто у нас, вот вы, например, предложите работающий двигатель с КПД = 101 %, а мы все хором подтвердим рабостпособность этой железяки - то что нам делать дальше?
      А эта ..."..тема создания экранопланов упиралась и упирается в понимание прежде всего физических закономерностей.." давным-давно разработана и РЕАЛИЗОВАНА без наших ..мыслей. Или воплей. Или дискуссий. На вполне серьезном, настоящем железе.
      Башибузук
  13. Izotovp Сегодня, 11:49
    Сколько жизней может спасти такой аппарат в версии постановщика самоходных самонаводящихся противокорабельных мин ,восприпятствовав подходу к нашим берегам разных демократизаторов !!!
    Izotovp
  14. rpuropuu Сегодня, 11:54
    Цитата: ватник
    Экранопланы очень бы пригодились в качестве быстроходных спасательных средств например для спасения экипажей ПЛ они бы смогли достаточно быстро доставлять к месту катастрофы водолазов и беспилотные подводные аппараты и вывозить их экипаж при его самостоятельной эвакуации.

    Совершенно верно. Не так давно смотрел док. фильм про спасение "Комсомольца" yes Если бы тогда на Северном флоте стояли бы на вооружение Экранопланы, почти весь экипаж был бы спасен и не было бы лишних жертв среди моряков recourse . Тогда напомню суда спасения не успели подойти и моряки находились многие часы в ледяной воде, а самолет не мог приземлиться на воду request
    rpuropuu
    1. ватник Сегодня, 12:00
      Цитата: rpuropuu
      Если бы тогда на Северном флоте стояли бы на вооружение Экранопланы, почти весь экипаж был бы спасен и не было бы лишних жертв среди моряков


      Полностью согласен с вами.
      ватник
  15. Per se. Сегодня, 11:55
    Совсем недавно, под статью о "уродце" F-35, некоторые ёрничали над темой СВВП и экранопланов, просто, "сон разума" все разговоры о вертикалках, отличные от их представлений, их самомнения по технической осведомлённости. Экранопланы у нас возрождают, остаётся дождаться, когда СВВП возродят. Надо отметить, что грязью нередко в СМИ поливают именно то, в чем советская школа имела отрыв от Запада. Говоря про экранопланы здесь и так всё очевидно, у Штатов и сейчас нет ничего подобного, про СВВП надо пояснить. Только две страны в мире имели серийные образцы СВВП, СССР и Британия, янки купили у англичан лицензию на "Харриер", подогнав его под задачи Корпуса морской пехоты. Когда был впервые продемонстрирован наш Як-141, показавший сверхзвуковую скорость и установив ряд мировых рекордов, западные фирмы объединились "дружить" сообща в разработках против советского самолёта. Если бы не глупость и предательство, мы могли иметь большой отрыв в развитии СВВП. К слову, в живой природе в основном используется сокращённый и вертикальный взлёт, с разбега взлетает значительно меньше. Придёт время, и в технике сокращённый и вертикальный старт будет преобладать. Говоря о СВВП, надо сразу подчеркнуть, это не альтернатива сегодняшней авиации, но очень перспективное направление, своя ниша, нужная армии и флоту. Чем быстрее у нас возродят работы над похеренной на радость врагам теме вертикалок, тем лучше, иначе, отстанем уже навсегда, имея когда-то отрыв от Запада. Возвращение экранопланов здесь хороший знак.
    Per se.
  16. rpuropuu Сегодня, 11:56
    Цитата: maxim947
    Вещь конечно интересная, но какие задачи выполняет, которые нельзя решить имеющимся средствами?
    Далеко не самая необходимая штука на сегодняшний день.

    Я чудь ниже написал про спасание "Комсомольца", ради интереса ознакомьтесь с историей его гибели request При условии что ВМФ России делает ставку на подводный флот, такие суда просто жизненно необходимы как спасательные средства soldier
    rpuropuu
  17. tank64rus Сегодня, 11:56
    Давно пора. а то мы очень долго запрягаем.Хорошо бы быстро ездить.
    tank64rus
  18. rpuropuu Сегодня, 12:01
    Цитата: oldseaman1957
    Наконец-то, продолжили дело Ростислава Евгеньевича Алексеева! Ведь это даст России колоссальные возможности. И этим стоит гордиться!

    Жаль самого Алексеева сгубили recourse Потеряли преданного своему делу человека и 25 лет sad
    rpuropuu
  19. Großer Feldherr Сегодня, 12:03
    Сверхавианосец уже разработали, сейчас экраноплан, после и до "звезды смерти" дело дойдет.
    Großer Feldherr
  20. Sergey53 Сегодня, 12:06
    Неплохо бы. Безопасность повысится.
    Sergey53
  21. rpuropuu Сегодня, 12:13
    Цитата: шура матросов
    А в чем возможности? Недокрабль-недосамолет. Как минимум уступает в скорости самолету и в грузоподъемности караблю

    Была версия Экраноплана, назывался - Орленок. Так вот, это недокорабль-недосамолет мог взять на борт БТР-ы и за 3-4 часа переборосить их на 1500 км, при чем в качестве аэродрома приземлиться\выйти на любой берег или пляж soldier
    Вместо военной техники, в нем могло быть что угодно. Те же спасатели, снаряжение, продовольствие wink
    Представьте какая перспектива использования такой техники у островных государев, где нет (допустим разрушены) или не может быть аэродрома(маленький остров). К таким госудраствам в какой то мере само собой относится и Россия hi
    rpuropuu
  22. Bronevick Сегодня, 12:24
    В РФ разрабатывается велосипед.
    Bronevick
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