Штурмовые «Тайфуны» для инженерного спецназа

Сейчас на вооружение батальонов штурма и разграждения поступают бронетранспортеры БТР-82 и бронеавтомобили «Тайфун. У БТР-82 хорошее вооружение и бронезащита. Он подходит как для общевойскового боя с высокотехнологичным противником, так и для антитеррористических операций и локальных конфликтов. Но перевозить внутри них штурмовиков-саперов в тяжелой бронезащите очень сложно. Поэтому нужны "Тайфуны-К". Их можно использовать не только как транспорт, но и для обеспечения боевой работы. "Тайфун-К" прикрывает бойцов огнем, защищает от самодельных взрывных устройств и беспилотников противника,

Батальоны штурма и разграждения инженерных войск получат бронеавтомобили, которые не только защитят бойцов-штурмовиков от стрелкового оружия и осколков артснарядов, но и поддержат их огнем, а также средствами радиоэлектронной борьбы, сообщают Известия Машины создаются на базе бронеавтомобилей «Тайфун-К». По данным Минобороны в настоящее время «Тайфуны» в «штурмовой» комплектации уже проходят войсковые испытания.«Штурмовой "Тайфун" предназначен для доставки военнослужащих на поле боя. Просторное десантное отделение в кормовой части машины вмещает семерых штурмовиков, облаченных в тяжелые бронекостюмы ОВР-3Ш. Они защищают всё тело бойцов от пуль и осколков. Благодаря сочетанию жестких металлических, пластиковых и керамических плит, а также гибких элементов из арамидной ткани», – говорится в статье.Для поддержки инженерных подразделений огнем на машину устанавливается дистанционно управляемый боевой модуль, который может оснащаться крупнокалиберным пулеметом «Корд» или автоматическим гранатометом АГС-30. В перспективе не исключена установка ПТУР.Задача установленной на машине системы РЭБ является создание защитного периметра, внутри которого не смогут сработать радиоуправляемые взрывные устройства, часто используемые террористами в условиях городского боя.рассказал газете военный эксперт Антон Лавров.