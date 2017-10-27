12:32 27 октября

Штурмовые «Тайфуны» для инженерного спецназа

Батальоны штурма и разграждения инженерных войск получат бронеавтомобили, которые не только защитят бойцов-штурмовиков от стрелкового оружия и осколков артснарядов, но и поддержат их огнем, а также средствами радиоэлектронной борьбы, сообщают Известия.



Машины создаются на базе бронеавтомобилей «Тайфун-К». По данным Минобороны в настоящее время «Тайфуны» в «штурмовой» комплектации уже проходят войсковые испытания.


«Штурмовой "Тайфун" предназначен для доставки военнослужащих на поле боя. Просторное десантное отделение в кормовой части машины вмещает семерых штурмовиков, облаченных в тяжелые бронекостюмы ОВР-3Ш. Они защищают всё тело бойцов от пуль и осколков. Благодаря сочетанию жестких металлических, пластиковых и керамических плит, а также гибких элементов из арамидной ткани», – говорится в статье.

Для поддержки инженерных подразделений огнем на машину устанавливается дистанционно управляемый боевой модуль, который может оснащаться крупнокалиберным пулеметом «Корд» или автоматическим гранатометом АГС-30. В перспективе не исключена установка ПТУР.

Задача установленной на машине системы РЭБ является создание защитного периметра, внутри которого не смогут сработать радиоуправляемые взрывные устройства, часто используемые террористами в условиях городского боя.

Сейчас на вооружение батальонов штурма и разграждения поступают бронетранспортеры БТР-82 и бронеавтомобили «Тайфун. У БТР-82 хорошее вооружение и бронезащита. Он подходит как для общевойскового боя с высокотехнологичным противником, так и для антитеррористических операций и локальных конфликтов. Но перевозить внутри них штурмовиков-саперов в тяжелой бронезащите очень сложно. Поэтому нужны "Тайфуны-К". Их можно использовать не только как транспорт, но и для обеспечения боевой работы. "Тайфун-К" прикрывает бойцов огнем, защищает от самодельных взрывных устройств и беспилотников противника,
рассказал газете военный эксперт Антон Лавров.

Использованы фотографии: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Комментарии 14

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  1. Лопатов Сегодня, 11:23
    Э...
    Вопрос: что они будут"штурмовать" на таких машинах?
    Лопатов
    1. Сергей-svs Сегодня, 11:32
      Ничего не будут - это только название, в статье же полностью описано их предназначение:
      Штурмовой "Тайфун" предназначен для доставки военнослужащих на поле боя...

      ...Поэтому нужны "Тайфуны-К". Их можно использовать не только как транспорт, но и для обеспечения боевой работы. "Тайфун-К" прикрывает бойцов огнем, защищает от самодельных взрывных устройств и беспилотников противника, рассказал газете военный эксперт Антон Лавров.
      Сергей-svs
      1. Лопатов Сегодня, 11:39
        Цитата: Сергей-svs
        Ничего не будут - это только название

        Это не название, это предназначение.
        Батальон штурма и разграждения создан в конце прошлого года, это первое и пока единственное подразделение такого назначения в Вооружённых Силах России, – рассказывает его командир гвардии капитан Владислав Гущерёв. – Личный состав в настоящее время отрабатывает типовую тактику штурма объектов в городе. Его задача – в первых рядах атакующих подавить огневые точки противника, с помощью специальных средств обеспечить преодоление пехотой любой неприятельской обороны. Нам предстоит научиться грамотно действовать при прохождении завалов, минных полей, штурме укрепрайонов. От занятия к занятию будем усложнять боевую обстановку и наращивать вариативность принимаемых решений.


        Вопрос: зачем им такая машина, если ни при штурмовых действиях в городе, ни при штурме укрепрайонов она неприменима?

        Нет, у неё есть хорошая такая ниша, обеспечение минной безопасности на дорогах. Однако эта задача к "штурмовым" действиям не имеет никакого отношения.
        Лопатов
        1. ватник Сегодня, 11:43
          Цитата: Лопатов
          Вопрос: что они будут"штурмовать" на таких машинах?

          По всей видимости производить разминирование в условиях огневого воздействия противника на них.
          ватник
          1. Лопатов Сегодня, 11:50
            Цитата: ватник
            По всей видимости производить разминирование в условиях огневого воздействия противника на них.

            8)))
            Для этого предназначены машины типа вот такой:
            Лопатов
            1. ватник Сегодня, 11:57
              Цитата: Лопатов
              Для этого предназначены машины типа вот такой:

              Эти машины могут действовать только в "полях" в городской застройке и в условиях сильно пресечённой местности они бесполезны. Вам ли Лопатов как бывшему военному это не знать?
              ватник
              1. Лопатов Сегодня, 12:01
                Цитата: ватник
                в городской застройке и в условиях сильно пресечённой местности они бесполезны.

                Может быть. Но ведь колёсные машины в таких условиях ещё более бесполезны, не так ли? Особенно таких размеров, как "Тайфун-К"
                Лопатов
        2. Сергей-svs Сегодня, 11:48
          [/quote][quote=Лопатов]Вопрос: зачем им такая машина, если ни при штурмовых действиях в городе, ни при штурме укрепрайонов она неприменима?

          В статье всё чётко расписано, какая техника и для каких целей поступает в батальон штурма:
          Сейчас на вооружение батальонов штурма и разграждения поступают бронетранспортеры БТР-82 и бронеавтомобили «Тайфун. У БТР-82 хорошее вооружение и бронезащита. Он подходит как для общевойскового боя с высокотехнологичным противником, так и для антитеррористических операций и локальных конфликтов. Но перевозить внутри них штурмовиков-саперов в тяжелой бронезащите очень сложно. Поэтому нужны "Тайфуны-К". Их можно использовать не только как транспорт, но и для обеспечения боевой работы. "Тайфун-К" прикрывает бойцов огнем, защищает от самодельных взрывных устройств и беспилотников противника
          Сергей-svs
          1. Лопатов Сегодня, 11:57
            Цитата: Сергей-svs
            В статье всё чётко расписано, какая техника и для каких целей поступает в батальон штурма:

            В статье много чего расписано.
            Однако применение колёсных машин во время штурма города- эт из разряда ненаучной фантастики. Там и у танков большие проблемы в мобильности возникают.
            Лопатов
  2. cariperpaint Сегодня, 11:53
    прообраз штурмовые отряды ВОВ. простое и грамотное решение. задачи те же но в современных реалиях.
    https://topwar.ru/2249-shturmovye-brigady.html
    cariperpaint
    1. Slon_on Сегодня, 12:07
      Да, совершенно верно, мотострелки усиленные саперами-штурмовиками и химиками со "Шмелями" в городе - сила.
      Slon_on
  3. nikita74 Сегодня, 12:07
    Вспомним опыт ВОВ, при боевых действиях в городе. Сначала идут штурмовые роты которые прорывают оборону противника. За ними идут инженерные, которые делают проходы в минных заграждениях и т.д. , а у же за ними идёт так сказать пехота которая зачищает периметр.
    nikita74
  4. ватник Сегодня, 12:09
    Цитата: Лопатов

    Может быть. Но ведь колёсные машины в таких условиях ещё более бесполезны, не так ли? Особенно таких размеров, как "Тайфун-К"

    Почему? Наоборот "Тайфун" сможем подвести группу саперов например к так сказать "поселению" с узкими улицами при плотной застройке и одновременно поддержать их огнём пока те занимаются обезвреживанием мин или например доставить их к "оврагу" в который танк с тралом или иное самоходное средство разминирование спустится не может и опять поддержать их огнём из собственных как говорится "орудий" smile ..
    ватник
  5. Китобой Сегодня, 12:18
    В моем понимании, штурмовая комплектация может быть у ТБМП, но не у бронеавтобуса )) у того другие задачи и подъезжать вплотную к передку ему явно противопоказано.... так что, перемещение л/с, в составе колонн, в своем ближнем тылу....
    Китобой
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