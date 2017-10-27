Крейсер «Адмирал Нахимов» ожидает модернизация с «пластической операцией»

Локальные переделки корпуса просто необходимы, поскольку из корабля вынимается вся старая начинка и ставится принципиально новая. Например, установка новой гидроакустической станции означает переделку носового бульба. Основные переделки, надо полагать, коснутся полубака, поскольку там будут ставиться универсальные пусковые установки для новых ракет. Поменяют антенный комплекс, поэтому изменится внешний вид надстройки, которая сейчас напоминает пагоду,

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» ожидает модернизация, которая приведет к изменению внешнего вида корабля, сообщают Известия В главкомате ВМФ газете рассказали, что инженерные изменения в конструкции « Нахимова» уже согласованы, сейчас оценивается их предварительная стоимость, а также сроки выполнения. Перестройка корпуса необходима для размещения перспективных систем вооружения. «Изменения, хоть и будут заметными, коснутся не всего корабля, а в первую очередь ракетной палубы и надстройки; ядерные реакторы корабля менять не будут, лишь обновят системы, обеспечивающие их работу», пояснили военные.Изначально предполагалось, что модернизация не будет затрагивать корпус корабля, однако после демонтажа старого оборудования необходимость «пластической операции» стала очевидна.Корабль получит универсальные стрелковые комплексы (УКСК), которые в зависимости от решаемых задач можно снаряжать ракетами разных типов. На «Нахимове» также планируется установить современный комплекс ПВО «Полимент-Редут» с дальностью стрельбы до 150 км. Будет смонтирована новая электроника, в частности современные радары, цифровые системы связи, а это предполагает замену и антенного хозяйства.Основным противокорабельным оружием «Нахимова» должны стать перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые, как ожидается, будут приняты на вооружение в следующем году. Для уничтожения наземных целей будут применяться крылатые ракеты «Калибр».Кроме того корабль получит мощный бортовой компьютер, «будет способен сам оценивать обстановку, прогнозировать ход боя и даже самостоятельно применять вооружение».рассказал эксперт по ВМФ Дмитрий Болтенков.