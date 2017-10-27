12:32 27 октября

Крейсер «Адмирал Нахимов» ожидает модернизация с «пластической операцией»

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Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» ожидает модернизация, которая приведет к изменению внешнего вида корабля, сообщают Известия.



В главкомате ВМФ газете рассказали, что инженерные изменения в конструкции « Нахимова» уже согласованы, сейчас оценивается их предварительная стоимость, а также сроки выполнения. Перестройка корпуса необходима для размещения перспективных систем вооружения. «Изменения, хоть и будут заметными, коснутся не всего корабля, а в первую очередь ракетной палубы и надстройки; ядерные реакторы корабля менять не будут, лишь обновят системы, обеспечивающие их работу», пояснили военные.


Изначально предполагалось, что модернизация не будет затрагивать корпус корабля, однако после демонтажа старого оборудования необходимость «пластической операции» стала очевидна.

Корабль получит универсальные стрелковые комплексы (УКСК), которые в зависимости от решаемых задач можно снаряжать ракетами разных типов. На «Нахимове» также планируется установить современный комплекс ПВО «Полимент-Редут» с дальностью стрельбы до 150 км. Будет смонтирована новая электроника, в частности современные радары, цифровые системы связи, а это предполагает замену и антенного хозяйства.

Основным противокорабельным оружием «Нахимова» должны стать перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые, как ожидается, будут приняты на вооружение в следующем году. Для уничтожения наземных целей будут применяться крылатые ракеты «Калибр».

Кроме того корабль получит мощный бортовой компьютер, «будет способен сам оценивать обстановку, прогнозировать ход боя и даже самостоятельно применять вооружение».

Локальные переделки корпуса просто необходимы, поскольку из корабля вынимается вся старая начинка и ставится принципиально новая. Например, установка новой гидроакустической станции означает переделку носового бульба. Основные переделки, надо полагать, коснутся полубака, поскольку там будут ставиться универсальные пусковые установки для новых ракет. Поменяют антенный комплекс, поэтому изменится внешний вид надстройки, которая сейчас напоминает пагоду,
рассказал эксперт по ВМФ Дмитрий Болтенков.

Использованы фотографии: kuleshovoleg.livejournal.com
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Комментарии 13
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  1. Сергей-svs Сегодня, 11:38 Новый
    Очень хорошо! good Будем надеяться,что сроки озвученные ранее не изменятся и модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» завершиться к 2021 году, как и планировалось. yes
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    Сергей-svs
    1. Logall Сегодня, 11:39 Новый
      Смотря кто озвучивал сроки! Если Рогозин, то пиши ''пропало''...
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      Logall
      1. Сергей-svs Сегодня, 12:18 Новый
        Цитата: Logall
        Смотря кто озвучивал сроки! Если Рогозин, то пиши ''пропало''...

        Последний раз сроки модернизации были озвучены на сайте Минобороны России 27 сентября 2017 года:
        Планируется, что ремонт и глубокая модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» будет завершена к 2021 году, об этом сообщил начальник технического управления Военно-Морского Флота (ВМФ) России контр-адмирал Игорь Зварич по итогам рабочего совещания по вопросам ремонта и сервисного обслуживания кораблей ВМФ, которое прошло под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва...
        По словам контр-адмирала Игоря Зварича, «Севмаш» проводит ремонт и модернизацию ТАРКР «Адмирал Нахимов» в соответствии с государственным контрактом строго по графику. Доклады по каждому этапу выполнения графика и объему проделанных модернизационных работ регулярно производятся в адрес главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва...

        Как видим: Рогозиным,там и близко - не пахло! hi
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        Сергей-svs
    2. тлауикол Сегодня, 12:19 Новый
      планировалось к 18му. потом к 21му. а сейчас еще сроки сдвинут. Что хорошего ? Это хорошо только для тех, кто затеял эту кормушку под флагом патриотизма
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      тлауикол
  2. 79807420129 Сегодня, 11:40 Новый
    Локальные переделки корпуса просто необходимы, поскольку из корабля вынимается вся старая начинка и ставится принципиально новая
    Все это просто замечательно,но учитывая наши сроки строительства и модернизации,сколько же времени продлится модернизация. what
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    79807420129
    1. Logall Сегодня, 11:43 Новый
      Влад, Приветствую!
      Модернизация продлится до тех пор, пока можно будет что-либо ''пилить''!
      Я про финансы...
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      Logall
      1. 79807420129 Сегодня, 11:50 Новый
        Цитата: Logall
        Модернизация продлится до тех пор, пока можно будет что-либо ''пилить''!
        Я про финансы..

        Здрав Будь Саня drinks hi Так похоже что в сметах на модернизацию и закладывают часть на модернизацию,часть на распил. hi
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        79807420129
  3. KudrevKN Сегодня, 11:42 Новый
    Все более наш Флот по качественному и количественному напоминает довоенный (ВОВ) германский?
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    KudrevKN
  4. Egorovich Сегодня, 11:51 Новый
    По существу делается практически новый корабль из старого корпуса. Похоже дополнительная икота с поносом появится у Запада, после появления в строю ВМФ России такого монстра. Держать темп!!!
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    Egorovich
  5. Клон Сегодня, 11:52 Новый
    Чисто в космос... интересно, на сколько можно было бы сократить сроки модернизации крейсера, не проводя в течение года все эти фестивали-форумы-фейерверки???
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    Клон
  6. san4es Сегодня, 11:55 Новый
    Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" пополнит боевой состав Военно-морского флота России в 2020-20.. годах.
    История проекта 1144 "Орлан" soldier
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    san4es
  7. Protos Сегодня, 12:05 Новый
    Цитата: Logall
    Влад, Приветствую!
    Модернизация продлится до тех пор, пока можно будет что-либо ''пилить''!
    Я про финансы...

    И шо жаба давит, шо ничего не перепадёт? laughing
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    Protos
  8. Bronevick Сегодня, 12:22 Новый
    Я уж думал его вот вот флоту сдадут.
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    Bronevick
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