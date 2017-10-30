Титановый удар по Америке: семь раз отмерили, один раз не отрежут?

«Обеспечение жизнедеятельности объединения, сохранение и развитие титановой отрасли России, интеграция в мировую экономику».

«Речь идёт об ограничении поставок обогащенного урана и титана в США. Американская промышленность и атомная энергетика довольно сильно зависят от этих поставок. Но проблема в том, что это настоящий самострел».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru