Титановый удар по Америке: семь раз отмерили, один раз не отрежут?
В Совете Федерации «в целом» поддерживают законопроект, устанавливающий ограничение на сотрудничество России и США в экспорте титана. По некоторым оценкам, авиастроение США зависит от российского титана самое меньшее на сорок процентов. Однако ограничения в поставках титана за рубеж отрицательно повлияли бы на развитие госкопорации «ВСМПО-АВИСМА», в которой занято более 20 тысяч человек и продукция которой широко представлена на мировом рынке.
Законопроект о новых санкциях против США, который готовится в Госдуме, предусматривает ограничение экспорта из России титана, а ещё «возможное» ограничение сотрудничества России и США в космосе. По разным оценкам, которые приводит газета «Известия», Россия поставляет «Boeing» и «Airbus» от 40 до 60% титана.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подтвердил изданию: да, такой документ готовится, но важно не забывать — семь раз отмерь, один раз отрежь!
«В целом мы, конечно, поддерживаем законопроект Госдумы, но считаем, что нужно всё очень серьёзно просчитать, — рассказал он «Известиям». — Наши ответы на недружественные действия США должны быть системными. Законопроект, который готовится в нижней палате российского парламента, как раз и подразумевает эту системность. Он имеет строгую адресную привязку, зеркален и максимально конкретен».
Вместе с тем Климов, по-видимому, считает нужным подстраховаться. По его мнению, «совершенно понятно, почему этот закон готовится и какие меры будет предусматривать», инструментарий российских ответов на действия США «очень богат». И всё же «нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам». Вопрос в том, что в сфере торговли титаном, который закупают у РФ США, работают «наши сограждане», указал Климов, а потому «мы не можем оборвать нужные контакты».
«Есть немало сфер, где контакты с США взаимовыгодны, а есть и такие, где могут быть реализованы российские ответные меры», — резюмировал сенатор.
Издание приводит также информацию от некоего «высокопоставленного источника» в Министерстве промышленности и торговли РФ. По его словам, законопроект пока не учитывает в полной мере интересы российских компаний, а они не хотели бы лишиться контрактов с партнёрами. «Российские заводы сегодня нацелены на создание партнёрства с мировыми лидерами. Это вопрос не только экономики, но и имиджа страны, нашей промышленности в целом, которая, несмотря на санкции, доказывает миру свою состоятельность на высокотехнологичных рынках, — отметил источник. — Например, «ВСМПО-АВИСМА» сегодня экспортирует титановую продукцию в 48 стран, имеет 350 заказчиков по всему миру. В числе её клиентов крупнейшие в мире двигателе- и авиастроительные компании, не только американские. В том числе Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce, Safran, Airbus, Pratt & Whitney». Говоря о конкретных фактах, собеседник газеты указал, что большая часть титановых изделий для новейшего Boeing 787 Dreamliner «спроектирована и изготавливается именно в России».
Семь раз отмерь, заметим, было сказано не зря. О констрсанкциях можно говорить долго, а вот оставить без работы и без клиентов предприятие можно одним росчерком пера.
Упомянутая госкорпорация «ВСМПО-АВИСМА», работающая в сфере цветной металлургии, является крупнейшим в мире (!) производителем титана и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. В штате госкорпорации на сегодня — свыше 20.000 сотрудников. Контрольный пакет акций «АВИСМА» принадлежит менеджменту этого крупнейшего производителя титана, а блокирующий пакет (25% плюс одна акция) — «Ростеху». Именно благодаря «Ростеху», как сообщается на его сайте, «ВСМПО-АВИСМА» «глубоко интегрировалась в мировую авиакосмическую индустрию и стала для многих компаний основным поставщиком изделий из титана». Корпорация имеет международную аккредитацию Nadcap для производителей в аэрокосмической и военной промышленности.
Некоторые открытые цифры.
Объём инвестиций в производство упомянутого титана «ВСМПО-АВИСМА» планируется на уровне 55 млрд. рублей (по 2017 год). Столь внушительные суммы идут на наращивание объёмов производства: на продукцию компании растёт спрос, в т. ч. со стороны крупных иностранных самолётостроителей.
Два года назад, в 2015-м, был введён в строй сверхсовременный плавильный цех, который позволяет удвоить (!) мощности по выплавке суперчистого титана.
Компания производит ежегодно около 30 тысяч тонн титановой продукции, и большая часть её отправляется на экспорт.
Разработки «ВСМПО-АВИСМА» позволяют компании быть поставщиком для трёхсот (!) компаний, охватывающих полсотни стран. В число покупателей входят и названные выше лидеры мирового авиастроения: Boeing, Airbus и др.
«ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает сегодня до 40% потребностей в авиационном титане Boeing, 60% потребностей EADS (Airbus) и 100% — Embraer. От сорока до ста процентов! Кроме того, каждый год (!) фиксируется рост объёмов поставок и номенклатуры заготовок для российских и международных предприятий.
«ВСМПО-АВИСМА» является ключевым партнёром и поставщиком титана для подразделения «Боинг — Гражданские самолёты». Первое соглашение было подписано в 1997 году; развитие сотрудничества привело к открытию в 2009 году совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде. В июле 2014 г. стороны продлили контракт на поставку титанового проката до 2022 года. «ВСМПО-АВИСМА» обязалась сервисно поддерживать контракт: в поддержку входят логистика, резка и доставка продукции через сеть дистрибьюторских центров в США, Великобритании и др. странах.
И это примеры по одному только «Боингу».
На сайте «ВСМПО-АВИСМА» опубликована миссия компании. И неспроста там в нескольких ключевых словах выведена интеграция в мировую экономику:
Отсюда проистекают и основные цели предприятия:
— выпуск продукции, удовлетворяющей требования и ожидания потребителей, соответствующей международным и национальным стандартам, законодательным и обязательным требованиям;
— повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутренних и внешних рынках.
Задачами корпорации являются обеспечение базовых отраслей экономики и выход в престижные секторы мировых рынков: авиацию, космос, химию, энергетику и др.
«ВСМПО-АВИСМА», согласно открытым данным, производит более 90% российского титана! Финансовые результаты деятельности корпорации неуклонно растут, в том числе в годы санкций: выручка в 2009 году составляла 26 млрд. руб., а в 2015 — почти 79 млрд. руб. За 2015-й год по сравнению с 2014-м экспорт вырос на 5,9%. А ведь и 2014, и 2015 годы — годы санкций!
Тема «титановой мести» является едва ли не тупиковой. Можно загубить собственную корпорацию, поставить крест на её развитии и её присутствии в мировой экономике. Если у России есть с чем выходить на открытые мировые рынки — надо выходить! Депутаты и сенаторы могут создавать много шума по поводу титановой мести Западу, однако, идя с законопроектом к финалу, Думе лучше как следует подумать.
Кстати, о титановой мести говорили ещё летом 2017 года. И эксперты сочли это выстрелом России в собственную ногу.
В августе 2017 г. директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин предположил, что ответные меры, скорее, будут носить вербальный характер. И это при том, что у Москвы «есть возможность ответить так, что американская сторона понесёт серьёзный ущерб, который будет намного превышать ущерб России от последних персональных санкций». Эксперт сказал «Свободной прессе»:
По словам эксперта, ущерб российской стороны будет гораздо больше потерь стороны американской. К тому же, когда «ущерб могут понести серьёзные лоббисты, например, занятые в атомной отрасли или торговле цветными металлами, власть неохотно идет на такие меры».
Вот почему П. Салин полагал, что реакция на санкционные действия Вашингтона у России останется только «на вербальном уровне».
Итак, ограничения в поставках титана за рубеж могут отрицательно повлиять на развитие госкопорации «ВСМПО-АВИСМА», продукция которой широко представлена на мировом рынке, особенно на рынке Соединённых Штатов.
По-видимому, в Госдуме ставят телегу политики впереди лошади экономики. Впрочем, законопроект пока остаётся законопроектом, к тому же недоработанным. Вся его «жёсткость», надо полагать, останется словесной шелухой, предназначенной для СМИ, обожающих громкие заголовки. В Совфеде непроста деликатно дали понять депутатам, что «нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам».
Семь раз отмерь — ни одного раза не отрезай!
Или в России так много отраслей, которые идут в ногу со временем и поставляют всё больше и больше продукции на мировой рынок?
Законопроект о новых санкциях против США, который готовится в Госдуме, предусматривает ограничение экспорта из России титана, а ещё «возможное» ограничение сотрудничества России и США в космосе. По разным оценкам, которые приводит газета «Известия», Россия поставляет «Boeing» и «Airbus» от 40 до 60% титана.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подтвердил изданию: да, такой документ готовится, но важно не забывать — семь раз отмерь, один раз отрежь!
«В целом мы, конечно, поддерживаем законопроект Госдумы, но считаем, что нужно всё очень серьёзно просчитать, — рассказал он «Известиям». — Наши ответы на недружественные действия США должны быть системными. Законопроект, который готовится в нижней палате российского парламента, как раз и подразумевает эту системность. Он имеет строгую адресную привязку, зеркален и максимально конкретен».
Вместе с тем Климов, по-видимому, считает нужным подстраховаться. По его мнению, «совершенно понятно, почему этот закон готовится и какие меры будет предусматривать», инструментарий российских ответов на действия США «очень богат». И всё же «нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам». Вопрос в том, что в сфере торговли титаном, который закупают у РФ США, работают «наши сограждане», указал Климов, а потому «мы не можем оборвать нужные контакты».
«Есть немало сфер, где контакты с США взаимовыгодны, а есть и такие, где могут быть реализованы российские ответные меры», — резюмировал сенатор.
Издание приводит также информацию от некоего «высокопоставленного источника» в Министерстве промышленности и торговли РФ. По его словам, законопроект пока не учитывает в полной мере интересы российских компаний, а они не хотели бы лишиться контрактов с партнёрами. «Российские заводы сегодня нацелены на создание партнёрства с мировыми лидерами. Это вопрос не только экономики, но и имиджа страны, нашей промышленности в целом, которая, несмотря на санкции, доказывает миру свою состоятельность на высокотехнологичных рынках, — отметил источник. — Например, «ВСМПО-АВИСМА» сегодня экспортирует титановую продукцию в 48 стран, имеет 350 заказчиков по всему миру. В числе её клиентов крупнейшие в мире двигателе- и авиастроительные компании, не только американские. В том числе Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce, Safran, Airbus, Pratt & Whitney». Говоря о конкретных фактах, собеседник газеты указал, что большая часть титановых изделий для новейшего Boeing 787 Dreamliner «спроектирована и изготавливается именно в России».
Семь раз отмерь, заметим, было сказано не зря. О констрсанкциях можно говорить долго, а вот оставить без работы и без клиентов предприятие можно одним росчерком пера.
Упомянутая госкорпорация «ВСМПО-АВИСМА», работающая в сфере цветной металлургии, является крупнейшим в мире (!) производителем титана и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. В штате госкорпорации на сегодня — свыше 20.000 сотрудников. Контрольный пакет акций «АВИСМА» принадлежит менеджменту этого крупнейшего производителя титана, а блокирующий пакет (25% плюс одна акция) — «Ростеху». Именно благодаря «Ростеху», как сообщается на его сайте, «ВСМПО-АВИСМА» «глубоко интегрировалась в мировую авиакосмическую индустрию и стала для многих компаний основным поставщиком изделий из титана». Корпорация имеет международную аккредитацию Nadcap для производителей в аэрокосмической и военной промышленности.
Некоторые открытые цифры.
Объём инвестиций в производство упомянутого титана «ВСМПО-АВИСМА» планируется на уровне 55 млрд. рублей (по 2017 год). Столь внушительные суммы идут на наращивание объёмов производства: на продукцию компании растёт спрос, в т. ч. со стороны крупных иностранных самолётостроителей.
Два года назад, в 2015-м, был введён в строй сверхсовременный плавильный цех, который позволяет удвоить (!) мощности по выплавке суперчистого титана.
Компания производит ежегодно около 30 тысяч тонн титановой продукции, и большая часть её отправляется на экспорт.
Разработки «ВСМПО-АВИСМА» позволяют компании быть поставщиком для трёхсот (!) компаний, охватывающих полсотни стран. В число покупателей входят и названные выше лидеры мирового авиастроения: Boeing, Airbus и др.
«ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает сегодня до 40% потребностей в авиационном титане Boeing, 60% потребностей EADS (Airbus) и 100% — Embraer. От сорока до ста процентов! Кроме того, каждый год (!) фиксируется рост объёмов поставок и номенклатуры заготовок для российских и международных предприятий.
«ВСМПО-АВИСМА» является ключевым партнёром и поставщиком титана для подразделения «Боинг — Гражданские самолёты». Первое соглашение было подписано в 1997 году; развитие сотрудничества привело к открытию в 2009 году совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде. В июле 2014 г. стороны продлили контракт на поставку титанового проката до 2022 года. «ВСМПО-АВИСМА» обязалась сервисно поддерживать контракт: в поддержку входят логистика, резка и доставка продукции через сеть дистрибьюторских центров в США, Великобритании и др. странах.
И это примеры по одному только «Боингу».
На сайте «ВСМПО-АВИСМА» опубликована миссия компании. И неспроста там в нескольких ключевых словах выведена интеграция в мировую экономику:
«Обеспечение жизнедеятельности объединения, сохранение и развитие титановой отрасли России, интеграция в мировую экономику».
Отсюда проистекают и основные цели предприятия:
— выпуск продукции, удовлетворяющей требования и ожидания потребителей, соответствующей международным и национальным стандартам, законодательным и обязательным требованиям;
— повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутренних и внешних рынках.
Задачами корпорации являются обеспечение базовых отраслей экономики и выход в престижные секторы мировых рынков: авиацию, космос, химию, энергетику и др.
«ВСМПО-АВИСМА», согласно открытым данным, производит более 90% российского титана! Финансовые результаты деятельности корпорации неуклонно растут, в том числе в годы санкций: выручка в 2009 году составляла 26 млрд. руб., а в 2015 — почти 79 млрд. руб. За 2015-й год по сравнению с 2014-м экспорт вырос на 5,9%. А ведь и 2014, и 2015 годы — годы санкций!
Тема «титановой мести» является едва ли не тупиковой. Можно загубить собственную корпорацию, поставить крест на её развитии и её присутствии в мировой экономике. Если у России есть с чем выходить на открытые мировые рынки — надо выходить! Депутаты и сенаторы могут создавать много шума по поводу титановой мести Западу, однако, идя с законопроектом к финалу, Думе лучше как следует подумать.
Кстати, о титановой мести говорили ещё летом 2017 года. И эксперты сочли это выстрелом России в собственную ногу.
В августе 2017 г. директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин предположил, что ответные меры, скорее, будут носить вербальный характер. И это при том, что у Москвы «есть возможность ответить так, что американская сторона понесёт серьёзный ущерб, который будет намного превышать ущерб России от последних персональных санкций». Эксперт сказал «Свободной прессе»:
«Речь идёт об ограничении поставок обогащенного урана и титана в США. Американская промышленность и атомная энергетика довольно сильно зависят от этих поставок. Но проблема в том, что это настоящий самострел».
По словам эксперта, ущерб российской стороны будет гораздо больше потерь стороны американской. К тому же, когда «ущерб могут понести серьёзные лоббисты, например, занятые в атомной отрасли или торговле цветными металлами, власть неохотно идет на такие меры».
Вот почему П. Салин полагал, что реакция на санкционные действия Вашингтона у России останется только «на вербальном уровне».
Итак, ограничения в поставках титана за рубеж могут отрицательно повлиять на развитие госкопорации «ВСМПО-АВИСМА», продукция которой широко представлена на мировом рынке, особенно на рынке Соединённых Штатов.
По-видимому, в Госдуме ставят телегу политики впереди лошади экономики. Впрочем, законопроект пока остаётся законопроектом, к тому же недоработанным. Вся его «жёсткость», надо полагать, останется словесной шелухой, предназначенной для СМИ, обожающих громкие заголовки. В Совфеде непроста деликатно дали понять депутатам, что «нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам».
Семь раз отмерь — ни одного раза не отрезай!
Или в России так много отраслей, которые идут в ногу со временем и поставляют всё больше и больше продукции на мировой рынок?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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