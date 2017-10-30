17:50 30 октября

Титановый удар по Америке: семь раз отмерили, один раз не отрежут?

В Совете Федерации «в целом» поддерживают законопроект, устанавливающий ограничение на сотрудничество России и США в экспорте титана. По некоторым оценкам, авиастроение США зависит от российского титана самое меньшее на сорок процентов. Однако ограничения в поставках титана за рубеж отрицательно повлияли бы на развитие госкопорации «ВСМПО-АВИСМА», в которой занято более 20 тысяч человек и продукция которой широко представлена на мировом рынке.



Законопроект о новых санкциях против США, который готовится в Госдуме, предусматривает ограничение экспорта из России титана, а ещё «возможное» ограничение сотрудничества России и США в космосе. По разным оценкам, которые приводит газета «Известия», Россия поставляет «Boeing» и «Airbus» от 40 до 60% титана.


Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подтвердил изданию: да, такой документ готовится, но важно не забывать — семь раз отмерь, один раз отрежь!

«В целом мы, конечно, поддерживаем законопроект Госдумы, но считаем, что нужно всё очень серьёзно просчитать, — рассказал он «Известиям». — Наши ответы на недружественные действия США должны быть системными. Законопроект, который готовится в нижней палате российского парламента, как раз и подразумевает эту системность. Он имеет строгую адресную привязку, зеркален и максимально конкретен».

Вместе с тем Климов, по-видимому, считает нужным подстраховаться. По его мнению, «совершенно понятно, почему этот закон готовится и какие меры будет предусматривать», инструментарий российских ответов на действия США «очень богат». И всё же «нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам». Вопрос в том, что в сфере торговли титаном, который закупают у РФ США, работают «наши сограждане», указал Климов, а потому «мы не можем оборвать нужные контакты».

«Есть немало сфер, где контакты с США взаимовыгодны, а есть и такие, где могут быть реализованы российские ответные меры», — резюмировал сенатор.

Издание приводит также информацию от некоего «высокопоставленного источника» в Министерстве промышленности и торговли РФ. По его словам, законопроект пока не учитывает в полной мере интересы российских компаний, а они не хотели бы лишиться контрактов с партнёрами. «Российские заводы сегодня нацелены на создание партнёрства с мировыми лидерами. Это вопрос не только экономики, но и имиджа страны, нашей промышленности в целом, которая, несмотря на санкции, доказывает миру свою состоятельность на высокотехнологичных рынках, — отметил источник. — Например, «ВСМПО-АВИСМА» сегодня экспортирует титановую продукцию в 48 стран, имеет 350 заказчиков по всему миру. В числе её клиентов крупнейшие в мире двигателе- и авиастроительные компании, не только американские. В том числе Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce, Safran, Airbus, Pratt & Whitney». Говоря о конкретных фактах, собеседник газеты указал, что большая часть титановых изделий для новейшего Boeing 787 Dreamliner «спроектирована и изготавливается именно в России».

Семь раз отмерь, заметим, было сказано не зря. О констрсанкциях можно говорить долго, а вот оставить без работы и без клиентов предприятие можно одним росчерком пера.

Упомянутая госкорпорация «ВСМПО-АВИСМА», работающая в сфере цветной металлургии, является крупнейшим в мире (!) производителем титана и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. В штате госкорпорации на сегодня — свыше 20.000 сотрудников. Контрольный пакет акций «АВИСМА» принадлежит менеджменту этого крупнейшего производителя титана, а блокирующий пакет (25% плюс одна акция) — «Ростеху». Именно благодаря «Ростеху», как сообщается на его сайте, «ВСМПО-АВИСМА» «глубоко интегрировалась в мировую авиакосмическую индустрию и стала для многих компаний основным поставщиком изделий из титана». Корпорация имеет международную аккредитацию Nadcap для производителей в аэрокосмической и военной промышленности.

Некоторые открытые цифры.

Объём инвестиций в производство упомянутого титана «ВСМПО-АВИСМА» планируется на уровне 55 млрд. рублей (по 2017 год). Столь внушительные суммы идут на наращивание объёмов производства: на продукцию компании растёт спрос, в т. ч. со стороны крупных иностранных самолётостроителей.

Два года назад, в 2015-м, был введён в строй сверхсовременный плавильный цех, который позволяет удвоить (!) мощности по выплавке суперчистого титана.

Компания производит ежегодно около 30 тысяч тонн титановой продукции, и большая часть её отправляется на экспорт.

Разработки «ВСМПО-АВИСМА» позволяют компании быть поставщиком для трёхсот (!) компаний, охватывающих полсотни стран. В число покупателей входят и названные выше лидеры мирового авиастроения: Boeing, Airbus и др.

«ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает сегодня до 40% потребностей в авиационном титане Boeing, 60% потребностей EADS (Airbus) и 100% — Embraer. От сорока до ста процентов! Кроме того, каждый год (!) фиксируется рост объёмов поставок и номенклатуры заготовок для российских и международных предприятий.

«ВСМПО-АВИСМА» является ключевым партнёром и поставщиком титана для подразделения «Боинг — Гражданские самолёты». Первое соглашение было подписано в 1997 году; развитие сотрудничества привело к открытию в 2009 году совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде. В июле 2014 г. стороны продлили контракт на поставку титанового проката до 2022 года. «ВСМПО-АВИСМА» обязалась сервисно поддерживать контракт: в поддержку входят логистика, резка и доставка продукции через сеть дистрибьюторских центров в США, Великобритании и др. странах.

И это примеры по одному только «Боингу».

На сайте «ВСМПО-АВИСМА» опубликована миссия компании. И неспроста там в нескольких ключевых словах выведена интеграция в мировую экономику:

«Обеспечение жизнедеятельности объединения, сохранение и развитие титановой отрасли России, интеграция в мировую экономику».


Отсюда проистекают и основные цели предприятия:

— выпуск продукции, удовлетворяющей требования и ожидания потребителей, соответствующей международным и национальным стандартам, законодательным и обязательным требованиям;

— повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутренних и внешних рынках.

Задачами корпорации являются обеспечение базовых отраслей экономики и выход в престижные секторы мировых рынков: авиацию, космос, химию, энергетику и др.

«ВСМПО-АВИСМА», согласно открытым данным, производит более 90% российского титана! Финансовые результаты деятельности корпорации неуклонно растут, в том числе в годы санкций: выручка в 2009 году составляла 26 млрд. руб., а в 2015 — почти 79 млрд. руб. За 2015-й год по сравнению с 2014-м экспорт вырос на 5,9%. А ведь и 2014, и 2015 годы — годы санкций!

Тема «титановой мести» является едва ли не тупиковой. Можно загубить собственную корпорацию, поставить крест на её развитии и её присутствии в мировой экономике. Если у России есть с чем выходить на открытые мировые рынки — надо выходить! Депутаты и сенаторы могут создавать много шума по поводу титановой мести Западу, однако, идя с законопроектом к финалу, Думе лучше как следует подумать.

Кстати, о титановой мести говорили ещё летом 2017 года. И эксперты сочли это выстрелом России в собственную ногу.

В августе 2017 г. директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин предположил, что ответные меры, скорее, будут носить вербальный характер. И это при том, что у Москвы «есть возможность ответить так, что американская сторона понесёт серьёзный ущерб, который будет намного превышать ущерб России от последних персональных санкций». Эксперт сказал «Свободной прессе»:

«Речь идёт об ограничении поставок обогащенного урана и титана в США. Американская промышленность и атомная энергетика довольно сильно зависят от этих поставок. Но проблема в том, что это настоящий самострел».


По словам эксперта, ущерб российской стороны будет гораздо больше потерь стороны американской. К тому же, когда «ущерб могут понести серьёзные лоббисты, например, занятые в атомной отрасли или торговле цветными металлами, власть неохотно идет на такие меры».

Вот почему П. Салин полагал, что реакция на санкционные действия Вашингтона у России останется только «на вербальном уровне».

Итак, ограничения в поставках титана за рубеж могут отрицательно повлиять на развитие госкопорации «ВСМПО-АВИСМА», продукция которой широко представлена на мировом рынке, особенно на рынке Соединённых Штатов.

По-видимому, в Госдуме ставят телегу политики впереди лошади экономики. Впрочем, законопроект пока остаётся законопроектом, к тому же недоработанным. Вся его «жёсткость», надо полагать, останется словесной шелухой, предназначенной для СМИ, обожающих громкие заголовки. В Совфеде непроста деликатно дали понять депутатам, что «нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам».

Семь раз отмерь — ни одного раза не отрезай!

Или в России так много отраслей, которые идут в ногу со временем и поставляют всё больше и больше продукции на мировой рынок?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 23

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
    Законопроект, который готовится в нижней палате российского парламента, как раз и подразумевает эту системность. Он имеет строгую адресную привязку, зеркален и максимально конкретен».

    ... посмотрим по выходу, какова "зеркальность" и какова реальность... request
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 17:04
      Главное что бы не наступить на горло своей экономике..Как сделали какалы..
      Цитата: a.s.zzz888
      Законопроект, который готовится в нижней палате российского парламента, как раз и подразумевает эту системность. Он имеет строгую адресную привязку, зеркален и максимально конкретен».

      ... посмотрим по выходу, какова "зеркальность" и какова реальность... request
      210окв
      1. Евдоким Сегодня, 17:48
        Цитата: 210окв
        . посмотрим по выходу, какова "зеркальность" и какова реальность..

        За чем уподобляться этим идиотам из конгресса, они только и ждут ответных санкций, чтоб устроить визг на весь мир. И объявят нас как хохлы ахрессорами и прочее, руки им развяжем, на Капитолии просто шабаш начнётся . "Подарок" всяким Маккейнам. hi
        Евдоким
  2. svp67 Сегодня, 07:26
    В Совете Федерации «в целом» поддерживают законопроект, устанавливающий ограничение на сотрудничество России и США в экспорте титана.

    Ой, Америка так и вздрогнула.... Не надо сильно обольщаться, наш титан там быстро заменят другие, тот же Китай. Да он будет стоить для США дороже, но он у них будет
    Однако ограничения в поставках титана за рубеж отрицательно повлияли бы на развитие госкопорации «ВСМПО-АВИСМА», в которой занято более 20 тысяч человек и продукция которой широко представлена на мировом рынке.
    А разве «ВСМПО-АВИСМА» не попал в последние санкционные списки? Так что для этой корпорации на мировой арене времена наступают очень не сладкие. Лично я вижу один путь - развивать собственное авиапроизводство, с использованием собственного титана и долой из русского неба "Боинги", можно пока и "Аэробусами" обойтись, тем более что и у этой европейской компании БОЛЬШИЕ проблемы в США начинаются.
    svp67
    1. To be or not to be Сегодня, 16:56
      Уйти с рынка легко .а войти снова???
      А пока Трамп заспешил в ТОЗ.

      3 -14 ноября президент США Дональд Трамп первое 10-дневное азиатское турне
      -3 ноября Трамп по пути в Японию остановится на Гавайях, где проведет совещание с главой Тихоокеанского командования США.
      - 5 ноября. визит в Японию по 7 ноября

      После Токио он посетит Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.
      Главная цель этой поездки - договориться об усилении дипломатического и экономического давления на Пхеньян с тем, чтобы обуздать его ядерные амбиции.
      Ожидается также, что Трамп обсудит торгово-экономические связи с регионом и примет участие в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме и саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах.
      Шестидневный саммит откроется 6 ноября в центральном городе Дананг. В саммите примут участие лидеры из 21 страны АТЭС, включая президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина. И президента РФ В Путина
      10 ноября на Филиппинах начнется четырехдневный саммит АСЕАН. (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Главные темы обсуждения – экономика и безопасность.
      To be or not to be
  3. inkass_98 Сегодня, 16:09
    Ответные санкции уместны в том случае, если не вредят собственной экономике, а экспорт титана и изделий из него явно не тот случай. Как крайняя мере он, конечно, сгодится, но до этого еще не дошло.
    inkass_98
    1. амурец Сегодня, 16:16
      Цитата: inkass_98
      Ответные санкции уместны в том случае, если не вредят собственной экономике, а экспорт титана и изделий из него явно не тот случай.

      Тот, тот. Вреда экономике не будет если американцы будут платить за титан юанями и евро.
      амурец
      1. Щаранский Сегодня, 17:28
        Цитата: амурец
        Вреда экономике не будет если американцы будут платить за титан юанями и евро.

        всего лишь 20000 русских останется без работы. Делов то.
        Щаранский
    2. SMP Сегодня, 17:29
      inkass_98 Сегодня, 16:09 Новый
      Ответные санкции уместны в том случае, если не вредят собственной экономике, а экспорт титана и изделий из него явно не тот случай. Как крайняя мере он, конечно, сгодится, но до этого еще не дошло.


      Однако ограничения в поставках титана за рубеж отрицательно повлияли бы на развитие госкопорации «ВСМПО-АВИСМА», в которой занято более 20 тысяч человек и продукция которой широко представлена на мировом рынке.


      А теперь посчитайте сколько занято людей в АВИАПРОМЕ?
      как по линии ВПК, так и по гражданскому авиастроению?

      USA найдёт замену, но пользуясь случаем, что РФ ввела санкции, и цена на титан для штатов вырастит ибо получится монополия, а вполне возможно, что эти 40% найти не смогут ибо Китай тоже вслед за Россией может отказать в поставках титана.

      Китай как и Россия заинтересован продавать готовую продукцию а не сырьё, а удорожание продукции Боинг в интересах как России так и Китая который так же стремится на рынок гражданской авиации,
      и поставить подножку конкуренту всегда пожалуста.
      Аэрбасы так же будут рады, это рынок........
      SMP
  4. Radikal Сегодня, 16:23
    В Совете Федерации «в целом» поддерживают законопроект... Однако ограничения в поставках титана за рубеж отрицательно повлияли бы на развитие госкопорации «ВСМПО-АВИСМА», в которой занято более 20 тысяч человек и продукция которой широко представлена на мировом рынке
    А для этого есть целых два министерства: Минэконом развития, и Минпромторг, которые обязаны заниматься такими вопросами, а не только "золотые парашюты" получать!sad
    Radikal
  5. Горменгаст Сегодня, 16:26
    Палладий надо арестовать! Россия не пострадает вообще. Всю добычу Норникеля выкупать и складывать в гохран, так как это драгоценный металл - как сейчас с золотом делается.

    Устроить янкерсам 2001 год, когда цена взлетела в 10 раз! Или пусть катализаторы из платины делают. am

    Тем более, что Норникель строил тоталитарный Сталин и нечего всяким демократам на него роток разевать. laughing
    Горменгаст
  6. iouris Сегодня, 16:40
    Этого не может быть, потому что не может быть никогда.
    iouris
  7. Zaurbek Сегодня, 16:43
    Это бред. Нам столько титана не нужно, а 70-80% уходит на Боинг и Аэрбас. Чем будем людей кормить потом.?
    Zaurbek
    1. alma Сегодня, 16:49
      Лодки из титана строить
      alma
      1. Zaurbek Сегодня, 16:55
        Их и так строят из титана 5х5 прокат, Наши производители на себе не экономят. А дорогущий 5 координатный станок для производства деталей для самолетов будет простаивать...
        Zaurbek
      2. Strashila Сегодня, 17:25
        Ага... и еще как в 90-е делать лопаты, чтоб китайцы скупали и вывозили, как тогда.
        Strashila
  8. мих-ай Сегодня, 17:03
    Да надо просто выйти из долларовой среды, как бы это не было сложно и бздежно, и пускай за наши товары нам платят рублем
    мих-ай
    1. Щаранский Сегодня, 17:29
      Цитата: мих-ай
      и пускай за наши товары нам платят рублем

      можете привести пример таких товаров?
      Щаранский
  9. unignm Сегодня, 17:08
    ну уйдём с рынка заменят китайцы. в гос дуре ваще фишку не секут? как будто мы единственные у кого есть титан.
    unignm
    1. лис Сегодня, 17:20
      Цитата: unignm
      ну уйдём с рынка заменят китайцы.

      не заменят.кетай перестаёт продукты первого второго- передела продавать-только ГОТОВЫМИ изделиями.
      лис
      1. Щаранский Сегодня, 17:32
        Будет спрос - будет и предложение. А вот потерять долю рынка как делать нечего.
        Щаранский
  10. Strashila Сегодня, 17:23
    Титан... титан... а газовый вентиль перекрыть слабо...??? особенно что зима на пороге. Это конечно шутка... юмор... на зло маме не надо отмораживать уши.
    Strashila
  11. 16112014nk Сегодня, 17:30
    По "просьбе трудящихся", ничего резать конечно же не будут. Ну, и по настоятельной просьбе "партнёров" тоже.
    16112014nk
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