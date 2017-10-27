12:31 27 октября

Американцы доработали термоядерные боеголовки крылатых ракет

Министерство энергетики США совместно с подрядными организациями завершило разработку усовершенствованной версии термоядерной боеголовки W80-1 изменяемой мощности. Как пишет Aviation Week, модернизация позволит существенно продлить срок службы боеголовок, принятых на вооружение в 1982 году.

Американцы доработали термоядерные боеголовки крылатых ракет

Боеголовка W80-1 в контейнере


Термоядерная боевая часть W80-1 сегодня стоит на вооружении ВВС и ВМС США. Она устанавливается на крылатые ракеты AGM-86 ALCM, AGM-129 ACM и специальные версии Tomahawk. Боеголовка имеет настройки мощности, которые можно задавать прямо во время полета. Минимальная мощность W80-1 составляет пять килотонн, а максимальная — 150 килотонн.


Модернизация боеголовок W80-1 предусматривает постепенную переборку таких боевых частей с заменой некоторых компонентов на более новые. Такое решение позволит как улучшить продолжительность срока службы боевых частей, так и соблюсти требования заключенного с Россией договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Какие еще параметры W80-1 подвергнутся улучшению, не раскрывается. Как ожидается, масштабная модернизация боеголовок W80-1 начнется в 2018 году и завершится в 2020-м. После этого начнутся работы по разработке усовершенствований для боевых частей W80-4, которые будут устанавливаться на модернизированные версии ракет ALCM и перспективные крылатые ракеты LRSO, передает "N+1".

Использованы фотографии: https://nplus1.ru/
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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 12:16
    Сдаётся мне, бить надо первым. Ничего хорошего от полосатоухих неадекватов ждать не Приходится...
    Да подождите тапками кидаться. Оружие надо создавать такое, чтобы они за нами "тянулись", ощущая неуверенность в детородных органах, а не мы за ними...
    Горный стрелок
    1. pjastolov Сегодня, 12:18
      Цитата: Горный стрелок
      Сдаётся мне, бить надо первым. Ничего хорошего от полосатоухих неадекватов ждать не Приходится...
      Да подождите тапками кидаться. Оружие надо создавать такое, чтобы они за нами "тянулись", ощущая неуверенность в детородных органах, а не мы за ними...

      полностью согласен, правда потом жить будет негде request
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 12:29
        Сложно все это и не однозначно , но надо решать эту проблему ... , а военного решения у неё нет.
        cniza
    2. Зяблицев Сегодня, 12:20
      "Американцы доработали термоядерные боеголовки крылатых ракет" - напильником?Если нет и без участия "такой то матери",фуфло... laughing
      Зяблицев
  2. Кокос Сегодня, 12:20
    Распилить бабло для амеров это нормально ...все равно ядерной войны не будет..иначе будет жопа всему миру winked
    Кокос
  3. sergo1914 Сегодня, 12:21
    Термояд 150 килотонн? Зачем?
    sergo1914
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