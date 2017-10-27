Американцы доработали термоядерные боеголовки крылатых ракет
Министерство энергетики США совместно с подрядными организациями завершило разработку усовершенствованной версии термоядерной боеголовки W80-1 изменяемой мощности. Как пишет Aviation Week, модернизация позволит существенно продлить срок службы боеголовок, принятых на вооружение в 1982 году.
Термоядерная боевая часть W80-1 сегодня стоит на вооружении ВВС и ВМС США. Она устанавливается на крылатые ракеты AGM-86 ALCM, AGM-129 ACM и специальные версии Tomahawk. Боеголовка имеет настройки мощности, которые можно задавать прямо во время полета. Минимальная мощность W80-1 составляет пять килотонн, а максимальная — 150 килотонн.
Модернизация боеголовок W80-1 предусматривает постепенную переборку таких боевых частей с заменой некоторых компонентов на более новые. Такое решение позволит как улучшить продолжительность срока службы боевых частей, так и соблюсти требования заключенного с Россией договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Какие еще параметры W80-1 подвергнутся улучшению, не раскрывается. Как ожидается, масштабная модернизация боеголовок W80-1 начнется в 2018 году и завершится в 2020-м. После этого начнутся работы по разработке усовершенствований для боевых частей W80-4, которые будут устанавливаться на модернизированные версии ракет ALCM и перспективные крылатые ракеты LRSO, передает "N+1".
Боеголовка W80-1 в контейнере
Термоядерная боевая часть W80-1 сегодня стоит на вооружении ВВС и ВМС США. Она устанавливается на крылатые ракеты AGM-86 ALCM, AGM-129 ACM и специальные версии Tomahawk. Боеголовка имеет настройки мощности, которые можно задавать прямо во время полета. Минимальная мощность W80-1 составляет пять килотонн, а максимальная — 150 килотонн.
Модернизация боеголовок W80-1 предусматривает постепенную переборку таких боевых частей с заменой некоторых компонентов на более новые. Такое решение позволит как улучшить продолжительность срока службы боевых частей, так и соблюсти требования заключенного с Россией договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Какие еще параметры W80-1 подвергнутся улучшению, не раскрывается. Как ожидается, масштабная модернизация боеголовок W80-1 начнется в 2018 году и завершится в 2020-м. После этого начнутся работы по разработке усовершенствований для боевых частей W80-4, которые будут устанавливаться на модернизированные версии ракет ALCM и перспективные крылатые ракеты LRSO, передает "N+1".
Использованы фотографии: https://nplus1.ru/
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