12:24 27 октября

Президент Казахстана подписал указ о переходе алфавита на латиницу

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе до 2025 года казахского алфавита с кириллицы на латиницу, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт президента республики.



В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю: утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года,
говорится в указе.


Сообщается, что указ вступает в законную силу со дня опубликования.

Новый проект казахского алфавита на латинице содержит 32 буквы, специфические для казахской речи звуки обозначены буквами с апострофами.

Президент Казахстана подписал указ о переходе алфавита на латиницу


В апреле текущего года Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, официальный сайт президента Казахстана
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