Президент Казахстана подписал указ о переходе алфавита на латиницу

В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю: утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года,

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе до 2025 года казахского алфавита с кириллицы на латиницу, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт президента республики.говорится в указе.Сообщается, что указ вступает в законную силу со дня опубликования.Новый проект казахского алфавита на латинице содержит 32 буквы, специфические для казахской речи звуки обозначены буквами с апострофами.В апреле текущего года Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.