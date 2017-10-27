Интерпол отменил решение на арест мошенника Браудера

Самое главное в том, что из главного офиса Интерпола проинформировали все страны-участницы о том, что им не следует обращать внимание на российские запросы, касающиеся меня лично и исходящие из России.

Пропагандистский ресурс, оставшийся как западное наследство Холодной войны, радиостанция «Голос Америки» выходит в эфир с материалом, в котором сообщается о решении центрального офиса Интерпола. В материале говорится, что международная полицейская структура отменила международный ордер на арест британца Билла Браудера. Речь об известном мошеннике, который осуществлял массовые закупки акций «Газпрома» без выплат должных объёмов налогов в российский бюджет, оформив бизнес на инвалидов из Калмыкии. Когда велась процедура оформления бизнеса Браудера в РФ, Калмыкия являла собой внутренний российский оффшор.Сам Браудер в интервью «Блумберг» заявил: "Получил из Интерпола сообщение о том, что московский запрос на мой арест отклонён".Напомним, что Браудер, нагревший руки на сотни миллионов долларов в России, обойдя законодательство, позиционирует себя как преследуемого по политическим вопросам.Из заявления мошенника Браудера, экономические преступления которого Запад фактически оправдывает (так как Браудер их «сукин сын»):Таким образом, международная полицейская организация расписывается в том, что она готова делить преступников на «правильных» и «неправильных». Если преступление совершено против интересов России, то преступник – «правильный». Не пора ли России задуматься о целесообразности контактов с центральным офисом Интерпола – структуры, поддерживающей двойные стандарты в отношении криминального мира.