12:25 27 октября

Интерпол отменил решение на арест мошенника Браудера

Пропагандистский ресурс, оставшийся как западное наследство Холодной войны, радиостанция «Голос Америки» выходит в эфир с материалом, в котором сообщается о решении центрального офиса Интерпола. В материале говорится, что международная полицейская структура отменила международный ордер на арест британца Билла Браудера. Речь об известном мошеннике, который осуществлял массовые закупки акций «Газпрома» без выплат должных объёмов налогов в российский бюджет, оформив бизнес на инвалидов из Калмыкии. Когда велась процедура оформления бизнеса Браудера в РФ, Калмыкия являла собой внутренний российский оффшор.

Сам Браудер в интервью «Блумберг» заявил: "Получил из Интерпола сообщение о том, что московский запрос на мой арест отклонён".

Напомним, что Браудер, нагревший руки на сотни миллионов долларов в России, обойдя законодательство, позиционирует себя как преследуемого по политическим вопросам.


Интерпол отменил решение на арест мошенника Браудера


Из заявления мошенника Браудера, экономические преступления которого Запад фактически оправдывает (так как Браудер их «сукин сын»):
Самое главное в том, что из главного офиса Интерпола проинформировали все страны-участницы о том, что им не следует обращать внимание на российские запросы, касающиеся меня лично и исходящие из России.


Таким образом, международная полицейская организация расписывается в том, что она готова делить преступников на «правильных» и «неправильных». Если преступление совершено против интересов России, то преступник – «правильный». Не пора ли России задуматься о целесообразности контактов с центральным офисом Интерпола – структуры, поддерживающей двойные стандарты в отношении криминального мира.

Использованы фотографии: Википедия
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня