Пентагон: находящиеся у Корейского полуострова АУГ не связаны с угрозой
Присутствие одновременно сразу 3-х авианосных ударных групп ВМС США у берегов Корейского полуострова было запланировано ранее, и это не связано с какой-то конкретной угрозой, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Даны Уайт.
В настоящее время в регионе находятся авианосцы Ronald Reagan, Nimitz, Theodore Roosevelt, а также другие корабли, входящие в состав возглавляемых ими групп.
В свою очередь представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи подчеркнул, что «это планировалось давно». По его мнению, такая демонстрация укрепляет уверенность американских союзников.
Он сообщил, что последний раз сразу три авианосные группы находились у Корейского полуострова в 2007 году.
В настоящее время в регионе находятся авианосцы Ronald Reagan, Nimitz, Theodore Roosevelt, а также другие корабли, входящие в состав возглавляемых ими групп.
Это уникальная возможность показать, что только США могут демонстрировать такой уровень присутствия. Но это не направлено против какой-то конкретной угрозы, это демонстрация нашей возможности сделать то, чего не может ни одна другая страна,сказала Уайт журналистам.
В свою очередь представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи подчеркнул, что «это планировалось давно». По его мнению, такая демонстрация укрепляет уверенность американских союзников.
Мы находимся в этих водах на протяжении семи десятилетий, так что в этом нет ничего нового,отметил генерал.
Он сообщил, что последний раз сразу три авианосные группы находились у Корейского полуострова в 2007 году.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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