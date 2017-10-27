15:59 27 октября

Пентагон: находящиеся у Корейского полуострова АУГ не связаны с угрозой

Присутствие одновременно сразу 3-х авианосных ударных групп ВМС США у берегов Корейского полуострова было запланировано ранее, и это не связано с какой-то конкретной угрозой, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Даны Уайт.



В настоящее время в регионе находятся авианосцы Ronald Reagan, Nimitz, Theodore Roosevelt, а также другие корабли, входящие в состав возглавляемых ими групп.


Это уникальная возможность показать, что только США могут демонстрировать такой уровень присутствия. Но это не направлено против какой-то конкретной угрозы, это демонстрация нашей возможности сделать то, чего не может ни одна другая страна,
сказала Уайт журналистам.

В свою очередь представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи подчеркнул, что «это планировалось давно». По его мнению, такая демонстрация укрепляет уверенность американских союзников.

Мы находимся в этих водах на протяжении семи десятилетий, так что в этом нет ничего нового,
отметил генерал.

Он сообщил, что последний раз сразу три авианосные группы находились у Корейского полуострова в 2007 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Logall Сегодня, 13:17
    Ну хоть в первый раз признались, что им не угрожают! Угрожают только они!!! Причем запланировано:
    Присутствие одновременно сразу 3-х авианосных ударных групп ВМС США у берегов Корейского полуострова было запланировано ранее
    Logall
    1. cniza Сегодня, 13:22
      Привет Александр! hi Несет их как не знамо кто , как бы щёки не лопнули :

      Но это не направлено против какой-то конкретной угрозы, это демонстрация нашей возможности сделать то, чего не может ни одна другая страна,
      сказала Уайт журналистам.
      cniza
      1. Logall Сегодня, 13:25
        Виктор, приветствую!
        Точно процитировано! Так обделаться перед половиной полуострова, не может ни одна большая держава!
        Logall
        1. cniza Сегодня, 13:34
          Это то их и бесит , они реально не знают , что дальше делать , поэтому становятся очень опасными.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 13:39
            Если не знаешь, что делать, то лучше ничего не делать!
            Надеюсь, они это понимают. Поплавают вокруг и угомонятся...
            Logall
            1. cniza Сегодня, 13:49
              Очень хочется в это верить ...
              cniza
              1. NIKNN Сегодня, 15:32
                Пентагон: находящиеся у Корейского полуострова АУГ не связаны с угрозой
                Во как... belay Рыбу ловят или научными исследованиями занимаются?
                NIKNN
        2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 13:35
          От, етит их мать! Американские пацаны отдыхают... круиз на трёх пароходах у них там, по тем краям.
          товарищ ШУХЕР
    2. volodya Сегодня, 13:25
      Цитата: Logall
      Ну хоть в первый раз признались, что им не угрожают! Угрожают только они!!!

      Американцам всё равно,что Чехия,что Чечня,что Австрия,что Австралия,что Арктика,что Антактика,они в этом не разбираются,но все равно это зона их интересов! Удивительно!
      volodya
      1. Logall Сегодня, 13:31
        Цитата: volodya
        все равно это зона их интересов! Удивительно

        Ничего удивительного! Зона их интересов Везде, где Ходит доллар. А если не ходит, то должен! Мог бы...
        Logall
  2. Livonetc Сегодня, 13:18
    США не Каа а Корейцы не бандерлоги.
    https://www.youtube.com/watch?v=wcySQCCdjis
    Livonetc
  3. Primoos Сегодня, 13:20
    Ни одна другая страна в мире не имеет столько железных утюгов, но есть одна единственная страна, которая имеет возможность пустить эти ваши железяки на дно. Не добивайтесь того, чтобы у этой страны появилось страстное желание это сделать.
    Primoos
  4. Литвинов Сегодня, 13:46
    американцы гоняют порожняком целые города-мишени с нехилой инфраструктурой и такими же затратами на нее. Эту бы энергию не на долги триллионные, а в мирное русло...
    Литвинов
  5. maverickr Сегодня, 13:57
    Угу... Просто рыбачат...
    maverickr
    1. san4es Сегодня, 14:30
      Цитата: maverickr
      Угу... Просто рыбачат...

      ...Там клёв лучше bully
      san4es
  6. rpuropuu Сегодня, 13:59
    Цитата: Литвинов
    американцы гоняют порожняком целые города-мишени с нехилой инфраструктурой и такими же затратами на нее. Эту бы энергию не на долги триллионные, а в мирное русло...

    Если они не будут демонстративно гонять туда сюда свои флота, эти самые долги могут спросить wink
    rpuropuu
  7. Волька Сегодня, 14:02
    а если с другой стороны посмотреть, это также возможность для кндр причинить янки невосполнимый урон и опустить их ВМС ниже ватерлинии, причем одномоментно, пусть и очень дорогой ценой...
    Волька
  8. mayday Сегодня, 14:05
    Читающие эту новость северокорейские ракетчики в очередной раз усмехнулись двуличности американцев, скорректировали координаты группировки, и на всякий случай перевели установки в боевую готовность..
    mayday
  9. Романенко Сегодня, 14:16
    Конечно, какие там угрозы, просто погоды в регионе стоят чУдные, круизных теплоходов не хватает, чтобы туристов прокатить, вот флот и взялся помочь.
    Заодно прихватили пиротехнику и аттракционы.
    Голуби мира, одним словом.
    Романенко
  10. andrewkor Сегодня, 15:53
    А бригады НАТО у границ России и ПРО США в непосредственной близости от неё же это просто баловство.Помнится в 1941г. Канцлер Германии уверял советского Председателя СНК ,что войска Вермахта на территории Генерал губернаторства просто спасаются от британских бомбардировок,аналогия,однако!
    andrewkor
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