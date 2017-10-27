Пентагон: находящиеся у Корейского полуострова АУГ не связаны с угрозой

Это уникальная возможность показать, что только США могут демонстрировать такой уровень присутствия. Но это не направлено против какой-то конкретной угрозы, это демонстрация нашей возможности сделать то, чего не может ни одна другая страна,

Мы находимся в этих водах на протяжении семи десятилетий, так что в этом нет ничего нового,