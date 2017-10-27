В ЕС выплачивали социальные пособия даже игиловцам
Британское агентство «The Telegraph» выходит с материалом, в котором говориться о выплатах французскими властями социальных пособий представителями подпольных экстремистских ячеек. Эта информация в европейской прессе всплывала и ранее, однако теперь появилась конкретизация того, что во Франции пособие получали даже те лица, которые покинули страну и в Ираке или Сирии присоединились к головорезам террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ).
В материале со ссылкой на правоохранительные органы Франции и Британии сообщается о том, что с 2012 по 2016 годы террористы получили из бюджета ЕС социальных выплат на общую сумму более 2 млн долларов. Примерно полмиллиона евро из этих средств получили французские «джихадисты».
Теперь выясняется, на каком основании социальные выплаты в ЕС выделялись тем, кто даже не появлялся в регистрационных и контролирующих органах, чтобы подтвердить факт отсутствия работы. При этом не говорится, что выплаты террористам вполне могли иметь коррупционную составляющую, и определённые финансовые структуры той же Франции могли получать средств за тех, кто просрочил подтверждение отсутствия легальной занятости.
На снимке - молитва мусульман у одной из мечетей Парижа
В материале со ссылкой на правоохранительные органы Франции и Британии сообщается о том, что с 2012 по 2016 годы террористы получили из бюджета ЕС социальных выплат на общую сумму более 2 млн долларов. Примерно полмиллиона евро из этих средств получили французские «джихадисты».
Теперь выясняется, на каком основании социальные выплаты в ЕС выделялись тем, кто даже не появлялся в регистрационных и контролирующих органах, чтобы подтвердить факт отсутствия работы. При этом не говорится, что выплаты террористам вполне могли иметь коррупционную составляющую, и определённые финансовые структуры той же Франции могли получать средств за тех, кто просрочил подтверждение отсутствия легальной занятости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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