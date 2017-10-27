15:55 27 октября

В ЕС выплачивали социальные пособия даже игиловцам

Британское агентство «The Telegraph» выходит с материалом, в котором говориться о выплатах французскими властями социальных пособий представителями подпольных экстремистских ячеек. Эта информация в европейской прессе всплывала и ранее, однако теперь появилась конкретизация того, что во Франции пособие получали даже те лица, которые покинули страну и в Ираке или Сирии присоединились к головорезам террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ).

В ЕС выплачивали социальные пособия даже игиловцам

На снимке - молитва мусульман у одной из мечетей Парижа


В материале со ссылкой на правоохранительные органы Франции и Британии сообщается о том, что с 2012 по 2016 годы террористы получили из бюджета ЕС социальных выплат на общую сумму более 2 млн долларов. Примерно полмиллиона евро из этих средств получили французские «джихадисты».


Теперь выясняется, на каком основании социальные выплаты в ЕС выделялись тем, кто даже не появлялся в регистрационных и контролирующих органах, чтобы подтвердить факт отсутствия работы. При этом не говорится, что выплаты террористам вполне могли иметь коррупционную составляющую, и определённые финансовые структуры той же Франции могли получать средств за тех, кто просрочил подтверждение отсутствия легальной занятости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Primoos Сегодня, 13:22
    Это не финансирование терроризма? Или я чего-то не понимаю?
    Primoos
    1. volodya Сегодня, 13:38
      Цитата: Primoos
      Это не финансирование терроризма? Или я чего-то не понимаю?

      Я думаю,что удивляться не стоит.В Сирии находят и американское оружие и английское, тем более и химическое!
      volodya
      1. Partyzan Сегодня, 13:59
        Цитата: volodya
        Я думаю,что удивляться не стоит.В Сирии находят и американское оружие и английское, тем более и химическое!

        а французские деньги не находили? laughing
        Partyzan
    2. 210окв Сегодня, 13:55
      Толерастия,сэр!
      Цитата: Primoos
      Это не финансирование терроризма? Или я чего-то не понимаю?
      210окв
  2. Livonetc Сегодня, 13:31
    Цитата: Primoos
    Это не финансирование терроризма? Или я чего-то не понимаю?

    Это самоубийство.
    После того как Христианство перестало быть основопологающей ценностью в странах западного мира, самоубийство перестало быть для них грехом.
    Livonetc
  3. Nix1986 Сегодня, 13:41
    После окончания второй мировой компании Ford и GM подали в суд на правительство США. Причина иска: компенсации разрушенных предприятий компаний на территории германии во время войны авиацией США. Компании суд выиграли. А вы говорите про какие то мелочные пособия игил.
    Nix1986
  4. Невский_ЗУ Сегодня, 14:11
    Что!!??
    кто даже не появлялся в регистрационных и контролирующих органах, чтобы подтвердить факт отсутствия работы.

    В такие моменты, мне трудно внутри себя сдерживать материальные порывы... laughing , ислам принимать не собираюсь, хочу получить консультацию, как получать пособие по безработице в ЕС, буду гражданином РФ и живя в Сибири? Уверен, что такое теоретически реально...и даже трансгендером прикидываться не придется, главное направлять документы в нужные бюрократические коридоры, создать виртуальную личность...или разок съездить туда.. хм...и я не хочу изменять РОДИНЕ, я хочу Европе помочь освоить средства из гумантирно-этических соображений, чтобы деньги не достались членам ИГИЛ! laughing fellow
    Невский_ЗУ
  5. Романенко Сегодня, 14:12
    Ну как им не платить? Ведь не чужие они Евросоюзу, не такая, конечно, близкая родня, как пин-досам, но ведь тоже не чужие.
    Сколько денег в них вложено, сколько им оружия от бывших "варшавян" переправлено, только воюйте родненькие.
    Ну они то и старались как могли, теперь содержать их будут, может еще для чего сгодятся...
    Романенко
Картина дня