15:56 27 октября

В Балашихе обнаружена квартира-"лаборатория" по созданию взрывных устройств

В городе Балашиха Московской области сотрудники правоохранительных органов совместно со специальными службами обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств. В Балашихинской окружной администрации сообщают о том, что на месте обнаружения преступного объекта работают сотрудники ФСБ, пожарной охраны, дежурят кинологи с собаками, машины экстренной помощи.

В Балашихе обнаружена квартира-"лаборатория" по созданию взрывных устройств


Заявлено, что жители подъезда многоквартирного дома по улице Речная эвакуированы. В квартире, владельцы которой устанавливаются, обнаружены компоненты взрывных устройств, включая взрывоопасные химические соединения. Также обнаружено подготовленное к применению самодельное взрывное устройство.


В администрации Балашихи отмечают, что на данный момент угрозы для жизни и здоровья жильцов многоэтажки нет. После проведения всех необходимых следственных мероприятий граждане смогут вернуться в свои квартиры. Пока многие разместились у родственников или у знакомых.

У дома, в котором обнаружена «лаборатория», выставлено оцепление.

По некоторым данным, квартира привлекла внимание оперативников после того, как в одну из клиник поступил молодой человек с ранениями, полученными в результате взрыва устройства небольшой мощности.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 10

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  1. Logall Сегодня, 13:43
    Заезжал Я вчера в Балашиху, по работе. Смотрел на лица местных. Ну, думаю, точно экстремисты! laughing
    А если без шуток, спецслужбы на высоте! Я хвалю! good Хотя они и без моей похвалы работают...
    Я что подумал: валить надо из Подмосковья. Домой, на Кавказ. Там безопаснее!
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 13:58
      Да,Александр!Есть вопросы к местной власти,миграционной службе кого и как регистрируют.Причем массово.
      Цитата: Logall
      Заезжал Я вчера в Балашиху, по работе. Смотрел на лица местных. Ну, думаю, точно экстремисты! laughing
      А если без шуток, спецслужбы на высоте! Я хвалю! good Хотя они и без моей похвалы работают...
      Я что подумал: валить надо из Подмосковья. Домой, на Кавказ. Там безопаснее!
      210окв
  2. san4es Сегодня, 13:43
    В Балашихе обнаружена квартира-"лаборатория" по созданию взрывных устройств.

    ...Устроили блин...филиал Алеппо am
    san4es
  3. bagr69 Сегодня, 13:44
    ФСБ сработала, молодцы!
    Только большие вопросы к участковому, почему он был не в курсе (или знал, но молчал), что квартира сдается и непонятно кому...
    bagr69
    1. ranger Сегодня, 14:11
      Цитата: bagr69
      ТТолько большие вопросы к участковому, почему он был не в курсе

      А больше ни к кому вопросов нет, только к участковому? Это он отвечает за миграционную политику, в результате к нам едут все кому не лень, целыми семьями и кишлаками, специально приезжают чтобы рожать..Получается как в анекдоте: от чего бывает ветер?Да от того, что деревья качаются... lol
      ranger
      1. bagr69 Сегодня, 14:20
        Миграционная политика говорите... А кто в первую очередь поощряет приезд мигрантов к нам?
        Вопросы есть: к владельцу квартиры, что дал жилье неизвестно кому, без документов и договора (более чем уверен), к большому количеству работодателей, в том числе частникам, что нанимают нелегалов на работу, да и к гражданам, которые живут по принципу "моя хата с краю"...
        Не будет здесь работы и денег для мигрантов, сюда вообще никто не приедет.
        bagr69
  4. Safer Сегодня, 13:51
    Пероксид ацетона что ли делали? Верный способ остаться без рук, ног или головы. У бармалеев научились на свою голову.
    Safer
  5. Canecat Сегодня, 14:12
    Долго еще Балашиха греметь будет после "пьяного мальчика". Там все органы надо перетряхивать сверху до низу.
    Canecat
  6. Макаров Сегодня, 15:33
    А если бы не обратился в клинику никто бы ничего не узнал...случайность...
    Макаров
  7. andrewkor Сегодня, 15:44
    Хочу поделиться наблюдениями обыкновенного обывателя на работу узбекского СНБ.По любому терракту где бы то ни было у нас принимаются оргмеры.От всех станций метро и вокзалов убрали все киоски ,кафешки,лавчонки.Запретили петарды,лазерные указки.Снесли все частные гаражи(проблемы автовладельцев шерифа не волнуют).Пропаганда безопасности прямо бьёт по глазам.Ну и контроль вьезда-выезда ,Интернета.
    andrewkor
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