В Балашихе обнаружена квартира-"лаборатория" по созданию взрывных устройств.

В городе Балашиха Московской области сотрудники правоохранительных органов совместно со специальными службами обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств. В Балашихинской окружной администрации сообщают о том, что на месте обнаружения преступного объекта работают сотрудники ФСБ, пожарной охраны, дежурят кинологи с собаками, машины экстренной помощи.Заявлено, что жители подъезда многоквартирного дома по улице Речная эвакуированы. В квартире, владельцы которой устанавливаются, обнаружены компоненты взрывных устройств, включая взрывоопасные химические соединения. Также обнаружено подготовленное к применению самодельное взрывное устройство.В администрации Балашихи отмечают, что на данный момент угрозы для жизни и здоровья жильцов многоэтажки нет. После проведения всех необходимых следственных мероприятий граждане смогут вернуться в свои квартиры. Пока многие разместились у родственников или у знакомых.У дома, в котором обнаружена «лаборатория», выставлено оцепление.По некоторым данным, квартира привлекла внимание оперативников после того, как в одну из клиник поступил молодой человек с ранениями, полученными в результате взрыва устройства небольшой мощности.