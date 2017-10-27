15:55 27 октября

Косачёв: Новые американские санкции помогут развиться и ОПК

Представитель Совета Федерации ФС РФ Константин Косачёв прокомментировал публикацию в американской прессе по поводу того, что США собираются вводить санкции практически против всех российских компаний из оборонно-промышленной сферы. Напомним, что в новом санкционном списке, подготовленном Госдепом США, такие российские компании и корпорации как «МиГ», «Сухой», ОАК, ОДК, ОПК и ряд других.

Косачёв: Новые американские санкции помогут развиться и ОПК


На своей странице в Фейсбуке Константин Косачёв пишет о том, что введение санкций против оборонно-промышленного сектора России позволить и ему прибавить темпы развития, как это уже было с другими секторами, в отношении которых Запад вводил санкции.


Из заявления председателя комитета по международным делам Верхней палаты парламента:
Появление в СМИ подготовленного администрацией Трампа санкционного списка российских физических и юридических лиц представляет интерес, наверное, только с точки зрения даты - ведь перечень появился позже ожидаемого срока. На что, собственно, уже обратили внимание 20 конгрессменов от оппозиции, отметивших в открытом письме президенту в четверг, что летний закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций вообще-то предписывал администрации представить такой список к 1 октября. А раз, мол, это не было сделано, то «это усиливает опасения по поводу связей Вашего предвыборного штаба и администрации с Россией» (не ради такой звонкой фразы и писалось это письмо?)...

Список представляет собой банальное перечисление всех самых очевидных российских структур, имеющих отношение к разведке и обороне, от СВР до концерна «Калашников», и выглядит скорее отпиской, не требовавшей долгого осмысления: "хотели? - получите!"

На ситуацию в сфере отношений с Россией это вряд ли повлияет – большинство указанных структур и их руководителей уже под санкциями, а отношения и так на уровне «хуже некуда». Скорее все эти акты – просто индикаторы состояния умов в политруководстве США, которые по-прежнему находятся на отметке «сумрак».

А практические последствия, если они и будут (увы, какие-то точно будут) так или иначе сделают российский ОПК еще конкурентоспособнее и сильнее (условия теперь однозначно не тепличные). За что отдельное спасибо заокеанским «товарищам», действующим с большевистской убеждённостью в неизбежности мировой «цветной революции».


На этом фоне стало известно о том, что Россия расширила продовольственное эмбарго. Под полный запрет попадает ввоз субпродуктов и живых свиней из ЕС, США, Канады, Австралии и некоторых других стран.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 12

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  1. Partyzan Сегодня, 14:08
    На своей странице в Фейсбуке Константин Косачёв пишет о том, что введение санкций против оборонно-промышленного сектора России позволить и ему прибавить темпы развития, как это уже было с другими секторами, в отношении которых Запад вводил санкции.
    америку не открыл, а так все правильно, возможно, пока, кое что будет дороже, но свое, и не от кого зависеть не будем
    Partyzan
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:14
      Под полный запрет попадает ввоз субпродуктов и живых свиней из ЕС, США, Канады, Австралии и некоторых других стран.

      А дохлых, значит, разрешено завозить? belay
      СРЦ П-15
      1. Partyzan Сегодня, 14:16
        Цитата: СРЦ П-15
        А дохлых значит разрешено завозить?

        в виде тушенки, хотя свою можно сделать request
        Partyzan
    2. Каштан Сегодня, 14:40
      Вот почему надо получить пинка под зад, чтобы начать движение ?
      Каштан
      1. Partyzan Сегодня, 14:43
        это волшебный пендаль называется - просветляет ум и убирает толерастов
        Partyzan
    3. Дедкастарый Сегодня, 14:43
      Косачёв: Новые американские санкции помогут развиться и ОПК
      [quote][/quote]ох да...больно
      .... танки делать не сможем,гусеницы косые сделаем танкисты более бухие будут... санкциии ...
      Дедкастарый
      1. ИНТЕР Сегодня, 15:52
        А почему в фейсбук???? winked
        ИНТЕР
  2. 210окв Сегодня, 14:13
    Они просто по санкциям примеряют их на себя.А ведь загнулись бы будь на нашем месте.
    210окв
  3. Екатерина II Сегодня, 14:34
    Непонятно как санкции на ОПК могут улучшить работу? Если ссылаются на опыт С/Х то там контрсанкции на ввоз. А тут что--санкции на ввоз продукции ОПК в РФ будут что ли?
    Лозунги хорошо-но действия лучше. Механизм улучшения пока представлен в виде-нас бьют, а мы крепчаем..
    Екатерина II
    1. bulvas Сегодня, 14:52
      Цитата: Екатерина II
      Непонятно как санкции на ОПК могут улучшить работу? Если ссылаются на опыт С/Х то там контрсанкции на ввоз. А тут что--санкции на ввоз продукции ОПК в РФ будут что ли?..


      комплектующие будем свои производить
      технологии свои разрабатывать

      Купить нельзя - значит самим делать
      Специалистов выращивать и возвращать

      Все как положено самостоятельной стране

      То, что финансы ограничивают - придется оптимизировать расходы, убирать не нужное.
      Тоже на пользу должно пойти
      bulvas
  4. Дедкастарый Сегодня, 14:48
    Цитата: Дедкастарый
    Косачёв: Новые американские санкции помогут развиться и ОПК
    ох да...больно
    .... танки делать не сможем,гусеницы косые сделаем танкисты более бухие будут... санкциии ...
    просто,наши "гусляры" "летают" через дорогу,им пофигу санкции,раз-два, в неделю,они на санкции кладут при мне...шикарно кладут! yes"ТАГИЛРУЛИТ", drinks не реклама...(синька-зло)
    Дедкастарый
  5. ИванИванов Сегодня, 15:18
    "что введение санкций против оборонно-промышленного сектора России позволить и ему прибавить темпы развития" (с) что за.. странные у нас правители? без санкций никак не обойтись. чепуха какая-то, произносит на верхнем уровне, интересно сколько там таких стратегов?
    ИванИванов
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