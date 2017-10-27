Косачёв: Новые американские санкции помогут развиться и ОПК

Появление в СМИ подготовленного администрацией Трампа санкционного списка российских физических и юридических лиц представляет интерес, наверное, только с точки зрения даты - ведь перечень появился позже ожидаемого срока. На что, собственно, уже обратили внимание 20 конгрессменов от оппозиции, отметивших в открытом письме президенту в четверг, что летний закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций вообще-то предписывал администрации представить такой список к 1 октября. А раз, мол, это не было сделано, то «это усиливает опасения по поводу связей Вашего предвыборного штаба и администрации с Россией» (не ради такой звонкой фразы и писалось это письмо?)...



Список представляет собой банальное перечисление всех самых очевидных российских структур, имеющих отношение к разведке и обороне, от СВР до концерна «Калашников», и выглядит скорее отпиской, не требовавшей долгого осмысления: "хотели? - получите!"



На ситуацию в сфере отношений с Россией это вряд ли повлияет – большинство указанных структур и их руководителей уже под санкциями, а отношения и так на уровне «хуже некуда». Скорее все эти акты – просто индикаторы состояния умов в политруководстве США, которые по-прежнему находятся на отметке «сумрак».



А практические последствия, если они и будут (увы, какие-то точно будут) так или иначе сделают российский ОПК еще конкурентоспособнее и сильнее (условия теперь однозначно не тепличные). За что отдельное спасибо заокеанским «товарищам», действующим с большевистской убеждённостью в неизбежности мировой «цветной революции».

Представитель Совета Федерации ФС РФ Константин Косачёв прокомментировал публикацию в американской прессе по поводу того, что США собираются вводить санкции практически против всех российских компаний из оборонно-промышленной сферы. Напомним, что в новом санкционном списке, подготовленном Госдепом США, такие российские компании и корпорации как «МиГ», «Сухой», ОАК, ОДК, ОПК и ряд других.На своей странице в Фейсбуке Константин Косачёв пишет о том, что введение санкций против оборонно-промышленного сектора России позволить и ему прибавить темпы развития, как это уже было с другими секторами, в отношении которых Запад вводил санкции.Из заявления председателя комитета по международным делам Верхней палаты парламента:На этом фоне стало известно о том, что Россия расширила продовольственное эмбарго. Под полный запрет попадает ввоз субпродуктов и живых свиней из ЕС, США, Канады, Австралии и некоторых других стран.