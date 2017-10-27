15:54 27 октября

В РФ разрабатывается вертолет, способный летать быстрее 400 км/час

Для Вооруженных сил РФ разрабатывается скоростной вертолет, способный преодолевать планку скорости в 400 км/час, передает Интерфакс-АВН сообщение начальника боевой подготовки армейской авиации ВКС России Олега Чеснокова.



Что касается перспектив создания вертолета со скоростью полёта более 400 км/ч, то сегодня работа такая ведется. Это будет совершенно новый авиационный комплекс, не на базе вертолёта Ми- 24,
сказал Чесноков в интервью «Красной звезде».


По его словам, в настоящее время «на базе вертолета Ми-24 оборудована летающая лаборатория, на которой отрабатываются технические решения для создания перспективной скоростной машины».

Большинство научно-исследовательских работ в части, касающейся развития авиационных комплексов армейской авиации, в настоящее время направлены на увеличение дальности обнаружения, распознавания, а также поражения целей в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях,
отметил Чесноков.

Он пояснил, что с этой целью «в первую очередь разрабатываются обзорно-прицельные системы нового поколения, а также новые комплексы управляемого вооружения и само ракетное вооружение повышенной дальности применения».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. maxim947 Сегодня, 14:03
    эта новость, как новость уже новость.)
    Все в ожидании готового изделия.
    maxim947
    1. maxim947 Сегодня, 14:21
      Поправлю себя: эта новость, как новость уже НЕ новость.)[i][/i]
      Кстати не в первый раз текст искажается. То ли руки кривые или сайт глючит)
      maxim947
  2. Lesorub Сегодня, 14:07
    У Америкосов прототип уже летает, наши как всегда будут оглядываться на их образец! )
    Lesorub
    1. 210окв Сегодня, 14:11
      Про это вертолет ещё в прошлом году сообщали.И прототип летает.
      Цитата: Lesorub
      У Америкосов прототип уже летает, наши как всегда будут оглядываться на их образец! )
      210окв
    2. LSA57 Сегодня, 14:43
      Цитата: Lesorub
      наши как всегда будут оглядываться на их образец! )

      ну как всегда на их первый спутник и всё остальное?
      LSA57
      1. Lesorub Сегодня, 15:18
        Цитата: LSA57
        ну как всегда на их первый спутник и всё остальное?

        Концепции развития авиации в СССР и нынешней России, велись с оглядкой, а иногда и полным копированием технологий США в этой отрасли, именно штаты являются законодателем мод в авиационной отрасли! Мы пока догоняющая сторона )))
        Lesorub
  3. san4es Сегодня, 14:10

    В 2016 году Ми-24ЛЛ побил мировой рекорд, достигнув скорости 405 километров в час. Ранее пальма первенства в скоростных показателях принадлежала британскому вертолёту Westland Lynx


    Ми-24ЛЛ создан на базе ударного Ми-24, который считается самым оптимальным для выполнения скоростных полётов с точки зрения аэродинамической компоновки. Причём некоторые элементы фюзеляжа Ми-24ЛЛ доработаны, что существенно снижает сопротивление воздуха...
    hi
    san4es
    1. alexmach Сегодня, 14:23
      а крылья то где?
      alexmach
      1. san4es Сегодня, 14:24
        Цитата: alexmach
        а крылья то где?

        ...В цветмет сдали bully
        san4es
      2. LSA57 Сегодня, 14:45
        Цитата: alexmach
        а крылья то где?

        в кабине. у пилотов. на случай катапультирования
        LSA57
    2. Lycan Сегодня, 15:43
      Интересно - как у них насчёт "сделать быстрее, чем Sikorsky S-97 RAIDER"?
      (https://www.popmech.ru/weapon/51826-sikorsky-s-9
      7-raider-i-nastupit-revolyutsiya/)
      "Заявленная крейсерская скорость вертолета ограничена показателем в 407 км/ч, хотя движители и аэродинамика не запрещают разгоняться до скоростей более 500 км/ч!"
      Lycan
  4. Комментарий был удален.
  5. Livonetc Сегодня, 14:33
    Цитата: ИСЛАМ и НАЦИЯ
    Очередное не имеющее аналогов... пойдет в серию к 2220 году...

    Зря иронизируете.
    Пойдет - это главное.
    Всему свое время.
    Livonetc
    1. Muvka Сегодня, 14:42
      Вы разве не поняли, что это дешевый тролль?
      Muvka
  6. Волька Сегодня, 14:34
    и это будет супермельница?
    Волька
  7. 3vs Сегодня, 14:44
    А не проще сделать на базе Ка-52, добавив толкающие винты в хвосте?
    3vs
  8. Uryukc Сегодня, 15:00
    Это будет совершенно новый авиационный комплекс, не на базе вертолёта Ми- 24

    Звучит как анекдот, Чесноков мастер оксюморона.
    Uryukc
  9. Fkjydjckfrgh Сегодня, 15:03
    Ну если придумали прибор локально меняющий физические константы, то почему нет.
    Fkjydjckfrgh
  10. Маз Сегодня, 15:28
    Цитата: Lesorub
    У Америкосов прототип уже летает, наши как всегда будут оглядываться на их образец! )

    Ихний образец сделан из пластика, летает без брони и вооружения на подвеске
    Маз
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