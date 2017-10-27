В РФ разрабатывается вертолет, способный летать быстрее 400 км/час
Для Вооруженных сил РФ разрабатывается скоростной вертолет, способный преодолевать планку скорости в 400 км/час, передает Интерфакс-АВН сообщение начальника боевой подготовки армейской авиации ВКС России Олега Чеснокова.
По его словам, в настоящее время «на базе вертолета Ми-24 оборудована летающая лаборатория, на которой отрабатываются технические решения для создания перспективной скоростной машины».
Он пояснил, что с этой целью «в первую очередь разрабатываются обзорно-прицельные системы нового поколения, а также новые комплексы управляемого вооружения и само ракетное вооружение повышенной дальности применения».
Что касается перспектив создания вертолета со скоростью полёта более 400 км/ч, то сегодня работа такая ведется. Это будет совершенно новый авиационный комплекс, не на базе вертолёта Ми- 24,сказал Чесноков в интервью «Красной звезде».
По его словам, в настоящее время «на базе вертолета Ми-24 оборудована летающая лаборатория, на которой отрабатываются технические решения для создания перспективной скоростной машины».
Большинство научно-исследовательских работ в части, касающейся развития авиационных комплексов армейской авиации, в настоящее время направлены на увеличение дальности обнаружения, распознавания, а также поражения целей в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях,отметил Чесноков.
Он пояснил, что с этой целью «в первую очередь разрабатываются обзорно-прицельные системы нового поколения, а также новые комплексы управляемого вооружения и само ракетное вооружение повышенной дальности применения».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти