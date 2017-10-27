16:03 27 октября

Банк России понизил ключевую ставку

Центральный банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки. Пресс-служба финансового регулятора сообщает, что снижение составляет 0,25 процентных пункта. Новая ключевая ставка (а это 8,25%) вступит в действие с понедельника 30 октября. Напомним, что в предыдущий раз ключевая ставка снижалась ЦБ РФ 18 сентября 2017 года и находилась на уровне 8,50 процентных пунктов.

Пресс-служба Банка России сообщает о том, что при принятии решение Совет директоров финансового регулятора исходил из следующих соображений:
Годовая инфляция остается ниже 4%. По оценкам на 23 октября 2017 года, она составила 2,7%.

Денежно-кредитные условия создают предпосылки для формирования инфляции вблизи 4%, не ограничивая экономический рост. Рост ВВП в III квартале продолжился и соответствовал прогнозу


Ряд факторов несет риски отклонения инфляции как вверх, так и вниз от цели. На краткосрочном горизонте таким фактором является изменение продовольственных цен под влиянием динамики объёмов предложения сельскохозяйственной продукции.

Банк России понизил ключевую ставку


Из сообщения пресс-службы ЦБ РФ:
Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.


Напомним, что на форуме "Россия зовёт!" министр финансов РФ Антон Силуанов и глава правления ВТБ Андрей Костин заявили о том, нынешние темпы снижения инфляции "могут нести непрогнозируемые риски для российской экономики и банковской сферы".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. KVashentcev Сегодня, 14:48
    Эта новость для этого сайта?
    KVashentcev
    1. 79807420129 Сегодня, 14:53
      Цитата: KVashentcev
      Эта новость для этого сайта?

      Ну тут многие любят деньги считать и давать указания,вот для этих товарищей. laughing hi
      79807420129
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:00
        том, нынешние темпы снижения инфляции "могут нести не прогнозируемые риски для российской экономики и банковской сферы".

        В общем так, я на экономиста учился в СССР (сплошные тройки - но мои, настоящие) переведу на понятный для народа язык: - Если вам станет лучше - то от этого вам будет только хуже.
        товарищ ШУХЕР
        1. SOF Сегодня, 15:23
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          то от этого вам будет только хуже

          ... не совсем так.
          Снижение ключевой ставки влияет, в отношении обывателя, на рост процентов по вкладам и на снижение процентов при займах. Т.е. проценты между "взять в займы" и "положить на счет" начинают, постепенно, быть похожими на друг-друга.
          Какие плюсы от этого бизнесу, в особенности малому, который во всем мире является драйвером экономики, думаю говорить не нужно...
          SOF
        2. BerBer Сегодня, 15:26
          Я тоже ничего не понял. У них хоть какое изменение несёт непрогнозируемые риски[b][/b]. Амёбы.
          BerBer
        3. kuznec Сегодня, 15:39
          Ну если в СССР у Вас тройки - то сейчас Вы, как минимум, ДН.
          kuznec
    2. oldseaman1957 Сегодня, 14:54
      Цитата: KVashentcev
      Эта новость для этого сайта?
      - Эта новость для ВСЕХ!
      ...Годовая инфляция остается ниже 4%. По оценкам на 23 октября 2017 года, она составила 2,7%...
      - Они врут о низкой инфляции, а ВСЕ мы, возвращаясь из магазинов, охреневаем от взбесившихся ценников!
      oldseaman1957
      1. Muvka Сегодня, 15:12
        Я не охреневаю. Ценники как были 2 года назад, такие же и сейчас. Бывают сезонные повышения, но это нормально. Они потом снижаются. Отличный пример - яйца. Ближе к новому году они дорожают, а к лету дешевеют.
        Muvka
      2. rpek32 Сегодня, 15:56
        Цитата: oldseaman1957
        - Эта новость для ВСЕХ!

        жалко минусы отменили.
        rpek32
    3. ando_bor Сегодня, 15:00
      Да, эту новость будет тяжело заскулить.
      ando_bor
      1. Mestny Сегодня, 15:45
        Да ладно! Вон, уже -
        Они врут о низкой инфляции, а ВСЕ мы, возвращаясь из магазинов, охреневаем от взбесившихся ценников!]

        На самом деле торговые сети пестрят ценниками со скидками. Причём довольно существенными.
        Но разумеется для тех кому поплакать это не аргумент. Возразят - "сначала накрутили 2000%, а теперь скидки, обманывают народ, всенаплощадь, жуликииворы"
        Mestny
    4. rpek32 Сегодня, 15:53
      Цитата: KVashentcev
      Эта новость для этого сайта?

      сейчас набегут промытые и будут объяснять что "ЭКОНОМИКА ОТНОСИТСЯ К ВПК И ОБОРОНКЕ И ОРУЖИЮ А ТЫ НИЧЕГО НИПАНИМАИШ"

      топвар скатывается, да. из годного ресурса про оборонку и впк превращается в очередной безродный интернет-агрегатор новостей (скопипастил стекст-разместил ссылку-контент готов)
      rpek32
  2. kuznec Сегодня, 15:36
    Раньше министры плакали, что экономика не растет из-за высокой инфляции. Теперь будут плакать, что из-за низкой. В общем, оправдание себе найдут всегда.
    Не знаю, как они считают, но у меня плата за ЖКХ за прошедший год увеличилась больше, чем в полтора раза. Так-же и на хлеб с молоком. Про бензин молчу. Может быть, на черную икру и ювелирку на 3 процента? Тогда будет понятно.
    kuznec
  3. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:44
    Мне кажется что новый год будем встречать с 8% ключевой ставки.
    ШВЕДский_стол
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