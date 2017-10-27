Банк России понизил ключевую ставку

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Центральный банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки. Пресс-служба финансового регулятора сообщает, что снижение составляет 0,25 процентных пункта. Новая ключевая ставка (а это 8,25%) вступит в действие с понедельника 30 октября. Напомним, что в предыдущий раз ключевая ставка снижалась ЦБ РФ 18 сентября 2017 года и находилась на уровне 8,50 процентных пунктов.Пресс-служба Банка России сообщает о том, что при принятии решение Совет директоров финансового регулятора исходил из следующих соображений:Из сообщения пресс-службы ЦБ РФ:Напомним, что на форуме "Россия зовёт!" министр финансов РФ Антон Силуанов и глава правления ВТБ Андрей Костин заявили о том, нынешние темпы снижения инфляции "могут нести непрогнозируемые риски для российской экономики и банковской сферы".