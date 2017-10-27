Мэттис пообещал принудить Пхеньян к разоружению
Администрация США полна решимости заставить КНДР осуществить ядерное разоружение, передает Интерфакс-АВН заявление главы Пентагона Джима Мэтисса.
Министр обвинил Пхеньян в том, что его ракетно-ядерная программа «угрожает другим катастрофой» и подчеркнул, что нынешняя администрация США «остается верной своим обязательствам принудить КНДР к полному ядерному разоружению».
Сообщается, что Мэттис во время визита в Республику Корея посетил демилитаризованную зону, делящую полуостров на Север и Юг. Этим, по его мнению, он «продемонстрировал солидарность с Южной Кореей», а также указал на то, что Вашингтон и Сеул стоят «плечо к плечу» перед лицом северокорейской угрозы.
Перед визитом Мэттис заявил, что администрация Дональда Трампа выступает за решение северокорейской проблемы дипломатическими средствами, однако готова к вооруженным мерам в случае, если КНДР не откажется от развития своей ракетно-ядерной программы.
Он отметил, что «дальнейшее совершенствование ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи несет в себе угрозу территории США, в том числе предоставляет возможность нанесения КНДР ракетного удара, возможно, и ядерного».
Ранее Минобороны РК сообщило, что в ходе визита Мэттис и его коллега Сун Ен Му «углубленно обсудят вопросы угроз» со стороны Северной Кореи и координации соответствующих ответных шагов, включая «расширенное противостояние».
Министр обвинил Пхеньян в том, что его ракетно-ядерная программа «угрожает другим катастрофой» и подчеркнул, что нынешняя администрация США «остается верной своим обязательствам принудить КНДР к полному ядерному разоружению».
Сообщается, что Мэттис во время визита в Республику Корея посетил демилитаризованную зону, делящую полуостров на Север и Юг. Этим, по его мнению, он «продемонстрировал солидарность с Южной Кореей», а также указал на то, что Вашингтон и Сеул стоят «плечо к плечу» перед лицом северокорейской угрозы.
Перед визитом Мэттис заявил, что администрация Дональда Трампа выступает за решение северокорейской проблемы дипломатическими средствами, однако готова к вооруженным мерам в случае, если КНДР не откажется от развития своей ракетно-ядерной программы.
Он отметил, что «дальнейшее совершенствование ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи несет в себе угрозу территории США, в том числе предоставляет возможность нанесения КНДР ракетного удара, возможно, и ядерного».
Ранее Минобороны РК сообщило, что в ходе визита Мэттис и его коллега Сун Ен Му «углубленно обсудят вопросы угроз» со стороны Северной Кореи и координации соответствующих ответных шагов, включая «расширенное противостояние».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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