16:01 27 октября

Мэттис пообещал принудить Пхеньян к разоружению

Администрация США полна решимости заставить КНДР осуществить ядерное разоружение, передает Интерфакс-АВН заявление главы Пентагона Джима Мэтисса.



Министр обвинил Пхеньян в том, что его ракетно-ядерная программа «угрожает другим катастрофой» и подчеркнул, что нынешняя администрация США «остается верной своим обязательствам принудить КНДР к полному ядерному разоружению».


Сообщается, что Мэттис во время визита в Республику Корея посетил демилитаризованную зону, делящую полуостров на Север и Юг. Этим, по его мнению, он «продемонстрировал солидарность с Южной Кореей», а также указал на то, что Вашингтон и Сеул стоят «плечо к плечу» перед лицом северокорейской угрозы.

Перед визитом Мэттис заявил, что администрация Дональда Трампа выступает за решение северокорейской проблемы дипломатическими средствами, однако готова к вооруженным мерам в случае, если КНДР не откажется от развития своей ракетно-ядерной программы.

Он отметил, что «дальнейшее совершенствование ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи несет в себе угрозу территории США, в том числе предоставляет возможность нанесения КНДР ракетного удара, возможно, и ядерного».

Ранее Минобороны РК сообщило, что в ходе визита Мэттис и его коллега Сун Ен Му «углубленно обсудят вопросы угроз» со стороны Северной Кореи и координации соответствующих ответных шагов, включая «расширенное противостояние».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. afrikanez Сегодня, 14:52
    Видно Пхеньян давно не посылал Метиса на "три" буквы! Возможно скоро и услышим. lol
    afrikanez
    1. 79807420129 Сегодня, 14:58
      что нынешняя администрация США «остается верной своим обязательствам принудить КНДР к полному ядерному разоружению

      А до нынешней администрации это пытались сделать-администрации Обамы,Буша младшего,Клинтона,Буша старшего,Рейгана,Картера и т.д. laughing А Ын слушает да ест. laughing
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 15:05
        А Путин смотрит, да новые санкции подкидывает! При Том говорит, что корейцы траву есть станут, Но от ядерной программы не откажутся... Видимо хочет убедиться...
        Logall
      2. oldseaman1957 Сегодня, 15:12
        Мэттис пообещал принудить Пхеньян к разоружению....
        - "Обещалка" у него ого-го, а вот "принудилка" - так себе!
        oldseaman1957
        1. NIKNN Сегодня, 15:20
          Цитата: oldseaman1957
          - "Обещалка" у него ого-го, а вот "принудилка" - так себе!

          "...Вашингтон и Сеул стоят «плечо к плечу» перед лицом северокорейской угрозы." Как то америка только из за угла науськивает и плечо только обозначает, а так то да...
          NIKNN
      3. LSA57 Сегодня, 15:22
        Цитата: 79807420129
        А Ын слушает да ест.

        а после обеда танцует
        LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 15:20
      Цитата: afrikanez
      Видно Пхеньян давно не посылал Метиса на "три" буквы!

      они вежливые, только в лес
      LSA57
  2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 14:54
    Любитель мёда, мечтающий что-бы у пчёл не было жала.
    товарищ ШУХЕР
    1. BerBer Сегодня, 15:14
      Тоже "Наполеон" нашёлся. Плачет по всей элите США психушка. По моему, мания величия - их национальная болезнь.
      BerBer
  3. Волька Сегодня, 14:59
    у янки ручонки чешутся прикончить ракетное тем более с ядерной начинкой производство в кндр, все просто, или сейчас или потом будет очень поздно и с "решительной непоколебимостью" как вообщем-то и с нато придется расстаться навсегда...
    Волька
    1. aries2200 Сегодня, 15:09
      уже поздно...у Ына ракета аналог "сатана" сс21 ...американцы опубликовали официальное исследование. ....только щеки надувать или договариваться
      aries2200
      1. LSA57 Сегодня, 15:28
        Цитата: aries2200
        уже поздно...у Ына ракета аналог "сатана" сс21

        вот вам и "украинский след"
        LSA57
  4. Egorovich Сегодня, 15:00
    Меттис посетил демилитаризованную зону со стороны ЮК и показал этим, что они с южнокарейцами плечом к плечу будут дружно умирать от северокорейских ракет с ядерной болванкой. ЫН очень развеселился.
    Egorovich
  5. andrewkor Сегодня, 15:02
    "Принудить КНДР к полному ядерному разоружению" можно только по сценарию России 08.08.2008, а на это у ЮэСэЙ кишка тонка,я так думаю!
    andrewkor
    1. LSA57 Сегодня, 15:23
      Цитата: andrewkor
      а на это у ЮэСэЙ кишка тонка,я так думаю!

      да и не галстукаед противостоять им будет
      LSA57
  6. DEZINTO Сегодня, 15:03
    Опекуны мирового прогресса
    Не, ну они молодцы конечно, 300 лет от роду и так задолбать весь мир!



    Любопытно, что даже основатель «реалистической» школы международных отношений Ганс Моргентау неизменно называл Америку уникальной державой, у которой существует «трансцендентальное предназначение». И когда критики указывали, что держава эта постоянно своё предназначение нарушает, участвуя в подрывной деятельности, свергая избранные правительства, устанавливая жестокие диктатуры и отказываясь подписать ключевые международные соглашения, Моргентау говорил, что они совершают «ошибку атеизма, который отрицает истинность веры на том же основании». «Трансцендентальное предназначение» Америки это реальность, — иронизирует профессор Ноам Хомский, — а исторические факты это просто неправильное обращение с реальностью». «Американскую исключительность» и «изоляционизм» можно толковать как тактические варианты светской религии, власть которой чрезвычайно велика и принимается на уровне рефлексов».
    DEZINTO
  7. askme Сегодня, 15:04
    На деле этот бешеный пес Мэтис принудит только к тому, что РФ будет вынуждена развернуть постепенно на постоянной основе в районе Владивостока танковую армию и постоянную усиленную группировку ВКС и ВМФ (те же береговые Бал и Бастион), способную смести все плавающее и летающее в акватории Японского моря. И это очень удобно, кстати. Поскольку чем ближе супостат, тем легче его атаковать в случае большой войны)
    askme
  8. samarin1969 Сегодня, 15:06
    Японские мегаполисы просто в "восторге" от такой перспективы...Самое страшное, что Америка ни чем не рискует в этой ситуации.
    samarin1969
  9. aries2200 Сегодня, 15:06
    Мэттис пообещал-Мэттис выполнит........ завет пентагона ....посетит демилитаризованную зону и от туда Ыну ...сняв штаны покажет свой зад голый. со всей своей командой. потом фото выложат в сеть и напишут наш ответ Ыну...
    aries2200
  10. Кент0001 Сегодня, 15:22
    Сменил дедуля риторику с безоговорочно силовой на более миролюбивую. Ын их уделал (хотя бы для вида) в отличии от нас.
    Кент0001
  11. Макаров Сегодня, 15:28
    Скоро умолять начнете?)
    Макаров
  12. ватник Сегодня, 15:47
    Ну если США снимет санкции с КНДР и пообещает их никогда больше не вводить а так же даст ему гарантии безопасности обязательно в компании ВСЕХ стран СБ ООН то скорее всего Пхеньян и прекратит свою ядерную программу а так заявление Мэттиса это только "слова на ветер"
    ватник
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