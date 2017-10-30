Спутник «Космос-2519». Инспектор на орбите

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Министерство обороны продолжает развивать группировку военных космических аппаратов, пополняя ее новыми спутниками различного назначения. Летом этого года на орбиту отправился очередной засекреченный аппарат с непримечательным номерным наименованием. Позже стали известны некоторые подробности. Как оказалось, при помощи этого спутника российские военные смогут следить за техникой других стран и собирать данные о ней.23 июня 2017 года на космодроме Плесецк состоялся очередной запуск ракеты-носителя с полезной нагрузкой, заказанный российским военным ведомством. С площадки 43/4 взлетела ракета «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга». Задачей ракеты был вывод на орбиту космического аппарата под официальным названием «Космос-2519» (международный идентификатор 2017-037A). До определенного времени сведения о целях и задачах этого изделия не сообщались. Сведения подобного характера были опубликованы только через несколько недель после запуска.До появления официальных сообщений о задачах нового аппарата высказывались различные оценки и прогнозы. Так, в некоторых источниках изделие «Космос-2519» идентифицировалось как геодезический спутник типа 14Ф150 «Напряжение», способный выполнять измерения земной поверхности и составлять точные карты разных районов. По известным оценкам, собранные сведения могут использоваться в разных областях, в том числе при подготовке полетных заданий для межконтинентальных баллистических ракет.Ровно через два месяца после запуска российское министерство обороны рассказало о текущих задачах «Космоса-2519», а также огласило цели и задачи этого аппарата. Пресс-служба военного ведомства сообщила, что 23 августа от космического аппарата отделился малогабаритный спутник-инспектор. Первой задачей последнего было изучение состояние отечественного космического аппарата. Суть запланированного эксперимента заключалась в визуальном исследовании спутника-носителя при помощи штатных средств аппарата-инспектора.По данным конца августа, опубликованным зарубежными источниками, спутник-инспектор, сброшенный платформой «Космос-2519», находился на орбите наклонением 97,92° с высотой апогея 667 км и перигея 650 км. Параметры орбиты этого изделия почти полностью совпадали с характеристиками более крупного аппарата-носителя. Находясь в непосредственной близости от «Космоса-2519», спутник-инспектор, используя свои бортовые устройства, мог «осмотреть» его и передать собранные данные в центр управления.Согласно последним данным, к настоящему времени полезная нагрузка аппарата, запущенного в июне, прошла необходимые проверки и испытания. Об этом 26 октября сообщило издание «Известия», получившее новые сведения от неназванных источников. По данным издания, в ходе недавних мероприятий проверялась работа как космического аппарата, так и сопутствующей наземной аппаратуры. Кроме того, исследовались особенности новых алгоритмов работы и т.д.«Известия» пишут об успешном завершении испытаний нового маневрирующего спутника-инспектора, способного следить за другими космическими аппаратами и изучать их. Во время программы испытаний был проверен сам спутник. Кроме того, необходимое тестирование прошли орбитальные и наземные средства связи, а также перспективное программное обеспечение разного назначения. Проверку на практике прошли новые методики баллистических расчетов.Испытания подтвердили возможность выполнения ряда задач, прямо связанных с подготовкой к работе и инспекцией космического пространства. Так, спутник с аппаратурой наблюдения в автоматическом режиме отделился от носителя, после чего переключился на дистанционное управление с Земли. По командам операторов аппарат использовал все бортовое оборудование, в том числе средства наблюдения. Далее собранная информация по радиоканалу отправлялась в центр управления, где осуществлялась ее обработка.По всей видимости, теперь спутник-инспектор, запущенный при помощи платформы «Космос-2519», будет оставаться на заданной орбите и ждать новые команды оператора. При необходимости он сможет изменить траекторию и выйти в заданный район для осуществления инспекции, заключающейся в поиске и наблюдении за другими космическими аппаратами. Российские военные, возможно, огласили лишь часть сведений о новейшей разработке, что приводит к понятным последствиям. К примеру, высказываются версии о реальных возможностях спутника, которые пока не подлежат разглашению.Согласно официально опубликованным данным, полезная нагрузка аппарата «Космос-2519», выведенная на орбиту в середине лета, представляет собой спутник-инспектор, способный следить за другими объектами в космическом пространстве. Прочие сведения о ней пока не оглашались. Тем не менее, и доступная информация позволяет составить примерную картину, а также сделать некоторые предположения. Более того, уже достаточно давно – с момента объявления предназначения нового спутника – высказываются самые смелые прогнозы, в том числе о его боевых возможностях.По всей видимости, новый спутник-инспектор, название которого пока остается неизвестным, представляет собой платформу с набором оптико-электронных и, возможно, иных систем наблюдения. По командам с земли аппарат должен выходить на орбиту с заданными параметрами, что позволяет ему приближаться к другим спутникам. Подойдя на достаточное расстояние, инспектор сможет «осмотреть» назначенную цель и передать ее изображения на Землю, где будет проведен необходимый анализ.Исходя из соображений сокращения массы, создатели космических аппаратов не используют какую-либо специальную маскировку. Благодаря этому даже внешний вид спутника способен выдать его предназначение. В таком случае осмотр космического объекта бортовыми средствами спутника-инспектора оказывается достаточно простой, но весьма эффективной методикой ведения разведки. С его помощью воздушно-космические силы смогут не только отслеживать технику вероятного противника, но и определять ее предназначение. Что важно, визуальное изучение заметным образом повышает вероятность правильного распознавания целей объекта.Необходимо отметить, что в контексте запуска «Космоса-2519» уже высказывались самые смелые предположения. По мнению ряда специалистов и средств массовой информации, спутник-инспектор – как минимум, в теории – способен не только следить за другой техникой, но и атаковать ее. Официальные лица никак не комментировали предположения о наличии вооружения на инспекторе, однако принципиальная возможность этого все же существует.Оснащение космического аппарата не только средствами наблюдения, но и вооружением позволяет резко расширить круг решаемых задач. В таком случае условный спутник сможет не только выйти на заданную орбиту и осмотреть назначенный объект, но и, при необходимости, атаковать его. Таким образом, инспектор перестает быть лишь разведчиком и берет на себя функции перехватчика.По очевидным причинам, российское министерство обороны никак не комментирует предположения и прогнозы, касающиеся возможного наличия на инспекторе боевой нагрузки. Если она и предусматривается оригинальным проектом, то факт ее использования пока не подлежит разглашению. Впрочем, молчание военного ведомства на эту тему может быть связано с отсутствием оружия или нежеланием раскрывать какие-либо технические подробности программы.Любопытно, что космический аппарат, выведенный на орбиту при помощи платформы «Космос-2519», может быть не первым изделием своего рода. Программа создания спутников-инспекторов и космических перехватчиков была запущена еще в семидесятых годах и реализовывалась до начала девяностых, но так и не привела к желаемым результатам. Новые успехи в этой области появились лишь несколько лет назад, однако на этот раз точные сведения отсутствуют в связи с общей секретностью космического направления.В мае 2014 года ракета-носитель «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» отправила на орбиту аппарат «Космос-2499». Официальные лица не называли цели и задачи этого запуска, но вскоре в прессе и на профильных ресурсах появились весьма интересные сведения. Было установлено, что во время своего полета новый российский спутник активно маневрировал, а также сближался с отработавшим разгонным блоком. Последний факт привел к появлению предположения, согласно которому «Космос-2499» является спутником-инспектором.В конце марта 2015 года с помощью ракеты «Рокот» на разные орбиты были выведены несколько спутников связи и аппарат «Космос-2504». Вскоре было замечено, что за несколько следующих месяцев последний выполнил ряд маневров и неоднократно приближался к остававшейся в космосе последней ступени ракеты-носителя. Кроме того, было зафиксировано увеличение высоты орбиты. По информации военно-воздушных сил Соединенных Штатов, запрос к российскому министерству обороны с просьбой раскрыть предназначение спутника остался без ответа.Таким образом, только за несколько последних лет, в том числе за 2017 года, на орбиту было выведено не менее трех космических аппаратов военного ведомства, имеющих особые возможности. Как показывают доступные сведения, три спутника способны осуществлять энергичное маневрирование и сравнительно быстро менять свою орбиту. Подобные возможности могут использоваться для решения разных задач, связанных с разведкой или с перехватом. Появление и ввод в эксплуатацию техники с такими функциями закономерно стало причиной для интереса и опасений со стороны зарубежных специалистов.Из трех маневрирующих космических аппаратов, запущенных в течение последних лет, лишь один был официально объявлен спутником-инспектором. Реальное назначение двух других, несмотря на доступные сведения и различные оценки, остается тайной. Однако это не останавливает специалистов и широкую общественность. Высказываются самые разные предположения, подобные идеям о наличии вооружения и последствиям его применения.Как следует из официальных данных, основной задачей полезной нагрузки аппарата «Космос-2519» является визуальный осмотр заданных космических объектов, находящихся на разных орбитах. Эта возможность повышает потенциал космической группировки в деле изучения материальной части вероятного противника, а также может быть использована для борьбы с потенциальными угрозами. Даже при отсутствии собственного вооружения подобный инспектор представляет большой интерес для вооруженных сил.Необходимо напомнить, что работы по созданию средств разведки и противоспутникового оружия ведутся не только в нашей стране. Известно о подобных проектах, разрабатываемых в США и Китае. По разным данным, обе эти страны к настоящему времени успели вывести на орбиту и опробовать некоторое количество спутников-инспекторов. Кроме того, по сообщениям зарубежной прессы, Китай уже мог испытать свое противоспутниковое оружие и поразить условную цель.В порядке развития космической группировки отечественная оборонная промышленность создала и отправила на орбиту спутник-инспектор, способный собирать данные о других космических аппаратах. О реальном предназначении этого изделия стало известно лишь через несколько месяцев после запуска, и вполне возможно, что в будущем станут известны новые подробности. Какой еще сюрприз подготовили промышленность и военное ведомство – выяснится позже.