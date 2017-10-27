19:02 27 октября

На узбекском UzAuto начнут собирать турецкие бронемашины Ejder Yalçın

Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает об углублении военно-технического сотрудничества между Анкарой и Ташкентом. Стало известно, что узбекская компания UzAuto подписала с одним из крупнейших турецких производителей бронетехники NMS (Nurol Makina ve Sanayi) меморандум о взаимопонимании. Меморандум этот предусматривает производство до тысячи тактических бронемашин Ejder Yalçın 4x4 (Эйдер Ялчын) в год на мощностях узбекского автозавода.

Отмечено, что 24 бронемашины должны остаться в Узбекистане, основная часть будет отправляться заказчику в Турцию. Добавляется, что также некоторые объёмы произведённых бронемашин могут быть реализованы в третьи страны.

В Турции заявлено, что Ejder Yalçın способны конкурировать с российскими и китайскими аналогами. Добавляется, что эти турецкие бронемашины «не имеют зарубежных аналогов по уровню защиты в своём классе».


На узбекском UzAuto начнут собирать турецкие бронемашины Ejder Yalçın


Бронемашина имеет массу (в базовом варианте) до 14 т при грузоподъёмности около 4 т. Максимальная развиваемая скорость (по шоссе) – 120 км/ч. Мощность двигателя – 375 л.с. Объёма баков хватает на преодоление дистанции до 700 км. При этом существует множество модификаций Ejder Yalçın: это машина связи, машина огневой поддержки, обычный транспорт с повышенным уровнем защиты,

Бронемашины Ejder Yalçın активно используются турецкими силами по охране правопорядка. Производство такой техники в самой Турции ведётся с 2014 года.

Использованы фотографии: http://ejderyalcin.com
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Комментарии 15

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  1. самый главный Сегодня, 16:12
    Вау!!!! ну просто мечта для охотников за металлом!!!!
    самый главный
    1. Александр 3 Сегодня, 16:26
      Ну зачем же сразу хаять.На этих машинах они воюют,если бы что то было не так эту машину не производили бы для своих военных.
      Александр 3
    2. BerBer Сегодня, 16:27
      Конечно броневики не бог весть какие технологии, но факт неприятен. Турки подбивают клинья в Среднюю Азию.
      BerBer
    3. xetai9977 Сегодня, 18:09
      От хаяния тут продукция турецкого оборонпрома не станет хуже. Турция воюет уже который год и вся их продукция многократно испытывается реальными боевыми действиями.
      xetai9977
  2. Pirogov Сегодня, 16:29
    Турки нашли дешевую рабочую силу . На вид симпатичная машина но то что она прям не уступает российским аналогам то слабо верится ,не слышал ,чтобы за ними очередь стояла .
    Pirogov
  3. Волька Сегодня, 16:32
    так, так, так, это уже интересно, хочу пару экземплярчиков для сравнительных испытаний с нашими аналогами...
    Волька
    1. san4es Сегодня, 17:09
      Цитата: Волька
      ... пару экземплярчиков для сравнительных испытаний с нашими аналогами...

      ...Пока только видос recourse (и то на турецком)
      san4es
      1. мыслитель Сегодня, 18:08
        Про Ejder Yalçin 4x4 есть статья на ВО
        https://topwar.ru/66704-tureckiy-bronirovannyy-av
        tomobil-ejder-yalcin.html
        Интересно что сможет предложить Рогозин.
        27 октября 2017 года в Ташкент с рабочим визитом прибыла делегация Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
        мыслитель
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 16:36
    Вот, блин, мне все современные броневики "на одно лицо" (тьфу-капот!) стали похожи. "кугуары" всякие," спартаны"...
    Вождь краснокожих
  5. МИХА-М Сегодня, 16:37
    А вообще узбеки молодцы, все же рабочие места какие никакие..Но с турками нужно ухо держать востро !
    МИХА-М
  6. болот Сегодня, 17:03
    Меморандум понимания это не начало сборки,помнится мы с турками то же подписывали такие меморандумы ,кроме Аселсана далее не пошло.
    Пришлось с ЮАРовцами кооперироваться.
    болот
  7. Михаил Зубков Сегодня, 17:18
    Цитата: болот
    Меморандум понимания это не начало сборки,помнится мы с турками то же подписывали такие меморандумы ,кроме Аселсана далее не пошло.
    Пришлось с ЮАРовцами кооперироваться.

    В принципе интересно - эти броники наверняка лучше адаптированы под тонкий и жаркий Восток, чем наши болотоходистые универсалы. Вполне могут и нам глянуться для сирийского ТВД, так что правильней не лезть сходу в бутылку, а вникнуть в конструкцию и технологии производства и логистики, в цены и прочие реалии возможного сбыта С УЧЕТОМ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ И ВОЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗНЫХ ТВД.
    Михаил Зубков
    1. болот Сегодня, 17:34
      Цитата: Михаил Зубков
      В принципе интересно - эти броники наверняка лучше адаптированы под тонкий и жаркий Восток, чем наши болотоходистые универсалы.

      Сейчас машины делают универсальными с небольшими дополнениями типа кондера или предпускового подогрева топлива.Ни кто на один рынок,регион не затачивается.
      болот
  8. UZBEK TASHKENT Сегодня, 17:50
    Рогозин сегодня в Ташкенте, давайте собирать Тигры!
    UZBEK TASHKENT
  9. Bert Сегодня, 17:56
    Цитата: BerBer
    Конечно броневики не бог весть какие технологии, но факт неприятен. Турки подбивают клинья в Среднюю Азию.

    Так мы же на нее... Вот и пригодился заводик построенный при СССР. У нас кто в друзьях остался? Залезли бы в Узбекистан давно бы заводчика не было, руины от него как от большинства наших.
    Bert
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