На узбекском UzAuto начнут собирать турецкие бронемашины Ejder Yalçın

Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает об углублении военно-технического сотрудничества между Анкарой и Ташкентом. Стало известно, что узбекская компания UzAuto подписала с одним из крупнейших турецких производителей бронетехники NMS (Nurol Makina ve Sanayi) меморандум о взаимопонимании. Меморандум этот предусматривает производство до тысячи тактических бронемашин Ejder Yalçın 4x4 (Эйдер Ялчын) в год на мощностях узбекского автозавода.Отмечено, что 24 бронемашины должны остаться в Узбекистане, основная часть будет отправляться заказчику в Турцию. Добавляется, что также некоторые объёмы произведённых бронемашин могут быть реализованы в третьи страны.В Турции заявлено, что Ejder Yalçın способны конкурировать с российскими и китайскими аналогами. Добавляется, что эти турецкие бронемашины «не имеют зарубежных аналогов по уровню защиты в своём классе».Бронемашина имеет массу (в базовом варианте) до 14 т при грузоподъёмности около 4 т. Максимальная развиваемая скорость (по шоссе) – 120 км/ч. Мощность двигателя – 375 л.с. Объёма баков хватает на преодоление дистанции до 700 км. При этом существует множество модификаций Ejder Yalçın: это машина связи, машина огневой поддержки, обычный транспорт с повышенным уровнем защиты,Бронемашины Ejder Yalçın активно используются турецкими силами по охране правопорядка. Производство такой техники в самой Турции ведётся с 2014 года.