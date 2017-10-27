СМИ: Румыния планирует купить у США первую систему Patriot в этом году
Министерство национальной обороны Румынии выставило на публичное обсуждение законопроект о закупке у США семи систем ПРО Patriot на общую сумму в 3,9 миллиарда долларов; планируется, что приобретение первой системы произойдет до конца 2017 года, сообщают румынские СМИ.
По данным агентства Mediafax, "семь ракетных систем земля-воздух Patriot, которые Румыния планирует закупить у правительства США, начиная с 2017 года, обойдутся в 3,9 миллиарда долларов без НДС, а оплата должна быть осуществлена еще до начала поставок".
Как сообщает агентство Hotnews, по первой из подлежащих закупке ракетных систем земля-воздух дальнего радиуса действия (HSAM) контракт будет заключен до конца 2017 года на сумму 764,78 миллиона долларов. При этом четыре из систем планируется передать воздушным силам Румынии, а три – сухопутным войскам.
Как сообщают румынские СМИ, министр национальной обороны Румынии Михай Фифор заявлял, что армия страны намерена также приобрести 10 бронемашин "Пиранья", а также французские военные вертолеты "Airbus", произведенные на местном предприятии в Гимбав-Брашов.
В июле этого года Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии семи систем Patriot конфигурации 3+, передает РИА Новости.
По данным агентства Mediafax, "семь ракетных систем земля-воздух Patriot, которые Румыния планирует закупить у правительства США, начиная с 2017 года, обойдутся в 3,9 миллиарда долларов без НДС, а оплата должна быть осуществлена еще до начала поставок".
Как сообщает агентство Hotnews, по первой из подлежащих закупке ракетных систем земля-воздух дальнего радиуса действия (HSAM) контракт будет заключен до конца 2017 года на сумму 764,78 миллиона долларов. При этом четыре из систем планируется передать воздушным силам Румынии, а три – сухопутным войскам.
Как сообщают румынские СМИ, министр национальной обороны Румынии Михай Фифор заявлял, что армия страны намерена также приобрести 10 бронемашин "Пиранья", а также французские военные вертолеты "Airbus", произведенные на местном предприятии в Гимбав-Брашов.
В июле этого года Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии семи систем Patriot конфигурации 3+, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: РИА Новости
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