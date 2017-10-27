19:02 27 октября

СМИ: Румыния планирует купить у США первую систему Patriot в этом году

Министерство национальной обороны Румынии выставило на публичное обсуждение законопроект о закупке у США семи систем ПРО Patriot на общую сумму в 3,9 миллиарда долларов; планируется, что приобретение первой системы произойдет до конца 2017 года, сообщают румынские СМИ.

По данным агентства Mediafax, "семь ракетных систем земля-воздух Patriot, которые Румыния планирует закупить у правительства США, начиная с 2017 года, обойдутся в 3,9 миллиарда долларов без НДС, а оплата должна быть осуществлена еще до начала поставок".

СМИ: Румыния планирует купить у США первую систему Patriot в этом году



Как сообщает агентство Hotnews, по первой из подлежащих закупке ракетных систем земля-воздух дальнего радиуса действия (HSAM) контракт будет заключен до конца 2017 года на сумму 764,78 миллиона долларов. При этом четыре из систем планируется передать воздушным силам Румынии, а три – сухопутным войскам.

Как сообщают румынские СМИ, министр национальной обороны Румынии Михай Фифор заявлял, что армия страны намерена также приобрести 10 бронемашин "Пиранья", а также французские военные вертолеты "Airbus", произведенные на местном предприятии в Гимбав-Брашов.

В июле этого года Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии семи систем Patriot конфигурации 3+, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 34

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 16:14
    Была Румыния страной, станет Румыния мишенью, только и всего.
    Черный_Ватник
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:17
      мы им еще по ВМВ долги не отдали. Надо было оставить территорию не пригодную для жизни, а не страну
      с-т Petrov
    2. сибиралт Сегодня, 16:33
      Даже Румыния планирует защищаться от НАТО. laughing
      сибиралт
    3. Соломон Кейн Сегодня, 17:24
      станет Румыния мишенью
      ....с языка сняли - подписали себе приговор....
      Соломон Кейн
  2. самый главный Сегодня, 16:14
    Я вот тоже планирую купить себе Робинсон.... fellow но доступ к печатной машинке врагами ограничен... request
    самый главный
    1. сибиралт Сегодня, 16:35
      "Печатные" машинки печатают купюры и пряники, а на пишущих пишут тексты. lol
      В СССР приобретение пишущей машинки обязательно подлежало регистрации, как оружие, в соответствующих органах. К тому же, криминалистами была придумана система их идентификации по шрифту. Помню, после отмены обязательно учета, приобрел себе "Москва -5" через "посылтог". Благо, было на чем писать курсовые и дипломные себе и жене. Потом и в работе даже очень пригодилась.
      сибиралт
  3. RASKAT Сегодня, 16:17
    За какие такие деньги собираются? Румыны вечно клянчат денег у Европы. Ну если только американцы дадут кредит в обмен на покупку патриотов? В любом случае как то все это не весело, очередная позиция ПВО у наших рубежей. Уверен что будет прикрывать американскую базу ПРО.
    RASKAT
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:18
      цыган продадут на 3,9 миллиарда долларов без НДС и нормал. Так то смешно конечно смотреть на очередь нищебродов за пэтриотами
      с-т Petrov
      1. Partyzan Сегодня, 16:35
        Цитата: с-т Petrov
        цыган продадут на 3,9 миллиарда долларов

        не отправят в европу золото собирать за гадания laughing
        Partyzan
    2. Pete Mitchell Сегодня, 18:58
      Страна то беднейшая, но нарашивать боевой потенциал начали почти сразу после разрушения Варшавского договора. американцы их поимели сразу: в '96 они уже приобрели 5 радаров -117 от Lockheed Martin, всего за 80 лямов - американцы вложили 10. И их подключились к системе пво западной европы.
      Так что плевать они хотели на свою публику и давно
      Pete Mitchell
  4. atoliner Сегодня, 16:24
    Южный фланг Европы защищен - и это не может радовать. Угрозы исходят сейчас очень сильные - начиная от терроризма и заканчивая диктаторскими режимами, так что очень мудрое решение.
    atoliner
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:26
      песок оплавим когда у владельцев пэтриотов вместе с персоналом комплекса и вместе со всем в радиусе 30 км - потом расскажешь как тебе такое решение.

      И это все прописано в документе. Это не то что я сейчас в тебя шапками кинул. Так что спорное утверждение про пользу)

      с-т Petrov
      1. atoliner Сегодня, 16:28
        С чего бы ему оплавится? Или это "миролюбивые" россияне угрожают ржавыми ракетами? Так как раз не оплавится, благодаря инвестированию в ПРО.
        atoliner
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:28
          Т.е. пэтриоты будут сбивать Сатану и Ярсы. Понятненько.

          Для нас это защита (упреждающие ядерные удары по комплексам, которые прикрывают наступательное вооружение и по самому вооружению), а не агрессия. Вы в европе совсем тютю в своей реальности живете.

          Все были предупреждены еще до того как комплексы были привезены на европейский театр. Ну раз были предупреждены и сделали свой выбор - окей)
          с-т Petrov
          1. atoliner Сегодня, 16:30
            А кто будет запускать МБР? РФ как угрозу уже давно никто не рассматривает - опасность исходит от нестабильной ситуации на БВ. Когда ваша элита стоит на коленях, надеясь, что ее будут считать частью Западного общества, а все финансы крутятся почему-то в ЕС и США, то это уже не ваша элита.
            atoliner
            1. с-т Petrov Сегодня, 16:32
              опасность исходит от нестабильной ситуации на БВ.


              слушай. ну если клоуны из европы думают что этот пэтриот от Иранской угрозы то окей. А может от игилы? Ну я не удивлюсь если ты реально мог и такое подумать

              . Когда ваша элита стоит на коленях, надеясь, что ее будут считать частью Западного общества, а все финансы крутятся почему-то в ЕС и США, то это уже не ваша элита.


              разве клоунам не хватило урока ВМВ, чтоб понять что это Европа стоит на коленях, а Русские побеждают?) Причем когда один-два раза - это может и совпадение. Но у нас с вами явная тенденция

              Посмотри на карту, пойми кто стоит на коленях. Посмотри на то где Польша была раньше и кем она была в Европе и где она сейчас и пойми кто стоит на коленях

              На коленях - поза европы стандартная. Надеюсь ты не будешь это отрицать)

              Стояли перед Гитлером сначала в локтевой позе - всей кодлой своей - теперь перед США.

              Раньше мы танками вас катали - теперь все будет проще

              P.S. Поляк, вам тоже прилетит свое, не переживай. У нас на всех хватит. Не просто так же паритет делали с США по ядерному оружию.
              с-т Petrov
              1. atoliner Сегодня, 16:45
                слушай. ну если клоуны из европы думают что этот пэтриот от Иранской угрозы то окей. А может от игилы? Ну я не удивлюсь если ты реально мог и такое подумать

                Ракеты средней дальности могут спокойно попасть в руки кому угодно, учитывая ситуацию в той же Сирии и Курдистане. Слишком много хаоса.
                Русские побеждают

                В союзе с США, ВБ и целым миром против пары стран? Да - показала. Но не больше.
                Посмотри на карту, пойми кто стоит на коленях. Посмотри на то где Польша была раньше и кем она была в Европе и где она сейчас и пойми кто стоит на коленях

                Посмотрел. Ничего экстраординарного не заметил.
                А теперь посмотрел на свою зарплату и размер зп в РФ, посмеялся.
                На коленях - поза европы стандартная. Надеюсь ты не будешь это отрицать)

                Как по мне-так слишком много гомоэротичных фантазий у тебя в одном предложении. Но по факту Европа является центром мира, наравне с США и Японией.
                Раньше мы танками вас катали - теперь все будет проще

                Если ты про ВМВ, то это была победа союзного блока. Если же ты про повторение - то посмотри на потери, в 21 веке у вымирающих стран тактика "закидать мясом" не пройдет.
                atoliner
    2. Смог Сегодня, 16:32
      Цитата: atoliner
      заканчивая диктаторскими режимами,

      Это Вы про Германию???? Фрау канцлерин на четвертый срок пошла.... Демократичненько так.....
      Смог
      1. atoliner Сегодня, 16:47
        Сирия, Турция, Ирак - весь ближний восток усеян диктаторскими режимами, которые еще и имеют проблемы с исламистами
        Совершенно иная структура власти. ФРГ - парламентская республика.
        atoliner
        1. Смог Сегодня, 17:08
          Цитата: atoliner
          Сирия,

          А чем Сирия отличается от Франции по форме правления???? Или от той же Румынии? А в Испании и Великобритании вообще монархия.
          Цитата: atoliner
          весь ближний восток усеян диктаторскими режимами,

          А почему не упомянули Саудовскую Аравию?
          Смог
          1. Соломон Кейн Сегодня, 17:29
            Константин, Наше Вам Пламенный!!!! hi
            Соломон Кейн
        2. Соломон Кейн Сегодня, 17:28
          Сирия, Турция, Ирак

          Они всю Европу к 2025 захватят, не танками и ракетами - беженцами, без единого выстрела , перережут вас, как стадо баранов.....Скажите спасибо " Полосатому физруку"
          Соломон Кейн
  5. Лекс. Сегодня, 16:26
    Откуда деньги у Румынии это очень бедная страна а зрк Патриот не дёшев ?
    Лекс.
    1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 16:30
      Цитата: Лекс.
      Откуда деньги у Румынии

      Не тревожся за них... цыгане... нагадают.
      товарищ ШУХЕР
  6. DEZINTO Сегодня, 16:28
    Купить? Или угнать?

    DEZINTO
  7. Волька Сегодня, 16:29
    ромалы зря своих коней на чужое барахло меняете, куда бежать то будете
    Волька
  8. МИХА-М Сегодня, 16:33
    Опять румыны нарываются, помнится в ВОВ в плен их не брали , вояки из них никакие, но каратели и мародеры отменные были. Вермахт их вообще за людей не считал.
    МИХА-М
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:38
      теперь проще. они растворятся и оплавятся еще до плена. Даже кормить не надо будет и ритуальные услуги проводить

      с-т Petrov
      1. МИХА-М Сегодня, 16:48
        Цитата: с-т Petrov
        теперь проще. они растворятся и оплавятся еще до плена. Даже кормить не надо будет и ритуальные услуги проводить

        Нет лучше по старому...Давно в Сибири они не были..! А у нас там стройки намечаются рабочая сила нужна..
        МИХА-М
    2. Burbon Сегодня, 17:07
      Цитата: МИХА-М
      помнится в ВОВ в плен их не брали

      belay это мадьяр в плен не брали, да и от куда вы это помнить должны?
      Burbon
      1. МИХА-М Сегодня, 18:06
        Цитата: Burbon
        Цитата: МИХА-М
        помнится в ВОВ в плен их не брали

        belay это мадьяр в плен не брали, да и от куда вы это помнить должны?

        Дедушка Бурбон рассказывал..Что тут непонятного?
        МИХА-М
  9. Комментарий был удален.
  10. ZAV69 Сегодня, 16:50
    Цитата: atoliner
    А кто будет запускать МБР? РФ как угрозу уже давно никто не рассматривает - опасность исходит от нестабильной ситуации на БВ. Когда ваша элита стоит на коленях, надеясь, что ее будут считать частью Западного общества, а все финансы крутятся почему-то в ЕС и США, то это уже не ваша элита.

    Нам не привыкать элиту сажать на шконку или вообще к стенке прислонять.
    ZAV69
  11. Topotun Сегодня, 17:08
    Интересно, им денег на честное приобретение хватит? Или под видом покупки штатовцы просто поставят свои ПУ на территории Румынии? Сделав из нее мишень?
    Topotun
  12. APASUS Сегодня, 18:40
    Что то биржевые сводки не подтверждают способность Румынии данного приобретения.
    Походу опять в долг ,закабаление по полной.
    Вот это система ,сами лезут на виселицу покупая у тебя вооружение!
    APASUS
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