19:05 27 октября

В Reuters насчитали 131 погибшего с начала года в Сирии россиянина

Западное информационное агентство Reuters в очередной раз публикует материал о том, сколько российских граждан погибло в Сирии. Ранее западное СМИ было так же озабочено числом погибших россиян на Донбассе. Как обычно, предоставляя аргументацию в стиле ОБС («одна баба сказала»), в Рейтер насчитали 131 погибшего россиянина в САР с начала года. Обращает на себя внимание немаловажная деталь: теперь хотя бы «военнослужащими ВС РФ» все «выявленные погибшие» не называются.

В качестве одного из «аргументов» приводится справка о смерти формы №33. При этом становится понятно, откуда Рейтер берёт «данные» о 131 погибшем в Сирии россиянине. Берёт из номера справки: 131. Судя по всему, по логике западных журналистов, номер этого документа (если он вообще имеет отношение к подлинным) должен быть непременно увязан с тем, какое количество россиян погибло в САР с начала 2017-го. В качестве «объяснения» заявлено, что Минюст рекомендует считать смерти именно таким образом.

В Reuters насчитали 131 погибшего с начала года в Сирии россиянина



В справке указана причина смерти некоего Сергея Поддубного 1980 г.р. – «обугливание тела». Сообщается, что С.Поддубный умер в Сирии 28 сентября, в городе Тияс (провинция Хомс).

Далее ИА Reuters заявляет, что якобы родственники погибшего заявили о Сергее Поддубном как о представителе частной военной компании.
Пусть так... Но тут же возникает вопрос: а почему от Reuters нет материалов о том, сколько в Сирии или на Донбассе с начала года погибло британских подданных и американских граждан. Если уж взялись освещать число потерь, так нужно же подходить к делу обстоятельно. Думается, в США будет интересно узнать, сколько их вооружённых сограждан полегло в сирийских песках, где, по действующему международному законодательству, их вообще быть не должно... А то, получается, что американцы гибнут вовсе безвестными, так как даже консульства США в Дамаске нет.

Использованы фотографии: скриншот Reuters
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Комментарии 30

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  1. Logall Сегодня, 16:40
    И снова британские ученые...
    По номеру справки–количество погибших, по размеру обуви–состав семьи, а по длине носа...
    Битва экстрасенсов, блин!
    Logall
    1. Topotun Сегодня, 17:06
      Ну они уже оценвали и длину другого органа..... Чему удивляться?
      Topotun
    2. 79807420129 Сегодня, 17:12
      Цитата: Logall
      Битва экстрасенсов, блин!

      Саня это не экстрасенсы,те хоть просто бред несут,эти явные провокаторы и русофобы. yes hi
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 17:26
        Насчёт провокаторов, согласен!
        Все эти статьи пишется с одной целью–дойти до российского читателя! Дабы Прочитав их, у недовольных с маленьким мозгом появились лишние вопросы, к правительству– ''а Нужна ли России эта война?''. Тем самым расшатывая сложившийся порядок...
        Да и выборы на носу! Чем больше таких статей, Тем чаще станут на них ссылаться, овальные различные!
        Logall
        1. 79807420129 Сегодня, 17:41
          Цитата: Logall
          Чем больше таких статей, Тем чаще станут на них ссылаться, овальные различные

          Саня, выборы не только уже на носу,они уже начались,а представь себе как только Путин обьявит себя кандидатом или преемника,то какой вой сразу поднимется.
          Цитата: Logall
          Дабы Прочитав их, у недовольных с маленьким мозгом появились лишние вопросы, к правительству– ''а Нужна ли России эта война?''. Т

          Так уже fellow fellow
          79807420129
        2. Соломон Кейн Сегодня, 17:47
          'а Нужна ли России эта война?''
          , я бы Шура добавил,"Да!!!! И по всем направлениям...."
          Соломон Кейн
      2. Соломон Кейн Сегодня, 17:43
        Западное информационное агентство Reuters в очередной раз публикует...
        ..альманах: Сказки и небылицы для детей дошкольного возраста, а также взрослых дядей и тётей с не отягощенным сознанием из Западной Европы и США"
        Соломон Кейн
    3. МИХА-М Сегодня, 17:24
      в очередной раз публикует материал о том, сколько российских граждан погибло в Сирии.

      Пусть лучше подсчитают, сколько мы банд басмачей в пар превратили и их базы.!
      Они сейчас драпают по всем направлениям (некоторые затаились)
      Блестящая операция ВКС и наших спецслужб!
      МИХА-М
    4. старшина запаса Сегодня, 18:50
      неприятно конечно , но америкосы фильтруют соц сети столь любимые россиянами
      старшина запаса
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 16:41
    И тут Донбасс приплели. Прям нельзя без него! Ну, с номером справки поспорить трудно - это не табличка на кладбище с "диким" четырехзначным номером ( тыкают, как с укропской так и с республиканской стороны). Но с ними понятно - сквозная нумерация ДНК анализов. Так официально объясняют. А вот с номером справки труднее...
    Вождь краснокожих
    1. NKT Сегодня, 16:46
      А разве номер у справки обнуляется с начала года? Нет. Тогда зачем врать, что за год?
      NKT
      1. Вольнопёр Сегодня, 17:23
        Цитата: NKT
        А разве номер у справки обнуляется с начала года? Нет. Тогда зачем врать, что за год?

        Информация с Рамблера
        Отмечается, что согласно процедуре Министерства юстиции, все свидетельства о смерти пронумерованы: с нуля в начале года и увеличиваясь по мере регистрации новых смертей.

        https://news.rambler.ru/middleeast/38270490-smi-s
        -nachala-goda-v-sirii-pogib-131-grazhdanin-rossii
        /
        Вольнопёр
  3. Pirogov Сегодня, 16:41
    Своих пусть считают сволочи .
    Pirogov
  4. Ierarh Сегодня, 16:42
    А почему не мильёна полтора собсно?
    Ierarh
    1. Burbon Сегодня, 16:54
      Цитата: Ierarh
      А почему не мильёна полтора собсно?

      ну у ЧВК Вагнера есть потери - и они не очень маленькие((
      Burbon
  5. Евродав Сегодня, 16:51
    Эх, господин Задорнов, как вас им не хватает!
    Евродав
  6. Евродав Сегодня, 16:54
    Цитата: Logall
    И снова британские ученые...
    По номеру справки–количество погибших, по размеру обуви–состав семьи, а по длине носа...
    Битва экстрасенсов, блин!

    Хахаха! Знатно сказали, особенно про длину носа... И троеточие в точку!
    Евродав
  7. Скальпель Сегодня, 17:09
    Ух как не хочется потери признавать! Больно, горько, противно. Оттого автор и огрызается, мол на себя посмотрите.
    Скальпель
  8. Des10 Сегодня, 17:14
    "Но тут же возникает вопрос: а почему от Reuters нет материалов о том, сколько в Сирии или на Донбассе с начала года погибло британских подданных и американских граждан. Если уж взялись освещать число потерь, так нужно же подходить к делу обстоятельно. Думается, в США будет интересно узнать, сколько их вооружённых сограждан полегло в сирийских песках, где, по действующему международному законодательству, их вообще быть не должно... А то, получается, что американцы гибнут вовсе безвестными, так как даже консульства США в Дамаске нет. "
    Анониму редакции ВО - привет.
    А ответ прост - они (Рейтерс) делают, то, что им нужно.
    А кому надо считать погибших граждан РФ (?) - получается, опять же, той же Рейтерс.
    Такие дела.
    Des10
  9. Макаров Сегодня, 17:17
    "почему от Reuters нет материалов о том, сколько в Сирии или на Донбассе с начала года погибло британских подданных и американских граждан....."

    Ну вот где-то глубоко в душе Вы ТОЖЕ журналисты - найдите данные и опубликуйте статью: мол Рейтарс объявило столько-то а мы подсчитали столько-то вот документы или расследование...или вы уже не журналисты?
    Макаров
  10. AlexYa Сегодня, 17:18
    Когда мерины погибают в Сирии, у них сразу, то вертолёт где-то падает, то грузовик с военными в аварию попадает. А тех, чьи тела невозможно выдать за небоевые потери - нигерские повстанцы убивают.
    AlexYa
  11. Александр 3 Сегодня, 17:21
    Жаль наших военных погибших за границей при защите интересов Родины.Для иносми не важно что предыдущая справка с номером 130 была о состоянии забора допустим вокруг консульства.
    Александр 3
    1. Invoker39rus Сегодня, 17:27
      В том числе и наёмники, лично я наёмников не уважаю хоть убей.
      Invoker39rus
  12. Livonetc Сегодня, 17:28
    Nouvelles de Tymchuk.
    Livonetc
  13. Strashila Сегодня, 17:47
    Сильно смахивает на фуфло.... если зайти на консульский информационный портал МИДа то там есть ссылка на ПРИКАЗ от 29 июня 2012 г. N 10490
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
    МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
    РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
    ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ... так вот там не упоминания о справках... ну нет и все, есть "выдача свидетельства о государственной регистрации смерти". И регистрация проводится по Форме 16, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 N 1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния".
    Strashila
  14. А. Привалов Сегодня, 17:57
    В любом случае, жаль ребят. Будь благословенна память о них...
    Соболезнования родным и близким.
    А. Привалов
  15. APASUS Сегодня, 18:07
    Где остальные 130 справок?
    Это за год или за период с начала регистрации посольства , какой это период и кто туда входит? Может все погибшие с паспортом России?Может это акты регистрации смерти граждан сопутствующих стран СНГ
    Гадать на гуще сейчас очень модно
    APASUS
  16. afrikanez Сегодня, 18:28
    Сразу вспомнился Задорнов, рассказ про свиней под номерами 1,2 и 4 в американской школе. Когда искали неделю хрюшу под номером 3 laughing
    afrikanez
  17. Egorovich Сегодня, 18:58
    Очередной либероидный вброс в стону России. Что придумают, то и лепят на всеобщее обозрение.
    Egorovich
  18. DargAVS Сегодня, 19:05
    Цитата: APASUS
    Где остальные 130 справок?

    Вам же выше пояснили
    Цитата: Strashila
    Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния"

    Кто не понял - Это означает, что регистрация (то есть - нумерация) всех видов актов гражданского состояния, в том числе женитьб, разводов, рождений и т.д. и т.п. нумеруется в той же последовательности. Так что это: порядковый номер акта гражданского состояния, но не обязательно - смерти.
    DargAVS
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