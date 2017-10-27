В Reuters насчитали 131 погибшего с начала года в Сирии россиянина
Западное информационное агентство Reuters в очередной раз публикует материал о том, сколько российских граждан погибло в Сирии. Ранее западное СМИ было так же озабочено числом погибших россиян на Донбассе. Как обычно, предоставляя аргументацию в стиле ОБС («одна баба сказала»), в Рейтер насчитали 131 погибшего россиянина в САР с начала года. Обращает на себя внимание немаловажная деталь: теперь хотя бы «военнослужащими ВС РФ» все «выявленные погибшие» не называются.
В качестве одного из «аргументов» приводится справка о смерти формы №33. При этом становится понятно, откуда Рейтер берёт «данные» о 131 погибшем в Сирии россиянине. Берёт из номера справки: 131. Судя по всему, по логике западных журналистов, номер этого документа (если он вообще имеет отношение к подлинным) должен быть непременно увязан с тем, какое количество россиян погибло в САР с начала 2017-го. В качестве «объяснения» заявлено, что Минюст рекомендует считать смерти именно таким образом.
В справке указана причина смерти некоего Сергея Поддубного 1980 г.р. – «обугливание тела». Сообщается, что С.Поддубный умер в Сирии 28 сентября, в городе Тияс (провинция Хомс).
Далее ИА Reuters заявляет, что якобы родственники погибшего заявили о Сергее Поддубном как о представителе частной военной компании.
Пусть так... Но тут же возникает вопрос: а почему от Reuters нет материалов о том, сколько в Сирии или на Донбассе с начала года погибло британских подданных и американских граждан. Если уж взялись освещать число потерь, так нужно же подходить к делу обстоятельно. Думается, в США будет интересно узнать, сколько их вооружённых сограждан полегло в сирийских песках, где, по действующему международному законодательству, их вообще быть не должно... А то, получается, что американцы гибнут вовсе безвестными, так как даже консульства США в Дамаске нет.
В качестве одного из «аргументов» приводится справка о смерти формы №33. При этом становится понятно, откуда Рейтер берёт «данные» о 131 погибшем в Сирии россиянине. Берёт из номера справки: 131. Судя по всему, по логике западных журналистов, номер этого документа (если он вообще имеет отношение к подлинным) должен быть непременно увязан с тем, какое количество россиян погибло в САР с начала 2017-го. В качестве «объяснения» заявлено, что Минюст рекомендует считать смерти именно таким образом.
В справке указана причина смерти некоего Сергея Поддубного 1980 г.р. – «обугливание тела». Сообщается, что С.Поддубный умер в Сирии 28 сентября, в городе Тияс (провинция Хомс).
Далее ИА Reuters заявляет, что якобы родственники погибшего заявили о Сергее Поддубном как о представителе частной военной компании.
Пусть так... Но тут же возникает вопрос: а почему от Reuters нет материалов о том, сколько в Сирии или на Донбассе с начала года погибло британских подданных и американских граждан. Если уж взялись освещать число потерь, так нужно же подходить к делу обстоятельно. Думается, в США будет интересно узнать, сколько их вооружённых сограждан полегло в сирийских песках, где, по действующему международному законодательству, их вообще быть не должно... А то, получается, что американцы гибнут вовсе безвестными, так как даже консульства США в Дамаске нет.
Использованы фотографии: скриншот Reuters
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