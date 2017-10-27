19:01 27 октября

Парламент в Барселоне объявил о независимости Каталонии

Руководствуясь тем, что испанские власти лишили Каталонию автономии после проведённого в регионе референдума, местные парламентарии большинством голосов объявили Каталонию независимым государством. Фактически решение каталонского парламента стало ответом Мадриду на попытки проигнорировать мнение большинства каталонцев, пришедших ранее на избирательные участки.

Парламент в Барселоне объявил о независимости Каталонии


За решение о независимости от Испании в парламенте Каталонии проголосовали 72 депутата против 10, высказавшихся за решение остаться в составе Испанского королевства. Ещё 53 парламентария ранее заявили, что участвовать в голосовании не будут. Однако и 72 голосов хватает, чтобы резолюция о независимости Каталонии в итоге была принята.


Ранее власти Испании заявили о том, что собираются ввести в Барселоне прямое правление. В один из городов автономии намеревался прибыть король Испании, однако там его объявили персоной нон-грата и в приёме отказали.

Из сообщений каталонцев в соцсетях:
Мы теперь независимая страна!


Мы сделали то, о чём мечтали все каталонцы сотни лет. Да, сотни лет! Каталония стала независимой!


Однако в восторге от решения парламента далеко не все. Многие считают, что парламентарии допустили серьёзную ошибку, которая может дорого стоить как им самим, так и благополучию всего региона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Ierarh Сегодня, 16:41
    Начинается...
    Ierarh
    1. Венд Сегодня, 16:48
      Весьма любопытно.
      Венд
      1. 79807420129 Сегодня, 17:16
        Ранее власти Испании заявили о том, что собираются ввести в Барселоне прямое правление.

        Вот интересно,а АТО Мадрид не обьявит. what Договариваться надо,а не пальцы веером гнуть,обоим сторонам надо. yes
        79807420129
        1. Krabik Сегодня, 17:42
          Вы предлагаете договариваться с независомой республикой Сибирь или независимой Ичкерией?!

          Или всё же - это банальный сепаратизм по недосмотру из центра ведущий к развалу государства?

          По мне так нужно действовать решительно и быстро, меньше будет трупов в итоге.
          Krabik
          1. cniza Сегодня, 17:59
            Мы слишком многого не знаем . но мне кажется , что большой бузы не будет , пошумят и все вернется на круги своя.
            cniza
            1. Соломон Кейн Сегодня, 18:03
              Витя, Салют!
              А ты прикинь сценарий: каталонцы провозглашают на референдуме независимость, тут же на референдуме вступают в состав РФ, а на утро в Барселоне Искандеры и вежливые зеленые человечки...... wassat winked what
              Соломон Кейн
              1. Logall Сегодня, 18:18
                Костя, хватит употреблять ''хитрый план''! Пусть даже его поставляет сам Путин... lol
                Logall
                1. cniza Сегодня, 19:00
                  Вот вы смеетесь , а кто даст гарантию , что так не будет? belay laughing
                  cniza
            2. Стас Снежин Сегодня, 18:25
              Divide et impera (разделяй и властвуй) вероятно, это кому-то выгодно..
              Стас Снежин
          2. 79807420129 Сегодня, 18:15
            Цитата: Krabik
            По мне так нужно действовать решительно и быстро, меньше будет трупов в итоге.

            Ну так действовали и укропы в 2014 году,тогда Донецк и Луганск требовали только автономии и статуса русского языка,результат сами видите какой спустя три года,трупов наоборот больше,а насчет Ичкерии и Уральской республики имени Росселя уже не спросишь у того кто орал на каждом углу:-"Берите суверинитета сколько хотите."
            79807420129
          3. Tusv Сегодня, 18:47
            Цитата: Krabik
            Вы предлагаете договариваться с независомой республикой Сибирь или независимой Ичкерией?!
            Или всё же - это банальный сепаратизм по недосмотру из центра ведущий к развалу государства?

            У нас другие реалии. Без фед. бюджета не выжить, а то бы Боря нарисовал на карте все эти республики. Ичкерию все успел отделить
            Tusv
        2. антивирус Сегодня, 18:29
          надо повторить референдум - под контролем К А Собчак и за счет денег семей Виторганов- Нарусовых
          антивирус
    2. stas Сегодня, 16:49
      Каталонцы оказались достойными гражданами.
      Ждём реакцию продажных пшеков.
      stas
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:40
        Цитата: stas
        Ждём реакцию продажных пшеков.

        Мы сделали то, о чём мечтали все каталонцы сотни лет. Да, сотни лет! Каталония стала независимой!

        И теперь весьма любопытно послушать европейских и матрассовских политиков,по поводу признания Каталонии...а если признают,то сразу всплывет вопрос признания Крыма,как субъекта РФ.
        НЕКСУС
    3. Logall Сегодня, 16:50
      Я думаю, что началось! Сейчас вооружаться будут...
      Не нужно было автономию трогать, ведь не стали Объявлять о независимости. А вот теперь...
      Logall
      1. Pirogov Сегодня, 17:33
        Цитата: Logall
        Я думаю, что началось! Сейчас вооружаться будут...

        А я думаю ни какой войнушки не будет . Сядут за стол переговоров ,года три будут телиться и останутся в составе Испании . Это если бы баски начали такой процесс они бы точно отделились ,а у каталонцев духу не хватит . Да и экономически Каталония сильно зависит от Испании.
        Pirogov
        1. Logall Сегодня, 18:16
          Цитата: Pirogov
          Каталония сильно зависит от Испании.

          Каталония сильно зависит от Евросоюза, а не от Испании! Вот только членство там обуславливается нахождением в составе Испании. И если же Хватит духа выйти из состава королевства, а уж тем более если экономически выстоит, то через пару лет войдет в Евросоюз, а Испания окажется на грани банкротства...
          Испания–паразит на теле Евросоюза, который только требует денег!
          Logall
    4. сибиралт Сегодня, 16:52
      Опять во всем обвинят Путина! Или кто-еще сомневается в развале ЕС? belay Тут даже Климкин-Чугункин бессилен. laughing
      сибиралт
      1. Микадо Сегодня, 16:57
        Тут даже Климкин-Чугункин бессилен.

        вот он первым и обвинит fellow
        Микадо
      2. DEZINTO Сегодня, 17:01
        И как он всё успевает!?
        DEZINTO
      3. МИХА-М Сегодня, 17:19
        Цитата: сибиралт
        Опять во всем обвинят Путина

        Само сабой ..!
        Или кто-еще сомневается в развале ЕС?

        Все по плану идет ,сперва ЕС, потом НАТО! Россия им отомстит , вся планета вздрогнет хе хе
        МИХА-М
    5. Маз Сегодня, 16:56
      Буря в евростакане воды.
      Маз
      1. 210окв Сегодня, 17:03
        Вот именно."Буря"...Может завтра и передумают..
        Цитата: Маз
        Буря в евростакане воды.
        210окв
    6. Primoos Сегодня, 16:59
      Когда Барселону бомбить будут?
      Primoos
    7. Владыка Ситх Сегодня, 17:33
      Каталония наш! soldier
      Владыка Ситх
  2. Курочкин Сегодня, 16:46
    Это круто !!!
    Курочкин
    1. KachesGM Сегодня, 16:48
      Почему круто? По этому же сценарию и нашу страну также могут поделить на мелкие княжества.
      Разделяй и властвуй!
      KachesGM
      1. Курочкин Сегодня, 16:51
        Голосуй на честных выборах правильно и будем спать спокойно !!!
        Курочкин
        1. stas Сегодня, 16:53
          Курочкин, а какой Петух тебе сказал где есть честные выборы.
          Назови пожалуйста, только без обиды.
          stas
          1. Гардемарин Сегодня, 17:33
            Честных выборов не бывает от слова "совсем", потому как выигрывает тот, кто так или иначе контролирует СМИ (административно ли финансово - не важно). Но голосовать надо Правильно, это верно.
            Гардемарин
            1. stas Сегодня, 18:52
              А чё голосовать, если результаты уже известны, или ты Гардемарин сомневаешься что, Путин останется Царём. Но надо ли это России.
              Нам нужен Председатель Верховного Совета - Справедливой Социальной Социалистической России - СССР.
              stas
      2. NKT Сегодня, 16:51
        И США тоже могут поделить
        NKT
        1. Vincent Сегодня, 16:55
          А техасцы и не против...
          Vincent
          1. Siegen Сегодня, 17:03
            А техасцы и не против...

            Бавария давно хочет от Германии отделиться.
            Тем более сейчас, когда раздоры в коалиции.
            А ведь там БМВ и Ауди...
            Siegen
          2. NKT Сегодня, 17:27
            На Южный и Северный Техас!
            NKT
        2. Siegen Сегодня, 17:33
          В ответ на рекламу "Кока-Колы", где на карте изображена Россия без Крыма и Курил,
          "Вятский квас" выпустил рекламу с картой США.
          Без Аляски, Гавайев, Калифорнии и Техаса... laughing
          Siegen
          1. резервист Сегодня, 17:42
            Без Аляски, Гавайев, Калифорнии и Техаса...

            В штабе ракетных войск:
            - Сегодня пришел приказ о сокращении штатов на 10%. Всем понятно?
            - Да...
            - А теперь детали: Я думаю, надо начать с Техаса, Флориды, Алабамы... yes
            резервист
      3. kaban7 Сегодня, 16:53
        В 90-х пытались - ВВП убедил этого не делать. А крым от Украины отошёл разве не по такому сценарию? Если не хотят Каталонцы Испанию кормить - имеют право на самоопределение.
        kaban7
        1. Krabik Сегодня, 17:51
          В Каталнию не завозили головорезов для уничтожения населения в отличии от Крыма.
          И автобусы из Крыма не расстреливали по дороге.

          Ну как бы много можно найти не соответствий.
          Например в Испании не было государственного перевората с активным участием Западных стран и пирожков от госпожи Нуланд.
          Кстати, Нуланд готовили задолго, в молодости она тусовалась в лагере Артек и хорошо себя проявила стравливая детей между собой.
          Krabik
        2. alexmach Сегодня, 18:05
          В ситуации с Крымом было одно сушественное отличие. Ему было куда отходить, Каталония же хочет в "свободно плаванье"
          alexmach
      4. свой1970 Сегодня, 17:24
        легко и непринужденно!!
        Правда потом мозг включат- когда окажется что Испания может установить визовый режим, внести Каталонию в список стран неРНБ(это когда пошлина таможенная платится в двойном размере на вывозимые оттуда в Испанию товары),установить ставки пошлин тарифных в 2-5-10 кратном размерена поставляемые туда товары, да там только по линии таможенно-тарифных ограничений можно столько навертеть при желании-уууууууу.....А есть еще нетарифка...И это только таможня...А еще есть бюджет, ЕС, налоги и проч.....

        Забодаются делить....
        свой1970
        1. Santjaga_Garka Сегодня, 17:39
          Тупо не примут в ЕС и каталонцы соснут - ни общего рынка, ни торговых квот, ни помощи, ни политической поддержки, страна в центре еврозоны и не в ЕС, если в ЕС не дураки, то Меркель продавит такой ответ, иначе Европа развалится на кучу княжеств, как в средневековье, размером с Монако и Лихтенштейн*)
          Santjaga_Garka
          1. alexmach Сегодня, 18:01
            Вопрос в другом, а Меркель это выгодно или нет? Ведь чем меньше удельное княжество, тем легче на него надавить в счучае чего и центра.

            Хотя конечно сейчас их основной настой "не пущать" да и сама большая Испания совсем не страптива, как та же польша к примеру.
            alexmach
    2. bnm.99 Сегодня, 17:14
      Что круто? Это чёткий сигнал всем большим многонациональным государствам в числе которых и Россия - в любой, даже сытой и благополучной стране можно устроить межнациональный конфликт чреватый распадом страны. Тем более Испания - не Судан с Нигерией, не СССР/ЧССР/СФРЮ конца 1980-х и уж явно не нацистская этнократия типа Прибалтики/Белоруссии/Казахстана/Украины. Чего этим каталонским клоунам не не хватает? Их проблемы несравнимы с мытарствами русских в "братских" республиках. Отсюда два вывода для России - а) давить танками всех без исключения самостийников на собственной территории и не повторять ошибок Рахоя заигрывая с ними и б) вооружившись методичкой расшатывать "братские" республики с перспективой на их дефрагментацию и распад иначе получим новых злейших, сильных и замотивированных врагов - Украина по факту уже стала врагом, Белоруссия/Казахстан станут ими в ближайшей перспективе.
      bnm.99
      1. Vita VKO Сегодня, 17:32
        Цитата: bnm.99
        Белоруссия/Казахстан станут ими в ближайшей перспективе.

        Теоретически. Но у этих стран есть наглядный пример Украина и Грузия. А у Казахстана еще под боком Китай с его уйгурским округом. Поэтому практически даже в далекой перспективе ваше предположение из области фантастики. Это даже американцы поняли, когда их "вежливо" пнули из региона. Хотя казалось бы чего проще скупить с потрохами элиту этих стран и превратить их в подобие Прибалтики. Но это только не первый взгляд.
        Vita VKO
        1. bnm.99 Сегодня, 17:50
          Никто и ничто не помешает перекупить элиту этих стран тому же Китаю или кому-то ещё для реализации антирусских геополитических комбинаций, на одной Америке свет клином не сошёлся. В Казахстане последовательная националистическая политика с выдавливанием из страны неказахов ведётся с 1992 года и без внешнего спонсорства. Впрочем в Белоруссии тоже, идеологическое влияние Польши и Литвы лишь дополняет местную специфику
          bnm.99
      2. Essex62 Сегодня, 17:42
        Это окраина-то сильный ,замотивированный враг? С термином злейший я не спорю, хотя там до критической точки русофобии населения ещё не дошло. Живы многие , кто в Союзе жил. Германия 30х да была таковой , национал - социализм дал немцам работу и чего пожрать и нац идею.Большинство искренне фюрера обожали . А чем замотивированны украинцы? Беда у них- ни работы , ни пожрать, идея правда есть но для них противоестественная, западенская.
        Essex62
        1. bnm.99 Сегодня, 18:07
          Да, и злейший, и замотивированный. Вы не забывайте, что на Украине (как и в других республиках) выросло и начало плодится поколение выросшее под музыку самой что ни на есть зверской зоологической русофобии и СССРовских времён непомнящее/невидевшее в силу возраста и для них галицкий национализм Бандеры, Коновальца, Донцова и прочих является как раз естественным явлением. Не верите - гляньте на пушечное мясо майданов, АТО, ОПОУ и прочей параши.
          bnm.99
      3. Santjaga_Garka Сегодня, 17:43
        У нас не так просто, даже туповатый пропитой Ельцин (или те кто за ним стоял) не допустил(и) отделения Чечни. Российская элита - и та, что на виду, и та, что скрыта - совсем не дураки, им самим мало, что бы других пускать, а разделяться, думаю, дураков уже нет, все видят, что стало с периферией, после развала Союза, так что, будем надеяться, до развала не дойдет.
        Santjaga_Garka
  3. askort154 Сегодня, 16:50
    Блин, надо ещё покупать мешок "попкорма". sad
    askort154
  4. Cartalon Сегодня, 16:51
    Удивительный идотизм
    Cartalon
  5. Vincent Сегодня, 16:51
    Интересно, поддержат ли сдобудлыки решение народа Каталонии... Или это снова происки лохматой кремлёвской руки?
    Vincent
  6. tchoni Сегодня, 16:51
    Испания дубль два?
    tchoni
  7. andrew42 Сегодня, 16:52
    Демократия - она такая демократия. Бывает, что в иных "демократиях" живется много хуже, чем под монархом. Ну да флаг им в руки, каталонцам. Только вот кто их втемную использует, романтичных таких ? - Этот вопрос остается открытым.
    andrew42
  8. venaya Сегодня, 16:53
    В один из городов автономии намеревался прибыть король Испании, однако там его объявили персоной нон-грата и в приёме отказали.

    Король этот потомок "генераль Франциско Франко" - узурпатора законного правительства Испании, чистый фашист. И чего это ему, этому потомку фашиста, там делать?
    venaya
  9. Холуай Сегодня, 16:53
    Ждём прямое правление и введение войск...
    Холуай
  10. Суровый Сегодня, 16:53
    Ждем демократизаторов с танками и пушками!
    Суровый
  11. gladcu2 Сегодня, 16:54
    Кто нибудь из просвещенных, может дать объяснение, зачем эти фрикам независимость?

    Независимость от ЧЕГО?

    От уплаты налогов?

    Жаль когда стадо баранов отбивается от рук.
    gladcu2
    1. Стилет_71 Сегодня, 18:36
      Цитата: gladcu2
      Кто нибудь из просвещенных, может дать объяснение, зачем эти фрикам независимость?

      Давайте поясню. Есть такое явление как этническая самоидентификация. Это когда люди длительное время обитают в какой-нибудь области географии, создают свою особенную культуру, свой язык, обычаи, свой взгляд на мир. Благодаря этому возникает четкое деление на своих и всех остальных, а за одно и желание управлять своей жизнью (ну и своей страной) самим.
      Каталонцы многие сотни лет такую самоидентификацию имеют и делали попытки создать независимое государство, но им не повезло. Теперь появился такой шанс и многие загорелись идеей отделиться от Мадрида. И тут совершенно не при чем экономика (ну по крайней мере это не основное), тут массовое бессознательное в действии, тянутся к мечте smile
      Людям проживающим в государствах возникших по колониальному принципу (это либо "белые ушли, а местные ребята не понимают, что они тут все вместе делают" либо "пришел разномастный сброд из Европы, всех местных убил и остался ") это явление сложно понять у них императив, где слаще кормят там и родина request
      Стилет_71
  12. goland72 Сегодня, 16:54
    Честно говоря, не верил, что решатся!
    goland72
  13. Ierarh Сегодня, 16:55
    Цитата: tchoni
    Испания дубль два?
    История повторяется. Будем надеяться что не точно...
    Ierarh
  14. Евродав Сегодня, 16:56
    Бедная Испания! Один раз одних прохвостов изгнали, а их до сих пор кошмарят... Злопамятные, черти...
    Евродав
  15. ватник Сегодня, 16:57
    Ну всё доигрались в демократию теперь посмотрим как они сами же будут "душить" свободное волеизъявление народа Каталонии и что скажет независимый и беспристрастный Совет Европы lol
    ватник
  16. Бомба Сегодня, 17:03
    Все верно говорят. Они всю жизнь об этом мечтали.....был в Барселоне в 2012 и тогда уже было понятно что скоро Каталония пошлет всех лесом.
    Бомба
  17. Topotun Сегодня, 17:04
    Надо же! Решились таки! Это становится интересным....
    Topotun
  18. Невский_ЗУ Сегодня, 17:09
    Не хочу причислять себя к конспирологам. Но весь этот тренд на "парад сувернитетов", был создан англо-саксами, которые осуществили контролируемый референдум в Шотландии, естественно с безопасным для себя результатом, а теперь будут смотреть, и помогать Каталонии, Северной Италии (Кормит Юг Италии), затем Баварии, и не дай Бог России, в лице экономически развитого Татарстана (Официальный Мадрид, накачал Каталонию деньгами и заводами, чтобы привязать к испанкой экономике, но не помогло или здравого смысла там в Барселоне больше нет, но в Барселоне решили, что они кормят Испанию. А у нас зеркально почти, например в Татарстан столько денег влили, особенно по линии ВПК и промышленности), амбициозной Башкирии и т.п. Хотелось бы мне ошибаться... sad
    Невский_ЗУ
  19. Siberia 9444 Сегодня, 17:10
    Да нормуль всё lol hi
    Siberia 9444
  20. Essex62 Сегодня, 17:11
    Ни хорошая тенденция. Жаль Барселону, красивый город, а уж футбол........ Без крови теперь не обойдётся, если Мадрид утрется это начнётся повсеместно. Очередной нарыв гейропе обеспечен. А кто заказчик?
    Essex62
    1. Макаров Сегодня, 17:22
      не утрется....баски следующие и заказчик очевидно это понимает...
      Макаров
  21. Livonetc Сегодня, 17:12
    Цитата: Primoos
    Когда Барселону бомбить будут?

    Зачем?
    Там кондиционеров много.
    Livonetc
  22. Alexsin Сегодня, 17:16
    Проститутка Европа оказалась в сложном положении. Если признавать Каталонию,тогда возникает вопрос,а почему ЛНР и ДНР. не признают? США не разрешают? Если не признает Каталонию,то тогда возникнет вопрос,а почему Косово признали,а Каталонию нет? Опять же США не разрешают? Косово разрешили,а Каталонию нет? А ведь Россия предупреждала не открывать ящик пандоры,когда НАТО бомбило Белград в результате чего и оторвали Косово от Сербии,так как Сербия не соглашалась стать марионеткой США.
    Alexsin
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 17:21
      Проститутка Европа оказалась в сложном положении.


      Не вижу вообще сложностей.

      Если признавать Каталонию,тогда возникает вопрос,а почему ЛНР и ДНР. не признают?


      На это Европе плевать. Без обид. Мы славяне для них пустое место, хоть и с ядерной кнопкой. Но в мире сильный тот, у кого платежные системы и чье финансовое право доминирует.

      Цитата: Alexsin
      Если не признает Каталонию,то тогда возникнет вопрос,а почему Косово признали,а Каталонию нет?

      Там же злой Милошевич, якобы геноцид албанцев проводил, в отличии от короля Испании и Мадрида.
      Невский_ЗУ
    2. GUSAR Сегодня, 18:10
      Испания кстати, независимость Косово не признала, понятно почему
      GUSAR
  23. Des10 Сегодня, 17:17
    Всё же, сначала надо думать.
    Не подумавши - наломают дров.
    Des10
  24. Livonetc Сегодня, 17:18
    Цитата: Евродав
    Бедная Испания! Один раз одних прохвостов изгнали, а их до сих пор кошмарят... Злопамятные, черти...

    Не понял каких именно прохвостов изгнали.
    В свое время фашист Франко уничтожил при поддержке нацистской Германии Республииканцев.
    Был в Жироне, так сохранили надписи и отдельные развалины где последние защитники республики писали как наши деды в Брестской крепости подобное "умираю но не сдаюсь".
    Livonetc
  25. Viktor777 Сегодня, 17:20
    Правильно сделали. Тут нужна решительность, без неё никак...
    Viktor777
  26. Макаров Сегодня, 17:21
    Премьер-министр Испании Мариано Рахой в своем микроблоге в Twitter прокомментировал голосование о независимости в парламенте Каталонии.

    «Прошу спокойствия всех испанцев. Правовое государство восстановит законность в Каталонии», – написал Рахой.
    Макаров
    1. Макаров Сегодня, 17:31
      Сенат Испании проголосовал за отстранение руководства Каталонии от власти и введение в регионе прямого управления из Мадрида. За это проголосовали 214 сенаторов, против — 47, один воздержался. Об этом информирует Медуза.

      По запросу кабинета министров страны сенаторы ввели в действие 155-ю статью конституции Испании, в которой прописана ситуация, когда автономный регион угрожает порядку в стране, в связи с чем его автономия может быть приостановлена.
      Макаров
  27. Mark68 Сегодня, 17:25
    Всё это выглядит пока смешно. Уже подзабыл в каком году Англия объявила об отделении от Евросоюза, но и так и не может что то отделиться. Здесь будет такая же ситуация.
    Mark68
    1. Макаров Сегодня, 17:27
      Чей-та? Отделилась и вполне успешно...но аналогия не корректна...
      Макаров
  28. wot Сегодня, 17:35
    Цитата: Essex62
    . Без крови теперь не обойдётся, если Мадрид утрется это начнётся повсеместно.

    менталитет не тот у каталонцев , прошлые события : их избивали как хотели , пару булыжников из за угла в полицейскую машину и все сопротивление
    wot
  29. sergo1914 Сегодня, 17:41
    Пора. "Над всей Испанией солнечное небо."
    sergo1914
  30. Моздок2017 Сегодня, 17:45
    Точно так же было в Южной Осетии когда она провозгласила себя автономной республикой, заметьте в составе Груз. ССР а в ответ Верховный Совет Грузии упразднил автономную область Южной Осетии и объявил этот регион административным образованием именуемым Самачабло. Вот после этого и пошло и поехало..., что в конечном итоге привело к войне 2008 года и утерей Грузии данной территории. История ничему не учит и Испания наверное не исключение. По моему разумению следовало наверное дать Каталонии больше полномочи.
    Моздок2017
    1. seal78 Сегодня, 18:46
      Куда ещё больше полномочий ? Каталонцы и так не кисло жили. Ну, а сейчас сша их используют втёмную, для достижения собственных целей. Очередной разбор очередного государства для выгоды США. Собственно каталонцы и их "независимость" никого не волнуют. Хлeбнут они сейчас горя за дядю Сэма. На месте Испании я бы назад их не принимал, когда начнут проситься. За свой выбор надо нести ответственность по полной.
      seal78
  31. APASUS Сегодня, 17:54
    Не знаю как будут действовать испанцы,но все эти сказки про самоопределение в Европе не действуют,это правило только распространяется на дикарей!
    Определение дикарей имеет тоже градацию,на свои и чужие
    APASUS
  32. den3080 Сегодня, 18:05
    следующими буду баски(в Испании) , а потом дело дойдёт и до «колбасок» - Бавария и остальные.
    Даёшь свободный город Гамбург!!
    den3080
  33. etrofimov Сегодня, 18:06
    ПучДемона пучило, пучило, да недопучило. Слабак коньюктурный! Теперь другие люди решения принимать будут!
    etrofimov
  34. den3080 Сегодня, 18:13
    люди на улицах Барселоны говорят «Вива Путин» wink
    den3080
    1. ИгорьПушкино Сегодня, 18:19
      Народ жаль: поимеют его...
      ИгорьПушкино
  35. vvv-73 Сегодня, 18:20
    Надо же, не зассали.
    vvv-73
  36. ALEA IACTA EST Сегодня, 18:20
    Новый Франко вряд ли найдется.
    ALEA IACTA EST
  37. seal78 Сегодня, 18:36
    Вот ведь идиoты... Югославия никого из них ничему не научила.
    seal78
  38. Лена Петрова Сегодня, 18:41
    Цитата: Krabik
    с независомой республикой Сибирь


    А что, Сибирь , это республика?
    Лена Петрова
  39. Sewer Krainiy Сегодня, 18:42
    Цитата: bnm.99
    Что круто? Это чёткий сигнал всем большим многонациональным государствам в числе которых и Россия - в любой, даже сытой и благополучной стране можно устроить межнациональный конфликт чреватый распадом страны. Тем более Испания - не Судан с Нигерией, не СССР/ЧССР/СФРЮ конца 1980-х и уж явно не нацистская этнократия типа Прибалтики/Белоруссии/Казахстана/Украины. Чего этим каталонским клоунам не не хватает? Их проблемы несравнимы с мытарствами русских в "братских" республиках. Отсюда два вывода для России - а) давить танками всех без исключения самостийников на собственной территории и не повторять ошибок Рахоя заигрывая с ними и б) вооружившись методичкой расшатывать "братские" республики с перспективой на их дефрагментацию и распад иначе получим новых злейших, сильных и замотивированных врагов - Украина по факту уже стала врагом, Белоруссия/Казахстан станут ими в ближайшей перспективе.

    Из либерастов??? Соколов жирика??? И чем вам Белорусссия не угодила: союзное государство...государственный язык - русский и белорусский.. А мы, значит, нацистская этнократия? Жирик недавно в одной из передач что-то подобное говорил. И Украина стала врагом из-за вам подобных...
    Sewer Krainiy
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