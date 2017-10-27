Парламент в Барселоне объявил о независимости Каталонии

Мы теперь независимая страна!

Мы сделали то, о чём мечтали все каталонцы сотни лет. Да, сотни лет! Каталония стала независимой!

Руководствуясь тем, что испанские власти лишили Каталонию автономии после проведённого в регионе референдума, местные парламентарии большинством голосов объявили Каталонию независимым государством. Фактически решение каталонского парламента стало ответом Мадриду на попытки проигнорировать мнение большинства каталонцев, пришедших ранее на избирательные участки.За решение о независимости от Испании в парламенте Каталонии проголосовали 72 депутата против 10, высказавшихся за решение остаться в составе Испанского королевства. Ещё 53 парламентария ранее заявили, что участвовать в голосовании не будут. Однако и 72 голосов хватает, чтобы резолюция о независимости Каталонии в итоге была принята.Ранее власти Испании заявили о том, что собираются ввести в Барселоне прямое правление. В один из городов автономии намеревался прибыть король Испании, однако там его объявили персоной нон-грата и в приёме отказали.Из сообщений каталонцев в соцсетях:Однако в восторге от решения парламента далеко не все. Многие считают, что парламентарии допустили серьёзную ошибку, которая может дорого стоить как им самим, так и благополучию всего региона.