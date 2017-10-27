19:02 27 октября

В Донбассе обстреляли российских офицеров из центра контроля и координации

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Украинские силовики открыли минометный огонь по наблюдательному пункту Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на юге Донбасса, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Обстрел наблюдательного пункта "Безыменное" начался в 15:25, всего было выпущено 25 мин калибром 82 миллиметра.

Огонь ведется с направления Широкино (под контролем Киева). Вся наблюдательная группа СЦКК, включая офицеров России, ДНР и Украины, находится в укрытии
— сказали журналистам в представительстве.


В Донбассе обстреляли российских офицеров из центра контроля и координации


Всего же за неделю было зафиксировано 178 обстрелов, по территории ДНР со стороны украинских силовиков было выпущено 733 артиллерийских и танковых снарядов, заявил представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Четыре человека ранены, два погибли в результате обстрелов. В результате обстрелов повреждено шесть домостроений в Докучаевске, Зайцево и Донецке.

В свою очередь, в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили 63 обстрелах с украинской стороны за неделю, сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко журналистам в пятницу.

Он отметил, что в частности, при обстрелах украинские военные применяли артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы различных типов, боевые машины пехоты, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и стрелковое оружие.
По его данным, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населённых пунктов Калиновка, Лозовое, Калиново, Первомайск, Донецкий, Алмазная, Желобок, Веселая Гора, Красный Лиман, Фрунзе, Долгое, Знаменка, Красный Яр и район памятника князю Игорю близ Станицы Луганской.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Сергей Аверин
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Комментарии 21
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  1. 210окв Сегодня, 17:31 Новый
    Реакция какая?Выразим озабоченность?Или все же дадим по сусалам?
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    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 17:31 Новый
      Цитата: 210окв
      Или все же дадим по сусалам?
      - Устал народ. От обстрелов, от вранья, от полусобачьей жизни. Донбасс ждёт - когда же Порошенко даст приказ атаковать, чтобы или погибнуть, или победить. А атошники уже совсем в край обнаглели.
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      oldseaman1957
      1. Vita VKO Сегодня, 17:37 Новый
        Цитата: oldseaman1957
        Порошенко даст приказ атаковать, чтобы или погибнуть, или победить.

        Он не самоубийца, да и его американские хозяева не позволят. Единственным непредсказуемым фактором здесь являются бандеровцы. Но они слишком трусливы и не будут бесплатно обострять обстановку.
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        Vita VKO
      2. МИХА-М Сегодня, 17:58 Новый
        Цитата: oldseaman1957
        - Устал народ. От обстрелов, от вранья, от полусобачьей жизни. Донбасс ждёт - когда же Порошенко даст приказ атаковать, чтобы или погибнуть, или победить.

        Истину глаголите ..Все мы этого ждем , чтобы раз и навсегда покончить с этой бандеровской мразью..
        Чтобы Украину разграбить и разрушить (после СССР), здесь талант нужен и ненависть к своему народу soldier Долго они этого ждали и отомстили по черному падлы.
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        МИХА-М
    2. Соломон Кейн Сегодня, 17:38 Новый
      Вот это вот - выражение озабоченности, ля, порядком достала, закрывать эту тему надо в "В рамках национальной безопасности"....
      Никто, никто за Украину не влезет, повизжат немного и все, а мы "чирей с попы" ликвидируем, раб. силу для Магадана наберем.....
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      Соломон Кейн
      1. Logall Сегодня, 17:50 Новый
        Костя, Приветствую!
        Ну хоть ты на мою малую родину этих упырей не отправляй! Нечего там делать! Там три тюрьмы на всю область, а зон и тех не осталось вообще... Там нормальные работяги живут!
        Так что пусть с ними сатана ''детей делает''!
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        Logall
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:52 Новый
          САня,Будь Здрав!!!! hi
          Сибирь большая - не хай осваивают......
          А вообще укрозадым надо Ксюхю Собакину в президенты сосватать.... wassat
          Да здравствует Дом-3 в Киеве!
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          Соломон Кейн
      2. cniza Сегодня, 17:54 Новый
        Привет Костя , так то оно так , а кто остальных кормить будет , много вопрос и убрав один "чирей" , наживем не меньший.
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        cniza
    3. 79807420129 Сегодня, 17:54 Новый
      Цитата: 210окв
      Или все же дадим по сусалам?

      Начнем первыми? what Обе стороны ждут кстати кто начнет первым и на кого свалить все шишки.Самое поганое,что страдает от всего этого мирное население. request
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      79807420129
    4. сибиралт Сегодня, 18:59 Новый
      Бьют тех, кто зубы боится показать. А заодно отберут имущество, снимут флаги, нахамят и без суда применят санкции. "А я плачу и плАчу, плАчу и плачу" crying
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      сибиралт
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 17:31 Новый
    Так наши офицеры для этих упырей приоритетная цель. По-сути оправдание своей байки, что они воюют против регулярной российской армии. Тем более это не Крым, обратки не будет. В смысле ответа российской армии. Максимум нота протеста и залпы ополченцев небольшие, чтобы не нарушить минские соглашения.
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    Невский_ЗУ
  3. DEZINTO Сегодня, 17:38 Новый
    С кем там договариваться? С кем регулироваться? Они же одержимы войной! Это капец просто. В голову плотно забиты гвозди русофобии.
    Не знаю что за народ такой но мне он больше не братский, пусть сами себя переварят уже облизывая зад гройсману с порошенко, и их поделят венгры с поляками.! Нафиг такие соседи впились!
    Я никогда никакой войны не желаю а эти безумцы сами себе её заварили! вот что с ними не так? Борба с языком, все эти фашики нацики,....бардак какой-то. Хлебать им теперь это всё полными ложками. Жаль что рядом это всё.

    Если чиновник не сказал что бандера херой его увольняют, это-ж зашквар уже! ну?! майданулись на отличненько!
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    DEZINTO
  4. APASUS Сегодня, 17:41 Новый
    Были эти обстрелы или нет,в сущности эта информация не доходит ,а значит значения не имеет.По сути любая информация используется как инструмент влияния.Сейчас мы опять являемся свидетелями применения двойных тройных стандартов к нам ..................
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    APASUS
  5. Евродав Сегодня, 17:48 Новый
    Цитата: 210окв
    Реакция какая?Выразим озабоченность?Или все же дадим по сусалам?

    Ну естественно выразим, нахмуримся, призовем... Это легче всего...
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    Евродав
  6. Францисканец Сегодня, 17:49 Новый
    Предлагаю пожаловатся в спорт лото .
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    Францисканец
  7. Евродав Сегодня, 17:51 Новый
    Цитата: Невский_ЗУ
    Так наши офицеры для этих упырей приоритетная цель. По-сути оправдание своей байки, что они воюют против регулярной российской армии. Тем более это не Крым, обратки не будет. В смысле ответа российской армии. Максимум нота протеста и залпы ополченцев небольшие, чтобы не нарушить минские соглашения.

    Это и бесит...
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    Евродав
  8. ded100 Сегодня, 18:02 Новый
    Ох уж эта безнаказаность она даже моське наглости придает! am
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    ded100
  9. den3080 Сегодня, 18:16 Новый
    давно пора засадить калибрами, по военным складам, по тренировочным базам
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    den3080
  10. Gamer Сегодня, 18:22 Новый
    по наблюдательному пункту Совместного центра
    коли пункт Совместный, значит на нем были и офицеры ВСУ, вместе с российскими коллегами. Кто ж их отпустит одних то гулять? Ошибка, криворукость стреляющих.
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    Gamer
    1. AlexSam Сегодня, 18:37 Новый
      мне вот интересно, украинским членам центра контроля комфортно, когда по ним прилетает от их же коллег? или политический момент в приоритете?
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      AlexSam
      1. Gamer Сегодня, 18:38 Новый
        то надо читать украинские новости. Но там напишут что обстреляли террористы)))
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        Gamer
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