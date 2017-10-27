В Донбассе обстреляли российских офицеров из центра контроля и координации

Огонь ведется с направления Широкино (под контролем Киева). Вся наблюдательная группа СЦКК, включая офицеров России, ДНР и Украины, находится в укрытии

Украинские силовики открыли минометный огонь по наблюдательному пункту Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на юге Донбасса, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Обстрел наблюдательного пункта "Безыменное" начался в 15:25, всего было выпущено 25 мин калибром 82 миллиметра.— сказали журналистам в представительстве.Всего же за неделю было зафиксировано 178 обстрелов, по территории ДНР со стороны украинских силовиков было выпущено 733 артиллерийских и танковых снарядов, заявил представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Четыре человека ранены, два погибли в результате обстрелов. В результате обстрелов повреждено шесть домостроений в Докучаевске, Зайцево и Донецке.В свою очередь, в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили 63 обстрелах с украинской стороны за неделю, сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко журналистам в пятницу.Он отметил, что в частности, при обстрелах украинские военные применяли артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы различных типов, боевые машины пехоты, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и стрелковое оружие.По его данным, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населённых пунктов Калиновка, Лозовое, Калиново, Первомайск, Донецкий, Алмазная, Желобок, Веселая Гора, Красный Лиман, Фрунзе, Долгое, Знаменка, Красный Яр и район памятника князю Игорю близ Станицы Луганской.