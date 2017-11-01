Городские мегавойны. Часть 2
Боевые действия на городской территории подразумевают высокий уровень самостоятельности и инициативности, поскольку небольшим подразделениям необходимо разделяться для зачистки городских районов. В центре подготовки французской армии CENZUB солдаты обучаются работать небольшими группами (на фото)
Оперативные вопросы
На оперативном уровне особенности городского пространства, описанные в первой части, имеют одно ключевое следствие: Боевые Действия на Городской Территории (БДГТ) подразумевают ведение общевойсковых операций. Вполне возможно самая общая форма общевойскового маневра представляет собой тесное взаимодействие пехоты и бронетехники. Задействование основных боевых танков |ОБТ) и бронемашин в городе, при условии, что нет ограничений для их движения (ширина улиц или ограничение грузоподъемности мостов), позволяет обеспечить пехоту штурмовыми средствами, которые можно применять по зданиям или укрепленным позициям, где, по данным разведки, может скрываться противник. Впрочем, Сантони предупреждает, что «в населенных пунктах бронемашины и танки нуждаются в защите». Их поле зрения ограничено смотровыми приборами, экипаж не может выйти из машины и посмотреть, что происходит снаружи. Поэтому эти машины уязвимы перед снарядами, атакующими с любого направления и угла, а также перед угрозами, идущими из подземных ходов. Как следствие, задача пехоты заключается в защите этих машин. Основа этого сотрудничества - качество связи между машиной и сопровождающим пехотным подразделением: оно должно быть способно быстро и эффективно передавать экипажу точные координаты цели для открытия стрельбы.
Во время БДГТ в общевойсковых боевых действиях может принимать участие авиация. Непосредственная авиационная поддержка (НАП) обеспечивает пехоту и бронетехнику дополнительной ударной мощью, там, куда вооружение бронемашин не может достать или где слишком опасно для пехоты. В этом случае необходимы опытные передовые авиационные наводчики, которые поддерживают связь с разными подразделениями для выработки плана огневой поддержки с воздуха.
С оперативной точки зрения любое планирование БДГТ должно включать в себя тщательно составленный план касательно логистики. Перед входом в пространственно ограниченные городские зоны жизненно важно определить по крайней один маршрут, который можно проще и надежнее всего защитить для использования в качестве логистического коридора и который также позволит упростить эвакуацию раненых и регулярную смену штурмовых подразделений. Эвакуация раненых также, несомненно, является ключом к успешным БДГТ, поскольку, как заметил один французский военный, «в операциях, включающих БДГТ, убитых и раненых практически всегда больше, чем в операциях на любом другом типе местности, поэтому способность как можно эффективнее эвакуировать и лечить раненых солдат означает, что они быстрее возвратятся в строй. А иначе вам придется вести боевые действия в сложнейших условиях при неуклонно сокращающейся численности личного состава».
Наконец, БДГТ требуют не только соответствующим образом подготовленного личного состава, но и хорошо обученных командиров на всех эшелонах, способных работать отдельными группами и координировать общевойсковые действия. При стабилизации ситуации в городах или их освобождении армии не могут больше работать крупными формированиями; природа городского пространства диктует скорее деление на группы меньшего размера для того, чтобы можно было подойти с различных направлений и распределиться для закрепления в разных зданиях и зонах. По мнению французского военного, «уровень автономности, обусловленный различными микротеатрами военных действий в оперативном пространстве, приведет к тому, что командирам рот, взводов и отделений придется принимать самостоятельные решения».
Во время учений в Центре CENZUB бронемашина обеспечивает пехоту штурмовым оружием, тогда как пехота обеспечивает защиту машины
Тактические последствия
На тактическом уровне закрепление в населенном пункте и его удержание занимает чрезвычайно много времени, соответственно растет и расход боеприпасов. Вероятность появления новой угрозы на каждой новой улице, за углом и в здании означает, что подразделения, входящие в город, должны пройти через все эти здания, одно за другим, и зачистить их этаж за этажом, комната за комнатой. По мнению Шона Пейджа из консалтинговой фирмы Avascent, «каждому солдату необходимо научиться тому, как перемещаться в городском пространстве, где угрозы повсюду, а число тактических вариантов очень ограничено. Как следствие, перемещения через замкнутые пространства, в общем и целом, безопаснее, чем по улицам. При этом расходуется большее количество патронов не только в перестрелках с противником, но и при проверке помещений, когда необходимо снять все подозрения на его присутствие и провести их зачистку».
В ходе проведения операций хаос БДГТ также способствует росту потерь, как среди союзных сил, так и среди гражданского населения. В связи с этим организация БДГТ требует, насколько это возможно, перед началом операции также проведения быстрой эвакуации гражданского населения. Правила проведения военных операций стали очень строгими касательно потерь среди гражданского населения. Доктринальное руководство корпуса морской пехоты (КМП) по БДГТ требует: «Минимизация потерь среди гражданского населения и/или сопутствующих разрушении необходима для того, чтобы избежать роста недовольства среди местного населения, снизить риски осуждения мировым или местным сообществом; сохранить материальную базу для будущего использования и, наконец, сохранить культурные и исторические объекты». Точно так же, упорядочение БДГТ во многом зависит от способности определять и идентифицировать свои и союзные силы. В ответ на насущные потребности военных активно разрабатываются и развиваются такие технологии, как например. BFT (Blue Force Tracking - идентификация дружественных сил по типу «свой-чужой»), которая позволяет отмечать союзные силы голубым, а силы противника красным. Прошедшее десятилетие стало свидетелем широкого распространения систем BFT. Например, такие системы предлагает компания ViaSat, ее система Blue Force Tracking-2 стоит на вооружении американских армии и КМП; компания Elbit Systems, которая выполняет требования австралийской армии BGC3 BFT; и компания Tales, поставляющая свою систему BFT как составную часть солдатской экипировки NORMANS (Norwegian Modular Arctic Network Soldier), которая в настоящее время стоит на снабжении норвежской армии. Тем не менее, трехмерность городского пространства чрезвычайно сложно отобразить на ручных и возимых устройствах BFT. В связи с этим генерал Букэн задается вопросом, «как устройства BFT будут справляться с тем, чтобы показать присутствие дружественных сил на разных этажах здания?»
И последнее, но не менее важное, тактическая связь, являющаяся одним из столпов любой военной операции, может быть легко нарушена в городских условиях. Связь в метровом и дециметровом УКВ-диапазоне, который использует интервал частот от 30 МГц до 3 ГГц, ограничена дальностью прямой видимости. Так называемые «городские каньоны», то есть улицы ограниченные высотными зданиями, могут блокировать радиопередачу в пределах прямой видимости между УКВ-радиостанциями метрового и дециметрового диапазонов. Внутри зданий сигнал таких радиостанций может ослабляться толщиной стен или полов, при этом перегруженный электромагнитный спектр, который включает радио- и телевизионные станции, гражданскую радиосвязь (например, используемую службами такси и экстренными службами), не говоря уже о трафике сотовой связи, может отрицательно влиять на устойчивость работы тактических УКВ-радиостанций. Тем не менее, сложную задачу поддержания связи в городских каньонах может решить организация специальной мобильной сети, в которой передаваемые сигналы тактических радиостанций «скачут» (наподобие лягушки, прыгающей через пруд с одной кувшинки на другую) от одного приемопередатчика в пределах прямой видимости передающей станции к другому пока не доберутся до намеченного приемника этих сигналов. Подобным же образом работает система MUOS (Mobile User Objective System), основой которой является группировка спутников УКВ-связи, разрабатываемая компанией Lockheed Martin в интересах ВМС США. Для того чтобы избежать физических ограничений, налагаемых городской средой, радиосигналы в УКВ-диапазоне передаются в космос и отражаются от одного из пяти спутников на геостационарной орбите с тем, чтобы добраться до своих получателей. Вместе с тем, несмотря на некоторые потенциальные решения в сфере коммуникаций, предлагаемые системой MUOS для БДГТ, очевидно, что командирам также необходим очень высокий уровень самостоятельности при проведении операций плюс доверие к планируемым ими боевым действиям в городской черте, тогда как каждому солдату необходимо доверять как прямым приказам, так и своим инстинктам.
Макет иракской деревни Medina Wasl в Национальном тренировочном центре американской армии, используемый для подготовки военных к БДГТ
Подготовка к битве
Наряду с опорой на постоянно совершенствующиеся технологии каждому солдату необходимо проходить подготовку в условиях, в которых подавляющее большинство боевых действий ведется в застроенных зонах, зачастую на уровне отделения и даже отдельного солдата.
Как отмечают Шамо и Сантони в своей книге «Последнее поле битвы: сражение и победа в городе», БДГТ требуют навыков «ведения огня индивидуального и группового оружия, заряжания боеприпасов под огнем противника, движения в составе группы, применения мер предосторожности и защиты во время остановки во враждебных зонах, применения приемов оказания первой помощи и вызов огня НАП и артиллерии».
Во второй половине 20 века несколько стран построили учебные центры для подготовки к БДГТ. Первопроходцем стала Великобритания, построившая во время конфликта в Северной Ирландии с 1969 по 2006 год несколько поселков, моделирующих реальные условия, с которыми британская армия сталкивалась в североирландских деревнях и городах. Построенные в разных местах, например Фолькстоун (южная Англия), Зеенелагер (западная Германия) и Бэлликинлер (юг Северной Ирландии), эти тренировочные базы регулярно обновлялись в погоне за постоянно меняющимися условиями боевых действий, включая значительно изменившийся ландшафт поля боя, новейшее вооружение и засадную тактику, используемую повстанцами. Сегодня британская армия в основном проводит подготовку к БДГТ в Центре «Коупхиллдаун Вилидж» в Ворминстере на юге Англии.
Учебные центры подготовки к БДГТ построены, например, для немецкой армии, это местечко Хаммельбург в южной Германии; для израильских вооруженных сил, военная база Зеелим; для сингапурской армии, учебный центр Мурай; для испанской армии, тренирующаяся в учебном центре городского боя «Паракуэлос де Харама», и для многих других армии.
Подготовка к БДГТ в Соединенных Штатах
На территории США расположены две основных тренировочных базы БДГТ: совместный учебный центр Joint Readiness Training Centre (JRTC) в Форт-Полке и Национальный учебный центр National Training Centre (NTC) в Форт-Ирвине. По словам Пейджа, «военные проходят подготовку в одном из этих двух центров, если им предстоит командировка в составе экспедиционных сил и участие в боевых задачах, включая БДГТ».
Центр JTRC специализируется в основном на подготовке легких пехотных сил для боевых действии низкой и средней интенсивности, а это по большей части миротворческие операции. Подготовка пехотных бригад может проводиться либо как ротация (смена), либо как упражнения по отработке боевых задач MRE (Mission Rehearsal Exercises). В то время как MRE короче, чем ротации, соответственно 12 и 18 дней, они включают большинство сценариев, с которыми сталкиваются бригады, участвующие в полной ротации. Как правило, ротация делится на три этапа: внедрение и противоповстанческая операция; оборона от атак повстанцев; и проведение атаки в современном комплексе БДГТ. Подразумевается, что эти сценарии подготовят солдат к возможно большему числу трудностей, с которыми они могут столкнуться. Это особо касается ситуации, в которых им придется работать в тесном контакте с гражданскими, и поэтому необходима отработка сценариев, которые включают помощь в эвакуации гражданских, сбор разведывательной информации среди гражданского населения и взаимодействие с гражданскими лицами, симпатизирующими противнику. На этот счет Пейдж добавил: «Одна из самых сложных задач при выполнении операции типа БДГТ - это контакты с населением, говорящем на незнакомом языке. Для того чтобы солдаты были готовы к подобным случаям, в сценарии участвуют переводчики, тогда как ролевые игроки изображают из себя гражданских, не говорящих по-английски».
Упражнения в Центре также нацелены на подготовку пехотных бригад к планированию и проведению общевойсковых маневров в городской обстановке. В учениях регулярно принимают участие механизированные и бронетанковые подразделения, силы специальных операций, подразделения боевого авиационного командования ВВС США, подразделения ВМС США и связи. Наблюдатели/наводчики, входящие в штат Центра JRTC, пристально следят за учениями с целью обеспечения поддержки командирам и содействия в повышении их способностей по планированию, координации и реагированию на непредвиденные сложные ситуации. В конце каждого оперативного этапа проводятся анализ результатов выполненных действий и обсуждение корректирующих мероприятий.
Задача Центра NTC состоит в том чтобы «готовить бригадные боевые группы ВСТ (Brigade Combat Team) и другие подразделения к боевым действиям». В состав Центра NTC входят несколько макетов поселков, моделирующих города и деревни в Афганистане и Ираке. Как и в центре JRTC смена в NTC длится 18 дней и включает несколько сценариев подготовки ВСТ к самым худшим сценариям во время ведения БДГТ, например, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), ракетная атака и подрыв террориста-смертника. Также в ротации отрабатываются ситуации по пресечению массовых беспорядков, взаимодействие с местным населением не говорящим по-английски и предоставление ему помощи, а также проведение эвакуации гражданских лиц и вооруженных бойцов.
Пейдж отметил, что типы сценариев, а также конкретные условия упражнений отводятся на усмотрение командира ВСТ, все зависит от задачи, для выполнения которой она будет развертываться. Говоря о возможностях, он отметил, что ВСТ и пехотные бригады, проходящие подготовку в центрах JRTC или NTC, обычно доставляют с собой столько материального имущества, сколько смогут, включая не только индивидуальное снаряжение, но даже вертолеты. С другой стороны танки и бронемашины предоставляет Центр. «Раньше подразделения привозили их с собой по железной дороге, однако, это оказалось слишком затратным по времени и по средствам, поэтому было принято решение, что будет более рациональным иметь их в полной готовности в этих центрах», - добавил Пейдж.
Национальный учебный центр американской армии включает несколько макетов поселков, моделирующих города и деревни в Афганистане и Ираке
Французская подготовка к БДГТ
Из США перенесемся во Францию. Тренировочная база БДГТ расположена в городке Сисон на севере этой страны. После развертывания французской армии в Афганистане, Боснии и Герцеговине и Мали, где она регулярно участвовала в БДГТ, в 2004 году на военной базе в Сисоне открылся учебный центр подготовки к действиям в городе CENZUB (Centre d'Entraonement aux Actions en Zone Urbaine). В состав CENZUB входят: Босежур, имитация деревни с небогатыми домами с придомовыми территориями; стрельбище в городском районе, в ограниченном пространстве которого солдаты могут отрабатывать соответствующие навыки, либо в составе отдельной группы, либо индивидуально; и городской комплекс Жефрекур.
Строительство комплекса Жефрекур началось в 2008 и завершилось в 2012 году, он моделирует городское пространство, предназначенное для размещения 5000 жителей. Он включает четыре разных зоны: удаленный промышленный район с заводским корпусом и другими промышленными зданиями, а также супермаркетом; основной периферийный район с детским садом, госпиталем и фитнес-центром, а также семь многоэтажных жилых зданий, расположенных вдоль широкой улицы, напоминающей печально известную «Аллею снайперов» в Сараево (см. Часть 1). Также в Жефрекуре можно найти жилую зону и центр города с мечетью, муниципалитетом и несколькими узкими улочками. Городская зона включает несколько элементов, предназначенных для воспроизведения некоторых сложных задач, с которыми солдаты могут столкнуться в городском пространстве. Это, например, небольшая речка, через которую построены два моста (только один из них может выдержать массу танка или другой бронемашины), а также канализационная система, моделирующая подземные проходы, частенько встречающиеся при проведении БДГТ.
В центре CENZUB комплекс Жефрекур включает удаленный промышленный район, жилой микрорайон и центр города
Ротация в центре CENZUB длится две недели. По словам лейтенанта Шарлот (во французской военной полиции в средствах массовой информации разрешено называть только имя), офицера по связям с общественностью в центре CENZUB, «первая неделя ротации роты, будь то артиллеристы, пехотинцы, разведчики или инженеры, отведена лекциям по доктрине БДГТ и практическим занятиям по специфическим тактическим приемам, например, как обращаться с СВУ. В течение второй недели в Жефрекуре проводится отработка боевых задач». В первый день, понедельник, рота начинает подготовку к учениям на большом макете города. На нем воссоздаются условия для подготовки маневра на поле боя. Далее личный состав переходит в Жефрекур и начинает свой первый маневр, атаку на город, которая длится до вечера вторника. В среду рота принимает участие в сценарии по стабилизации, который включает трехстороннюю встречу в муниципалитете международных сил содействия миру и двух городских групп, воюющих друг с другом, а также получает приказ подавить начинающиеся в городе беспорядки. В четверг роту атакуют боевики, которые пытаются захватить город, поступает приказ удержать позиции и контратаковать.
В Центре CENZUB персонал, выступающий в роли противника, готовится к имитационным учениям
Центр CENZUB имеет постоянный штат около 400 человек, состоящий из гражданских и военных, которые во время этих учений играют свои роли. Шарлот отметила, что «в зависимости от сценария дня сотрудники могут сыграть силы противника (FORAD), либо военных, либо повстанцев, либо гражданское население». Также на самой базе и в оперативном центре CENZUB есть инструкторы, которые очень пристально следят за учениями с целью подробного анализа прошедшего дня. Также работает съемочная группа, которая записывает самые сложные маневры или действия, при выполнении которых могут возникнуть неожиданные сложности, заранее запланированные инструкторами. В конце каждого дня командиры рот вместе с инструкторами разбирают действия своих подразделений.
Во время учений в центре CENZUB французские солдаты носят боевую экипировку FELIN (Fantassin a Equipement et Liaisons Integres - интегрированная экипировка пехотинца и средства связи) разработки Safran Defence Electronics и Sagem и вооружены 5,56-мм штурмовой винтовкой FAMAS-F1 от GIAT/Nexter. Некоторые элементы экипировки FELIN оснащены системой STC-AL (Simulateur de Tir et Combat Armes Legeres - симулятор тира и легкого оружия) от Cassidian/Airbus. На шлеме и бронежилете закрепляются датчики лазерного облучения, которые реагируют на попадание лазерного луча излучателей, установленных на оружии противостоящих подразделений. Учения проводятся без боевого оружия, но для того чтобы создать шум боя, к винтовкам FAMAS-F1 выдаются холостые патроны. Цель заключается в том, чтобы солдаты привыкли к стрельбе в замкнутых пространствах и легче переносили стресс, вызванный этим шумом. Кроме того, как и в случае с подготовкой к БДГТ в Соединенных Штатах (см. выше), подразделения французской армии могут привозить с собой в центр CENZUB свою штатную технику, например разведывательные вертолеты Helicopters SA-342 Gazelle или штурмовые вертолеты EC-665HAP/HAD Tigre. Также в тренировках в центре CENZUB могут принимать участие беспилотники, например, штатные аппараты французской армии Survey Copter и Tracker производства Cassidian и Airbus.
Со своей стороны центр CENZUB предоставляет для FORAD старые бронемашины, например, бронетранспортеры VAB 4x4 от GIAT/Nexter, плавающие БМП АМХ-10Р от GIAT Nexter (снимаются с вооружения французской армии) и ОБТ семейства АМХ-30.
Капитан Мартэн, инструктор в центре CENZUB. сообщил, что учения «направлены на воспроизведение как можно большего числа ситуаций, с которыми солдатам предстоит столкнуться». Они включают не только возможные условия и сценарии, но также тренировки по эвакуации раненых на уровне отделения, взвода или роты. В связи с этим система подготовки FELIN, построенная вокруг STC-AL, также имеет в своем составе дисплей, на который выводится информация о факте попадания и степени поражения: легкое ранение, тяжелое или смерть. В последнем случае солдат либо лежит на полу пять минут в ожидании эвакуации своими товарищами, либо снимает свой шлем, чтобы показать, что мертв и эвакуация ему не требуется. «Эвакуация вооруженных бойцов является ключевым определяющим фактором для поддержания темпа и успеха операции, - продолжил Мартэн. - В конечном счете, учения в CENZUB разработаны для того, чтобы подготовить командиров к общевойсковому бою и развить навыки по координации больших подразделении в сложной обстановке».
Во время боевой подготовки в центре CENZUB система FELIN оснащается датчиками для моделирования попаданий и степени поражения солдата
Виртуальные БДГТ
Проведение боевой подготовки в реальных условиях дорого, а подготовка подразделений в учебных центрах БДГТ ограничена по времени. Военная подготовка, однако, должна проводиться на постоянной основе, так как противник совершенствует свои тактические приемы, а новые технологии делают тактику, которая еще вчера была востребована, излишней. Кроме того, не все общевойсковые сценарии могут быть воспроизведены в пределах учебных центров БДГТ. Особенно сложно, например, готовить передовых авиационных наводчиков, которые являются неотъемлемой частью НАП в таких центрах как JRTC, NTC или CENZUB. Тем не менее, прогресс в технологиях виртуальной подготовки в последнее десятилетие позволил упростить подобную задачу.
При проведении БДГТ необходимы тактические приемы, которые требуют от солдата не только развитых рефлексов, но также большого расхода боеприпасов. Слишком дорого регулярно готовить солдат в учебных центрах БДГТ, тем более проводить там боевые стрельбы. Компания Meggitt стремится решить эту проблему, разрабатывая системы стрелковой подготовки. Специалист по системам подготовки в компании Meggitt Роберт Кэрнс пояснил: «Мы берем реальное оружие и дорабатываем его в учебное пневматическое... Таким образом, солдаты вырабатывают быстрые и точные рефлекторные навыки за счет использования учебного оружия с неограниченным количеством патронов. Как следствие, они имеют более высокий уровень готовности по прибытии в центр боевой подготовки». Совместно с вооруженными силами США компания Meggitt в настоящее время реализует две большие программы. В рамках первой программы по контракту с Управлением систем вооружения разработана система подготовки стрелков в закрытых помещениях ISMT (Indoor Simulated Marksmanship Trainer). В компании поясняют, что ISMT представляет собой программу стрелковой подготовки, нацеленную на повышение точности стрельбы военнослужащих за счет различных коллективных и индивидуальных сценариев. В нее включены элементы автоматической подготовки, которые позволяют инструктору незамедлительно получать информацию о действиях пехотинца и предоставлять при необходимости дополнительный инструктаж. В соответствии с контрактом поставки начались в январе 2017 года; компания Meggitt поставит Корпусу 166 систем ISMT.
Система VBS-3 предоставляет виртуальное пространство, включающее большое число сложных задач, с которыми придется столкнуться солдатам в реальном мире, например, обезвреживание СВУ
В соответствии со второй программой подготовки стрелков стоимостью 99 миллионов долларов компания Meggitt поставит более 890 тренажерных систем повышения боевых навыков EST-II (Engagement Skills Trainer) в подразделения американской армии и национальной гвардии, развернутые, в том числе, и за рубежом. EST-II представляет собой тренажер стрелкового оружия, в котором объединены трехмерная стрелковая подготовка, автоматическое инструктирование, интерфейс с планшетом и улучшенная графика. Поставки начались в августе 2016 года и завершатся по графику в апреле 2018 года. Представитель компании Meggitt заметил также, что «обе системы были разработаны, чтобы получить как можно большую точность воспроизведения реальных ситуаций благодаря программному обеспечению Virtual Battlespace-3 (VBS-3) фирмы Bohemia Interactive Simulations (BISim)». Эти системы позволяют загружать также новые модели оружия.
Компания Meggitt разрабатывает системы стрелковой подготовки, которые помогают солдатам вырабатывать быстрые и точные навыки за счет использования учебного оружия с неограниченным количеством патронов
По поводу программного обеспечения VBS-3 вице-президент компании BISim Оливер Эрап сказал, что это «позволяет пользователям получить опыт работы в высокодетализированном комплексном пространстве, близко к тому, что они бы имели в реальном мире. В нем реализована деталировка таких объектов, как например, компоненты СВУ, провода и коммутаторы, которые являются важными элементами военной подготовки в современном урбанизированном пространстве». При помощи программы компании TerraSim, подразделения BISim, программный пакет VBS-3 также позволяет пользователям создавать свои собственные трехмерные модели зданий. То есть, упрощается подготовка предварительного развертывания для специфических задач. Также программа предлагает широкий диапазон оружия и его поражающих факторов. «Она поддерживает реалистичное разрушение, основанное на физических принципах, что позволяет пользователю разрушать здания различными способами, от простого проделывания проходов и небольших отверстий до его полного разрушения, - продолжил Эрап. - Таким образом, это позволяет пользователю получить представление о поражающих факторах кинетического типа в городском пространстве, которые иначе нельзя воспроизвести». В 2016 году компания BISim поставила голландскому министерству обороны программное обеспечение для моделирования местности для подготовки к действиям в населенных пунктах. Кроме того, она поставила шведским вооруженным силам программу для моделирования местности DayZ Chernarus, которая включает различные типы городского пространства.
Компания MetaVR разработала несколько компьютеризированных систем подготовки к БДГТ, включая виртуальную модель тренировочной базы БДГТ в Кэмп-Пендлтоне
Настольные тренажеры компании MetaVR упрощают и удешевляют подготовку передовых авиационных наводчиков
Что касается средств обучения БДГТ, то компания MetaVR активно участвует в поставках компьютерных обучающих систем по БДГТ для вооруженных сил США. Кристин Блиер, проектировщик баз данных местности в MetaVR, возглавляет несколько инициатив компании по разработке виртуальных центров подготовки к БДГТ, включая виртуальную базу БДГТ в Кемп-Пендлтоне. «В 2016 году мы создали виртуальные копии двух центров подготовки БДГТ в Кемп-Пендлтоне с высоким уровнем достоверности... Нашей целью было смоделировать центры БДГТ Kilo-2 и Combat Town-25 при помощи наших инструментов создания 3Д-местности и получить точное с географической точки зрения виртуальное пространство для моделирования в реальном времени». Блиер добавила, что «мы в качестве исходного материала использовали видео- и фотоматериалы, находящиеся в открытом доступе. Из этого материала мы создали геоспецифические модели зданий с фасадами, имитирующими структуру материала и достоверными интерьерами с точно расположенными дверями и окнами. Такие детали, как камни, столбы, растительность, бордюры и знаки, были также созданы из исходных фотографий с целью «оживления» рассматриваемого пространства. Модели также были привязаны к нашей 3Д-карте, которую мы создали на основе данных лидара (лазерного локатора). В итоге мы создали впечатляющие копии двух центров БДГТ, которые прекрасно подходят для боевой подготовки».
Продолжение следует...
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Автор: Николай Антонов
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