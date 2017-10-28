Две группы боевиков вышли с американской базы Эт-Танф в Сирии
Гражданин Сирии Рияд Фарид Хиджаб делится свежей сводкой о положении дел в республике.
Военные и дипломатические ведомства России, Сирии и Ирака неоднократно обвиняли Соединенные Штаты в поддержке террористов на территории Сирии.
Более того, российский генерал Игорь Конашенков не так давно выступил с эмоциональным заявлением, сообщив, что американцы готовят боевиков незаконных вооруженных формирований на своей военной базе Эт-Танф (находится на границе Сирии и Иордании).
«Эт-Танф превратился в 100-километровую «черную дыру» на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо Новой сирийской армии как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГ», — обрисовал ситуацию представитель Москвы.
Из материала:
Сегодня же наш источник в армии Башара Асада поделился новыми подробностями:
«Со дня на день «Тигры» генерала Сухейла должны выйти к границам арабской республики на юго-востоке. А это означает, что мы не только успешно восстанавливаем территориальную целостность государства и побеждаем терроризм, но и возвращаем контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями», — подчеркнул военнослужащий.
Однако американцы не собираются так просто отступать от своих преступных планов. По информации нашего собеседника, буквально вчера мухабаратчики (разведчики) сообщили, что с базы Эт-Танф выдвинулось две крупные группы вооруженных бандитов. На своих каналах в «Твиттере» и «телеграмме» боевики именуют себя как «Восточные львы».
Нужно заместить, что на данный момент сирийская армия находится менее чем в 50 км от границы с Ираком и продолжает продвижение вдоль Евфрата.
Из сообщения Рияда Фарида Хиджаба:
Первая партия боевиков отправилась в столичную провинцию. По всей видимости, мелкими группами и под покровом ночи они собираются прорваться в один из районов Дамаска – южную часть Восточной Гуты. Там террористы присоединятся к своим собратьям по отсутствию разума из бандформирования «Файлак-ар-Рахман» (*запрещена в РФ, - прим. «ВО»). Которое, в свою очередь, является одним из течений небезызвестной террористической организации «Джабхат-ан-Нусра» (*). Объединившись боевики будут выполнять две основные задачи: запугивать население столицы бесконечными миномётными обстрелами и очередями из автоматов, а также позировать на камеры западных СМИ, изображая митингующих против президента Асада.
По данным Рияда, вторая группа через территорию Ирака должна выйти к последнему оплоту ИГИЛ (*) в Сирии – городу Абу-Кемаль. Там боевики готовят боестолкновение с САА.
Из материала Рияда Фарида Хиджаба:
Основная же цель террористов и их хозяев из-за океана, естественно, связана с нефтяными месторождениями. Подкрепление, прибывшее с американской военной базы, должно будет не допустить «Тигров» генерала Сухейла на оставшиеся нефтяные поля, чтобы затем сдать их курдским отрядам, которые в свою очередь полностью подконтрольны Вашингтону.
По материлам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)
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