09:03 28 октября

Две группы боевиков вышли с американской базы Эт-Танф в Сирии

Две группы боевиков вышли с американской базы Эт-Танф в Сирии


Гражданин Сирии Рияд Фарид Хиджаб делится свежей сводкой о положении дел в республике.

Военные и дипломатические ведомства России, Сирии и Ирака неоднократно обвиняли Соединенные Штаты в поддержке террористов на территории Сирии.


Более того, российский генерал Игорь Конашенков не так давно выступил с эмоциональным заявлением, сообщив, что американцы готовят боевиков незаконных вооруженных формирований на своей военной базе Эт-Танф (находится на границе Сирии и Иордании).
«Эт-Танф превратился в 100-километровую «черную дыру» на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо Новой сирийской армии как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГ», — обрисовал ситуацию представитель Москвы.

Из материала:

Сегодня же наш источник в армии Башара Асада поделился новыми подробностями:

«Со дня на день «Тигры» генерала Сухейла должны выйти к границам арабской республики на юго-востоке. А это означает, что мы не только успешно восстанавливаем территориальную целостность государства и побеждаем терроризм, но и возвращаем контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями», — подчеркнул военнослужащий.

Однако американцы не собираются так просто отступать от своих преступных планов. По информации нашего собеседника, буквально вчера мухабаратчики (разведчики) сообщили, что с базы Эт-Танф выдвинулось две крупные группы вооруженных бандитов. На своих каналах в «Твиттере» и «телеграмме» боевики именуют себя как «Восточные львы».

Нужно заместить, что на данный момент сирийская армия находится менее чем в 50 км от границы с Ираком и продолжает продвижение вдоль Евфрата.

Из сообщения Рияда Фарида Хиджаба:
Первая партия боевиков отправилась в столичную провинцию. По всей видимости, мелкими группами и под покровом ночи они собираются прорваться в один из районов Дамаска – южную часть Восточной Гуты. Там террористы присоединятся к своим собратьям по отсутствию разума из бандформирования «Файлак-ар-Рахман» (*запрещена в РФ, - прим. «ВО»). Которое, в свою очередь, является одним из течений небезызвестной террористической организации «Джабхат-ан-Нусра» (*). Объединившись боевики будут выполнять две основные задачи: запугивать население столицы бесконечными миномётными обстрелами и очередями из автоматов, а также позировать на камеры западных СМИ, изображая митингующих против президента Асада.

По данным Рияда, вторая группа через территорию Ирака должна выйти к последнему оплоту ИГИЛ (*) в Сирии – городу Абу-Кемаль. Там боевики готовят боестолкновение с САА.

Из материала Рияда Фарида Хиджаба:
Основная же цель террористов и их хозяев из-за океана, естественно, связана с нефтяными месторождениями. Подкрепление, прибывшее с американской военной базы, должно будет не допустить «Тигров» генерала Сухейла на оставшиеся нефтяные поля, чтобы затем сдать их курдским отрядам, которые в свою очередь полностью подконтрольны Вашингтону.

По материлам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)


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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 06:18
    Ну так и бейте этих выкормышей заштатниковских!Нечего с ними цацкаться.
    210окв
    1. МИХА-М Сегодня, 07:28
      Как только вышли , нужно было сразу мочить...
      МИХА-М
      1. insular Сегодня, 08:25
        Цитата: МИХА-М
        Как только вышли , нужно было сразу мочить...

        Боеприпасы кончились, а снять видео выхода - телефоны сели. Классика.
        Я вот не понимаю, как так за столько времени не взять и не собрать достаточно материалов для того, чтоб америковос перед фактом поставить, в их прямой поддержке и факта выхода крупных сил с подконтрольной им базы...

        Следуя логике этих сообщений, там чуть ли не проходной двор с табунами крупных сил носятся.

        P.S. Я не верю ни одной стороне, но за ранее на нашей стороне, на Русской, потому как и другого быть не может.
        insular
        1. МИХА-М Сегодня, 08:34
          Цитата: insular
          Я вот не понимаю, как так за столько времени не взять и не собрать достаточно материалов для того, чтоб америковос перед фактом поставить

          Да не поверили бы все равно, уже сколько раз тыкали их лицом там ,где они нагадили..?
          Цитата: insular
          на нашей стороне, на Русской, потому как и другого быть не может.

          Тут и возразить нечего, так всегда было и будет за нашу историю!
          Хотелось бы , чтобы в этот раз поменьше потерь было бы..Мало нас осталось мужики, а всякой мрази на планете развелось много..Опять мочить придется! soldier
          МИХА-М
          1. insular Сегодня, 08:41
            Цитата: МИХА-М
            уже сколько раз тыкали их лицом там ,где они нагадили..?

            Это не для них, а для мира и хотя бы нас. Информационная война - это тоже война.
            А так получается, что мы требуем доказательств с амеров, а сами голословим как и они, при этом на показ любой мелочью рисуемся, с любых ракурсов и любой техникой, тем, что по сути не существенно.
            Это плохой ход. Лучше бы молчали тогда.
            insular
  2. Громобой Сегодня, 06:26
    О каком контроле над 90% Сирии наши заявляют,если отряды противника могут вот так запросто просачиваться в столицу Дамаск с иорданской границы?
    Громобой
    1. 210окв Сегодня, 06:31
      Вот меня тут упрекали за так скажем мое неверие в слова наших ответственных лиц об освобождении от ИГ практически всей территории..Давайте скажем честно-нет этого пока.Кто то перекрасился,кого то действительно уничтожили.Но этому пока конца и края не видно.Что то давно карты не показывали с отмеченными районами где правительство действительно контролирует ситуацию.
      Цитата: Громобой
      О каком контроле над 90% Сирии наши заявляют,если отряды противника могут вот так запросто просачиваться в столицу Дамаск с иорданской границы?

      Цитата: Громобой
      О каком контроле над 90% Сирии наши заявляют,если отряды противника могут вот так запросто просачиваться в столицу Дамаск с иорданской границы?
      210окв
      1. Громобой Сегодня, 07:15
        Согласен,раз война такая манёвренная и без чёткой линии фронта,то правильнее говорить не о контроле над территориями,а об уничтожении противника и главное его баз.Но раз армия США контролирует эти самые базы,которые тут сравниваются с "чёрными дырами",то окончательной победы можно добиться только выдрав их с корнем.Что сами понимаете нереально в настоящий момент.
        Сирийской армии и нашей доблестной армии удалось ликвидировать общий кризис ,но противник обязательно будет огрызаться и жалить в самых уязвимых местах.Я уже заметил,что если где-то у нас с сирийцами намечается перелом и победа,то значит противник обязательно ударит в другом месте,там где сирийские войска не имеют достаточно сил для парирования удара.
        Громобой
        1. Мих1974 Сегодня, 08:23
          Почему не реально? "позвонить" в США и сказать "через два часа мы вашу базу в Сирии сотрем с лица земли, кто не удрал - тот сам виноват" и фсе, полностью будет подобием их налета тамогавками на авиабазу когда чуть наших не накрыли!! bully
          Мих1974
          1. Громобой Сегодня, 08:33
            Цитата: Мих1974
            "через два часа мы вашу базу в Сирии сотрем с лица земли, кто не удрал - тот сам виноват"

            Если бы всё так было просто.Они может и твари последние,но не простачки,это точно.Вот ,ознакомтесь.
            ХМЕЙМИМ (Сирия), 25 окт — РИА Новости.
            Лагерь Эр-Рукбан находится в провинции Хомс, в 18 километрах южнее города Эт-Танф, в зоне, контролируемой США. По данным Центра по примирению, гуманитарная ситуация в лагере ухудшается.
            "Здесь продолжается распространение наркотиков, агитация и вербовка людей в террористические организации", — говорится в сообщении.
            При этом командование группировки американских вооруженных сил в Эт-Танфе не обеспечило доступ в Эр-Рукбан представителей международных гуманитарных организаций.
            Ранее в Минобороны заявляли, что беженцы в Эр-Рукбане стали, по сути, "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе. По минимальным оценкам, сейчас в лагере находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора.
            РИА Новости https://ria.ru/syria/20171025/1507557190.html
            Громобой
  3. кедр Сегодня, 06:31
    По мере того, как игиловская прокладка уменьшается, всё более очевидным становится реальный оккупант в Сирии с которым неизбежно придётся схлестнуться сирийцам, если они хотят видеть свою Родину свободной.
    кедр
  4. DEZINTO Сегодня, 06:35
    да, да была же статья про то что они лезут из американской базы "как черти из табакерки"

    Чем дальше сирийские войска при поддержке ВКС России продвигаются на восток, уничтожая ИГИЛ* в провинции Дейр-эз-Зор, тем все большей проблемой становится присутствие в ее тылу американской военной базы в н. п. Эт-Танф, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
    Он напомнил, что эта база была незаконно развернута в апреле 2017 года и оправдывалась «необходимостью проведения операций против ИГИЛ*».
    «Однако за полгода существования этой базы неизвестно ни об одной операции американцев против ИГИЛ*. Представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии". В действительности же Эт-Танф превратился в 100-километровую черную дыру на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "Новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ*», – заявил представитель военного ведомства.
    По его словам, есть и еще одна проблема, связанная с военной базой США в Эт-Танфе. В зоне «безопасности» рядом с базой, практически в пустыне, расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан – там сейчас находятся как минимум 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора, к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций.
    «Беженцы Рукбана сегодня являются, по сути, заложниками, а точнее живым щитом американской базы. Напомню, что подобными "защитными барьерами", кроме американцев, пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, – террористы», – подытожил Конашенков.
    *запрещенная в РФ террористическая организация
    https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
    DEZINTO
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:57
    Во первых, извиняюсь, что не по теме, но у вас на сайте реклама идет прямо по тексту новости, читать невозможно статью! !! sad А по статье -сша заново развяжут в Сирии гражданскую войну, но мира там они не допустят никогда!Значит, как вариант, или выдавливать их из Сирии, или разбомбить их военные базы в Сирии!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 07:14
      Можно конечно подписаться-и рекламы не будет.У меня стоит "Яндекс" на ноуте и рекламы нет..
      Цитата: Геркулесыч
      Во первых, извиняюсь, что не по теме, но у вас на сайте реклама идет прямо по тексту новости, читать невозможно статью! !! sad А по статье -сша заново развяжут в Сирии гражданскую войну, но мира там они не допустят никогда!Значит, как вариант, или выдавливать их из Сирии, или разбомбить их военные базы в Сирии!
      210окв
    2. Андрей Скоковский Сегодня, 07:21
      блокировку рекламы включите,
      кучу нервов бережет
      Андрей Скоковский
      1. Геркулесыч Сегодня, 08:00
        Она включена, но реклама часто лезет прямо по тексту! !!
        Геркулесыч
  6. Tаптыжка 2 Сегодня, 07:20
    Вот кто истинные хозяева положения,делают что захотят и кормят доверчивых хомячков тем что они проглотят
    Tаптыжка 2
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:06
    Надо было прямо на выходе, в воротах! Авиацией нельзя - "Калибрами". Пора показать полосатоухим, что пора бы свалить из Сирии. Ну и курдам объяснить, что слушаться матрасников - смертельно опасно! В прямом смысле...
    Горный стрелок
  8. Egorovich Сегодня, 08:21
    Нужно бы было грохнуть их вместе с матрасниками на базе Эт-Танф. Потом, извините, мол не те координаты бедуины дали.
    Egorovich
  9. Prjanik Сегодня, 08:30
    Додумались же гиены, надеящиеся под шумок хоть кусок урвать, львами назваться.
    Prjanik
  10. Волька Сегодня, 08:48
    грызуны выйти-то вышли, но вот дойти не должны...
    Волька
  11. Алена767 Сегодня, 09:01
    По моему личному мнению все эти фашисты, нацисты, бандеровцы, игиловцы и т,д, т,п. прокси войны(бешеное мясо) англосаксонских мра#ей
    Алена767
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