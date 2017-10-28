Две группы боевиков вышли с американской базы Эт-Танф в Сирии

Гражданин Сирии Рияд Фарид Хиджаб делится свежей сводкой о положении дел в республике.Из материала:Нужно заместить, что на данный момент сирийская армия находится менее чем в 50 км от границы с Ираком и продолжает продвижение вдоль Евфрата.Из сообщения Рияда Фарида Хиджаба:По данным Рияда, вторая группа через территорию Ирака должна выйти к последнему оплоту ИГИЛ (*) в Сирии – городу Абу-Кемаль. Там боевики готовят боестолкновение с САА.Из материала Рияда Фарида Хиджаба:По материлам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, г. Алеппо)