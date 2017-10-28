День создания армейской авиации России

28 октября отмечают свой профессиональный праздник люди, которые точно знают, что такое романтика неба и манящий простор.Этот день является праздничным для пилотов, штурманов, бортинженеров, наземных специалистов и для всех тех, кто имеет отношение к армейской авиации.Именно 28 октября в 1948 году в подмосковном Серпухове и было сформировано первое подразделение армейской авиации – авиационная эскадрилья, получившая на вооружение вертолёты Г-3.Её первоначальными задачами были транспортировка по воздуху различных грузов, ведение разведки и обеспечение связи. Другими словами, задачи ограничивались рамками вспомогательных. Кстати, именно вспомогательной армейская авиация изначально и называлась.Название армейской она получила уже в начале 70-х годов, после принятия на вооружение вертолёта Ми-24, чьей главной задачей была поддержка действий сухопутных войск с воздуха.За годы своего существования армейская авиация участвовала в различных поисково-спасательных операциях, а также в операциях по предотвращению природных и техногенных катастроф. В частности профессиональный опыт лётчиков использовался при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Опытные лётчики-«афганцы» совершали невероятные подвиги, буквально останавливая вертолёты над жерлом разрушенного 4-го энергоблока, и давая возможность сбросить вниз мешки с песком и свинцовые болванки. Целесообразность этих мер, как впоследствии оказалось, была весьма сомнительной, однако это никак не отменяет самоотверженности действий экипажей вертолётов в небе над Чернобылем и Припятью.Экипажи армейской авиации были задействованы в разрешении военных конфликтов на территории России и стран бывшего СССР, защищали интересы нашей Родины в «горячих точках» за границами нашей страны. Это и упомянутый Афганистан, где от действий экипажей и техперсонала армейской авиации часто зависел успех целых операций против группировок боевиков, активно поддерживаемых Западом и монархиями Персидского залива.В наши дни армейская авиация принимает участие в военной операции против международных террористов в Сирийской Арабской Республике. Сегодня нельзя не вспомнить о гибели экипажа вертолёта Ми-25. Командир экипажа полковник Р.Хабибуллин и лейтенант Е.Долгин ценою своих жизней сорвали наступление боевиков ИГ (*запрещено в РФ) на позиции сирийской армии в районе Пальмиры.Лётчики армейской авиации РФ участвуют в многочисленных гуманитарных операциях в Африке, на Ближнем Востоке, в странах Центральной Азии. Это незамеченная многими ведомствами и СМИ работа на самом деле несёт порой не меньшие риски, чем участие в прямой боевой операции. Ведь российские вертолёты и российские экипажи, которые входят в состав лётного парка многих международных организаций, не раз подвергались обстрелам со стороны различных бандгрупп. Причём подвергались и в те моменты, когда это ожидалось менее всего.Современная армейская авиация играет всё большую роль в стратегии и тактике спасательных и боевых операций. Именно по этой причине увеличение и обновление вертолётного парка является одним из приоритетов развития Вооружённых сил Российской Федерации.В состав армейской авиации ВС РФ на сегодняшний день входят ударные, многоцелевые и военно-транспортные вертолёты.До 2020 года на вооружение армейской авиации должно поступить более 1 тысячи новых винтокрылых машин. Речь в первую очередь идёт о боевых вертолетах Ка-52 «Аллигатор». Вертолёт предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолётов и других летательных аппаратов противника, способен действовать в любых погодных условиях и в любое время суток.Боевая машина оснащена самым современным и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 «Аллигатор» снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.В 2019 году холдинг «Вертолёты России» намерен выйти на контракт с министерством обороны РФ на поставку российских палубных вертолётов Ка-52К «Катран». Минобороны России данную информацию уже подтвердило.В настоящее время специалисты холдинга разрабатывают беспилотную версию лёгкого многоцелевого вертолёта Ка-226Т. Эта разработка позволит выйти на новый уровень вертолётостроения в России.За последние десятилетия армейская авиация несколько раз реформировалась и реорганизовывалась, переходила из Военно-Воздушных сил в Сухопутные войска и обратно. В 1990 году армейская авиация стала самостоятельным родом войск, а в 2003 году вновь была передана в ведение ВВС России, которые в свою очередь стали частью ВКС РФ.Но преобразования преобразованиями, а главным достоянием армейской авиации всегда были и остаются морально-волевые качества пилотов, их профессионализм и готовность делать своё дело без излишнего пафоса.