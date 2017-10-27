18:59 27 октября

Как отличить настоящий АК от китайской подделки

Автомат Калашникова не случайно стал самым распространенным оружием в мире. Различные модификации АК производились более чем в 20 странах.

Возможно, самый известный иностранный вариант – китайский «ТИП 56». От Колумбии до Вьетнама, от Мозамбика до Афганистана, эти автоматы участвовали в десятках локальных конфликтов и заслужили очень неоднозначную репутацию.

Сегодня мы расскажем о том, как и когда появились эти автоматы, чем они отличаются от настоящего советского АК, и какие страны решились «копировать копию» и начали производить у себя версии китайского автомата.​




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Комментарии 1

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 18:48
    Я понял так.Меня приводят в оружейку и выдают АК.Я же умудрённый знаниями говорю: выдайте мне наш АК,ули вы мне китайский суёте.И тут им станет стыдно.Найдут и выдадут наш и я удалюсь.
    п-к Опарышев
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