Как отличить настоящий АК от китайской подделки

Автомат Калашникова не случайно стал самым распространенным оружием в мире. Различные модификации АК производились более чем в 20 странах.Возможно, самый известный иностранный вариант – китайский «ТИП 56». От Колумбии до Вьетнама, от Мозамбика до Афганистана, эти автоматы участвовали в десятках локальных конфликтов и заслужили очень неоднозначную репутацию.Сегодня мы расскажем о том, как и когда появились эти автоматы, чем они отличаются от настоящего советского АК, и какие страны решились «копировать копию» и начали производить у себя версии китайского автомата.​