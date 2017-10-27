Небесный защитник: истребитель Су-30СМ за 60 секунд Сегодня, 18:00 Су-30СМ - двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+, созданный для завоевания господства в воздухе. Может использоваться днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. 1 Як-28 – советский многоцелевой боевой самолет Бал-Э береговой противокорабельный комплекс Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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