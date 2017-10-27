19:03 27 октября

Небесный защитник: истребитель Су-30СМ за 60 секунд

Су-30СМ - двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+, созданный для завоевания господства в воздухе. Может использоваться днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.




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