19:05 27 октября

Баррель перевалил за $60

Впервые с 2015 года цена барреля нефти марки Brent достигла отметки 60 долларов. В течение суток пятницы 27 октября нефтяные котировки «гуляли» вокруг этой психологической отметки, а ближе к 18:00 по Москве цена превысила 60 долларов за нефтяной «бочонок».

Речь идёт о так называемых фьючерсах на декабрь текущего года. Рост составил менее 1%, однако сама психологическая отметка пройдена. Упомянутые фьючерсы с поставками в декабре торгуются по 60,01 доллару за баррель.

Баррель перевалил за $60



Напомним, что в прогнозах Всемирного банка, цена барреля «чёрного золота» по итогам года должна составить 56-57 долларов. Другими словами, либо прогноз ВБ не сбудется, либо цена «бочки» к декабрю всё же несколько снизится.

Важно напомнить, что 60 долларов за баррель является психологической отметкой ещё и по той причине, что за ней вновь становится рентабельной добыча сланцевых углеводородов. Ранее, когда цена не нефть гораздо ниже этой планки, десятки американских сланцевых компаний вынуждены были заморозить добычу и объявить себя банкротами. Значит ли новая цена на нефть то, что добыча сланцевой нефти в США будет разморожена?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. ИгорьПушкино Сегодня, 18:17
    И что? Ни холодно ни жарко...
    ИгорьПушкино
    1. oleg-gr Сегодня, 18:25
      У других нервная дрожь начинается. У тех, что "мы за сланцы". Пора думать о бурении. Поросенко вспомнит о "гигантских запасов сланца" на Окраине.
      oleg-gr
      1. INVESTOR Сегодня, 19:01
        Я в всегда читаю с улыбкой такие статьи. Как раз продал нефть по 60 с целью 35. Сценарий на 3 месяца.
        INVESTOR
    2. МИХА-М Сегодня, 18:26
      Наша операция в Сирии все же окупилась с лихвой ..Хоть как крути!

      Халявная нефть закончилась господа , в Сирии точно..
      МИХА-М
      1. Leeds Сегодня, 18:35
        Сирийская нефть, которая во многом уже не сирийская, так как курды и США выиграли гонку за ДЭЗ нефть, оказывает такое же влияние на цену на нефть, как лампочка на температуру в квартире.

        Хреново, что рупь не растёт с нефтью...
        Leeds
    3. 79807420129 Сегодня, 18:27
      Пускай правительство от радости чепчики в воздух кидает,но причем тут ВО? what
      79807420129
      1. Dart2027 Сегодня, 18:54
        Цитата: 79807420129
        но причем тут ВО

        Военный бюджет.
        Dart2027
    4. 210окв Сегодня, 18:28
      Ну как то так.Только вот саудитов наконец нагнули..
      Цитата: ИгорьПушкино
      И что? Ни холодно ни жарко...
      210окв
      1. AlexSam Сегодня, 18:32
        так и саудиты с этого тоже поимеют, ибо это куда выгоднее демпинга при больших объемах... услышали все-таки Великого и Ужасного и прониклись)
        AlexSam
      2. Mavrikiy Сегодня, 18:51
        Цитата: 210окв
        Ну как то так.Только вот саудитов наконец нагнули..

        Думаю не просто нагнули, а опустили. Они топили конкурентов нас и США.
        Мы всплывали на более низких ценах, но санкции США нас опять притопили. Поэтому мы с США повязаны через санкции. Поэтому нам нужно вводить санкции по отношению к США и выходить из ВТО.
        Mavrikiy
    5. сибиралт Сегодня, 18:50
      Барель переваливает, а рупь отваливает. laughing
      сибиралт
  2. Навигатор 1 Сегодня, 18:17
    Жизнь налаживается!
    Навигатор 1
    1. МИХА-М Сегодня, 18:28
      Цитата: Навигатор 1
      Жизнь налаживается!

      А куды она денется..?
      Наша жизнь ,наши правила ! Толи еще будет..
      МИХА-М
  3. zzdimk Сегодня, 18:19
    Теперь маргарин подорожает :)
    zzdimk
    1. МИХА-М Сегодня, 18:49
      Цитата: zzdimk
      Теперь маргарин подорожает :)

      И пенсионеры голодать начнут..)))
      МИХА-М
  4. afrikanez Сегодня, 18:19
    Ждёмс подорожание бензина!
    afrikanez
    1. Muvka Сегодня, 18:29
      А вы в курсе, что в 2014-15 году нефть стоила 27$? Т.е. с тех пор цена за литр должна была вырасти почти в 3 раза, но не выросла, ведь правда?
      Muvka
  5. Tusv Сегодня, 18:23
    Значит ли новая цена на нефть то, что добыча сланцевой нефти в США будет разморожена?

    Сдается мне, что нефтяная кубышка США опустела. Надо срочно затариться и с новыми силами Дранг нах остен за новыми люлями
    Tusv
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:27
    Сколько вопили, что пора слезть с нефтяной иглы, и опять танец на граблях! !! fool Так мы никогда не восстоновим в стране экономику, пока будем жить распродавая недра страны, а не строя массово промышленные предприятия! fool Хоть бы этот баррель упал до 10 баксов -чтобы кресладавы зачухались! !!! fool
    Геркулесыч
    1. МИХА-М Сегодня, 18:52
      Цитата: Геркулесыч
      Сколько вопили, что пора слезть с нефтяной иглы, и опять танец на граблях! !! fool Так мы никогда не восстоновим в стране экономику, пока будем жить распродавая недра страны, а не строя массово промышленные предприятия! fool Хоть бы этот баррель упал до 10 баксов -чтобы кресладавы зачухались! !!! fool

      Вопите пока вы ..Мечтая о развале России? До 10, СССР развалился хе хе..
      МИХА-М
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:00
        Сотая ипостась Михана -Стартера -Виталия -не приписывайте мне того, чего я и близко не говорил! !! fool
        Геркулесыч
  7. Mavrikiy Сегодня, 18:41
    Баррель перевалил за $60
    Дааааа. "А что скажет Варвара Петровна?"(Китай)
    Mavrikiy
  8. Livonetc Сегодня, 18:42
    Цитата: 79807420129
    Пускай правительство от радости чепчики в воздух кидает,но причем тут ВО? what

    В бюджете была установлена цена на 17 год в 40 долларов за баррель.
    Все остальное это дельта которую можно как накапливать так и применять на разного рода проекты.
    В том числе и в области обороны.
    Кратко - у государственной машины России появились дополнительные ресурсы.
    Livonetc
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