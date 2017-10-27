Баррель перевалил за $60

Впервые с 2015 года цена барреля нефти марки Brent достигла отметки 60 долларов. В течение суток пятницы 27 октября нефтяные котировки «гуляли» вокруг этой психологической отметки, а ближе к 18:00 по Москве цена превысила 60 долларов за нефтяной «бочонок».Речь идёт о так называемых фьючерсах на декабрь текущего года. Рост составил менее 1%, однако сама психологическая отметка пройдена. Упомянутые фьючерсы с поставками в декабре торгуются по 60,01 доллару за баррель.Напомним, что в прогнозах Всемирного банка, цена барреля «чёрного золота» по итогам года должна составить 56-57 долларов. Другими словами, либо прогноз ВБ не сбудется, либо цена «бочки» к декабрю всё же несколько снизится.Важно напомнить, что 60 долларов за баррель является психологической отметкой ещё и по той причине, что за ней вновь становится рентабельной добыча сланцевых углеводородов. Ранее, когда цена не нефть гораздо ниже этой планки, десятки американских сланцевых компаний вынуждены были заморозить добычу и объявить себя банкротами. Значит ли новая цена на нефть то, что добыча сланцевой нефти в США будет разморожена?