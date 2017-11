Городские мегавойны. Часть 3

По материалам сайтов:

По мнению генерала Алэна Букена, военного советника в компании Tales «дискуссии по тактике и стратегии Боевых Действий на Городской Территории (БДГТ; англ. термин - Military Operations in Urban Terrain) ведутся уже довольно давно, однако споры по поводу адаптации технологий с целью удовлетворения особых потребностей этих операций ведутся лишь последние десять лет». По мнению Букена и Гади Шамни, возглавляющего направление БДГТ в компании Israel Aerospace Industries, это частично связано со сложностями, возникающими в тех вооруженных силах, которые задумываются о решении назревших проблем. Шамни заметил, что «военные, как правило, мыслят более традиционно и не всегда новые концепции и тактические приемы легко внедряются, поэтому зачастую промышленность оказывается впереди военных, когда речь заходит об адаптации технологий к новым угрозам».Для Патрика Курлие, руководителя дивизиона по оптоэлектронике и военным продуктам компании Safran, комплексное пространство БДГТ означает, что солдатам необходимо как можно больше свободы перемещений. «Очень важно обеспечить наших солдат легкой модульной системой, которая могла бы адаптироваться в соответствии с угрозами и боевыми задачами». С этой целью компания Safran разработала для французской армии боевую экипировку FELIN (Fantassin a Equipements et Liaisons Integres - интегрированная экипировка пехотинца и средства связи). На данный момент во второй своей инкарнации в состав экипировки FELIN, предназначенной для спешенного солдата, входит небольшой планшет, который объединяет все необходимые ему устройства и системы, включая геолокационное устройство GPS, радиостанцию, систему передачи видеоизображения с оптронных систем других солдат или от внешних источников, например, беспилотного летательного аппарата (БЛА). «В последнем варианте учтен недавний боевой опыт французской армии, - сообщил представитель компании Safran. - В настоящее время он включает несколько комплектов, которые, исходя из боевой задачи, могут добавляться или исключаться, а также новую коммуникационную систему, интегрированную компанией ATOS, подсоединяющую пехотинца к установленной на его машине системе управления боя». По сравнению с первым второй вариант FELIN стал гораздо легче. Компания Safran уже поставила во французскую армию свыше 20000 комплектов системы FELIN в первом варианте.По словам Курлие, французская армия также выразила желание иметь легкое оружие. Последние 40 лет на вооружении французской пехоты стоит 5,56-мм штурмовая винтовка производства FAMAS-F1 от GIAT/Nexter, но в сентябре 2016 года французское министерство обороны объявило о том, что FAMAS-F1 вскоре будет заменена 5.56-мм штурмовой винтовкой HK-416F компании Heckler and Koch. По его данным, «HK-416F на 15 кг легче FAMAS-F1». Французский Директорат оборонных закупок сообщил, что французская армия начнет получать винтовки HK-416F в 2017 году, а поставки растянутся на следующие 10 лет. Будет поставлено более 100000 штук.Разработка более легкого оружия для пехоты и повышение уровня модульности также лежит в основе философии компании Israel Weapons Industries (IWI). При разработке 9-мм пистолета-пулемета UZI PRO с целью максимального облегчения использованы современные полимерные материалы, что позволило снизить его массу до 2,3 кг без магазина (сравните с массой винтовки FAMAS-F 13,6 кг). «Пистолет-пулемет UZI PRO специально сконструирован и адаптирован для городских операций и городского пространства, - заметил руководитель отдела продаж компании IWI. - Его компактность и повышенная точность позволяет солдату успешно действовать в ограниченном, полном людей пространстве. Кроме того, UZI PRO имеет быстроустанавливаемый глушитель, что позволяет избежать ненужного шума в жилых районах». Винтовка Х-95 Tavor калибра 5,56-мм, также созданная компанией IWI, сочетает в себе преимущества штурмовой винтовки, карабина и пистолета пулемета. Как сказано в спецификации компании, «Х95 изготовлена из высокопрочных полимерных материалов, позволивших получить легкое, но прочное оружие. В нее внедрен ряд продвинутых технологий, что позволяет производить конвертацию в разные калибры за несколько минут».Работа бойцов локоть к локтю плюс ограниченное строениями поле зрения могут повысить риск инцидентов дружественного огня во время БДГТ. По словам генерала Букена, «инциденты с дружественным огнем случаются практически в каждой операции». Поэтому абсолютно необходимо гарантировать, чтобы среди всех своих возможностей армии могли иметь как можно более точное оружие или то, которое могло бы использоваться для атак зданий без риска для гражданских или своих сослуживцев.Генерал Букен отметил, что компания Tales работает над решением этих сложных задач. По его мнению, «важно иметь оружие с уменьшенным поражающим действием, но при этом способное нейтрализовать оппонента, или ракеты, которые при поступлении новой информации о возможных потерях способны в последнюю секунду менять свою траекторию». Tales в настоящее время работает над своим лазером Reptile - устройством, предназначенным помочь специальным силам убирать препятствия (за счет разрезания изгородей или просверливания отверстии) без излишних повреждении окружающих объектов. Она также разрабатывает переносной источник электромагнитной энергии, который повреждает электронные компоненты транспортных средств противника с целью их обездвиживания без причинения существенных повреждений.Ведение огня из некоторых типов оружия в замкнутом пространстве, например из зданий или небольших переулков, может стать очень опасным для самого оператора. По мнению Букена, «детонация некоторых видов оружия, например, ракет, может создать в комнате, откуда ведет огонь оператор, чрезвычайно высокое давление, что может привести к летальному исходу». С этой целью компания MBDA разработала ракету средней дальности ММР (Missile Moyenne Portee) с тепловым наведением, которая в настоящее время производится и поставляется во французскую армию. Представитель MBDA сообщил, что «при разработке системы ММР в приоритете были два направления: возможность пуска из замкнутых пространств и боевая часть с двумя режимами, противотанковым и бетонобойным, которые выбираются перед пуском простым нажатием кнопки». ММР может запускаться спешенным оператором с пусковой установки или с бронемашины, например, Panhard/Renault PVP. В компании MBDA заявляют, что поставят французской армии 2850 ракет ММР и пусковых установок.Шведская компания Saab в 2014 году представила свой новый гранатомет М4 Carl Gustav со сниженной отдачей, входящий в семейство гранатометов Carl Gustav, оптимизированный специально для городской местности. Согласно официальным данным компании Saab, гранатомет М4 короче (длина 905 мм) и весит на 3,5 кг меньше своего предшественника благодаря компонентам из композитного материала на основе углеволокна. На гранатомет Carl Gustaf M4 установлен счетчик выстрелов для точного отслеживания срока службы, ограниченного 1000 выстрелами, так как до сих пор подсчет был приблизительным, основанным на данных оператора, что зачастую приводило к преждевременному списанию системы – так, на всякий случай. Счетчик выстрелов, который фактически позволит продлить срок службы вооружения до его реальных пределов, установлен с правой стороны в задней части трубы и такие данные как номер оружия, номер партии и число отстрелянных выстрелов могут быть легко переброшены в компьютер посредством индукционного устройства.Еще одной ключевой особенностью М4 является возможность установки интеллектуального прицела, который опционально может быть оснащен коммуникационной системой для двухстороннего взаимодействия прицела и снаряда благодаря гальваническому контакту на направляющей оси. Справа на передней рукоятке имеется устройство дистанционного управления, которое позволяет регулировать интеллектуальный прицел при сохранении позиции для выстрела. Подобная функция позволит повысить вероятность попадания, например, за счет предоставления системе управления огнем прицела данных о температуре метательного взрывчатого вещества или других данных,например, начальной скорости.В 2014 году в прессе сообщали, что министерство обороны США собирается провести двухлетнюю оценку гранатомета М3А1 (это американское обозначение М4), в которую войдут испытания и его квалификация. Программа была завершена весной этого года, а к концу года должно быть объявлено о закупках гранатомета для вооруженных сил США. На вооружении американской армии уже стоит предыдущий вариант М3 Carl Gustav, сейчас это стандартное оружие легких пехотных подразделений, а до 2014 года им были оснащены только силы специальных операций.По сравнению с операциями на открытой местности БДГТ - это особо стрессогенное пространство, поскольку угроза может появиться с любого направления. Эхо замкнутых пространств негативно влияет на восприятие, затрудняя, в частности, понимание того, откуда ведется огонь. Израильская компания Camero разработала два устройства, способных определять людей и движение сквозь стены. Они могут обнаруживать совершаемые живыми существами (людьми и животными) едва заметные движения (дыхание и сердцебиение) сквозь большинство материалов стен, пола и потолка, включая глину, кирпич, камень, гипс, гипсокартон, шлакоблоки, дерево, стекло и даже армированный бетон. Толщина проникновения варьируется от материала, но радары не могут увидеть через сплошной лист металла. Ручной прибор для чрезстенного обнаружения Xaver-100 использует радиолокационный датчик и математические алгоритмы для определения наличия живого существа за стеной. Устройство имеет одну излучающую и одну приемную антенну, данные с которой выводятся на небольшой экран в виде одномерной картинки, показывающей наличие живых объектов и дистанцию до ближайшей цели. Антенна обеспечивает поле зрения 120° по азимуту и углу места.Устройство Xaver 400 (фото внизу) массой 3,2 кг выводит на экран двухмерное изображение; его основной аккумулятор вместе с дополнительными обеспечивает в общей сложности семь часов работы. Стеновизор выводит местоположение цели в координатной сетке X-Y, показывая поле зрения и максимальную дистанцию, последняя выбирается при помощи кнопки с левой стороны; кнопка справа позволяет выбрать режимы слежения, эксперта и глубоко проникновения. Оба устройства Xaver 100 и 400 могут опционально оснащаться встроенным беспроводным модулем, который позволяет дистанционно контролировать более одной системы при помощи ручного или обычного компьютера. Дистанции обнаружения обоих устройств в разных режимах составляют 4, 8 или 20 метров.Тем временем, израильская компания IAI предлагает свою новую разработку EL/O-5220 Othello - пассивное оптическое устройство определения точных координат огневых позиций на поле боя. Оно может устанавливаться на машину как четыре независимых блока с круговым полем зрения 360 градусов или использоваться как портативное устройство, состоящее из одного блока с полем зрения по азимуту 96 градусов. Использование тепловизионной технологии позволяет определить тепловой сигнатуры атакующей ракеты «земля-земля», реактивных гранат и огня стрелкового оружия. Кроме того, в IAI заявляют, что ELO-5220 может интегрироваться в самые разные системы, например, в дистанционно управляемые боевые модули, устанавливаемые на транспортные средства.С целью решения проблемы атакующих со всех направлений угроз компания Meprolight разработала коллиматорный прицел Мерго-М5. Прицел Мерго-М5, совместимый с очками ночного видения 2-го и 3-го поколения, имеет большой дисплей, позволяющий прицеливаться стрелку с обоими открытыми глазами, что позволяет избежать сокращения поля зрения. Представитель компании Meprolight сказал, что «с большим окном и четко определенной красной точкой MEPRO-M5 обеспечивает очень быстрый захват цели с открытыми глазами в секторе, где цель появляется на очень короткое время».По мнению генерала Букена, «в основе любой военной операции лежит подготовка к ней, при этом БДГТ требуют даже большего объема подготовки и планирования, поскольку они проводятся в такой сложной обстановке, в которой никогда нельзя получить достаточно информации касательно возможных угроз». Технологии наблюдения, разведки и сбора информации (англ. терм. ISR - Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), хотя и необязательно изначально разработанные для БДГТ, нашли свое особое место в контексте этих операций. Легкий многофункциональный бинокль дальнего действия JIM-Compact компании Safran весит менее двух килограмм и имеет три канала наблюдения (охлаждаемый тепловизионный, цветной дневной и для низкой освещенности), позволяющие максимально увеличить дальность обнаружения, например до 12 км для транспортных средств. Еще одной важной особенностью JIM-Compact является его функция установления связи, поскольку он может сохраненные фото- и видеоматериалы передавать по интерфейсам Ethernet, WiFi или Bluetooth. Прибор JIM-Compact (фото внизу) уже был продан двум странам НАТО, включая Францию, где он заменяет существующие оптико-электронные системы JIM-LR производства Sagem/Safran. В компании Safran сообщили, что опытно-промышленная партия биноклей JIM-Compact была поставлена в конце 2016 года, а массовое производство начнется в конце этого года.Финская компания Senop помимо прицелов вооружения также поставляет оптоэлектронные системы, оптимизированные для городских условий, например, систему наблюдения LISA. По данным Senop, изделие предназначено для применения днем и ночью, в него входит неохлаждаемый тепловизор, которому при включении не требуется время на охлаждение в отличие от охлаждаемых моделей, дневной канал плюс безопасный для глаз лазерный дальномер. Прибор LISA может захватывать изображения и видео и отправлять их другим пользователям по проводным и беспроводным каналам, также в него встроен GPS-приемник.Компания IAI предлагает широкий выбор переносных и возимых устройств для наблюдения. Легкая переносная система наблюдения EUI-3370 включает радарный прибор разведки наземных движущихся целей, интегрированный с дневным и ночным оптоэлектронными приборами. По данным фирмы, поле зрения системы составляет 90 градусов, общая масса 45 кг; она имеет дальность обнаружения человека 8 км и машины 15 км.По мнению генерала Букена, «роботизация, и в более широком смысле необитаемые аппараты, в предстоящие годы определенно будут разрабатываться и развиваться экспоненциально. Они не только спасают жизни, ведя разведку впереди движения подразделений, но также позволяют проводить разведку, не подвергая человеческие жизни опасности».По поводу БЛА он всё же озвучил свои опасения. «В городе они должны быть достаточно небольшими, наподобие микро- или мини-БЛА. Конечно, большие аппараты могут нести большую нагрузку, но при этом они становятся более уязвимыми для угроз». Например, беспилотник Patroller компании Safran грузоподъемностью до 250 кг слишком заметен в городском пространстве. Курлие отметил, что Safran в настоящее время разрабатывает мини-БЛА, который будет готов к испытаниям в 2018 году. В общем случае мини-БЛА весят менее 20 кг, а микро-БЛА имеют размах крыльев менее 150 мм. Компания Tales разработала два малоразмерных беспилотника. Spy Ranger и Spy Arrow. Мини-БЛА Spy Ranger, носимый в заплечном мешке, развертывается без инструментов менее чем за 12 минут, он оснащен оптико-электронной станцией и имеет продолжительность полета три часа. Удобный в эксплуатации легкий беспилотник Spy Arrow с размахом крыльев 670 мм весит 0,6 кг и может продержаться в воздухе до 30 минут. В феврале 2017 года компания Tales объявила о том, что выбрана Директоратом оборонных закупок на поставку французской армии 70 комплексов Spy Ranger, по три БЛА в каждом комплексе. Поставки планируется начать в конце 2018 года.Прогресс в робототехнике также открывает новые пути для разработки автоматических наземных аппаратов, которые могут применяться в самых разных боевых задачах. Как отметил Курлие, «роботы могут использоваться для разведки, транспортировки или просто следовать за подразделением в качестве резервного средства». С этой целью компания Safran разработала четырехколесный гибридный автомобиль E-Rider грузоподъемностью более 100 кг, который может эксплуатироваться в трех разных конфигурациях. В нем могут разместиться 4 человека и при этом он управляется как обычное транспортное средство. Он также может управляться дистанционно в качестве разведывательного средства пли работать автономно для определения различных угроз, например, СВУ. В настоящее время E-Rider находится на первых этапах разработки, пройдя недавно войсковые испытания в техническом департаменте французской армии.Букен подчеркнул, что «города с множеством улиц, кольцевыми дорогами и такими препятствиями, как например, разрушенные здания и строительный мусор, быстро дезориентируют. Поэтому особенно важно для военных иметь соответствующие технологии, которые помогут им перемещаться в подобном пространстве эффективно и безопасно». В условиях действий спешенных солдат и маневрирования общевойсковых сил важно иметь систему управления боем (англ. терм. BMS - Battle Management System), которая, насколько это возможно, связывала бы всех и вся.Компания Tales предлагает свою систему Commander Battlegroup, предоставляющую точные сведения об обстановке на основе геопространственных данных, данных системы «свой-чужой», а также данных с важнейших сенсоров. Система упрощает обмен исчерпывающими, близкими к реальному времени данными об обстановке между членами подразделения, что повышает оперативные возможности, например, возможности ориентирования, наблюдения и защиты, упрощающие синхронизацию маневра и непосредственной огневой поддержки.Компания IAI разработала программное обеспечение оперативного управления Combat Team Battle Management System (CT-BMS), которая связывает командиров, солдат, сенсоры, вооружение, платформы, штабы и поддерживающие силы с целью создания обстоятельной и точной картинки обстановки для всей боевой группы в реальном времени. Трансляция в системе CT-BMS осуществляется посредством традиционных тактических радиостанций, а также сотовой и спутниковой связи. Она обеспечивает не только данные о своих и чужих силах и повышает уровень владения обстановкой, но также предоставляет интуитивно понятные карты и обеспечивает обмен информации посредством мгновенного обмена сообщениями, прямой телефонной связи и голосовых сообщений по протоколу IP. По мнению Курлие, «сотовые телефоны будут играть все более важную роль в оперативном управлении, так как они не только легче и меньше, но имеют простой интерфейс, который хорошо знаком молодым солдатам». Учитывая это, компания IAI предложила тактический широкополосный смартфон-модем, который поддерживает безопасные протоколы сотовой связи 3-го и 4-го поколений.Городские районы также являются сложным пространством для военных транспортных средств, которые ограничены узкими улочками и проездами, а также грузоподъемностью мостов. Например, по данным компании General Dynamics, масса широко распространенного бронетранспортера М-1126 Stryker может составлять 16 тонн и выше. В связи с этим производители военных машин должны принимать во внимание все эти аспекты, но не забывать о бронировании, особенно машин, которые уязвимы для СВУ.Компания Oshkosh разрабатывает машины для военных, которые бы максимально подходили для боевых действий в населенных пунктах. Ее полноприводный четырехколесный бронеавтомобиль M-ATV «предлагает военным оптимальный баланс маневренности, проходимости, внутреннего объема и защиты для операций в городских условиях, - сообщил представитель компании Oshkosh. - Автомобиль M-AТV может адаптироваться под любые уникальные требования военных и потребности боевых задач». По его словам, более 1000 этих машин было заказано, они эксплуатируются не только в американских армии и Корпусе морской пехоты, но также у их союзников в Европе и на Ближнем Востоке.Гади Шамни, глава департамента систем для БДГТ в компании Israel Aerospace Industries утверждает, что «поскольку появление нетрадиционных театров меняет поле боя, то становится стратегически важным разрабатывать технологии, которые упрощают обнаружение и нейтрализацию целей и содействуют минимизации косвенных потерь».При этом стоит отметить, что устройства системы «свой-чужой» далеко продвинулись в обеспечении поддержки наземных сил. Впрочем, по мнению генерала Букена, «оборонным компаниям необходимо очень тщательно разрабатывать планшеты и другие устройства систем «свой-чужой» и управления боем. Они должны быть максимально просты в использовании, поскольку солдат находится в чрезвычайно стрессовом и сложном пространстве и ему некогда вникать в какие-то сложности. Каждая секунда, потраченная на планшет, отнимает секунду, которая могла бы быть потрачена на наблюдение за обстановкой, поэтому эти технологии должны быть просты как дважды два». Они должны также подключаться ко всем инструментам принятия решений, включая системы сбора разведывательной информации. По мнению Шона Пейджа из консалтингового агентства Avascent, «на данный момент, чтобы получить необходимую вам информацию, нужно обратиться к трем или четырем источникам, на что тратится время. Поэтому очень важно чтобы вы имели всё в одной системе управления боем». Впрочем, это осложняется тем фактом, что информация может поступать от различных патентованных систем, например, беспилотников, тактических радиостанций, оптико-электронных систем, радаров засечки местоположения вражеского вооружения, которые сложно интегрировать в единую архитектуру. «Промышленность должна приложить немало усилий, чтобы преодолеть это».БЛА сохранят свою приоритетность для БДГТ и останутся на первых местах в списке самых востребованных технологий. Бывший руководитель французского Центра подготовки к БДГТ CENZUB полковник Сантони, отметил, что «беспилотники не только жизненно важны для сбора разведывательной информации; они и другие автономные системы также важны для транспортировки снаряжения, может быть в будущем они смогут перевозить и раненых».В заключении Пейдж заметил, что «мы также увидим разработку производителями транспортных средств платформ с оптимизированным соотношением «масса/огневое могущество». Это внесет свой существенный вклад в боевые возможности подразделений, ведущих сражения в городском пространстве».