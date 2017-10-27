В Приднестровье готовы присоединиться к России

Россия для нас многолика. Она гарант переговорного процесса, миротворец, стратегический партнер, то государство, в отношении которого приднестровский народ высказался однозначно — за воссоединение с великой Родиной — Российской Федерацией — после признания независимости Приднестровской Молдавской Республики

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что республика сможет присоединиться к России после признания международным сообществом ее независимости. Об этом он сказал на встрече с депутатом Госдумы Казбеком Тайсаевым, передает в пятницу, 27 октября, портал « Новости Приднестровья».— заявил Красносельский.Он добавил, что на территории республики проживают 220 тысяч граждан Российской Федерации. Остальные сотни тысяч считают себя соотечественниками.2 марта Верховный совет ПМР поддержал законопроект об использовании российского триколора наравне с государственным флагом.Приднестровье провозгласило независимость в начале 1990-х годов. Россия оказывает республике экономическую помощь (по оценкам экспертов, ежегодная помощь сопоставима с ВВП Приднестровья, составляющим около миллиарда долларов). В то же время принадлежность этой территории к Молдавии Россия до сих пор официально не оспаривала.В сентябре 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, в ходе которого большинство избирателей поддержали присоединение к России, передает "Лента.ru"