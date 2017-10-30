Атомная подводная лодка USS Halibut (SSGN-587). Часть I: Подводный ракетоносец



Подлодка USS Halibut (SSGN-587) во время подготовки к запуску ракеты Regulus. Фото Navsource.org



Церемония спуска на воду, 9 января 1959 г. Фото Navsource.org



Корма корпуса и винторулевая группа. Фото Navsource.org



Макет пусковой установки с ракетой SSM-N-8 Regulus. Фото Navsource.org



Макет кормового торпедного отсека. Фото Navsource.org



Музейный образец ракеты "Регулус" первой модели. Фото Wikimedia Commons



Подлодка USS Halibut у причала; на пусковой установке демонстрируется ракета. Фото Hisutton.com



Первый запуск крылатой ракеты с борта подлодки "Палтус", 25 марта 1960 г. Фото US Navy



Макет носового отсека, переработанного для использования ракет Regulus II. Фото Navsource.org



Компоновка подлодки USS Halibut (SSGN-587), предусматривающая использование ракет нового типа. Рисунок Hisutton.com



Субмарина после удаления части аппаратуры ракетного комплекса, 14 октября 1965 г. Фото US Navy



Подлодка в исходной конфигурации (вверху) и после перестройки в разведывательный корабль (внизу). Рисунок Hisutton.com

По материалам сайтов:

http://aboutsubs.com/

http://navsource.org/

http://hisutton.com/

http://otvaga2004.ru/

https://globalsecurity.org/

http://hullnumber.com/

Модернизация корабля не всегда предусматривает повышение характеристик и улучшение имеющихся возможностей. Иногда судно или подлодка по результатам перестройки приобретают совершенно новые функции. Хорошим примером этого может считаться американская атомная подводная лодка USS Halibut (SSGN-587). Она начала службу в качестве носителя крылатых ракет, но впоследствии стала кораблем специального назначения, способным решать задачи разведки.В пятидесятых годах прошлого века судостроение США начало внедрять ядерные технологии, в результате чего военно-морские силы получили первые атомные подлодки. Параллельно с этими процессами шла разработка нового ракетного вооружения для субмарин. В середине десятилетия началась разработка первых проектов подводных ракетоносцев. В 1957 году был заложен первый корабль этого класса, получивший имя USS Halibut («Палтус»). Изначально лодка должна была носить бортовой номер SSGN-587, указывавший на ее принадлежность к принципиально новому классу.Известно, что на ранних этапах создания проекта перспективный носитель крылатых ракет предлагалось комплектовать дизель-электрической энергетической установкой. Впоследствии, изучив имеющиеся возможности, заказчик и подрядчик решили оснастить лодку ядерным реактором, позволявшим получить особые возможности и улучшенные ходовые характеристики.С целью экономии и упрощения работ предлагалось использовать некоторые готовые компоненты. Основным источником агрегатов должен был стать проект торпедной АПЛ Skate, к этому времени дошедший до строительства головного корабля. У «Скейта» следовало заимствовать имеющийся прочный корпус и ряд его внутренних агрегатов. С готовым прочным корпусом планировалось соединить дополнительный агрегат схожего назначения, выполнявший функции отдельного отсека вооружения.Подлодка USS Halibut должна была строиться по многокорпусной схеме. Основой конструкции были два последовательно расположенных прочных корпуса. Передний корпус имел объем порядка 900 куб.м и отличался сложной формой. Так, его кормовая часть была заметно поднята над передней, из-за чего, в частности, верхняя поверхность располагалась под наклоном и заметно выступала над уровнем второго корпуса. В переднем корпусе планировалось размещать основную часть вооружения.Задний корпус отличался традиционной формой. Центральная его часть была выполнена в виде цилиндра, тогда как носовой и кормовой отсеки отличались уменьшенным сечением и иной формой. Два прочных корпуса соединялись между собой при помощи небольшого кольцевого устройства и ряда силовых элементов. Прочные корпуса снаружи закрывались легким корпусом традиционных для того времени обводов.Легкий корпус образовывал сравнительно узкую скругленную носовую оконечность, после чего расширялся и получал необходимое сечение, обусловленное формами и размерами прочных корпусов. В корме легкий корпус имел уменьшенное сечение. Из-за специфической формы переднего прочного корпуса легкий корпус образовывал достаточно крупную и высокую надстройку. Кормовая часть переднего прочного корпуса заметным образом выступала над палубой, образуя агрегат для выдачи ракет.Носовой прочный корпус образовывал оружейный отсек. Второй корпус, заимствованный у лодок типа Skate, разделялся на несколько отсеков. Его носовая часть вмещала жилые помещения и посты управления. Ниже них находились аккумуляторные ямы. На уровне центрального поста располагалась рубка с легким ограждением. Непосредственно за центральным постом разместили реакторный отсек, позади которого находились помещения для паротурбинных установок. Позади энергетической установки имелся кормовой торпедный отсек.Подлодка USS Halibut (SSGN-587) должна была получить ядерный реактор типа S3W, разработанный компанией Westinghouse. Главной задачей реактора была выработка пара для подачи на две турбины общей мощностью 7300 л.с. Также реактор оснащался электрогенераторами. Турбины приводили в движение пару валов гребных винтов. Для управления по курсу и глубине использовались две пары кормовых рулей.Перспективный проект предусматривал использование развитого комплекса вооружений. Для атаки целей «Палтус» должен был использовать как торпеды, так и ракеты. Ракетное и торпедное вооружение размещалось в переднем отсеке, образованном новым прочным корпусом. Также в корме имелся дополнительный объем для торпедного вооружения.Подлодку оснастили шестью торпедными аппаратами калибром 533 мм. Четыре таких устройства находились в носу подлодки, два других – в корме. Допускалось использование любых американских 21-дюймовых торпед. Для хранения боекомплекта в отсеках вооружения имелись стеллажи каркасного типа. Погрузку торпед предлагалось осуществлять через люки в палубе и крыше прочных корпусов.В качестве дальнобойного ударного оружия для атаки сухопутных объектов было предложено использовать крылатые ракеты SSM-N-8 Regulus. Ракета «Регулус» представляла собой сравнительно крупный самолет-снаряд с твердотопливными стартовыми и маршевым турбореактивным двигателем, оснащенный специальной боевой частью массой 1400 кг. Изделие могло развивать дозвуковую скорость и лететь на дальность до 500 морских миль (более 920 км).Специфический облик ракеты и ее пусковой установки заставил разработчиков подлодки использовать необычные идеи и решения. Боекомплект из пяти ракет Regulus должен был перевозиться на стеллажах носового отсека, в непосредственной близости от торпед. Поднятая кормовая часть носового прочного корпуса, выступавшая над палубой надстройки, имела крупный люк, через который ракеты следовало выводить за пределы подлодки. Позади люка, внутри надстройки, находилась пусковая установка. В транспортном положении она опускалась под палубу.Запуск ракет «Регулус» должен был осуществляться из надводного положения при помощи складной пусковой установки с парных направляющих. Перед стрельбой ее следовало поднять в рабочее положение, после чего через люк прочного корпуса подавалась ракета. После установки ракеты на направляющие, введение полетного задания и прочих операций экипаж лодки мог осуществлять запуск. Для повторного выстрела следовало поднять на палубу следующую ракету. Все операции по работе с ракетой осуществлялись автоматизированными системами с гидравлическими приводами. Экипаж полностью контролировал все операции с центрального поста.Новая подводная лодка должна была оснащаться развитым комплексом радиоэлектронных и гидроакустических средств обнаружения, а также необходимыми системами связи. В надводном положении экипаж мог следить за окружающим пространством при помощи радиолокационной станции BPS-4, антенна которого была смонтирована на выдвижном устройстве рубки. На аналогичных телескопических опорах крепились антенны радиостанций связи, воздухопитающая труба и т.д. Под водой наблюдение могло производиться только при помощи гидроакустических станций BQR-2 и SQS-4. Их антенны находились в нижней части носа, под защитой легкого корпуса.Экипаж подлодки USS Halibut (SSGN-587) включал 9 офицеров и 88 матросов. Для их размещения в отсеках заднего прочного корпуса предусматривались каюты и кубрики. Несмотря на ограниченные внутренние объемы, авторы проекта смогли обеспечить приемлемые бытовые условия, по которым новая лодка, как минимум, не уступала кораблям своего времени. Доступ внутрь субмарины обеспечивался несколькими люками в палубе, соединявшимися с разными отсеками двух прочных корпусов. Спасательная камера или иное подобное оборудование не использовалось.Основываясь на готовых агрегатах подлодок типа Skate, дополненных новыми устройствами, «Палтус» отличался от них большими размерами. Длина этой лодки составляла 110 м при ширине не более 8,8 м. Нормальная осадка составляла 8,5 м. В надводном положении водоизмещение корабля составляло 3655 т, в погруженном – 5 тыс. т.Находясь на поверхности, USS Halibut (SSGN-587) могла развить скорость не более 15 узлов. Под водой максимальная скорость достигала 20 узлов. Дальность плавания с использованием ядерного реактора фактически была неограниченной. Впрочем, реальная автономность ограничивалась запасами провизии, позволявшими экипажу работать в течение нескольких недель.Торжественная церемония закладки первой американской АПЛ с крылатыми ракетами состоялась 11 апреля 1957 года на судостроительном предприятии Mare Island Naval Shipyard (г. Вальехо, шт. Калифорния). 9 января 1959-го построенную субмарину спустили на воду. Испытания продолжались около года, и в самом начале января 1960-го новый корабль вошел в состав военно-морских сил США. Свою службу он начал в качестве подлодки-охотника, которой предстояло искать корабли и субмарины вероятного противника или атаковать его сухопутные объекты.Еще до окончания строительства подлодки были начаты работы по созданию проекта ее модернизации. С целью повышения основных боевых характеристик субмарины было предложено заменить ракеты Regulus более совершенными NNM-N-9 Regulus II. Не требуя значительных доработок носителя, такое оружие позволяло увеличить дальность доставки ядерного боезаряда до 1850 км. Кроме того, новая ракета отличалась увеличенной скоростью полета.Для использования ракет «Регулус-2» подлодка USS Halibut нуждалась в некоторых новых агрегатах, однако кардинальные перестройки носового отсека не требовались. К концу пятидесятых годов специалисты проектных организаций подготовили документацию по подобной модернизации субмарины, а также представили макеты переработанного носового отсека. В скором будущем подлодка действительно могла получить новое оружие, а вместе с ним и расширенные боевые возможности.Тем не менее, этого не произошло. Из-за многочисленных проблем технического и экономического характера Пентагон в 1958 году решил отказаться от обеих ракет Regulus. В течение нескольких месяцев после приказа о прекращении работ промышленность продолжала выпуск такого оружия, однако его длительная эксплуатация уже не планировалась. От проектов перспективных его носителей тоже отказались.Несмотря на отказ от дальнейшего развития основного вооружения, подлодку «Палтус» достроили в исходной конфигурации и в таком виде передали заказчику. В дальнейшем не исключалась перестройка лодки с переоборудованием и оснащением нового вооружения, но в обозримом будущем ей предстояло быть носителем крылатых ракет с ядерными боезарядами.Через несколько месяцев после поднятия военно-морского флага подлодка USS Halibut (SSGN-587) отправилась в свой первый дальний поход. 11 марта 1960 года она вышла из калифорнийского порта и отправилась в плавание по Тихому океану. Через две недели, 25 марта, состоялся первый испытательный запуск крылатой ракеты Regulus с инертным оснащением. Вскоре субмарина вернулась в г. Вальехо, и осенью ушла на базу Перл-Харбор, где ей предстояло служить в составе Тихоокеанского флота.Летом, осенью и зимой 1960-61 годов экипаж подлодки выполнил несколько выходов в море, как для испытаний, так и в рамках боевой службы. Во время этих походов субмарина несколько раз выполняла стрельбу крылатыми ракетами. До начала апреля 1961 года подлодка находилась в открытом море, время от времени заходя в порты для пополнения запасов. Затем экипаж вернулся на базу и после нескольких недель отдыха вновь ушел на боевую службу. Этот поход так же сопровождался ракетными стрельбами.В дальнейшем USS Halibut (SSGN-587) несколько раз отправлялась в длительные походы, в рамках которых патрулировала указанные районы, искала корабли и подлодки противника, а также атаковала учебные цели. Кроме того, субмарина неоднократно привлекалась к участию в многочисленных военно-морских маневрах. Подобные походы и стрельбы продолжались до 1964 года.Осенью 1964-го несколько подводных лодок ВМС США, в том числе атомный «Палтус», были привлечены к работам по определению реальных возможностей новейших АПЛ типа Permit. К этому времени флот успел получить несколько подобных субмарин, и для проверки их потенциала были организованы специальные исследования. Во время этих мероприятий USS Halibut (SSGN-587) играла роль условного противника, которого должны были искать и атаковать проверяемые лодки.Принципиальное решение об отказе от крылатых ракет семейства Regulus, принятое еще в конце пятидесятых годов, предопределило дальнейшую судьбу подлодки USS Halibut. В обозримом будущем она должна была остаться без основного ударного вооружения, что лишало смысла дальнейшее ее существование. Кроме того, военные не стали заказывать новые аналогичные подлодки. Над «Палтусом» сгущались тучи, и его перспективы оказались темой споров на разных уровнях.К середине шестидесятых годов Пентагон определил будущее единственного атомного корабля-ракетоносца своего класса. Подлодка, прослужив несколько лет, в скором будущем должна была отправиться на ремонт, и флотоводцы решили воспользоваться этой возможностью. В ходе ремонта предлагалось не просто восстановить техническую готовность субмарины, но переоборудовать ее для решения совершенно новых задач.В феврале 1965 года подлодка USS Halibut (SSGN-587) совершила последний переход в исходной конфигурации ракетоносца и прибыла на предприятие Pearl Harbor Naval Shipyard. За несколько следующих месяцев она лишилась части оборудования, а также получила некоторые новые устройства. По результатам этих работ, она перестала быть носителем крылатых ракет. В связи с этим в августе того же года ее перевели в категорию многоцелевых АПЛ с торпедным вооружением и присвоили новый номер SSN-587. В течение следующих трех лет корабль выполнял патрулирование заданных районов и участвовал в противолодочных операциях. На случай начала боевых действий подлодка располагала только боекомплектом из нескольких торпед разных типов.В конце лета 1968 года подводная лодка прибыла на завод Mare Island Naval Shipyard, где стартовал капитальный ремонт с требуемой модернизацией. Корабль лишился значительной части имевшегося оборудования, а освободившиеся объемы были использованы для монтажа специальной аппаратуры. В 1970 году USS Halibut (SSN-587) с комплексом особого оборудования вернулась на свою базу на Гавайских островах и была включена в состав группы Submarine Development Group One. В этом соединении лодке предстояло служить в течение нескольких следующих лет.Подводная лодка USS Halibut создавалась с целью реализации имеющихся возможностей, связанных с появлением атомных реакторов и крылатых ракет со специальной боевой частью. Эти задачи, в целом, были успешно решены. Тем не менее, предложенные для использования крылатые ракеты типа SSM-N-8 Regulus и SSM-N-9 Regulus II не оправдали себя, и военные отказались от них. Такое решение угрожало дальнейшей судьбе единственной субмарины своего типа, однако военным удалось найти удобный выход из сложившейся ситуации.