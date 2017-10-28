Контрактная или призывная

Сокращение продолжительности срочной службы в ВС РФ до года, качественное улучшение условий службы, значительное уменьшение количества случаев проявления неуставных взаимоотношений практически свели на нет разговоры о том, что России необходима профессиональная армия. Подтвердилось, что если условия службы нормальные, то «ничего плохого, кроме хорошего», в ней нет.В последнее время, однако, разговоры эти возобновились. Правда, теперь они исходят ни в коем случае не от общественности, а лишь от отдельных политических партий и деятелей и тесно связанных с ними правозащитников. Эти люди уже не приводят никаких внятных аргументов в пользу профессиональной армии, но требуют перехода к ней немедленно. Что вполне понятно. Требующие этого партии и деятели, как правило, довольно тесно связаны с рядом зарубежных стран, коим чрезвычайно не нравится резкое усиление ВС РФ. При этом победить российскую армию на поле боя у армий этих стран нет никаких шансов. Поэтому ее надо уничтожить изнутри. И способов для этого всего два: резкое сокращение военных расходов («Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства», «НВО» от 25.08.17) и переход к профессиональной армии.Уже многократно говорилось и писалось о том, что профессиональная, то есть чисто наемная армия, не способна вести серьезную войну, подразумевающую высокий уровень потерь, из-за принципиального изменения мотивации личного состава.Принцип «за деньги можно убивать, но нельзя умирать» никто не отменял и никогда не отменит, а заявления типа «военная профессия такая же, как и все остальные» или «пусть люди служат по призванию» – либо полная некомпетентность, либо пропагандистская ложь. Профессионалы могут либо служить за большие деньги в невоюющей армии, либо в лучшем случае участвовать в операциях карательного типа против заведомо более слабого противника. При этом переход к профессиональной армии уродует психологию не только самой армии, но и общества в целом – оно перестает ощущать свою причастность к защите страны.Иракская группировка, которая в августе 1990 года вторглась в Кувейт, была ненамного больше профессиональных ВС Кувейта. Последние, однако, мгновенно распались, практически не оказав сопротивления агрессору.Армии «старших товарищей» Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, тоже, разумеется, чисто профессиональные, с очень высоким уровнем денежного довольствия этих самых профессионалов, а также с огромным количеством новейшей боевой техники всех классов. При этом они уже почти три года воюют в Йемене настолько плохо, что это даже для профессионалов некоторый перебор (см. «НВО» от 21.04.17 «Йемен – второй фронт для Сирии»). Списать это на специфику арабского менталитета не получается просто потому, что с другой стороны фронта – тоже арабы (как, кстати, и в вышеупомянутом случае с Кувейтом).В Грузии формально сохраняется призыв, но все боевые бригады давно уже являются чисто профессиональными, построенными по стандартам НАТО. В августе 2008 года они относительно успешно начали карательную операцию против несравненно более слабого ополчения Южной Осетии. Пришедшая на помощь осетинам группировка ВС РФ поначалу даже уступала по силам ВС Грузии (по крайней мере на суше). Тем не менее грузинская армия мгновенно развалилась и разбежалась. То есть повела себя именно так, как и положено профессионалам, обученным по стандартам НАТО.Незадолго до своего свержения тогдашний президент Украины Виктор Янукович сделал украинскую армию полностью профессиональной, отменив призыв. К тому времени усилиями как самого Януковича, так и всех трех его предшественников на президентском посту украинская армия была развалена до такой степени, что, объективно говоря, способ ее комплектования особого значения уже не имел. С началом гражданской войны призыв в ВС Украины был новыми властями, разумеется, восстановлен. Только благодаря этому украинская армия смогла хоть как-то воевать. Сейчас, однако, «цэ Европа» пытается, как и Грузия, вписываться в натовские стандарты. Призыв, разумеется, не отменен, но предпринимаются серьезные усилия по профессионализации армии. Контрактники в ВС Украины получают примерно 10 тыс. гривен (около 25 тыс. руб.), что по местным меркам является деньгами не просто хорошими, а почти бешеными. В итоге, как и следовало ожидать, в профессионалы «по призванию» косяком пошел люмпен, часто под лозунгом: «Чем меня бесплатно мобилизуют, лучше туда же за деньги пойду».В первую очередь именно профессионалами комплектуются вновь сформированные бригады ВС Украины, включая 4-й армейский корпус, предназначенный для отражения российской агрессии из Крыма (см. «НВО» от 11.08.17 «Путь в никуда»). Агрессия почему-то никак не начинается, а корпус уже несет очень серьезные потери. Больницы населенных пунктов на юге Херсонской области забиты профессионалами, которые, придя служить «по призванию», из-за повального пьянства настолько успешно уничтожают самих себя и друг друга, что любой агрессор позавидует. И это никакая не аномалия, наоборот, профессиональная армия именно такой и должна быть.Выпущенное недавно в США пособие по войне с Россией – «Russian new generation warfare handbook» в российском Интернете уже осмеяли, причем в целом заслуженно. Например, знаете ли вы, что почти все современные средства наземной ПВО и РЭБ ВС РФ размещены в Калининграде, на Украине и в Сирии? Это написано всерьез, таков теперь уровень американской военной аналитики. Вообще-то такая степень неадекватности даже несколько пугает. Но вот про самих себя авторы данного произведения знают гораздо больше, чем про нас. И пишут некоторое количество «сермяжной правды». В первую очередь о том, что ВС США просто разучились воевать с серьезным противником, у них нет ни практического опыта такой войны, ни психологической готовности к ней. Вот один из пассажей на это счет:«Нынешнее мнение о том, что «если оно надо головой, то оно наше», потенциально губительно для американских сил. Хуже того, вражеская РЭБ может помешать действиям наших БЛА. В этом случае американские силы могут предположить, что все воздушные средства принадлежат врагу, и отреагировать соответствующим образом до того, как сработает система «свой–чужой». Процесс реагирования на вражеские БЛА должен быть отработан заранее, как и любые другие задачи. Когда вражеский БЛА над головой, объяснять способ действий уже поздно».Небольшое пояснение к данному чудесному абзацу. Американские солдаты уже давно знают, что любой летательный аппарат над их головой является своим. Если это вдруг окажется не так, да противник еще и применит средства РЭБ, то солдаты могут с испугу перестрелять даже действительно свои беспилотники. Причем в данном абзаце речь идет только о возможном применении со стороны ВС РФ безоружных разведывательных тактических БЛА, и ничего более! Потому что весь американский шедевр написан, исходя из совершенно удивительного предположения, что пилотируемую боевую авиацию Россия применять не будет вообще. Почему – спросите у авторов. И это пишется об американской армии, чей уровень, как технического оснащения, так и боевой и морально-психологической подготовки, на порядок выше, чем в европейских армиях. «Если сливки плохи, то что же молоко?»В основе данной ситуации лежит именно то, что американская армия (и почти все европейские) являются профессиональными. Как было сказано выше, профессионалы умирать ни за какие деньги не будут (да и просто служить в мирное время – только за очень большие деньги), за исключением моментов сильного патриотического подъема (как после событий 11 сентября 2001 года), которые могут быть лишь очень кратковременными. То есть профессиональная армия будет воевать только в том случае, если потери не превысят уровня статистической погрешности. Это достигается лишь в случае абсолютного превосходства над противником, как количественного, так и качественного. Абсолютное качественное техническое превосходство стоит чрезвычайно дорого, что входит в противоречие с достижением еще и количественного превосходства в совокупности с очень высокими затратами на содержание личного состава. В итоге возникает замкнутый круг: затрачивая все больше денег, западные армии могут воевать со все более слабыми противниками. Это относится уже и к ВС США, для которых приходится писать столь удивительные пособия, про европейцев и говорить нечего.Необходимо подчеркнуть, что все западные военные победы за последние три десятилетия (два Ирака, Югославия, Ливия) достигнуты не за счет профессионализма личного состава, а именно за счет подавляющего технологического и количественного превосходства над ВС противника (особенно в воздухе) и, что не менее важно, за счет столь же абсолютного экономического превосходства – когда можно позволить себе затраты на войну не меньшие, чем ущерб, нанесенный противнику. Но в том-то и дело, что над некоторыми странами подобные победы одерживать не получится, а по-другому западные профессионалы воевать уже не смогут, даже американцы, не говоря уже о европейцах.Впрочем, у Запада выхода из этого тупика нет, поскольку он возник из-за состояния обществ в целом. Германия до последнего держалась за призыв, но вынуждена была отменить его в 2010 году потому, что он утратил смысл: более половины призывников выбирало альтернативную службу (поэтому отмена призыва огорчила в большей степени социальные ведомства, чем руководство бундесвера).В России альтернативную службу, к счастью, выбирает менее 1% призывников. Хочется надеяться, что до германского состояния мы не дойдем никогда. Чтобы Россия осталась Россией, а ее армия – армией, ни о какой отмене призыва не может быть и речи. Одногодичный срок службы по призыву в мирное время необходимо вписать в ст. 59 Конституции РФ.Разумеется, любая призывная армия на самом деле является смешанной, но контрактник должен сначала отслужить положенный год по призыву. И очень желательно, чтобы офицером мог стать только тот, кто отслужил год по призыву и не менее двух лет по контракту. Уклонение от призыва должно наказываться не в уголовном порядке, а поражением в правах, что также должно быть записано в Конституции. Подробнее об этом речь шла в статье «Долгие споры – пустые дела» («НВО», 28.06.13).Запад сможет победить Россию только в том случае, если российская армия станет такой же, как его собственные армии. И Восток сможет победить Россию только в этом же случае. Поэтому так критически важно, чтобы российская армия осталась российской. Призывной принцип комплектования лежит в основе этого понятия, следовательно, он должен быть всегда.