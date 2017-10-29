Константин Сёмин: Лошадь Апокалипсиса

История с выдвижением Ксении Собчак в президенты и её активизация на антироссийском поприще заставляют вспомнить Украину. Сейчас это уже подзабылось, но на Украине это знали все: перед очередными выборами окружению тогдашнего президента Януковича пришла в голову мысль — чуть-чуть отпустить вожжи и позаигрывать с националистическим фактором в украинской политике. Вывести на сцену страшных тягнибоковцев, свободовцев и прочих бандеровцев, которыми можно было бы оттенить недостатки и проблемы тогдашней текущей системы власти. И объединить, сплотить народ вокруг януковичевской вертикали по принципу от противного, то есть «кто угодно, только не эти».Казалось, что вся эта конструкция работоспособна, поскольку, естественно, все националисты находились на учёте Службы безопасности Украины. Все прекрасно знали: кто кого финансирует и кто кого контролирует. Казалось, что этот зверь с поводка не сорвётся. Казалось, что олигархами всё будет более-менее разрулено, распилено.А народ в очередной раз выберет меньшее зло и будет видеть в Януковиче: на Востоке — защитника интересов русскоязычных; на Западе — евроинтегратора. Короче, всем сестрам по серьгам.Чем это завершилось — хорошо известно. То есть такая эквилибристика, такие танцы в конечном счёте оказываются плачевными для танцора.Политический спектакль, который мы наблюдаем сейчас, сам по себе, конечно, отвратителен. И не столько тем, что Собчак говорит — что от неё другого ожидать? — а сколько тем, что мы всерьёз обсуждаем Собчак и то, что она говорит. То есть мы так низко пали, мы так деградировали, что обсуждаем уже самых откровенных клоунов, самых непотребных личностей, которые даже и страниц таблоидов не заслуживали бы в более-менее здоровом обществе, в более-менее здоровом государстве. Уж по крайней мере в государстве, которое мы потеряли двадцать шесть лет назад, представить такую барышню законодательницей мод было бы категорически невозможно. Сегодня это кандидат в президенты. Можем друг друга с этим поздравить.Я вижу во всём происходящем диалектическое сочетание двух процессов.С одной стороны — попытка взнуздать «трепетную лань» и придать смысла происходящему, то есть выборам. Мы понимаем: что бы ни фиксировали опросы ВЦИОМ по поводу феноменальной поддержки, которая фиксируется в народе по отношению к курсу «Единой России— все прекрасно знают, что происходит вокруг нас. Мы видим, как раздражены люди на улицах, в общественном транспорте, в государственных учреждениях. Недовольство трудно скрыть под кипой социологических опросов. Оно есть. Это недовольство пока ещё не готово прорваться страшным украинским образом, но оно совершенно точно угрожает очень низкой явкой.И Ксению Анатольевну, очевидно, кому-то хотелось использовать в качестве кардиостимулятора, в качестве инъекции адреналина для нашего безжизненного, гемофиличного предвыборного организма. Эта инъекция, конечно, может сработать, но она же действительно может оживить Франкенштейна. Поскольку в зачаточном виде хранится эмбрион, хранится вирус ельцинизма. Для него даже отстроена специальная лаборатория, специальный виварий. Ему есть откуда вырваться, есть бутылка, в которой джинн благополучно пересидел всё наше вставание с колен.Конечно, политтехнологи предполагают, но диалектика истории располагает. Естественно, ухватившись зубами за этот шанс (пусть и комический, пусть и гротескный, пусть какой-то комедийный, пародийный), — его, конечно, попытается использовать вся наша, давайте скажем честно, совершенно не пострадавшая за годы патриотического подъёма буржуазия и олигархия.Кто его знает, как повернётся флюгер общественных настроений и как будет раскладываться пасьянс месяцев так через 5-6, когда введут в действие наконец свои столь долго откладывавшиеся персональные санкции США против каждого из участников олигархических совещаний в Кремле, когда зашатается ещё много чего?Я уверен, что команда Ксении Анатольевны — это не единственный отряд, который будет введён в бой. Возможны самые разные сценарии и, наверное, следует ожидать напряжения от волнений по всем фронтам. А вот как это сыграет в совокупности — это вопрос интересный.Я думаю, что любые игры в Януковича крайне опасны с точки государственных интересов и готовности государства себя защищать. Это, конечно, некоторым образом безумие, какая-то совершенно нездоровая эквилибристика. Но если мы вспомним, что из себя представляет наше государство и будем смотреть на него без розовых очков, то чему ж тут удивляться: какое государство — такие и политические технологии.И буржуазное государство не переменится, даже если все мы ему будем препятствовать, даже если мы будем пытаться образумить его как-то, писать штабелями памфлеты по поводу «рублёвской кандидатки», разоблачать майданизм, возмущаться оскорбительными словами Грефа и Собчак по поводу Крыма.Собчак же не единственная, кто на эту тему рассуждает, правильно? И чего, Грефа кто-то по плечу предостерегающе похлопал? Ведь нет.Сколько бы мы ни пытались одёрнуть государство — это бесполезно, потому что слабое буржуазное государство (а мы — слабое буржуазное государство и не имеем никаких перспектив стать сильным) копает себе могилу. Удержать его от этого невозможно.Поэтому если вы задаёте вопрос: что необходимо делать простым людям? — ответ такой: простым людям необходимо повышать своё классовое сознание, объединяться и готовиться к неизбежному. К тому, что произойдёт, когда какую-нибудь очередную Собчак всё-таки возведут на подготовленный для неё пост или трон и всё закрутится по-прежнему, по старой известной нам ельцинской траектории.Собчак анонсировала своё выступление в «Ельцин-центре». Что тут комментировать? Всё понятно. Важно и следующее — Собчак рассказала о поддержке со стороны Ходорковского. Её штаб — это крупные фигуры и манипуляторы 90-х, начиная с Малашенко. Патриоты уже говорят: неплохо было бы как-то на взлёте, что называется, остановить Собчак с Малашенко и Ходорковским, памятуя о маячащих за ними Соросом и коллективным Госдепом с ЦРУ. Потому что когда это многоглавое существо получит государственное финансирование и защиту для проведения своей совершенно официальной предвыборной кампании зарегистрированного кандидата — это будет сделать сложнее. Более того, это будет даже незаконно.А пока что сама Собчак своими преступными, по мнению многих, высказываниями не даёт ли нам повода для каких-то превентивных действий — или народу России бессмысленно надеяться на юридическую защиту?Что такое буржуазная демократия? Это воля господствующего класса, возведённая в закон. Поэтому нелепо апеллировать к закону, который осуществляет волю господствующего класса, то есть буржуазии. Это как овце просить снисхождения у волка. Поэтому Собчак продолжит говорить всё, что угодно, точно так же, как Греф с Кудриным и остальные из этой компании.Вы думаете, что на кухнях особняков на Рублёво-Успенском шоссе воспевается справедливость, что ли, и воссоединение Крыма с остальной Россией, недопущение какого-нибудь бандеровского рейда на Симферополь? Нет, конечно. Поэтому остановить, не допустить всего этого не получится. По крайней мере обращаться к государству с этими мольбами и просьбами — абсурдно, наивно.По задумке авторов проекта Собчак — это лёгкий вирус, небольшая прививочка, с помощью которой нас с вами «лечат». Смотрите, мы уже вовсю возбудились, в нас клокочет кровь, народ возмущается: «Как же так, какая стерва, как ей не стыдно, что она говорит. Значит, все идём на избирательные участки, лишь бы только не прошла Собчак! Собчак не пройдёт! Но пасаран!»То есть прививка вроде бы как работает — все возбудились, там, где ещё вчера еле теплилась жизнь, сегодня закипели какие-то страсти. Но от этой прививочки вполне может развиться самая настоящая, нормальная гангрена. Тот, кто первоначально казался сам себе хитрым манипулятором и искусным врачом-иммунологом, в конечном счёте может пасть жертвой собственной заразы, которую просто не удержат в заданных рамках.То, что она будет выступать в «Ельцин-центре», то, что за её спиной олигархи, Малашенко и вся ельцинская гвардия — для чего это нужно? По замыслу тех, кто это придумал, потом будет отличная возможность сказать западным международным «партнёрам»: «Вы обвиняете нас в том, что у нас нет широкого общественного обсуждения острых тем. Но нет! У нас некоторые недовольны присоединением Крыма, некоторые смотрят на вещи с точки зрения Запада. Но этих «некоторых» два с половиной человека — столько, столько проголосовало за Ксению Собчак. А вот сколько поддерживает сегодняшний курс на воссоединение России и Крыма, сколько поддерживают сегодняшний курс на отстаивание собственных интересов в материковой части страны! Значит, у нас демократия. Значит, у вас не должно быть к нам претензий. Значит, давайте уже восстанавливать инвестиции. Снимайте с нас санкции. И давайте уже полюбовно. Смотрите — вот Собчак, с ней ничего не произошло, всё в порядке».Вот зачем этот спектакль нужен, вот для чего он затеян.Но нужно понимать, что кукла в этом театре марионеток может соскочить с управляющей руки. Нет такой куклы, которая не мечтала бы сменить кукловода. Так что этот спектакль очень опасен для Карабаса-Барабаса. Тем более, если он находится уже не в той форме, как, скажем, лет пятнадцать или двадцать назад.О собчаковском «генетическом отребье». Конечно, Собчак апеллирует к безграмотным людям. В самой собчаковской формулировке чувствуется абсолютное, тотальное мракобесие и безграмотность. Я не знаю, была ли биология в школе у этой барышни, но, скорее всего, она не посещала её уроки. Иначе она знала бы, что никакие таланты не передаются через хромосомы.Это очень актуально для меня сейчас, потому что я работаю над третьей серией фильма «Последний звонок» о катастрофе в отечественном образовании. Наша команда рассказывает в нём о воцарившемся в наших реформаторских кабинетах с гибелью Советского Союза социал-дарвинизме, о построении основанной на этой идее новой рыночной школы.Так вот: все рассуждения, все представления о том, что существует некий генофонд сверхлюдей, о том, что Чайковский передаётся по наследству сыну Чайковскому, потом внуку Чайковскому — это чистой воды бредятина. Мы записывали интервью с авторитетными учёными в Новосибирском Академгородке, с работниками Лаборатории генетики человека, цитологии и генетики, и они чёрным по белому объясняли людям, которые не знакомы с предметом, что науке неизвестны такие правила, по которым наследуется гениальность. Она приобретается воспитанием и образованием.Именно поэтому в Советском Союзе, который был создан в безграмотной аграрной стране, где в некоторых республиках отсутствовала собственная письменность, грамотность составляла 1-2%, на фундаменте безграмотной царской России была построена ослепительная башня советского проекта. В нём космонавтами, великими учёными, лауреатами всевозможных премий по физике, химии, математике, гениальными поэтами, писателями, музыкантами становились люди с «нулевым генофондом», если рассуждать с точки зрения гражданки Собчак. Это были дети крестьян, дети рабочих. Потому что биология не знает никаких «генофондов сверхлюдей».Чушь собачья — всё, что она рассказывает. Но эта чушь очень популярна. Она распространена как раз в тех самых дорогих домах на Рублёво-Успенском шоссе, где заведено думать: таланты даются детям так же, как богатство передаётся детям; поэтому если изгнать богатых, то исчезнут из страны и талантливые люди. Ничего подобного. Бывают таланты у детей алкоголиков, бывает, что у самых незащищённых и самых обездоленных людей рождаются гении. Так задумано природой.Всё, что впаривает Собчак— это перепевки старых либеральных бредней начала 90-х годов по поводу того, кто куда отъехал. Давайте не будем их поддерживать.Кстати, главный урон народу нанесли не революция, «репрессии» и эмиграция из СССР, а ельцинизм. Да, десятки миллионов преждевременно сошли в могилу и не родились. 14 или 15 миллионов уехали из России в результате собчаковских, ельцинских, чубайсовских реформ.Но это не означает, что здесь в результате образовалась какая-то мёртвая земля, на которой никогда ничего не прорастёт. Жизнь опровергает разнообразных Ильиных, разнообразных «почвенников» с евгеническими представлениями о биологии. Евгеника — это фашистская на самом деле наука, псевдонаука о размножении человека. Откуда же она взялась?Эта как бы наука придумана американскими скотоводами — первыми олигархами из числа скотопромышленников. Они смотрели на улучшение человеческой породы так же, как на улучшение породы лошадей или коз. Так вот, человек — это не коза и не лошадь. Это является научной истиной сейчас, спустя сто лет после того, как евгеника была развенчана и даже генетикой опровергнута.К слову: сколько нам внушали, что генетика в Советском Союзе была разгромлена. Это чушь, не было такого. Генетическая школа в СССР была мощнейшая. Это сегодня она утрамбована в асфальт. Это сегодня генетика в России уничтожена, в том числе применительно к сельскому хозяйству.Но вернёмся к Собчак. Все эти социал-дарвинистские модели, все околофашистские рассуждения о том, что какой-то генофонд где-то уничтожен, давайте оставим неучам. В 20-е годы советская Россия должна была восставать из пепла. Она пережила страшнейшую мировую войну, в которую её втянули тогдашние олигархи во главе с царём. Страна пережила после этого кровопролитную гражданскую войну. Она утопала в беспризорничестве, кокаинизме, морфинизме, алкоголизме. И, тем не менее, на этой страшной почве она сумела вырастить по-настоящему выдающихся людей, которыми мы гордимся сегодня и которые составляют, может быть, единственный смысл нашего существования.Естественно, если бы человек знал их фамилии, понимал Капицу, пытался подражать Гагарину, слушал музыку Свиридова, читал рассказы Шукшина, он бы просто плюнул на Собчак. Если бы он посещал уроки биологии, он бы знал, что это полная чушь и она даже не заслуживает такого эмоционального обсуждения, которое мы сейчас ведём.Просто для меня это тема близкая. Я всем рекомендую дождаться третьей серии — длинной и тяжёлой серии — фильма «Последний звонок», где мы затрагиваем этот вопрос. А что касается Собчак, то она всего лишь рупор, она жалкая тарахтелка, которая озвучивает то, что в мозгах у нашего абсолютно бездарного, абсолютно серого, необразованного, примитивного буржуазного класса.Они считают, что таланты, успех и конкурентоспособность, на которую они молятся, как на икону, наследуются половым путём. Им кажется, что какие-то проблемы с этим были созданы советским государством. Они идиоты. Но они закономерные идиоты. Они будут думать так же, как рассуждают олигархи в Польше, в Чехии, в США, в Мексике, наркобароны в Колумбии или какие-нибудь олигархи в Индии. Они абсолютно одинаковы.Мы должны понимать, что, когда говорит Собчак, её разинутой пастью вещает не она сама дурочка, а вещает вся многоголосая гидра нашей современной олигархии, зачатой в руинах Советского Союза. Потускневшие красные пиджаки сегодня воплотились в эту постаревшую вечную девочку. Всё, что она говорит, мы должны воспринимать исключительно так и никак больше. Никакой серьёзности, никакого большего смысла в тех глупостях, которые она озвучивает, мы видеть не должны. Она просто дура — но дура, имеющая совершенно чёткую классовую привязку. Мы должны видеть за ней класс, а не конкретного человека.Ксения Собчак — это лошадь Апокалипсиса. Если ей что-нибудь будет светить в политике, то это будет значить, что всё пошло по швам. И в этих обстоятельствам народу надо будет организовывать Советы на местах.Вот к такому сценарию я бы призывал готовиться. Никогда в живой стране Анна Иоанновна в обличии Ксении Анатольевны на трон не взойдёт. Она может быть всего лишь симптомом окончательной деградации и распада.