Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами неприжившегося.

Канада — великолепная страна, вторая по величине в мире, экология замечательная, природа отменная. Как на картинке.Многие никогда там не были даже туристами, и, скорее всего, никогда не попадут, уж больно визу тяжело получить. Они (канадские посольства) почему-то думают, что ты там непременно должен остаться (с чего бы это, и кто им это сказал?). Видимо, причины для этого есть. По количеству китайцев, индусов, латинос и черных можно представить, что ты совсем не в Канаде а в Азии или Бразилии.Но на картинках показывают совсем не это. Поэтому и впечатление создается, что Канада — это именно то, что тебе показывают. Прожив в «Канадонии» много лет, я хочу поделиться наблюдениями изнутри. Нет никакого желания никого обидеть, но прежде чем говорить что у соседа все плохо (смотри статью Поездка в Москву после 7 лет отсутствия ), было бы справедливо посмотреть- а что там у тебя в стране?Итак, попасть в Канаду можно несколькими путями. Про беженство т.е приехать и остаться, я распостраняться не буду. У этих людей ни прав, ни свободы нет. Нет смысла на этом останавливаться.Иммиграция (семейная, профессиональная и т.п) — самый распостраненный способ. Собрать документы и заплатить пошлины- это самое легкое, что надо будет сделать. А потом надо пройти интервью. По непонятным причинам, у меня весь процесс иммиграции занял 7 месяцев, и на интервью я не ходил. Это скорее исключение, чем правило. Сейчас делают по 2 или 4!! интервью и занимает это около 3 лет. Вот только не понятно, так относятся ко всем, или к индусам и китайцам по-другому ? Судя по количеству последних, Канада заинтересована именно в них, а не в белых. Ванкувер — ярчайший пример. Оно и понятно, плати индусу или китайцу максимум $7 в час, он счастлив до опупения, и амбиций никаких.А с теми у кого амбиции есть, они ведь в начальники полезут, а оно им надо? Ответ очевиден.Канаде нужны руки, а не головы. Голов там и своих достаточно.Надо там людям где-то жить, причем сразу, по приезду. Выход есть — может удастся найти жилье, сначала в гостинице, а потом можно снять квартиру, «бейсмент» ( т.е помочь сдающему платить его mortgage). Если человек не хочет жить в помойке, приготовьтесь выложить от $1500 в месяц за съемную квартиру. Причем явно без особых излишеств. Как правило минимальный срок- 1 год. Тут от тебя потребуют поручительство другого человека, а там ой как не хотят брать на себя финансовые обязательства. Как и платить за тебя в Tim Hortons , даже $1.25 за кофе. Смех. И не дай бог тебе начать работать на другом конце города через 3 месяца, и захотеть переехать. Будешь платить штраф за разрыв контракта от 50-100% от сумм платежа за оставшиеся месяцы. И даже не думай, что в следующем годичном периоде что-то изменится. Те же условия.Если ты не знаешь правил игры, а они всегда пишутся теми, кто тебе что-то дает, до тех пор пока не узнаешь и поймешь — лучше не лезь.Одно дело найти жилье, другое — где? В каком районе города? Если говорить про Торонто, то при наличии 192 национальностей, они стремятся жить компактно. Черные, китайские, арабские, греческие, бендеровские (шутка, такого нет, но есть украинские), русские, lakeshore (типа белый и дорогой) и прочие районы отличаются так же, как и страны, откуда эти люди приехали. И, как правило, они и выглядят на 100% как эти страны, со всей присущей им грязью и запахами.Скажи где ты живешь и я скажу кто ты.Ну а теперь поедем по городу, на машине. Машины канадцы любят, вот только платят за них практически всегда только в кредит. Ну и фигня что в результате платят 2 цены, зато сразу. Кстати, если видишь крутую машину на улице — не факт, что у владельца много денег, скорее всего, у него ооочень большой долг. А как они ездят! Дождь или снег — самое серьезное национальное бедствие. Скорость, и так не очень большая при движении по хайвею в час пик, превращается в ноль км в час. А там, где еще можно проехать, скорость почему-то падает до макс 20 км/час. И не волнует ничего. Они элементарно боятся ездить!Самые «лучшие» водители — китайцы. Все завязано на их философии — я свободный человек — иду куда хочу, и езжу так же, да какие к черту правила? Увидишь китайца за рулем — жди беды.Самая большая радость, когда сзади в твою машину въедут другой машиной. Страховки там около 1 млн. баксов, страховые компании платят без проблем, ну почти.Один мой знакомый, с которым мы ехали на его машине, и когда один слишком быстрый водитель чуть не ударил его машину сзади, так расстроился, что чуть не заплакал. На вопрос — ты че, мужик? Он сказал — «да ничего ты не понимаешь, он бы меня стукнул, а я бы на суде сказал, что я так испугался, что сейчас сплю ночью и просыпаюсь!! По тридцадке тысяч бы получили и пособие в течение года!»Но это пол беды, за страховочку-то платить надо — цены никогда не падают, в среднем около $300 каждый месяц вынь да положь, и нет гарантии, что на следующий год это не станет $400 в месяц.Если тебя не «убьет» оплата квартиры — страховка на машину, вернее не на машину, а на каждого водителя, точно доканает.Есть такое понятие как меры длин и весов. 1 км=1000м и тд. Да, это правило действует где угодно, но не в Канаде!. Расстояние между городами — в км, а площадь квартиры +. в квадратных фитах. И не волнует ничего. Объявленная цена в магазине за фунт, а платишь реально за килограмм. Психи. Размеры частенько указаны в дюймах, и ярдах а большие расстояния в километрах.И уж совсем им все равно, что цены указаны везде без налогов. То, что ты видишь — это не то, что ты платишь. Там еще плюс 15% сверху (в Онтарио). Это чтобы показать, что это государство деньги берет, а не они. Вот только тебе от этого не жарко и не холодно.Забудь чему тебя в школе учили, там можно все меры длин и весов перемешать и все будут довольны.Канадцы настолько зомбированы, что считают что Канада — это рай. Может быть, но рай для индуса, который из дыры приехал, или черного из Африки. После Китая тоже хорошо смотрится. Но точно не для человека из Европы.Канада — это страна для женщин и детей. Вот кому-кому, а им там действительно замечательно. Правда в школе всегда ориентироваться будут только на худшего, а не на лучшего. Вот и растят из них серую тупую массу. Мужчине, который из себя что-то представляет, нет необходимости куда-то иммигрировать, он сможет обеспечить свою семью в любой стране. Кстати о мужчинах и женщинах — в Канадонии правила простейшие. Чем красивеее и ухоженнее мужчина — тем больше шансов, что он гей. Чем страшнее и безобразнее женщина, тем больше шансов, что она лесбиянка. Я жил в 3 кварталах от Church Street в Торонто, и отвечаю за каждое слово.Да простят меня женшины за то, что они прочтут дальше, но я как тот певец, который что видит то и поет. До того как я уехал в Канаду я смотрел на Б. Спирс как на толстую корову непонятного размера. Не доходило до моего сознания что она может кому-то нравиться. А потом я попал с моими канадскими друзьями в ночной клуб, а потом еще в много других клубов, на работе, на улице, на хайвее, в транспорте я видел одно и то же — страшные, неухоженные женщины, у которых нет зеркала. Потому что если бы оно было, им хотя бы было стыдно! Что такое косметика они не знают, зато голову моют, что приятно.Из 100% процентов женщин, которых я встречал, я видел следующее — 70% имеют чуть ли не финальную стадию ожирения, с перевесом около 30-40 кг, как минимум. 20% перевешивают до 20 кг, про 10% можно с натяжкой сказать, что они стройные, и только от 5 (не %, а штук)!!! женщин, которых я встречал, захватывало дух и очень долго не отпускало, одна из которых моя жена. (спуститесь в Москве в метро или пройдитесь по улице — Вы такое разве увидите?) У меня было 2 шока, когда я приехал в Канаду — был первый, и когда я вернулся в Москву и посмотрел на женщин был второй, и они здесь ездят в метро? Не мудрено что в Канаде Б. Спирс красавица!Хочешь быть окруженным страшными женщинами — пройдись по Торонто.Ну а теперь про мою любимую тему — деньги. Деньги нужны всем, нравится это кому или нет. Система продаж в Канаде это совсем другое, чем в Европе. Ни откуда ты приехал, ни уж тем более в Канаде тебя никогда не научат еще одному — пожалуй самому важному — управлению персональными финансами. Так как я имею необходимые канадские государственные лицензии*, я могу об этом говорить. Я специально не буду описывать, что и как делают с людьми финансовые консультанты, это на их совести. Но имейте в виду, что, скорее всего, они будут вам продавать то, на чем они больше денег заработают, а не то, что вам нужно. Зная как работают определенные финансовые продукты, могу сказать что они для своей семьи частенько покупают совсем другое, чем продают вам.Самая интересная тема это boxing week. Такое ощущение что народ весь год ждет одного единственного дня чтобы скупить все сразу. Да, скидки большие, но зато очереди как в советское время за колбасой.Почему? Все просто. Для канадца зарплата в $50,000 в год (до налогов) почти предел мечтаний. (Примеч. редакции: По-видимому, автор хотел сказать «для вновь прибывшего иммигранта», хотя, даже для таких нам известны случаи начальной зарплаты и 60 и даже 120 тысяч в год).Давайте посмотрим, сколько денег у них остается после того как они заплатят по счетам.Хоть там и прогрессивная шкала налогообложения и цифры здесь грубые для простоты подсчетов, в порядке они не сильно разняться с реальностью.50,000 до налогов = 30,000 после налогов в год. (Примеч. редакции: В провинции Онтарио, о которой идет речь на самом деле после налогов остается $39,415 Персональный налоговый калькулятор при этом Канада дает дополнительные возможности по снижению налогов такие как расходы на медицинские услуги, расходы на физическое воспитание детей, благотворительные и политические пожертвования и пр.)30,000 = 2,500 в месяц.Съемная квартира или ипотечный кредит = 1500, остается 1000.Машина в лизинг или в кредит = 400, остается 600.Страховка на машину = 300, остается 300.Страховка жизни от 50 до 180, возьмем 100, остается 200.А покушать?А одеться?А заправиться?А деньги для налогов на собственность? (каких налогов, если съёмная квартира?)А университет детям оплатить?А сбережения?Дальше продолжать? Как ни странно, но расходы на этом не заканчиваются. И вот люди, которые имеют 200 долларов в месяц, преспокойно залезают в долги в виде кредитных карт, кредитных линий ит.д. и т.п. Да еще говорят, что у них в Канаде все замечательно, а в Москве все плохо. Средний долг канадца в $130 тыс** никого не смущает. У 9 из 10 людей, едущих с тобой по «хайвею», отложено на жизнь меньше $10 тыс. Похороны $15 тыс стоят! Ребята, в России народ на свои живет! Понятно?Хочешь жить в долг, Канада — идеальный выбор. Правда, скорее всего этот долг вы и на своих детей повесите, да это мелочи, вы ведь для этого их рожали?Все, надоело. Так как это был наш ответ Чемберлену, то и стиль соответствующий. Но есть одно НО! Я мог написать точно такую же статью про то, что в Канаде хорошо. И не пожалел бы эпитетов. Будущие и настоящие иммигранты и те, кто никуда не собирается, неужели жизнь до сих пор вас не научила, что рая нет нигде? Нет страны, в которой все хорошо или все плохо. В каждой стране есть свои плюсы и свои минусы. В конце концов, каждый видит в других только то, кем он является на самом деле и не более того. Россия — не рай, но и Канада тоже не рай! Каждый сам делает свой выбор, как и расплачивается за него.