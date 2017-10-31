Черноморский судостроительный завод: развитие и упадок в начале XX века
История и судьба Черноморского судостроительного завода неразрывно связана с историей России. Упадок российской государственности всегда приводил к разрушению судостроительной промышленности.
В преддверии русско-японской войны загруженность завода была ощутимо высокой: так, для Владивостока и Порт-Артура были построены водоливные боты. Для строящегося крейсера «Кагул» были изготовлены паровые машины индикаторной мощностью более 10 тыс. л. с. Приняты заказы на механизмы и котлы эскадренных броненосцев «Евстафий» и «Иоанн Златоуст». Большой сегмент продукции завода занимал железнодорожный транспорт. Только за 1904 г. было изготовлено почти 1200 вагонов, паровозные котлы и части железнодорожных мостов.
Однако свои коррективы в бурное развитие нового и мощного предприятия внесли события Первой Русской революции. Охватившие страну волнения и широкое забастовочное движение затронуло и «Наваль». В 1906 г. отмечается значительное падение производства, что вынудило завод перейти на четырехдневную рабочую неделю. Деятельность некоторых цехов и вовсе была приостановлена до лучших времен. Тем не менее «Наваль» не прекратил своей деятельности.
Морское министерство, изучив опыт применения миноносцев при обороне Порт-Артура и в районе Владивостока, поручает предприятию спроектировать и построить четыре минных крейсера водоизмещением 600 тонн, способных развить ход до 27 узлов. За основу брался проект фирмы Крупп, которая строила для Балтийского флота минные крейсеры «Всадник» и «Гайдамак». Николаевцы создали собственный проект с внесением в него ряда правок, в том числе по настоянию Морского министерства. В 1906-м заложены, а в 1907-м спущены на воду минные крейсера (впоследствии классифицированные как эскадренные миноносцы) «Лейтенант Шестаков», «Капитан-лейтенант Баранов», «Лейтенант Зацаренный» и «Лейтенант Пущин». Эсминцы с некоторым опозданием вступили в строй в 1909 году.
В том же 1909 году по проекту инженера Михаила Петровича Налётова начато строительство первого в мире подводного минного заградителя «Краб». По ряду причин постройка его сильно затянулась, и детище Налётова вступило в строй только в 1915 г., когда уже полным ходом шла Первая мировая война.
Эти годы были для «Наваля» нелегкими – экономическая ситуация в стране после неудачной войны с Японией и окончания революции 1905–1907 гг. оставляла желать много лучшего. Кроме постройки четырех минных крейсеров у предприятия почти не было частных заказов. Проводились массовые увольнения персонала завода и ужесточение условий труда. На протяжении 1909 г. производство значительно упало – администрация была вынуждена сократить рабочую неделю вначале до четырех, а потом и до трех дней. Акционеры уже всерьез задумывались о закрытии «Наваля», полном увольнении всех рабочих и последующей продаже завода с молотка.
К счастью, предприятие не прекратило свое существование в 1910 году. Его спасло сразу несколько обстоятельств: к началу 1911 года была утверждена и одобрена Государственной Думой и Министерством финансов программа усиления Черноморского флота, на которую выделялось более 150 млн. рублей. Пост морского министра занял энергичный и компетентный адмирал Иван Константинович Григорович, который отчетливо понимал необходимость дальнейшего развития военного кораблестроения. В том же 1911 г. «Наваль» вошел сначала во французское акционерное «Общество Николаевских заводов и верфей», которое в скором времени было преобразовано в русское акционерное общество с аналогичным названием – ОНЗиФ. На завод во всё возрастающем объеме стали поступать военные заказы.
В конце лета 1911 г. на верфи торжественно закладывается дредноут «Императрица Екатерина Великая», два других корабля серии – «Императрица Мария» и «Император Александр III» – строит другой николаевский судостроительный завод «Руссуд». Параллельно строительству дредноута идет реконструкция и модернизация завода: устанавливается новое оборудование, возводится так называемый «башенный цех», где должен был осуществляться монтаж артиллерийских башен главного калибра для строящихся и планирующихся линкоров.
В 1912 г. «Наваль» получает заказ на постройку четырех новейших турбинных эсминцев типа «Дерзкий», являющихся дальнейшим развитием знаменитого балтийского «Новика». Черноморский флот наряду с кораблями других классов испытывал острую потребность в современных эсминцах. Корабли с названиями «Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий» и «Пронзительный» вступили в строй в конце 1914 года уже в ходе Первой мировой войны.
Время больших пушек и великих перемен
Первую Мировую войну «Наваль» встретил с практически полностью загруженными производственными мощностями. К началу 1915 г. завод полностью перешел на выполнение военных заказов. Количество рабочих увеличилось с 8 до 11 тысяч человек, что делало предприятие в России одним из крупнейших в отрасли.
В августе 1914 г. было принято решение о строительстве на «Навале» еще одного, четвертого, линейного корабля с предполагаемой готовностью к 1917 году. Технической конторой под руководством талантливейшего русского и впоследствии советского инженера-кораблестроителя Владимира Полиевктовича Костенко были внесены многочисленные улучшения и усовершенствования по сравнению с головным линкором в серии. По просьбе Морского министерства было усилено бронирование.
Летом 1914 г. после освобождения большого стапеля и спуска «Императрицы Екатерины Великой» на нем был заложен четвертый черноморский линкор-дредноут, которому было присвоено название «Император Николай I». Он должен быть стать усовершенствованным кораблем по сравнению с предшественниками, что позволяет определять его в отдельный тип. События 1917 г. застали спущенный на воду, но недостроенный «Император Николай I» у стенки завода. В 1920-х гг. линкор, переименованный в «Демократию», был разобран на металл.
Параллельно с постройкой этого корабля инженеры с «Наваля» во главе с Владимиром Костенко вели работы над проектами перспективных линейных кораблей для Черноморского флота, главный калибр артиллерии которых должен был достигать 406 мм. Вступившую в 1915 году в строй Черноморского флота «Императрицу Екатерину Великую», после революции 1917 года переименованную в «Волю», потопил эсминец «Керчь» возле Новороссийска в 1918 году.
Опыт применения черноморских «Новиков», благодаря их мощному для эсминцев вооружению из трех 102-мм орудий и высокой скорости (правда, оказавшейся ниже проектных 34 узлов), выявил еще большую потребность в подобных кораблях. В 1915 г. было решено построить еще 8 эсминцев по усовершенствованному проекту с усиленным вооружением (четыре 102-мм орудия). Они должны были получить названия в честь побед, одержанных адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым, и поэтому их прозвали «ушаковской серией». Часть кораблей строилась на арендованных у завода «Руссуд» стапелях.
До конца 1917 года из восьми эсминцев в строй были введены «Фидониси», «Керчь», «Гаджибей» и «Калиакрия». В дополнение к первой «ушаковской серии» в 1917 году были заложены еще четыре корабля, однако их строительство было вскоре остановлено. К началу Первой мировой войны Черноморский флот испытывал нужду не только в современных эсминцах, но и в легких крейсерах. Два корабля этого класса, «Кагул» и «Память Меркурия», находящиеся в строю уже почти 10 лет, считались к тому времени устаревшими.
Программа усиления Черноморского флота предусматривала постройку четырех турбинных легких крейсеров водоизмещением в 7 тыс. тонн. В 1913 г. на заводе «Руссуд» заложили первую пару – «Адмирала Нахимова» и «Адмирала Лазарева». Механизмы и оборудование для стоящихся легких крейсеров поставлял «Наваль», находившийся в тесной кооперации с соседями.
Вторая пара, «Адмирал Корнилов» и «Адмирал Истомин», была заложена в 1914 г. на «Руссуде». Хоть легкие крейсеры и не строились на стапелях «Наваля», однако в их создании завод принял самое тесное участие. После гражданской войны первые два крейсера, переименованные в «Червону Украину» и «Красный Кавказ», вошли в состав советского Черноморского флота.
1917-й и последующие годы были в России насыщены множеством событий. После февральской революции начались перебои в поставках материалов и оборудования от смежников, после октября 1917 ситуация тоже не способствовала сохранению судостроительных процессов. Николаев не раз и не два переходил из рук в руки. Немцев сменила Красная Армия, ее в свою очередь – подразделения Вооруженных сил Юга России, а потом снова пришли красные. Все это время судостроительные заводы, как впрочем, и все предприятия города находились в состоянии, близком к анабиозу. Производство замерло. Определенные надежды к улучшению ситуации связывались с окончательным установлением в Николаеве советской власти.
Продолжение следует…
Начало: "Черноморский судостроительный завод: основание и первые корабли"
Линейный корабль «Император Николай I» перед спуском, октябрь 1916 г.
В преддверии русско-японской войны загруженность завода была ощутимо высокой: так, для Владивостока и Порт-Артура были построены водоливные боты. Для строящегося крейсера «Кагул» были изготовлены паровые машины индикаторной мощностью более 10 тыс. л. с. Приняты заказы на механизмы и котлы эскадренных броненосцев «Евстафий» и «Иоанн Златоуст». Большой сегмент продукции завода занимал железнодорожный транспорт. Только за 1904 г. было изготовлено почти 1200 вагонов, паровозные котлы и части железнодорожных мостов.
Однако свои коррективы в бурное развитие нового и мощного предприятия внесли события Первой Русской революции. Охватившие страну волнения и широкое забастовочное движение затронуло и «Наваль». В 1906 г. отмечается значительное падение производства, что вынудило завод перейти на четырехдневную рабочую неделю. Деятельность некоторых цехов и вовсе была приостановлена до лучших времен. Тем не менее «Наваль» не прекратил своей деятельности.
Морское министерство, изучив опыт применения миноносцев при обороне Порт-Артура и в районе Владивостока, поручает предприятию спроектировать и построить четыре минных крейсера водоизмещением 600 тонн, способных развить ход до 27 узлов. За основу брался проект фирмы Крупп, которая строила для Балтийского флота минные крейсеры «Всадник» и «Гайдамак». Николаевцы создали собственный проект с внесением в него ряда правок, в том числе по настоянию Морского министерства. В 1906-м заложены, а в 1907-м спущены на воду минные крейсера (впоследствии классифицированные как эскадренные миноносцы) «Лейтенант Шестаков», «Капитан-лейтенант Баранов», «Лейтенант Зацаренный» и «Лейтенант Пущин». Эсминцы с некоторым опозданием вступили в строй в 1909 году.
Минный заградитель «Краб» на заводе «Наваль»
В том же 1909 году по проекту инженера Михаила Петровича Налётова начато строительство первого в мире подводного минного заградителя «Краб». По ряду причин постройка его сильно затянулась, и детище Налётова вступило в строй только в 1915 г., когда уже полным ходом шла Первая мировая война.
Эти годы были для «Наваля» нелегкими – экономическая ситуация в стране после неудачной войны с Японией и окончания революции 1905–1907 гг. оставляла желать много лучшего. Кроме постройки четырех минных крейсеров у предприятия почти не было частных заказов. Проводились массовые увольнения персонала завода и ужесточение условий труда. На протяжении 1909 г. производство значительно упало – администрация была вынуждена сократить рабочую неделю вначале до четырех, а потом и до трех дней. Акционеры уже всерьез задумывались о закрытии «Наваля», полном увольнении всех рабочих и последующей продаже завода с молотка.
К счастью, предприятие не прекратило свое существование в 1910 году. Его спасло сразу несколько обстоятельств: к началу 1911 года была утверждена и одобрена Государственной Думой и Министерством финансов программа усиления Черноморского флота, на которую выделялось более 150 млн. рублей. Пост морского министра занял энергичный и компетентный адмирал Иван Константинович Григорович, который отчетливо понимал необходимость дальнейшего развития военного кораблестроения. В том же 1911 г. «Наваль» вошел сначала во французское акционерное «Общество Николаевских заводов и верфей», которое в скором времени было преобразовано в русское акционерное общество с аналогичным названием – ОНЗиФ. На завод во всё возрастающем объеме стали поступать военные заказы.
В конце лета 1911 г. на верфи торжественно закладывается дредноут «Императрица Екатерина Великая», два других корабля серии – «Императрица Мария» и «Император Александр III» – строит другой николаевский судостроительный завод «Руссуд». Параллельно строительству дредноута идет реконструкция и модернизация завода: устанавливается новое оборудование, возводится так называемый «башенный цех», где должен был осуществляться монтаж артиллерийских башен главного калибра для строящихся и планирующихся линкоров.
Эскадренный миноносец «Дерзкий» выходит из Северной бухты Севастополя. На дальнем плане «Георгий Победоносец»
В 1912 г. «Наваль» получает заказ на постройку четырех новейших турбинных эсминцев типа «Дерзкий», являющихся дальнейшим развитием знаменитого балтийского «Новика». Черноморский флот наряду с кораблями других классов испытывал острую потребность в современных эсминцах. Корабли с названиями «Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий» и «Пронзительный» вступили в строй в конце 1914 года уже в ходе Первой мировой войны.
Время больших пушек и великих перемен
Первую Мировую войну «Наваль» встретил с практически полностью загруженными производственными мощностями. К началу 1915 г. завод полностью перешел на выполнение военных заказов. Количество рабочих увеличилось с 8 до 11 тысяч человек, что делало предприятие в России одним из крупнейших в отрасли.
В августе 1914 г. было принято решение о строительстве на «Навале» еще одного, четвертого, линейного корабля с предполагаемой готовностью к 1917 году. Технической конторой под руководством талантливейшего русского и впоследствии советского инженера-кораблестроителя Владимира Полиевктовича Костенко были внесены многочисленные улучшения и усовершенствования по сравнению с головным линкором в серии. По просьбе Морского министерства было усилено бронирование.
Линкор «Императрица Екатерина Великая»
Летом 1914 г. после освобождения большого стапеля и спуска «Императрицы Екатерины Великой» на нем был заложен четвертый черноморский линкор-дредноут, которому было присвоено название «Император Николай I». Он должен быть стать усовершенствованным кораблем по сравнению с предшественниками, что позволяет определять его в отдельный тип. События 1917 г. застали спущенный на воду, но недостроенный «Император Николай I» у стенки завода. В 1920-х гг. линкор, переименованный в «Демократию», был разобран на металл.
Параллельно с постройкой этого корабля инженеры с «Наваля» во главе с Владимиром Костенко вели работы над проектами перспективных линейных кораблей для Черноморского флота, главный калибр артиллерии которых должен был достигать 406 мм. Вступившую в 1915 году в строй Черноморского флота «Императрицу Екатерину Великую», после революции 1917 года переименованную в «Волю», потопил эсминец «Керчь» возле Новороссийска в 1918 году.
Опыт применения черноморских «Новиков», благодаря их мощному для эсминцев вооружению из трех 102-мм орудий и высокой скорости (правда, оказавшейся ниже проектных 34 узлов), выявил еще большую потребность в подобных кораблях. В 1915 г. было решено построить еще 8 эсминцев по усовершенствованному проекту с усиленным вооружением (четыре 102-мм орудия). Они должны были получить названия в честь побед, одержанных адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым, и поэтому их прозвали «ушаковской серией». Часть кораблей строилась на арендованных у завода «Руссуд» стапелях.
Эсминец «Фидониси»
До конца 1917 года из восьми эсминцев в строй были введены «Фидониси», «Керчь», «Гаджибей» и «Калиакрия». В дополнение к первой «ушаковской серии» в 1917 году были заложены еще четыре корабля, однако их строительство было вскоре остановлено. К началу Первой мировой войны Черноморский флот испытывал нужду не только в современных эсминцах, но и в легких крейсерах. Два корабля этого класса, «Кагул» и «Память Меркурия», находящиеся в строю уже почти 10 лет, считались к тому времени устаревшими.
Программа усиления Черноморского флота предусматривала постройку четырех турбинных легких крейсеров водоизмещением в 7 тыс. тонн. В 1913 г. на заводе «Руссуд» заложили первую пару – «Адмирала Нахимова» и «Адмирала Лазарева». Механизмы и оборудование для стоящихся легких крейсеров поставлял «Наваль», находившийся в тесной кооперации с соседями.
Вторая пара, «Адмирал Корнилов» и «Адмирал Истомин», была заложена в 1914 г. на «Руссуде». Хоть легкие крейсеры и не строились на стапелях «Наваля», однако в их создании завод принял самое тесное участие. После гражданской войны первые два крейсера, переименованные в «Червону Украину» и «Красный Кавказ», вошли в состав советского Черноморского флота.
1917-й и последующие годы были в России насыщены множеством событий. После февральской революции начались перебои в поставках материалов и оборудования от смежников, после октября 1917 ситуация тоже не способствовала сохранению судостроительных процессов. Николаев не раз и не два переходил из рук в руки. Немцев сменила Красная Армия, ее в свою очередь – подразделения Вооруженных сил Юга России, а потом снова пришли красные. Все это время судостроительные заводы, как впрочем, и все предприятия города находились в состоянии, близком к анабиозу. Производство замерло. Определенные надежды к улучшению ситуации связывались с окончательным установлением в Николаеве советской власти.
Продолжение следует…
Начало: "Черноморский судостроительный завод: основание и первые корабли"
Автор: Денис Бриг
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