17:52 30 октября

Уроки прикладной скорби от «Эха Москвы»

23 октября в офисе радиостанции «Эхо Москвы» произошло преступление. Душевнобольной гражданин Израиля и регулярный слушатель «Эха» Борис Гриц ранил ножом сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Всё. Финиш. Девушке лечиться. Подонка в тюрьму.

Но, когда речь идёт об «Эхе» меркнет даже прозаичная и, к сожалению, до сих пор действующая в нашей стране аксиома – «все равны, а кто-то равнее». Памятуя взаимоотношения сплочённого, как мухи на известной кучке, коллектива радиостанции с внешним реальным миром, быть может стоило стоически и без истеричного шума обойтись? Ну, чтобы все те информационные помои на грани нарушения закона (иногда далеко за гранью, про мораль молчим), которые выливались на общество, внезапно не оказались прямо у вас на палубе. Но нет, не тот случай.

Весьма отчётливо напоминая секту, «Эхо» не можеульт управления вентилятором становится сам светоч, непревзойдённый гуру и по совместительству последнее воплощение Будды т себе позволить хотя бы немного соотносить то, как ты себя видишь, и то, как тебя видят другие. Впрочем, быть может, кто-то там слишком всерьёз воспринял фразу «плохая реклама – тоже реклама». А может и то и другое. Как говорится, «хайп» не пахнет. Но, когда за пАлексей Венедиктов, зрелище предстоит эпическое.


Ведь как бы цинично это ни звучало, но теперь новость о покушении на сотрудницу Самого «Эха» - новость номер один. Это вам не баночка фекалий на голову Латыниной. А так как страна у нас, вопреки ужастикам Запада, жалостливая и сентиментальная, то все шансы попасть в клуб «мучеников за идею» (не лично, разумеется) сияли как звезда пионера. Главное же, что Венедиктов уже, видимо, подготовленный принимать соболезнования от разной челяди, нет-нет, да и подумал, как же будет приятно с этой информационной высоты сбросить недостойного вниз, к этим людишкам.

Не выдержав момента, «Эхо», а главное её адепты, ещё более оторванные от реальности, как и любой низший класс сектантской иерархии, дали фальстарт. Но в ответ, вдруг, откуда ни возьмись, всплыло всё то, что они старательно спихивали за борт все эти годы. Что ни удивительно, оно, как известно, не тонет.

Вот типичный оппозиционный «эховский» реквием по любому человеку, который пока не прошёл обряд инициации их секты. Это творение от неподражаемой гражданки Лариной, похожей на жертву неумелого обращения с пчелиным ульем.

Уроки прикладной скорби от «Эха Москвы»


Правда потом она подтёрла свои гениальные мысли.



А вот так отплясалась на покойном Чуркине своей феноменальной аналитикой мадам Латынина, известная благодаря своему таланту аккумулировать вокруг своей личности продукты человеческой жизнедеятельности.



А вот ещё один обитатель «Эха» Варфоломеев.



Эта запредельная острота принадлежит гражданину Кашину, прокомментировавшего таким образом гибель петербуржцев в метро 3 апреля 2017 года. Тела ещё не успели предать земле, как сектантство накрыло недалёких адептов с головой.



А вот этот пост всплыл на поверхность сети после оппозиционного фальстарта «Эха Москвы». Он принадлежит потерпевшей гражданке Фельгенгауэр. Ещё одна острота. Напомню Арсений Павлов, он же легендарный Моторола, погиб 16 октября 2016 года. И пока новость о смерти легенды тёпленькая, «хайп» от плоских острот обещал быть наиболее жирным.



Но это лишь малая часть того, что всплыло от жизнедеятельности «Эха» за последние годы. Так сказать, то, что можно выловить сочком, не запачкав руки. Однако, в свете той информационной волны, которую «рукопожатные» граждане подняли в своих СМИ, наиболее интересен другой информационный продукт, вброшенный на вентилятор «Эха».

Так как пробивать дно с каждым днём для адептов оппозиции становится всё тяжелее, время от времени, сектанты рождают долгоиграющий продукт, который можно выгодно пришить к череде схожих событий. В самом деле, только представьте себе – ежедневно сидеть над вентилятором «Эха» и постоянно тужиться, наверное, так и простыть можно. А гуру Венедиктов в этот момент сидит себе за пультом и повышает скорость, совершенно тефлоновый к критике, защищённый сектантской непогрешимостью. В отличие от рядовых адептов, которым собственный продукт порой прилетает в лицо.

И этим долгоиграющим продуктом была – «неправильная скорбь». К сожалению, эту либерально-оппозиционную фишку мало кто вспомнил. А зря. Ведь именно она была тем самым долгоиграющим продуктом, который, словно девка, ходил по рукам от «эховских» сотрудников до рядовых «твиттерных» хомячков

Вот, к примеру, труд рук моложавой версии Венекдитова гражданина Варламова.



А это уже детективные наблюдения Плющева, мужчины крайне интересного, этакий гибрид Нюши из «Смешариков» и оплывшей на солнце свечки.



Оппозиционный вой «не так скорбят» проносился по информационному полю России каждый раз, когда к своему ужасу «рукопожатные» видели даже не сотни тысяч людей безразличных к их секте, а степень их единения и чистоты их чувств, тех, которые оппозиция утратила. Единственное, что в этот момент сильнее ужаса для них – это зависть. Как, как эта челядь без кричалок, мерчиков, интернет-кошельков и посулов в 10 тыс. евро вышла на улицы тысячами? Поэтому так сладко (и так выгодно) было себя убедить, что скорбят люди неправильно, фальшиво, а вот мы, «рукопожатные», мы-то умеем скорбеть.

И вот наступил час расплаты этой ненавистной «ваты»! Теперь-то оппозиция покажет, какие цветы нести, какие речи говорить… В общем, наступили часы уроков скорби от «Эха Москвы». И посыпались твиты и посты, как из рога изобилия. Ведь эти господа не могли ждать, пока Татьяна Фельгенгауэр находится в коме, между жизнью и смертью, вдруг очнётся и испортит эту вечеринку.

Красным я решил отметить то, что называется соболезнованием и поддержкой. По крайней мере, то, что более или менее на это похоже.









Но где же Сам гуру? Он-то уж точно покажет истинную скорбь. Венедиктов всё время сидел у кровати погружённой в искусственную кому коллеги со стаканом воды, изредка утирая скупую слезу? Он создал цикл программ, повествующих о Татьяне Фельгенгауэр как о коллеге и человеке? Он просил адептов не устраивать цирк из покушения на жизнь человека? Он объявил траур на «Эхо» и попросил коллег воздержаться от весёлой активности в сети?

Вместо этого гражданин Венедиктов накатал информационную «телегу» на… ВГТРК Россия за разжигание ненависти к его пастве. Интересует кого-то девушка, пострадавшая от психопата и лежащая в коме? Кто-то пытается помочь её родственникам и друзьям приехать к ней? Не понятно.

Мораль проста и незатейлива. Данная секта принципиальна только в одном – она одинаково будет пытаться сделать рейтинг на костях как «своих», так и «чужих» людях. В любом случае, «годного» человека хоть тушкой, хоть чучелом продадут в эфире ради «хайпа».
Автор: Восточный ветер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. Сергей-svs Сегодня, 15:13
    laughing Эвакуация либерасни из так ненавистного им "Мордора":

    laughing laughing laughing
    Сергей-svs
    1. 210окв Сегодня, 17:06
      Какая гнусная рожа на фото!
      210окв
  2. inkass_98 Сегодня, 15:19
    Статью надо править, такое впечатление, что разрывы при копировании были, особенно в первой половине текста. Ну и как бы матерные выражения тут не приветствуются, даже в скринах.
    По сути все верно, но способ подачи впечатление от прочитанного насколько смазал.
    inkass_98
  3. лаврентий павлович Сегодня, 15:32
    Когда речь идет о людях, то можно посочувствовать, но когда речь идет о продажных тв-рях и нелюдях -никакой жалости быть не должно. Приговор таким нелюдям -смерть. За уничтожение венедиктовского змеиного гнезда нужно давать премии и государственные награды. Бориску нужно отпустить, даже его достали эти упыри.
    лаврентий павлович
  4. JIaIIoTb Сегодня, 15:33
    Не знаю чего мне хочется больше, пойти отмыться после прочтения высказываний "общечеловеков" или купить нож побольше.
    JIaIIoTb
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:00
      Цитата: JIaIIoTb
      или купить нож побольше.

      Берите сразу автомат и 5-6 рожков.
      НЕКСУС
    2. лаврентий павлович Сегодня, 16:25
      А вы осмотритесь вокруг, ведь у них есть единомышленники и они среди нас живут.
      лаврентий павлович
  5. камо Сегодня, 15:36
    понравилось данное видео https://www.youtube.com/watch?v=ZMtEmJ-j8vI
    осторожно мат 18+
    камо
  6. Евродав Сегодня, 15:42
    Всееврейская клоака! Когда уж вас разгонят?
    Потом слюни пускают, ну что нас так не любят... Да еще с такими типичными, как у БениДиктова, Макаревича и Маргулиса физиономиями... в Коране, например прямо о евреях сказано: "…их целью будет сеять на Земле разлад".
    Евродав
    1. Комментарий был удален.
      1. Барбулятор Сегодня, 17:22
        моя первая работа на «Эхе» — это сидение под столом и снимание трубки. (Из Википедии)
        Вспоминается фильм "Праздник святого Йоргена", где один из персонажей рассказывал, как его мама уронила с третьего, а далее - с шестого, девятого и т.д. этажей. Видно и этого "мальчика из-под стола" в детстве серьезно уронили. Начинал с семи орденов КЗ, потом пять, четыре, три. А на деле - ни одного. Это не упрек дедам, это вывернутый наизнанку внучек.
        Барбулятор
        1. Mavrikiy Сегодня, 17:36
          Причем здесь внучек. У него белый билет и нет одного.... Вот и мацей московской и перебивается. А кушать так хочется! Красную икру не предлогать, пройденый этап.
          Mavrikiy
    2. Щаранский Сегодня, 17:42
      60% акций Эха Москвы принадлежит Газпрому, то бишь Сечину, одному из лучших друзе Путина. Так что выражайте свое негодование прямо в письме на имя Президента РФ.
      Щаранский
  7. SMP Сегодня, 15:44
    Весьма отчётливо напоминая секту, «Эхо» не можеульт управления вентилятором становится сам светоч, непревзойдённый гуру и по совместительству последнее воплощение Будды


    SMP
  8. Антианглосакс Сегодня, 15:55
    Народу естественно это смердящее "эхо мацы", как красная тряпка, однако Кремлю оно очень нравится. Ну а раз нравится - пусть кайфуют, у них так много общего.
    Антианглосакс
  9. Krasnyiy komissar Сегодня, 16:03
    Срочно пригласить Брейвика в студию "эха маццы" ! Больной на голову еврей с ножом выглядит как-то несолидно, поэтому нужен хардкор. Либерда выйдет с плакатами "#je suis echo".
    Krasnyiy komissar
  10. andrej-shironov Сегодня, 16:04
    Смешно! Неужели все поверили что и выдвижение Собчак и вонь с Эха Москвы случайны и не являются звеньями одной цепи? Да всё ж шито белыми нитками. Кремлю крайне необходимо как можно больше электората загнать на выборы, потому как справедливо опасаются что выборы будут фейком! Вот и запустила либеральная власть своих ручных либеральчиков, находящихся у неё на содержании! ЦИНИЧНО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ОДНО: ЛИБЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПРИКОРМЛЕННЫХ ЛИБЕРАЛОВ ПЫТАЕТСЯ ЗАГНАТЬ НА ВЫБОРЫ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ С ДРУГИМИ НЕРАВНОДУШНЫМИ ЛЮДЬМИ! То есть в данном случае мы все в роли лохов! В очередной раз разыгрывается жупел в виде, на данный момент либералов и членов приближенных к семье, как в 1996 году разыгрывался жупел в виде КПРФ, чтоб Ельцин чуть-чуть победил. Кремлю следовало бы выдвинуть кандидатуру Удальцова, но он, кремль, на это не пойдёт, потому как итоги будут неоднозначными.
    andrej-shironov
    1. Голован Джек Сегодня, 16:07
      Цитата: andrej-shironov
      Кремлю крайне необходимо как можно больше электората загнать на выборы, потому как справедливо опасаются что выборы будут фейком! Вот и запустила либеральная власть своих ручных либеральчиков, находящихся у неё на содержании!

      Эту мысль ваши кол-леги здесь уже до дыр затерли.
      Смените методичку. Надоели уже negative
      Голован Джек
  11. Primoos Сегодня, 16:12
    Каноны мастерства перевода стрелок. Мастер-класс от кудлатого еврея. Еврей оцарапал еврейку, а виноваты русские! Браво!
    Primoos
  12. Евродав Сегодня, 16:15
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Евродав
    Да еще с такими типичными, как у БениДиктова,


    Прикольно, в этом вся их суть!
    Евродав
    1. Сан Саныч Сегодня, 17:43
      как в том фильме, три магнитофона, три кинокамеры, три портсигара, куртка замшевая... тоже три laughing
      Сан Саныч
  13. Евродав Сегодня, 16:17
    Цитата: andrej-shironov
    Смешно! Неужели все поверили что и выдвижение Собчак и вонь с Эха Москвы случайны и не являются звеньями одной цепи? Да всё ж шито белыми нитками. Кремлю крайне необходимо как можно больше электората загнать на выборы, потому как справедливо опасаются что выборы будут фейком! Вот и запустила либеральная власть своих ручных либеральчиков, находящихся у неё на содержании! ЦИНИЧНО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ОДНО: ЛИБЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПРИКОРМЛЕННЫХ ЛИБЕРАЛОВ ПЫТАЕТСЯ ЗАГНАТЬ НА ВЫБОРЫ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ С ДРУГИМИ НЕРАВНОДУШНЫМИ ЛЮДЬМИ! То есть в данном случае мы все в роли лохов! В очередной раз разыгрывается жупел в виде, на данный момент либералов и членов приближенных к семье, как в 1996 году разыгрывался жупел в виде КПРФ, чтоб Ельцин чуть-чуть победил. Кремлю следовало бы выдвинуть кандидатуру Удальцова, но он, кремль, на это не пойдёт, потому как итоги будут неоднозначными.

    Вы бредите!
    Евродав
  14. ando_bor Сегодня, 16:20
    Да, однозначно во всем cpaнь госдеповская виновата, - поломала скрепы, - вот и корячат демоны слабых умом и духом евреев, аки украинцев в Украине.
    ando_bor
  15. iouris Сегодня, 16:27
    Похоже, Фельгенгауэр назначена ритуальной жертвой. И это "Большая игра". Надо бы повнимательнее присмотреться к роли работодателя в этой истории. Кстати, Ларину Веник "эвакуировал", т.е. у него есть такие возможности.
    iouris
  16. SarS Сегодня, 16:31
    Гражданин убивец вприпрыжку откличил газовым балончиком охранника, взлетел на четырнадцатый этаж, эабежал именно в тот кабинет , где в это время оказалась жертва (она в это была быть на совещании БениДиктова). Спектакль по старинной еврейской басни: "Замочим сокральную жертву и назначим виновных".
    SarS
  17. SarS Сегодня, 16:37
    Очень сильно за Ксюшу с собачей фамилией переживаю. Нужно ей охрану усилить, пока из нее сородичи очередную сокральную жертву не сделали.
    SarS
  18. Горменгаст Сегодня, 16:46
    Слишком утонченно для этих вражин написано; можно бы и погрубее - хотя и не так, как в сфотографированных постах якобы интеллигентов. am
    Горменгаст
  19. Mavrikiy Сегодня, 16:59
    23 октября в офисе радиостанции «Эхо Москвы» произошло преступление. Душевнобольной гражданин Израиля и регулярный слушатель «Эха» Борис Гриц
    1. Фи, Не толерантно.
    2. За клевету он еще в суд на Эхо подаст
    3. Здоровая реакция , здорового человека на ИНФУ от Эхо.
    Слава богу я ее не слушаю, хватает ВО, пью чаек и нет желания кого то резать.
    Да, там французких придурков из веселого журнала, наказали оналогично все таки за дело.
    Mavrikiy
  20. Cetron Сегодня, 17:25
    Это не евреи - это жидяры. Знаю многих евреев, добрые люди, хорошие друзья, великолепные специалисты. А жидяры национальности не имеют - пакостить всем - их образ жизни.
    Cetron
    1. Mavrikiy Сегодня, 17:28
      Цитата: Cetron
      Это не евреи - это евреи. Знаю многих евреев, добрые люди, хорошие друзья, великолепные специалисты. А евреи национальности не имеют - пакостить всем - их образ жизни.

      Хоть бы намекнул, что сказал. А то бяк-бяк, шмяк-шмяк и в тину.
      Mavrikiy
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