Уроки прикладной скорби от «Эха Москвы»
23 октября в офисе радиостанции «Эхо Москвы» произошло преступление. Душевнобольной гражданин Израиля и регулярный слушатель «Эха» Борис Гриц ранил ножом сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Всё. Финиш. Девушке лечиться. Подонка в тюрьму.
Но, когда речь идёт об «Эхе» меркнет даже прозаичная и, к сожалению, до сих пор действующая в нашей стране аксиома – «все равны, а кто-то равнее». Памятуя взаимоотношения сплочённого, как мухи на известной кучке, коллектива радиостанции с внешним реальным миром, быть может стоило стоически и без истеричного шума обойтись? Ну, чтобы все те информационные помои на грани нарушения закона (иногда далеко за гранью, про мораль молчим), которые выливались на общество, внезапно не оказались прямо у вас на палубе. Но нет, не тот случай.
Весьма отчётливо напоминая секту, «Эхо» не можеульт управления вентилятором становится сам светоч, непревзойдённый гуру и по совместительству последнее воплощение Будды т себе позволить хотя бы немного соотносить то, как ты себя видишь, и то, как тебя видят другие. Впрочем, быть может, кто-то там слишком всерьёз воспринял фразу «плохая реклама – тоже реклама». А может и то и другое. Как говорится, «хайп» не пахнет. Но, когда за пАлексей Венедиктов, зрелище предстоит эпическое.
Ведь как бы цинично это ни звучало, но теперь новость о покушении на сотрудницу Самого «Эха» - новость номер один. Это вам не баночка фекалий на голову Латыниной. А так как страна у нас, вопреки ужастикам Запада, жалостливая и сентиментальная, то все шансы попасть в клуб «мучеников за идею» (не лично, разумеется) сияли как звезда пионера. Главное же, что Венедиктов уже, видимо, подготовленный принимать соболезнования от разной челяди, нет-нет, да и подумал, как же будет приятно с этой информационной высоты сбросить недостойного вниз, к этим людишкам.
Не выдержав момента, «Эхо», а главное её адепты, ещё более оторванные от реальности, как и любой низший класс сектантской иерархии, дали фальстарт. Но в ответ, вдруг, откуда ни возьмись, всплыло всё то, что они старательно спихивали за борт все эти годы. Что ни удивительно, оно, как известно, не тонет.
Вот типичный оппозиционный «эховский» реквием по любому человеку, который пока не прошёл обряд инициации их секты. Это творение от неподражаемой гражданки Лариной, похожей на жертву неумелого обращения с пчелиным ульем.
Правда потом она подтёрла свои гениальные мысли.
А вот так отплясалась на покойном Чуркине своей феноменальной аналитикой мадам Латынина, известная благодаря своему таланту аккумулировать вокруг своей личности продукты человеческой жизнедеятельности.
А вот ещё один обитатель «Эха» Варфоломеев.
Эта запредельная острота принадлежит гражданину Кашину, прокомментировавшего таким образом гибель петербуржцев в метро 3 апреля 2017 года. Тела ещё не успели предать земле, как сектантство накрыло недалёких адептов с головой.
А вот этот пост всплыл на поверхность сети после оппозиционного фальстарта «Эха Москвы». Он принадлежит потерпевшей гражданке Фельгенгауэр. Ещё одна острота. Напомню Арсений Павлов, он же легендарный Моторола, погиб 16 октября 2016 года. И пока новость о смерти легенды тёпленькая, «хайп» от плоских острот обещал быть наиболее жирным.
Но это лишь малая часть того, что всплыло от жизнедеятельности «Эха» за последние годы. Так сказать, то, что можно выловить сочком, не запачкав руки. Однако, в свете той информационной волны, которую «рукопожатные» граждане подняли в своих СМИ, наиболее интересен другой информационный продукт, вброшенный на вентилятор «Эха».
Так как пробивать дно с каждым днём для адептов оппозиции становится всё тяжелее, время от времени, сектанты рождают долгоиграющий продукт, который можно выгодно пришить к череде схожих событий. В самом деле, только представьте себе – ежедневно сидеть над вентилятором «Эха» и постоянно тужиться, наверное, так и простыть можно. А гуру Венедиктов в этот момент сидит себе за пультом и повышает скорость, совершенно тефлоновый к критике, защищённый сектантской непогрешимостью. В отличие от рядовых адептов, которым собственный продукт порой прилетает в лицо.
И этим долгоиграющим продуктом была – «неправильная скорбь». К сожалению, эту либерально-оппозиционную фишку мало кто вспомнил. А зря. Ведь именно она была тем самым долгоиграющим продуктом, который, словно девка, ходил по рукам от «эховских» сотрудников до рядовых «твиттерных» хомячков
Вот, к примеру, труд рук моложавой версии Венекдитова гражданина Варламова.
А это уже детективные наблюдения Плющева, мужчины крайне интересного, этакий гибрид Нюши из «Смешариков» и оплывшей на солнце свечки.
Оппозиционный вой «не так скорбят» проносился по информационному полю России каждый раз, когда к своему ужасу «рукопожатные» видели даже не сотни тысяч людей безразличных к их секте, а степень их единения и чистоты их чувств, тех, которые оппозиция утратила. Единственное, что в этот момент сильнее ужаса для них – это зависть. Как, как эта челядь без кричалок, мерчиков, интернет-кошельков и посулов в 10 тыс. евро вышла на улицы тысячами? Поэтому так сладко (и так выгодно) было себя убедить, что скорбят люди неправильно, фальшиво, а вот мы, «рукопожатные», мы-то умеем скорбеть.
И вот наступил час расплаты этой ненавистной «ваты»! Теперь-то оппозиция покажет, какие цветы нести, какие речи говорить… В общем, наступили часы уроков скорби от «Эха Москвы». И посыпались твиты и посты, как из рога изобилия. Ведь эти господа не могли ждать, пока Татьяна Фельгенгауэр находится в коме, между жизнью и смертью, вдруг очнётся и испортит эту вечеринку.
Красным я решил отметить то, что называется соболезнованием и поддержкой. По крайней мере, то, что более или менее на это похоже.
Но где же Сам гуру? Он-то уж точно покажет истинную скорбь. Венедиктов всё время сидел у кровати погружённой в искусственную кому коллеги со стаканом воды, изредка утирая скупую слезу? Он создал цикл программ, повествующих о Татьяне Фельгенгауэр как о коллеге и человеке? Он просил адептов не устраивать цирк из покушения на жизнь человека? Он объявил траур на «Эхо» и попросил коллег воздержаться от весёлой активности в сети?
Вместо этого гражданин Венедиктов накатал информационную «телегу» на… ВГТРК Россия за разжигание ненависти к его пастве. Интересует кого-то девушка, пострадавшая от психопата и лежащая в коме? Кто-то пытается помочь её родственникам и друзьям приехать к ней? Не понятно.
Мораль проста и незатейлива. Данная секта принципиальна только в одном – она одинаково будет пытаться сделать рейтинг на костях как «своих», так и «чужих» людях. В любом случае, «годного» человека хоть тушкой, хоть чучелом продадут в эфире ради «хайпа».
Но, когда речь идёт об «Эхе» меркнет даже прозаичная и, к сожалению, до сих пор действующая в нашей стране аксиома – «все равны, а кто-то равнее». Памятуя взаимоотношения сплочённого, как мухи на известной кучке, коллектива радиостанции с внешним реальным миром, быть может стоило стоически и без истеричного шума обойтись? Ну, чтобы все те информационные помои на грани нарушения закона (иногда далеко за гранью, про мораль молчим), которые выливались на общество, внезапно не оказались прямо у вас на палубе. Но нет, не тот случай.
Весьма отчётливо напоминая секту, «Эхо» не можеульт управления вентилятором становится сам светоч, непревзойдённый гуру и по совместительству последнее воплощение Будды т себе позволить хотя бы немного соотносить то, как ты себя видишь, и то, как тебя видят другие. Впрочем, быть может, кто-то там слишком всерьёз воспринял фразу «плохая реклама – тоже реклама». А может и то и другое. Как говорится, «хайп» не пахнет. Но, когда за пАлексей Венедиктов, зрелище предстоит эпическое.
Ведь как бы цинично это ни звучало, но теперь новость о покушении на сотрудницу Самого «Эха» - новость номер один. Это вам не баночка фекалий на голову Латыниной. А так как страна у нас, вопреки ужастикам Запада, жалостливая и сентиментальная, то все шансы попасть в клуб «мучеников за идею» (не лично, разумеется) сияли как звезда пионера. Главное же, что Венедиктов уже, видимо, подготовленный принимать соболезнования от разной челяди, нет-нет, да и подумал, как же будет приятно с этой информационной высоты сбросить недостойного вниз, к этим людишкам.
Не выдержав момента, «Эхо», а главное её адепты, ещё более оторванные от реальности, как и любой низший класс сектантской иерархии, дали фальстарт. Но в ответ, вдруг, откуда ни возьмись, всплыло всё то, что они старательно спихивали за борт все эти годы. Что ни удивительно, оно, как известно, не тонет.
Вот типичный оппозиционный «эховский» реквием по любому человеку, который пока не прошёл обряд инициации их секты. Это творение от неподражаемой гражданки Лариной, похожей на жертву неумелого обращения с пчелиным ульем.
Правда потом она подтёрла свои гениальные мысли.
А вот так отплясалась на покойном Чуркине своей феноменальной аналитикой мадам Латынина, известная благодаря своему таланту аккумулировать вокруг своей личности продукты человеческой жизнедеятельности.
А вот ещё один обитатель «Эха» Варфоломеев.
Эта запредельная острота принадлежит гражданину Кашину, прокомментировавшего таким образом гибель петербуржцев в метро 3 апреля 2017 года. Тела ещё не успели предать земле, как сектантство накрыло недалёких адептов с головой.
А вот этот пост всплыл на поверхность сети после оппозиционного фальстарта «Эха Москвы». Он принадлежит потерпевшей гражданке Фельгенгауэр. Ещё одна острота. Напомню Арсений Павлов, он же легендарный Моторола, погиб 16 октября 2016 года. И пока новость о смерти легенды тёпленькая, «хайп» от плоских острот обещал быть наиболее жирным.
Но это лишь малая часть того, что всплыло от жизнедеятельности «Эха» за последние годы. Так сказать, то, что можно выловить сочком, не запачкав руки. Однако, в свете той информационной волны, которую «рукопожатные» граждане подняли в своих СМИ, наиболее интересен другой информационный продукт, вброшенный на вентилятор «Эха».
Так как пробивать дно с каждым днём для адептов оппозиции становится всё тяжелее, время от времени, сектанты рождают долгоиграющий продукт, который можно выгодно пришить к череде схожих событий. В самом деле, только представьте себе – ежедневно сидеть над вентилятором «Эха» и постоянно тужиться, наверное, так и простыть можно. А гуру Венедиктов в этот момент сидит себе за пультом и повышает скорость, совершенно тефлоновый к критике, защищённый сектантской непогрешимостью. В отличие от рядовых адептов, которым собственный продукт порой прилетает в лицо.
И этим долгоиграющим продуктом была – «неправильная скорбь». К сожалению, эту либерально-оппозиционную фишку мало кто вспомнил. А зря. Ведь именно она была тем самым долгоиграющим продуктом, который, словно девка, ходил по рукам от «эховских» сотрудников до рядовых «твиттерных» хомячков
Вот, к примеру, труд рук моложавой версии Венекдитова гражданина Варламова.
А это уже детективные наблюдения Плющева, мужчины крайне интересного, этакий гибрид Нюши из «Смешариков» и оплывшей на солнце свечки.
Оппозиционный вой «не так скорбят» проносился по информационному полю России каждый раз, когда к своему ужасу «рукопожатные» видели даже не сотни тысяч людей безразличных к их секте, а степень их единения и чистоты их чувств, тех, которые оппозиция утратила. Единственное, что в этот момент сильнее ужаса для них – это зависть. Как, как эта челядь без кричалок, мерчиков, интернет-кошельков и посулов в 10 тыс. евро вышла на улицы тысячами? Поэтому так сладко (и так выгодно) было себя убедить, что скорбят люди неправильно, фальшиво, а вот мы, «рукопожатные», мы-то умеем скорбеть.
И вот наступил час расплаты этой ненавистной «ваты»! Теперь-то оппозиция покажет, какие цветы нести, какие речи говорить… В общем, наступили часы уроков скорби от «Эха Москвы». И посыпались твиты и посты, как из рога изобилия. Ведь эти господа не могли ждать, пока Татьяна Фельгенгауэр находится в коме, между жизнью и смертью, вдруг очнётся и испортит эту вечеринку.
Красным я решил отметить то, что называется соболезнованием и поддержкой. По крайней мере, то, что более или менее на это похоже.
Но где же Сам гуру? Он-то уж точно покажет истинную скорбь. Венедиктов всё время сидел у кровати погружённой в искусственную кому коллеги со стаканом воды, изредка утирая скупую слезу? Он создал цикл программ, повествующих о Татьяне Фельгенгауэр как о коллеге и человеке? Он просил адептов не устраивать цирк из покушения на жизнь человека? Он объявил траур на «Эхо» и попросил коллег воздержаться от весёлой активности в сети?
Вместо этого гражданин Венедиктов накатал информационную «телегу» на… ВГТРК Россия за разжигание ненависти к его пастве. Интересует кого-то девушка, пострадавшая от психопата и лежащая в коме? Кто-то пытается помочь её родственникам и друзьям приехать к ней? Не понятно.
Мораль проста и незатейлива. Данная секта принципиальна только в одном – она одинаково будет пытаться сделать рейтинг на костях как «своих», так и «чужих» людях. В любом случае, «годного» человека хоть тушкой, хоть чучелом продадут в эфире ради «хайпа».
Автор: Восточный ветер
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