Власти Испании решили распустить парламент Каталонии

В то время, когда в Барселоне празднуют провозглашение независимости, в Мадриде премьер-министр Испании Мариано Рахой в ходе выступления заявил, что испанское правительство приняло решение отстранить от должности главу Каталонии Карлеса Пучдемона и распустить парламент Каталонии. Он подчеркнул, что выборы в новый парламент в Каталонии пройдут 21 декабря.А в центре Барселоны несколько тысяч человек собрались на площади Сан Жауме, где расположено здание женералитета. Митингующие прошли колонной по центру каталонской столицы после того, как закончился начавшийся утром митинг недалеко от здания парламента, где состоялось голосование по резолюции о провозглашении независимости. Полиция оценивает число участников акции перед женералитетом в 10 тысяч человек.В толпе скандируют "Свобода!" и "Мы независимы". Время от времени участники акции начинают петь гимн Каталонии – песню Жнецы. За происходящим с удивлением наблюдают туристы, которые не могут попасть на одну из самых известных площадей города из-за митинга.Последовала и реакция европейских стран. Французские власти, Великобритания, Германия заявили, что не признают и не признают в будущем одностороннюю резолюцию о независимости Каталонии. Конечно же в этом их поддержала Украина. И только Абхазия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии, если поступит соответствующее обращение, заявил заместитель министра иностранных дел страны Кан Тания.