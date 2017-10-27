00:21 28 октября

Власти Испании решили распустить парламент Каталонии

В то время, когда в Барселоне празднуют провозглашение независимости, в Мадриде премьер-министр Испании Мариано Рахой в ходе выступления заявил, что испанское правительство приняло решение отстранить от должности главу Каталонии Карлеса Пучдемона и распустить парламент Каталонии. Он подчеркнул, что выборы в новый парламент в Каталонии пройдут 21 декабря.

А в центре Барселоны несколько тысяч человек собрались на площади Сан Жауме, где расположено здание женералитета. Митингующие прошли колонной по центру каталонской столицы после того, как закончился начавшийся утром митинг недалеко от здания парламента, где состоялось голосование по резолюции о провозглашении независимости. Полиция оценивает число участников акции перед женералитетом в 10 тысяч человек.

Власти Испании решили распустить парламент Каталонии



В толпе скандируют "Свобода!" и "Мы независимы". Время от времени участники акции начинают петь гимн Каталонии – песню Жнецы. За происходящим с удивлением наблюдают туристы, которые не могут попасть на одну из самых известных площадей города из-за митинга.

Последовала и реакция европейских стран. Французские власти, Великобритания, Германия заявили, что не признают и не признают в будущем одностороннюю резолюцию о независимости Каталонии. Конечно же в этом их поддержала Украина. И только Абхазия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии, если поступит соответствующее обращение, заявил заместитель министра иностранных дел страны Кан Тания.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Антон Бойков
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Комментарии 44

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  1. Вадим237 Вчера, 22:14
    Мадрид может принять силовые методы, установления конституционного строя, с привлечением полицейских спецподразделений.
    Вадим237
    1. МИХА-М Вчера, 22:16
      Следующая Шотландия , Ирландия..! Работаем, дальше..
      И только Абхазия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии

      Долой ЕС!
      МИХА-М
      1. Татьяна Вчера, 22:18
        Заварушка-войнушка в Испанской Каталонии ещё та будет!
        Татьяна
        1. Pete Mitchell Вчера, 22:40
          Не приведи Господь, никто ведь не отступит и жертв будет немало recourse
          Pete Mitchell
          1. Владыка Ситх Вчера, 22:52
            Кстати ваши власти, как и предки ваших властей, поступилии мудро. У вас же прошло два референдума за расширение автономии в двух регионах. Тихо и мирно все. А если потребуются дадут хлеба и зрелищ.
            Владыка Ситх
          2. Ратник с пулеметом Вчера, 23:09
            а их и так уже немало,сколько народу в ЕС за последние года три "гости" с юга угробили,поболе чем за 20 до этого,если старушка Европа не покончит с оккупацией заокеанских друзей и сквозняком с юга,число жертв будет к превеликому сожалению только расти( в штатах Техас тоже свалить хочет,ему даже поорать об этом дают,но не отпускают)
            Ратник с пулеметом
        2. ALEA IACTA EST Вчера, 22:47
          Если за 80 лет каталонцы не растеряли мужества.
          ALEA IACTA EST
      2. Logall Вчера, 22:19
        Цитата: МИХА-М
        Следующая Шотландия , Ирландия..! Работаем, дальше..


        Всех в крови утопить хотите?
        Европа начала с Косово, вот результат! Не нужно повторять ошибок...
        Logall
        1. Incvizitor Вчера, 22:22
          Европа начала это и Европа на этом же и закончится.
          Incvizitor
        2. Pirogov Вчера, 22:52
          Цитата: Logall
          Европа начала с Косово, вот результат! Не нужно повторять ошибок...

          Если в Европе начнётся война ,хотя я в неё и не верю то это будет справедливый итог ,политики ЕС и США по отношению к сербам.
          Pirogov
          1. Ратник с пулеметом Вчера, 23:14
            "не рой другому яму,сам свалишься" еще никто не отменял)) drinks
            Ратник с пулеметом
      3. Ратник с пулеметом Вчера, 22:21
        и Лига Севера подтянется))
        Ратник с пулеметом
      4. Incvizitor Вчера, 22:29
        Свободу Стране Басков!

        Сан-Себастьян ещё отжать у супостатов!
        Incvizitor
        1. staviator Вчера, 22:56
          Свободу Стране Басков!

          Только что они с этой свободой делать будут?Проект изначально бредовый и несостоятельный.
          staviator
      5. Черный_Ватник Вчера, 23:13
        Долой ЕС? Вы правда не понимаете, кому выгодно, чтобы в Европе было много маленьких государств?
        Черный_Ватник
    2. Комментарий был удален.
    3. Ратник с пулеметом Вчера, 22:20
      ай-яй-яй ,как не по европейски,а как же свобода на самоопределение народов,евродемократия и прочая галиматья,все, как сами трещинами пошли сразу забыли?сами виноваты бараны,которые дружной толпой ломанулись Косово признавать hi
      Ратник с пулеметом
    4. Оверлок Вчера, 22:24
      давно ли затихли подрывники из Басков?
      Оверлок
      1. Maksus Вчера, 22:30
        Интересно было бы посмотреть на реакцию комментаторов "давай, Каталония!!!" если бы подобное провернули Калининград или Казань. Как поступить с правом народов на самоопределение?
        Maksus
        1. Ратник с пулеметом Вчера, 22:37
          вот в этом то и фишка,евродятлы долго игрались с ящиком у которого два дна,а построили себе ящик из шести досок,такие фокусы с самоопределениями сродни заразным болезням,их можно использовать как оружие,но при этом нет гарантии что сам не вляпаешься.
          Ратник с пулеметом
        2. Офицер запаса Вчера, 22:40
          Цитата: Maksus
          Интересно было бы посмотреть на реакцию комментаторов "давай, Каталония!!!" если бы подобное провернули Калининград или Казань. Как поступить с правом народов на самоопределение?


          Не нужно декларировать вселенскую справедливость. В Калининграде или Казани подобные настроения пропагандируют штаты вкупе с местными кланами, которые спят и видят себя президентами. Но не народ! В этом все отличие.
          А по поводу Каталонии и Испании скажу следующее - чем хуже в ЕС, тем лучше. НАТО - враг, и если подобные события вносят раскол в эту организацию в частности, и в ЕС в целом, то я это приветствую.
          Офицер запаса
          1. Maksus Вчера, 23:18
            А вы откуда мнение народа знаете? Из телевизора?
            Вот только есть одна проблема - для нас лучше один ЕС, чем 28 разных стран. Правда ЕС этот должен быть самодостаточным и самостоятельным, так сказать европейским, а не американозависимым.
            Maksus
            1. Pete Mitchell Вчера, 23:59
              Цитата: Maksus
              - для нас лучше один ЕС, чем 28 разных стран. Правда ЕС этот должен быть самодостаточным и самостоятельным, так сказать европейским, а не американозависимым.

              Об этом регулярно говорит Лавров. Проблема в том что американцы способствуют раздробленности европы, им соперник не нужен. американцы вскормили всю восточную европу: эти слили свою независимость и представляют интересы амеров в европе/нате. Задрали уже старую европу..
              Pete Mitchell
    5. 79807420129 Вчера, 22:45
      Похоже без мордобития не обойдется. request
      79807420129
    6. gladcu2 Сегодня, 00:10
      Мадрид не только может, он обязан принять все меры по предотвращению агитации и демонстраций направленных на отделение.

      Прямая функция государства, это сохранение целостности страны.

      Надо объяснить безмозглой молодежи, что чем крупнее страна тем меньше налоговое бремя.

      А свободы без выплаты налогов не бывает.
      gladcu2
  2. Incvizitor Вчера, 22:20
    Как можно распустить парламент другой страны? Может нам премьер-министра Италии отстранить за это?
    Incvizitor
    1. Ратник с пулеметом Вчера, 22:22
      тогда уж канцлерину все таки на пенсию отправить))
      Ратник с пулеметом
      1. Incvizitor Вчера, 22:24
        А можно, раз уж президента ФША выбрали то и её убрать сможем.
        Incvizitor
    2. Orionvit Вчера, 22:43
      Цитата: Incvizitor
      Как можно распустить парламент другой страны?

      Какой страны? Из парламента этой "страны", торчат уши госдепа. Что то мне это напоминает, то ли Югославию в 90-х, то ли сегодняшнюю украину с Сирией. И везде штаты кого то поддерживают. Где центральную "власть"(украина), где сепаратистов (Курдов), а где и вообще террористов (игил). Везде по разному, но главное, что бы был конфликт, а в идеале война.
      Orionvit
      1. Incvizitor Вчера, 23:13
        Каталония очень давно отделиться хочет, сомневаюсь что её конкретно кто то к этому толкает.
        Incvizitor
        1. Orionvit Вчера, 23:41
          Говоритет как, будто Каталония, это нечто абстрактное. Что то там, какое то оно, хочет, или не хочет. Есть конкретные лица, которые сами, или скорее всего, по сговору с другими лицами (конкретно, из за океана), преследуют свои цели, возможно разные, но с одним сценарием. А безмозглая майданутая толпа на улицах, скачет и повторяет внушённую им мантру, на этот раз про какую то "независимость". Ни чего не напоминает?
          Каталония очень давно отделиться хочет, сомневаюсь что её конкретно кто то к этому толкает.
          Сомневайтесь дальше. Украина то же в Европу "сама" хотела. И её туда "никто" не толкал, и печеньки на майданах, "никто" не раздавал, и светлого будущего "никто" не обещал. Разницы, между событиями на украине и в Каталонии, не вижу ни какой абсолютно.
          Orionvit
          1. Incvizitor Вчера, 23:49
            Там как раз похоже народ хочет там было серьёзное противостояние чуть ли не война, причём без вмешательства каких либо сторон. Заявили об отделении, власти не поддержали и пошли мятеж подавлять-местные там рассказывали что уже давно отделиться пытаются, говорят власть их эксплуатирует и налоги у них выше.
            Incvizitor
            1. Orionvit Сегодня, 00:12
              Цитата: Incvizitor
              местные там рассказывали что уже давно отделиться пытаются.

              Ну вы же взрослый человек (я надеюсь), повторяете всякую майданную хрень. Типа Испания (Россия), из нас, на протяжении веков кровь пьёт. Я такие разговоры, слышу с конца 80-х и ничего кроме войн, крови, грязи и всеобщего бардака, это не принесло. И не нужно ходить за примерами в глубь веков, всё это уже было, и с нами, и на нашей памяти с другими, и не один раз.
              говорят власть их эксплуатирует и налоги у них выше
              Налоги выше, потому, что зарабатывают больше. Я бы на их месте радовался. Ничего, отделятся, зарабатывать будут меньше. А то, что "местные рассказывали", так я вам скажу, таких местных на майдане насмотрелись, особым умом не отличаются, своего мнения не имеют, а повторяют то, что им внушили люди, или структуры, которые преследуют свои цели. Зря они затеялись со своей "независимостью", ох и горько они ещё пожалеют об этом, но будет поздно.
              Orionvit
  3. samarin1969 Вчера, 22:21
    Без силовых действий - это просто "игра в независимость"...
    samarin1969
  4. Alexsin Вчера, 22:22
    Вот шлюхи. Косово сразу признали без всякого реФерендума, как только от Сербии оторвали после бомбежки Белграда,а вот Каталонию видимо США своим марионеткам из Германии,Франции,Великобритании признавать не разрешают.
    Alexsin
    1. Incvizitor Вчера, 22:26
      Ну так бомбёжки не было как и в Крыму а раз не было бомбёжки-значит не демократично laughing
      Incvizitor
  5. Orionvit Вчера, 22:24
    Французские власти, Великобритания, Германия заявили, что не признают и не признают в будущем одностороннюю резолюцию о независимости Каталонии
    Конечно же как не им решать, кто не зависим, а кто нет. С другой стороны, я не понимаю Каталонцев, что за счастье жить в карликовой стране, вместо того, что бы часть чего то большого.. Пусть посмотрят на бывшие республики Советского Союза. Где там счастье? Хотя все заявляли, что именно они кормили Россию. Каталонцы, с майданутым уровнем мышления, очень скоро узнают все "прелести " независимости от страны, в составе которой, они успешно жили на протяжении веков.
    Orionvit
  6. Tanua Maksimova Вчера, 22:27
    На мой взгляд, теневое правительство намеренно дробит государства на мелкие части, чтобы в последствии взять управление Миром в свои руки и установить свой порядок и вполне возможно, что он будет неотличим от фашистского. Люди очнитесь! Хватит делить и отнимать, давайте складывать и умножать.
    Tanua Maksimova
    1. Incvizitor Вчера, 22:34
      Он сейчас не отличим от фашистского, Югославия тому доказательство.
      За происходящим с удивлением наблюдают туристы,

      А эти нашли когда ехать, там может война начаться а туристам всё побоку.
      Incvizitor
  7. трассер Вчера, 22:34
    Ну чего ? Началось опять с Испании...Будут силовые методы. Вот к чему приволят игры в " поддавки". Сначала по чутку по чутку уступали, потом хрясь, а обиженные уже на шее сидят . Проврдить анологии что творится в наших национальных республиках? Это всегда именно так и заканчивается и никак иначе. Гациональгая жлита вмегда будкт лезть во власть используя все возможные способы влияния на толпу.
    трассер
  8. Siegen Вчера, 22:40
    Киев тоже не хочет признавать Донецк и Луганск
    Siegen
  9. Egorovich Вчера, 22:42
    Вслед за Каталонией обязательно пойдут баски. Наварра давай Страну Басков!!! Успехов!!!
    Egorovich
    1. Vita VKO Вчера, 22:50
      Цитата: Egorovich
      Вслед за Каталонией

      А давайте лучше переживать за Аляску. Все равно русские будут виноваты, так хоть вернем родное. wink
      Vita VKO
      1. Egorovich Вчера, 23:10
        Про Аляску можно только мечтать, а вот баски и их организация ЭТА - сила очень серьезная.
        Egorovich
  10. ПРАВОкатор Вчера, 23:09
    А теперь ещё раз...
    Вам показали карту,краленнную....Заранее проигрышную....И все ждали выступления ВВП... Он промолчал.и интерес к Каталонии пропал.
    ПРАВОкатор
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